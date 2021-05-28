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Білорусь (5973) бензин (182) Укртатнафта (45) експорт (725) дизпаливо (128)

Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів

Сьогодні з'явилася інформація про те, що Білорусь ввела обмеження на постачання палива в Україну. Багато проросійських ресурсів в Україні почали поширювати інформацію про нібито наближення дефіциту дизеля і бензину і про підвищення цін.

Цензор.НЕТ взяв коментар у керівника єдиного українського нафтопереробного заводу "Укртатнафта" Павла Овчаренка.

"Заборона поставок білоруського дизеля і бензину становить проблему тільки для них самих, наш завод повністю забезпечить всі потреби України, не буде ні дефіциту, ні підвищення цін, ні падіння якості", - заявив Овчаренко.

За його словами, Білорусь забезпечує близько 50% ринку бензину в Україні. Частка кременчуцького НПЗ - 43%. За це паливо Україна платить Білорусі близько 4,5 млрд доларів на рік, будучи одним із найбільших джерел доходів.

Читайте також: Припинення поставок російських нафтопродуктів не спричинить дефіцит і зростання цін на ринку України, - "Укртатнафта"

"Заявляю відповідально: Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі. Наш завод переробляє зараз 7,5 тисячі тонн нафти, впродовж 48 годин ми можемо збільшити переробку до 12,5 тисяч тонн, це близько 50 тисяч тонн бензину на місяць додатково. У нас прямо зараз стоять під розвантаженням два танкери в порту на 160 тисяч тонн нафти, нам не треба робити ніяких надзвичайних заходів, Україна в повній безпеці", - запевнив Овчаренко.

Згідно з його підрахунками, якщо Білорусь відмовиться від поставок палива, і ці обсяги почне виробляти "Укртатнафта", бюджети різних рівнів у нашій країні отримають понад 300 мільйонів доларів надходжень.

"Хочу зазначити, що білоруський Мозирський завод наполовину належить росіянам, по суті поставки в Україну з Білорусі - це російський експорт. Ми таким чином фінансуємо російський бюджет. І Росія фактично дотує поставки палива через Білорусь, оскільки росіяни застосовують зворотний акциз. А "Укртатнафта" не користується російською нафтою, ми забезпечуємо незалежність поставок від Росії", - додав Овчаренко.
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Топ коментарі
+35
Давно надо было свой производить , а не импортировать . Тем более у усатой кровавой скотины лукашенко . .
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28.05.2021 20:46
+27
Тут явно кто то брешет.
Если хватает, то на хера покупали?
А если не хватало, то почему раньше не производили топливо?
Опять лапша на уши людям.
Говнюки!
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28.05.2021 20:54
+21
давно пора....
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28.05.2021 20:42
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Сторінка 2 з 2
Родовища нафти і газу в Україні були виснажені ще у 50х-70х роках. Тепер ми тут докачуємо залишки, відповідно і не вистачає. Правда як, запаси ще є, їх вистачить Україні для повного самозабезпечення років на 50 при активній розробці, треба виходити на розробку шельфа, надглибоке буріння і видобуток сланцевих покладів, але це трішки інша історія. Старі, традиційні родовища, вичерпані вже давно.
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29.05.2021 10:04 Відповісти
А все тому що нам говорили, що головне щоб ідприємства стали приватними, то тоді вже заживемо як на Заході. А зараз і землю хочуть розпродавати ворогам і іноземцям. Кажуть, що коли буде розпродана, то повалять нам гроші.
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28.05.2021 23:36 Відповісти
вам всегда говорили что вы дебилы Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 9973 что ты и демонстрируешь Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 1738
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28.05.2021 23:58 Відповісти
Бенин бензин дерьмового качества. Не дай бог он станет монополистом на рынке.
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28.05.2021 21:15 Відповісти
Так покупайте в Литве! Качество гораздо лучше.
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28.05.2021 21:22 Відповісти
Отличного качества бензин с Укртатнафты (Кременчуг), не кизди! Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 2621
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28.05.2021 23:59 Відповісти
Хороший повод перейти на электромобили и водородную энергетику.
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28.05.2021 21:17 Відповісти
Или лисапед... Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 4402
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28.05.2021 21:21 Відповісти
Ги ги ... А Норвегія вже переходить на електромобілі. Ги ги ...
Хенде вже припиняє випуск ДВЗ.
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29.05.2021 00:40 Відповісти
Налякали дівку великим членом...)))
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28.05.2021 21:21 Відповісти
ну хз брсм мотто пи....что у них топливо из бл но х....редкая на их заправках
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28.05.2021 21:27 Відповісти
Ну и славненько. Заметьте, не мы это начали. (почти, С)
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28.05.2021 21:36 Відповісти
Так чего мы его тогда вообще покупали,если и у самих хватало?
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28.05.2021 21:54 Відповісти
Бо це ринок.Покупець старається купити якісніше й дешевше.
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28.05.2021 22:04 Відповісти
бо рашка через беларашку демпинговала Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 9740 а тебе ж лишь бы колбаса по 2,20 и пох на последствия Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 7601
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29.05.2021 00:00 Відповісти
Знову Бєня-спасітєль України Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 6108
Ну а те,що стане монополістом на ринку нафтопродуктів,під приводом санкцій-такє.. побочка.
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28.05.2021 21:58 Відповісти
В ответ Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Украина назвала это неоправданными и дискриминационными действиями. Ссылка далее.
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28.05.2021 22:03 Відповісти
Ха-ха, бацька по ходу бульбы пережрал. У Беларуси позитивный торговый баланс с Украиной, если Украина закроет весь свой рынок, то только интеграция со старшими братьями спасет беларусскую экономику.
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28.05.2021 22:05 Відповісти
Если Беларусь перекроет товары из Украины, то наших конкретных поставщиков это не обрадует. Кроме того уменьшится наш экспорт, так как наши поставщики в Беларусь вряд ли найдут других покупателей взамен. А импорт из Беларуси - это почти только энергоносители, которые нам все равно где-то придется покупать. Наш внешний торговый баланс станет еще более отрицательный.
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28.05.2021 22:24 Відповісти
Когда закрыли рынок рашастана - как-то выжили, хотя этот рынок был в разы больше беларусского. Учитывая, что есть ЕС, Молдова, Турция - и сейчас выживут. Если мерить все лишь сиюминутной тактической выгодой, то нужно возвращаться в империю. А если хочется прогресса и развития, то стратегически отрыв от недоразвитой беларусской экономики, паразитирующей на нефтегазовых рублях рашастана - благо для Украины.
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28.05.2021 22:43 Відповісти
В московии тоже говорят, что Беларусь паразитирует на их энергоносителях. И лет 20 назад (когда Украина покупала в московии энергоносители дешевле чем Запад), то же говорили об Украине. Так зачем же уподобляться московитам.
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28.05.2021 23:17 Відповісти
Кроме того, действительно есть где еще покупать энергоносители, но все равно придется покупать. Но я говорю, что внешний торговый баланс (который и так плохой) еще больше ухудшится, так как экспорт в Беларусь никуда не перенаправим. Я не говорю, что наша власть действует неправильно. Но надо понимать что убытки будут.
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28.05.2021 23:22 Відповісти
за счет сэкономленных 600 млн долл пропорционально вырастит внуренний спрос! и украинский экспорт в беларашку на 300 млн проглотится внутренним рынком на раз-два! еще и останется столько же! Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 6843
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29.05.2021 00:02 Відповісти
Экономию вы придумали ниоткуда.
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29.05.2021 06:35 Відповісти
Вольный Александр, що вас так пов'язує з бульбашами? В ваших коментарях проглядається особиста зацікавленість в торгівельних зв'язках з тоталітарними режимами обох людожерів, як лукашенка, так і путіна.
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29.05.2021 10:37 Відповісти
одне лише підвищення виробітки бензину і дизпалива на українських потужностях перекриють на податках усі можливі збитки. З лихвою. У чистий профіт підемо, і не у малий. Бо весь інший крім нафтопродуктів імпорт-експорт у нас приблизно однаковий і взаємозамінний: вони нам пруть кондитерку, морозиво - і ми їм те саме, вони нам сірники - і ми їм сірники і т.д. На приблизно однакові суми. Просто на нашому ринку зчезне білоруське морозиво, а на їх ринку наше. І кожен сам навзаєм з'їсть своє. От і все. А по нафтопродуктах Україна піде у чистий + для себе. Давно вже пора було перестати завозити сюди нафтопродукти, ми їх і самі виробляти можемо.
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29.05.2021 09:12 Відповісти
Когда при Яныке кацапы закрыли рынок молочки,истерика была еще больше."Смерть молокопрому Украины!","Срочно вести переговоры!".И что в итоге?Улучшили качество,понизили себестоимость и,соответственно,нашли новые рынки сбыта.Даже такие экзотические,как Марокко,Иордания и т.д.Стабильный рост производства,расширение ассортимента и высокие котировки в мире.Вот и тут:если норм товары,то рынок найдется,а если не норм,то пусть улучшают качество.А не желают подрывать дупы-так пусть и подохнут с таким бизнесом.А перекрыть энергопоставки-так то вообще нулевая проблема,которую раздувают любители сенсаций,любители поумничать в любой ситуации,даже не зная вопроса или провокаторы,проталкивающие тезис,что без гребаных братьев кацапо-бульбанов нам капец
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29.05.2021 08:04 Відповісти
Терпеть не могу клоунскую власть, но если они хоть как-то себе карму улучшат путем запрета импорта энергоресурсов из мордора и его саттелитов - уже хорошо. И визовый режим с кацапстаном туда же.
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28.05.2021 22:03 Відповісти
Прямо праздник какой-то для Коломойского.
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28.05.2021 22:11 Відповісти
Так и есть,этот кровосос потирает влажные ручонки.
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28.05.2021 22:19 Відповісти
а тебе чучело лишнехромосомное ближе международный террорист ***** и международный террорист лукашенка? Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 437
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29.05.2021 00:03 Відповісти
Тот редкий случай, когда симбиоз. Потому что да, любой товар, если выбор будет между коломойским и ахметовым (тоесть украинским производителем, несмотря на гешефт вышеназванных) и ****** и кацапией (или сателитов в виде белоруси) - лучше покупать у украинского производителя. Даже у коломойского с ахметовым, если альтернатива у *****.
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29.05.2021 01:20 Відповісти
Даже у коломойского с ахметовым. Бугага. У вас просто нет выбора. Страна принадлежит олигархам.
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29.05.2021 06:25 Відповісти
Лучше просто олигархам чем кгб + олигархам.
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29.05.2021 07:31 Відповісти
Слабое утешение.
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29.05.2021 07:38 Відповісти
Ні, це приємна і стратегічна різниця. Бо олігархам скоро настане у нас триндець, бо їх не підтримує суспільство і воно, суспільство, через свою демократичну державу відправить їх погулять. За допомогою своїх силових органів, того самого "кгб" - СБУ у нас, фіскалів, РНБО і т.д і т.п. Проти них буде уся міць держави, бо цього хоче народ, а з народом в Україні хочеш не хочеш, а мусиш рахуватись. У чому нам допоможе і бізнес цивілізованих країн, бо і йому ці уроди кісткою в горлі, бо монополізували увесь ринок України.
А у кацапоРейху змичка кгб+олігархи нерушима і вічна, а кацапораби скоро уже будуть пахати на олігархів ***** у Гулазі, а не на волі. За пайку баланди. Усі тенденції чітко на це вказують.
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29.05.2021 09:24 Відповісти
В рашке идет очевидная консервация тоталитарного режима и Беларусь входит в орбиту ее интересов. Эпизод с оппозицинером - это зачистка информационного пространства. То как наша страна поведет себя в этой ситуации и определит наше возможное будущее.
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28.05.2021 22:18 Відповісти
Да какая зачистка. Как будто без него некому писать листовки, тем более он давно ушел из известного канала. Протасевич все время как ребенок троллил белорусские спецслужбы. Это для них стало личным.
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28.05.2021 22:24 Відповісти
ну вот теперь эти спецслужбы обвалили у ипеням экономику Беларуси из за своего "личного" Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 7878
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29.05.2021 00:04 Відповісти
Если украинский бензин не хуже и не дороже, то как получилось, что Беларусь отхватила половину украинского рынка? Или этот человек лукавит.
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28.05.2021 22:29 Відповісти
Тут все не так просто, у Белоруссии просто нет топлива, Мозырский НПЗ закрывают на ремонт а Новополоцкий НПЗ под санкциями и Россия не хочет рисковать поставлять на него нефть.
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28.05.2021 22:31 Відповісти
Коначно же Украина заметит,насколько сильно она это заметит,будет зависеть от жадности определённых олигархов,про клоуна даже и вспоминать не стоит,снова поносик запишет.
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28.05.2021 22:42 Відповісти
Цен-ор, ти з якої мови заголовки перекладаєш? Це ж розрив мозку!!!!!!!
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28.05.2021 22:43 Відповісти
С кацапского на древнерусский.
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28.05.2021 22:45 Відповісти
Убеждён что Украина поступила неразумно,начав бодалово с Лукашенко,можно было включить Швейцарию или по примеру США сыпать озабоченности,вот совсем не к стати это обострение.
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28.05.2021 22:48 Відповісти
нормик, надо жучить москалей, надоели
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28.05.2021 22:56 Відповісти
Я никому не навязываю своё мнение,как говорится поживём увидим.
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28.05.2021 22:57 Відповісти
в твоем случае правильно писать: " посидим на бутылке, увидим" Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 3310
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29.05.2021 00:05 Відповісти
я тоже, просто необходимо начистить рыло лукашенку и его
кремлядским друзьям , для начала московскую поповскую
сволочь надо нагнуть и по подсрачнику выписать, вы , рузгие,
совсем обнаглели, убиваете, насилуете, а потом трепитесь
"пабедили фашизъм, хотят ли рузгие войны", а на самом деле
лобызались с Гитлером и помогали ему уничтожат евреев и не токо
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29.05.2021 08:13 Відповісти
Просто отправь в спам
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28.05.2021 23:09 Відповісти
Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 1553
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28.05.2021 23:37 Відповісти
и колюнька накопіт, он тоже сцарь
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29.05.2021 08:14 Відповісти
То что кушает горох не говорит о том что накопит энергию!!!
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29.05.2021 12:33 Відповісти
Кулеба пообещал найти рынки сбыта пострадавшим от санкций Минска украинским компаниям. (с)

Здесь есть хоть один человек,который верит обещаниям министра?
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28.05.2021 23:44 Відповісти
набутылочник, иди спать! здесь водки нет! Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 188
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29.05.2021 00:06 Відповісти
Вас кто-то обидел?
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29.05.2021 00:14 Відповісти
хорошо, с понедельника поднимаем вопрос о прекращении покупки
нефтепродуктов у бандитов, будет эбатька кацапам бензель пулять
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29.05.2021 08:16 Відповісти
надіюсь лукавий все-таки заборонить продаж бензину в Україну!
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28.05.2021 23:47 Відповісти
Бензин то ладно. А как на счет авиационного керасина? Его даже при Порохе покупать в Беларуси приходилось. А при ЗЕленой зраде так тем более. НПЗ как простаивали наши так и простаивают, в руках пророссийских олигархов саботажников типа Жеваго, Новинского и прочих
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29.05.2021 00:54 Відповісти
Зеленский глуп,с этим не поспоришь
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29.05.2021 01:12 Відповісти
Олигархи должны быть проукраинские,тогда и прок от них будет,а избавиться окончательно от них не получится,это возможно только в Северной Корее.
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29.05.2021 01:19 Відповісти
Уровень специалистов и обсуждения зашкаливает.
Топливо, действительно, можно закупить много где.
Но вопрос логистики? Где и как его переливать в цистерны широкой жд колеи?

И есть еще одно.
Отказ от импорта с РБ приведет к очень серьезному сокращению строительства и ремонта автодорог.

Кто ездил через границу в направлении Мозыря, посмотрите на десятки и сотни автоцистерн стояших на границе и едущих в обоих направлениях. Что на цистернах написано и как они выглядят (грязновато возле горловины). Да, это битумовозы. А ведь еще есть и эшелоны жд цистерн...
Особенности перевозки жидкого битума - он застывает при охлаждении. И потом, чтобы его выковырять, надо разогревать цистерну. А это просто таки огромно увеличивает стоимость продукта.
Поэтому применяются цистерны-термоса. Как жд так и авто.
Но в термосе больше 2-х суток также не сохранить текучесть. Особенно в холодные сезоны...
А теперь скажите, где взять битум так, чтобы логистика 2 дня было? Да, летом еще куда не шло. А осенью?
Конечно, сейчас скажут о замещении битумно-асфальтных покрытий на бетонно-полимерные. Но это надо было раньше делать. Процесс долгий и затратный. От изменений в проектах и до наличия спецтехники да и просто материалов.
Еще конечно накидают, что надо свою нефтепеработку поднимать. Но за 30 лет только порезали почти все НПЗ. Олигархи наши дорогие...
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29.05.2021 05:05 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца.
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29.05.2021 07:04 Відповісти
Дело Протасевича и все то что сейчас происходит в Беларуси для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц вступает в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 08:07 Відповісти
Похоже на "Васюки", -- в скором будущем должны стать межпланетным шахматным центром, который им(жителям Васюков) обещал обаятельный жулик...так и здесь в Украине обещают,только -- далеко не обаятельные жулики--бензиновый рай,с претензией на межгалактический..))) ..посмотрим..где же вы раньше были со своим--нет проблем???!! или "не заметит вообще.."--по количеству???..по качеству??? .. по цене???
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29.05.2021 09:09 Відповісти
Кременчугським заправляться - машину гробити....
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29.05.2021 09:32 Відповісти
То якби Білорусь не ввела обмеження на постачання палива в Україну, Україна й надалі тихенько торгувала б з агресором
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29.05.2021 10:50 Відповісти
А как на счет авиационного керасина? Его даже при Порохе покупать в Беларуси приходилось. А при ЗЕленой зраде так тем более. НПЗ как простаивали наши так и простаивают, в руках пророссийских олигархов саботажников типа Жеваго, Новинского и прочих
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29.05.2021 12:34 Відповісти
Украинские НПЗ не выдерживают конкуренции с белорусскими и польскими, которые находятся прямо на пути кацапской нефтяной трубы. Они банально выбивают хорошие цены на нефть.
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29.05.2021 18:28 Відповісти
Украинской нефти должно хватить для запуска наших НПЗ
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29.05.2021 12:36 Відповісти
Любий дурак знає, що бензин береться з заправки.
При чому тут білорусь?
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29.05.2021 13:40 Відповісти
Украине давно нужно было сворачивать торговые отношения с Б.
Те кто делал туда какие-то вложения и теперь потерпят убытки, сами виноваты, обязаны были предвкушая прибыль, учитывать риски, с кем имеют дело. Ведь Лукашенко много раз занимался "кидаловом", причем не только в торговых отношениях с Украиной, но и с другими странами, которым, к их несчастью, пришлось иметь в партнерах совковые предприятия Б, единственным контрольным акционером которых является теперь этот любитель совка
Это прекрасная возможность для Украины прервать давно политизированные собакой Путлера торговые отношения с Б, до тех пор пока она может выживет как страна, а если официально станет частью Мордора. А до тех пор иметь дело с луканомикой, это обеспечить себе постоянный геморрой.
Хватит снисходительно реагировать на очередную, уже неизвестно какую по счету торговую войну, которую опять затеял усатый мудак. Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 3068Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 3068
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29.05.2021 15:32 Відповісти
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