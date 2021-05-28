Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Сьогодні з'явилася інформація про те, що Білорусь ввела обмеження на постачання палива в Україну. Багато проросійських ресурсів в Україні почали поширювати інформацію про нібито наближення дефіциту дизеля і бензину і про підвищення цін.
Цензор.НЕТ взяв коментар у керівника єдиного українського нафтопереробного заводу "Укртатнафта" Павла Овчаренка.
"Заборона поставок білоруського дизеля і бензину становить проблему тільки для них самих, наш завод повністю забезпечить всі потреби України, не буде ні дефіциту, ні підвищення цін, ні падіння якості", - заявив Овчаренко.
За його словами, Білорусь забезпечує близько 50% ринку бензину в Україні. Частка кременчуцького НПЗ - 43%. За це паливо Україна платить Білорусі близько 4,5 млрд доларів на рік, будучи одним із найбільших джерел доходів.
"Заявляю відповідально: Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі. Наш завод переробляє зараз 7,5 тисячі тонн нафти, впродовж 48 годин ми можемо збільшити переробку до 12,5 тисяч тонн, це близько 50 тисяч тонн бензину на місяць додатково. У нас прямо зараз стоять під розвантаженням два танкери в порту на 160 тисяч тонн нафти, нам не треба робити ніяких надзвичайних заходів, Україна в повній безпеці", - запевнив Овчаренко.
Згідно з його підрахунками, якщо Білорусь відмовиться від поставок палива, і ці обсяги почне виробляти "Укртатнафта", бюджети різних рівнів у нашій країні отримають понад 300 мільйонів доларів надходжень.
"Хочу зазначити, що білоруський Мозирський завод наполовину належить росіянам, по суті поставки в Україну з Білорусі - це російський експорт. Ми таким чином фінансуємо російський бюджет. І Росія фактично дотує поставки палива через Білорусь, оскільки росіяни застосовують зворотний акциз. А "Укртатнафта" не користується російською нафтою, ми забезпечуємо незалежність поставок від Росії", - додав Овчаренко.
Будь ласка, зачекайте...
Хенде вже припиняє випуск ДВЗ.
Ну а те,що стане монополістом на ринку нафтопродуктів,під приводом санкцій-такє.. побочка.
А у кацапоРейху змичка кгб+олігархи нерушима і вічна, а кацапораби скоро уже будуть пахати на олігархів ***** у Гулазі, а не на волі. За пайку баланди. Усі тенденції чітко на це вказують.
кремлядским друзьям , для начала московскую поповскую
сволочь надо нагнуть и по подсрачнику выписать, вы , рузгие,
совсем обнаглели, убиваете, насилуете, а потом трепитесь
"пабедили фашизъм, хотят ли рузгие войны", а на самом деле
лобызались с Гитлером и помогали ему уничтожат евреев и не токо
Здесь есть хоть один человек,который верит обещаниям министра?
нефтепродуктов у бандитов, будет эбатька кацапам бензель пулять
Топливо, действительно, можно закупить много где.
Но вопрос логистики? Где и как его переливать в цистерны широкой жд колеи?
И есть еще одно.
Отказ от импорта с РБ приведет к очень серьезному сокращению строительства и ремонта автодорог.
Кто ездил через границу в направлении Мозыря, посмотрите на десятки и сотни автоцистерн стояших на границе и едущих в обоих направлениях. Что на цистернах написано и как они выглядят (грязновато возле горловины). Да, это битумовозы. А ведь еще есть и эшелоны жд цистерн...
Особенности перевозки жидкого битума - он застывает при охлаждении. И потом, чтобы его выковырять, надо разогревать цистерну. А это просто таки огромно увеличивает стоимость продукта.
Поэтому применяются цистерны-термоса. Как жд так и авто.
Но в термосе больше 2-х суток также не сохранить текучесть. Особенно в холодные сезоны...
А теперь скажите, где взять битум так, чтобы логистика 2 дня было? Да, летом еще куда не шло. А осенью?
Конечно, сейчас скажут о замещении битумно-асфальтных покрытий на бетонно-полимерные. Но это надо было раньше делать. Процесс долгий и затратный. От изменений в проектах и до наличия спецтехники да и просто материалов.
Еще конечно накидают, что надо свою нефтепеработку поднимать. Но за 30 лет только порезали почти все НПЗ. Олигархи наши дорогие...
При чому тут білорусь?
Те кто делал туда какие-то вложения и теперь потерпят убытки, сами виноваты, обязаны были предвкушая прибыль, учитывать риски, с кем имеют дело. Ведь Лукашенко много раз занимался "кидаловом", причем не только в торговых отношениях с Украиной, но и с другими странами, которым, к их несчастью, пришлось иметь в партнерах совковые предприятия Б, единственным контрольным акционером которых является теперь этот любитель совка
Это прекрасная возможность для Украины прервать давно политизированные собакой Путлера торговые отношения с Б, до тех пор пока она может выживет как страна, а если официально станет частью Мордора. А до тех пор иметь дело с луканомикой, это обеспечить себе постоянный геморрой.
Хватит снисходительно реагировать на очередную, уже неизвестно какую по счету торговую войну, которую опять затеял усатый мудак.