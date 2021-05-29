Держдепартамент США просить затвердити в бюджеті на 2022 рік 250 млн доларів допомоги для України
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Державний департамент Сполучених Штатів запросив у Конгресу 255 млн доларів на 2022 фінансовий рік для допомоги Україні. Зокрема, допомогу можуть надати для протидії російській агресії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в бюджетному запиті американського відомства.
"Допомога з боку США посилить можливості України в частині протидії агресії з боку Росії. Дане фінансування прискорить процес реформ по боротьбі з корупцією, підвищить прозорість і підзвітність, в тому числі за рахунок розширення кола ініціатив в галузі електронного управління, а також сприятиме реформуванню інститутів, що необхідно для європейської інтеграції країни", - йдеться в повідомленні.
При цьому частина американської допомоги повинна сприяти " поліпшенню ділового клімату і торгового потенціалу України, зміцненню її аграрного сектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії "Нафтогаз" і підвищенню її енергоефективності".
Також частина коштів повинна сприяти поліпшенню системи охорони здоров'я України.
"Програми також будуть підтримувати зусилля з досягненню миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, зокрема через водопостачання та інфраструктуру, зміцнення участі громад, управління та економічну стійкість", - сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що допомога США розглядає підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення безпеки кордону України за допомогою міжнародних спостерігачів та обладнання для спостереження.
Будь ласка, зачекайте...
250 миллионов какраз хватит на траурную одежду.
Покажи на Западе страну, в которой нет частной собственности на землю.
Или нам в КНДР дорога?
того и гляди- эпохабеднасти закончицца.
дайте хоть самим тута чёта гдета заработать...
а то патом инфляцыя и инфляцыя
цены и цены
выше и выше
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
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тут мне все делали нацгвардейцы - и парковку и очереди и уколы не выходя из машины
они умеют порядок наладить в отличие от зеленых придурков
А че ФСЕ наші прези та олігархи мають маєтки за бугром??
А че ?
Украина больше не получит летальное оружие.
Если в 2019г президент Трамп запросил и получил у конгресса 250 млн$ на прямые закупки оружия для Украины, то в этом году в оружии полностью отказано.
В декабре 2017 года администрация США одобрила первые коммерческие поставки украинской армии летального оборонительного оружия. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. В марте 2018 года Госдепартамент США дал добро на отправку Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 47 млн долларов.
В этом же году в конгресс поступил запрос на $255 млн. Под фразой :"США помогут укрепить способность Украины противостоять российской агрессии. Финансирование позволит ускорить реформы по борьбе с коррупцией, повысить прозрачность и подотчетность, в том числе путем расширения инициатив в области электронного правительства, продвигать институциональные реформы , поддержать энергетическую безопасность путем реформирования национальной нефтегазовой компании Украины и повысить энергоэффективность, внести свой вклад в усилия по восстановлению и оказать поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по сотрудничеству в области безопасности в Европе (ОБСЕ)", - говорится в предложениях.
Военная помощь
Кроме того, отмечается в документе, по линии военного обучения и подготовки, которая также представлена в проекте бюджета Госдепартамента, страны Европы и Евразии получат на круг! $26,9 млн на "укрепление региональной безопасности, оперативную совместимость с ВС США, НАТО и Европы, а также на помощь в деле противостояния российской агрессии". "В число приоритетных получателей входят Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве. ( т.е фактически такая же фикция и отписка как про Северный поток)
В рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам страны Европы и Евразии могут получить $299 млн на "противодействие российскому влиянию и агрессии путем укрепления способности союзников и партнеров осуществлять суверенитет и обеспечивать собственную оборону посредством улучшения оперативной совместимости с НАТО".
Правительственное Агентство по глобальным средствам массовой информации, которое контролирует такие вещательные организации, как "Голос Америки", "Радио Свобода / Свободная Европа", запросило $810 млн (по сравнению с нынешним годом финансирование не изменилось).
Всего же бюджет Госдепартамента должен составить $58,5 млрд, что на $5,5 млрд больше по сравнению с бюджетом текущего финансового года.
А какие были сообщения всего пару лет назад! Привожу ссылку. Теперь таких не будет!
https://hromadske.ua/ru/posts/administraciya-trampa-umenshit-finansirovanie-nato-i-napravit-dengi-ukraine-cnn
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/infografika/svit/vijskova-dopomoha-********-yak-rokamy-zminyuvalasya-pidtrymka-ssha-ta-yes
Наводжу по роках:
Сполучені Штати Америки систематично від початку війни на Донбасі надавали Україні військову допомогу. Наприклад, у 2014 році загальна сума становила 86,9 млн дол. Через рік цей показник збільшився на 100,2% і дорівнював уже 174 млн дол.
У 2016 році Київ отримав значно більше військової допомоги від США. Загальна сума виплат за чотирма програмами становила 318,1 млн дол.
Через рік у межах іноземного військового фінансування Вашингтон виділив Україні 99 млн дол. Ще 2,1 млн дол. надали в рамках Міжнародної військової освіти та підготовки. 10,9 млн грн Україна отримала за програмою нерозповсюдження зброї, боротьби з тероризмом та розмінування території. Найбільше коштів у 2017 році виділили через Ініціативу сприяння безпеці в Україні ‒ 150 млн дол. Загалом тоді Київ отримав 262,1 млн дол. військової допомоги.
У 2018 році ця сума збільшилася на 2,6% і становила 268,9 млн дол. Через рік Україні виділили рекордну фінансову підтримку у розмірі 397,9 млн дол. Тоді армія, зокрема, отримала обладнання зв'язку, засоби кібербезпеки, прилади нічного бачення, медичне обладнання, різноманітні запасні частини для техніки.
2020-й був складним для світової економіки, тож військова допомога також була дещо меншою. Тоді Україна отримала 282,9 млн дол.
Нещодавно комітет у закордонних справах Сенату США схвалив законопроєкт про безпекове партнерство з Україною. Він передбачає збільшення щорічної військової допомоги Києву до 300 млн дол. При цьому 150 млн дол. виділять за умови проведення ключових оборонних реформ. «Слово і діло» проаналізувало, як з роками змінювалася військова допомога Україні і в які роки ми отримали найбільше коштів.