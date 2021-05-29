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Держдепартамент США (1310) допомога (5100)

Держдепартамент США просить затвердити в бюджеті на 2022 рік 250 млн доларів допомоги для України

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Держдепартамент США просить затвердити в бюджеті на 2022 рік 250 млн доларів допомоги для України

Державний департамент Сполучених Штатів запросив у Конгресу 255 млн доларів на 2022 фінансовий рік для допомоги Україні. Зокрема, допомогу можуть надати для протидії російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в бюджетному запиті американського відомства.

"Допомога з боку США посилить можливості України в частині протидії агресії з боку Росії. Дане фінансування прискорить процес реформ по боротьбі з корупцією, підвищить прозорість і підзвітність, в тому числі за рахунок розширення кола ініціатив в галузі електронного управління, а також сприятиме реформуванню інститутів, що необхідно для європейської інтеграції країни", - йдеться в повідомленні.

При цьому частина американської допомоги повинна сприяти " поліпшенню ділового клімату і торгового потенціалу України, зміцненню її аграрного сектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії "Нафтогаз" і підвищенню її енергоефективності".

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Також частина коштів повинна сприяти поліпшенню системи охорони здоров'я України.

"Програми також будуть підтримувати зусилля з досягненню миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, зокрема через водопостачання та інфраструктуру, зміцнення участі громад, управління та економічну стійкість", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що допомога США розглядає підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення безпеки кордону України за допомогою міжнародних спостерігачів та обладнання для спостереження.
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Топ коментарі
+4
Тока зелебобам деньгами не давать и следить за руками Госдепартамент США просит утвердить в бюджете на 2022 год 250 млн долларов помощи для Украины - Цензор.НЕТ 4229
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28.05.2021 21:36
+3
Госдепартамент США просит утвердить в бюджете на 2022 год 250 млн долларов помощи для Украины - Цензор.НЕТ 5647
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28.05.2021 21:37
+2
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

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28.05.2021 21:47
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Тока зелебобам деньгами не давать и следить за руками Госдепартамент США просит утвердить в бюджете на 2022 год 250 млн долларов помощи для Украины - Цензор.НЕТ 4229
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28.05.2021 21:36 Відповісти
Госдепартамент США просит утвердить в бюджете на 2022 год 250 млн долларов помощи для Украины - Цензор.НЕТ 5647
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28.05.2021 21:37 Відповісти
так мы вскорости и Египет переплюнем в плане финансовой помощи от США
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28.05.2021 21:40 Відповісти
250 млн долларов помощи для Украины/ Много это или мало. Для сравнения: США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год.- И это только военная помощь.
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28.05.2021 21:43 Відповісти
Израиль воюет, а Украина сдается.

250 миллионов какраз хватит на траурную одежду.
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28.05.2021 21:57 Відповісти
Израиль воюет, а Украина сдается./ Украина воюет. А еврейская мафия Коломойского Украину продаёт. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Для последующей продажи 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". / "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично". При том что Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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28.05.2021 22:05 Відповісти
Смешались кони, люди...

Покажи на Западе страну, в которой нет частной собственности на землю.
Или нам в КНДР дорога?
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28.05.2021 22:08 Відповісти
Покажи на Западе страну/ Ты мальчик уже большой -найдёшь и сам. А Коломойский , гражданин Израиля, военного союзника Путина, никакого отношения к Западу не имеет.
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28.05.2021 22:18 Відповісти
помосчь энд помосчь
того и гляди- эпохабеднасти закончицца.
дайте хоть самим тута чёта гдета заработать...
а то патом инфляцыя и инфляцыя
цены и цены
выше и выше
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28.05.2021 21:44 Відповісти
ноль в конце добавить забыли...
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28.05.2021 21:46 Відповісти
Вначале перед запятой. ЗЕленым шуллерам доверять деньги - дурное дело.
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28.05.2021 21:55 Відповісти
с такими бабками они "играть" не будут, таких отчаянных там пока нет))...а во вторых они не приходят кэшэм, а на эту сумму оружие приходит и пр. военного назначения, предметы..бабки же там списываются под это))..если помощь, или под кредит под %, если займ какой..
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28.05.2021 22:33 Відповісти
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

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©
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28.05.2021 21:47 Відповісти
У бывшего министра обороны Лебедева 3 таких яхты, чуть поменьше, да бизнес в Украине процветает. А эти деньги все равно разворуют "патриоты".
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28.05.2021 21:51 Відповісти
Все піде по карманам , навіщо вони дають .
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28.05.2021 21:54 Відповісти
лучше бы привезли военными грузовыми самолетами вакцины и прямо в аэропортах чтобы американские вояки делали простым людям вакцинацию
тут мне все делали нацгвардейцы - и парковку и очереди и уколы не выходя из машины
они умеют порядок наладить в отличие от зеленых придурков
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28.05.2021 22:03 Відповісти
Je ne mange pas depuis six jours) - крылатая фраза, произнесенная Кисой Воробьяниновым в «12 стульях».

А че ФСЕ наші прези та олігархи мають маєтки за бугром??
А че ?
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28.05.2021 22:07 Відповісти
всього навсього 250 млн і це союзник наш ? і ми маємо надіятись на них у випадку вирокомаштабної війни .? тій же Палестині малесенькій недавно виділили 370 млн. краще старатись примиритись з Росією може Зеленський і прав головне мир
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29.05.2021 01:01 Відповісти
Обама - третий срок
Украина больше не получит летальное оружие.

Если в 2019г президент Трамп запросил и получил у конгресса 250 млн$ на прямые закупки оружия для Украины, то в этом году в оружии полностью отказано.
В декабре 2017 года администрация США одобрила первые коммерческие поставки украинской армии летального оборонительного оружия. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. В марте 2018 года Госдепартамент США дал добро на отправку Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 47 млн долларов.

В этом же году в конгресс поступил запрос на $255 млн. Под фразой :"США помогут укрепить способность Украины противостоять российской агрессии. Финансирование позволит ускорить реформы по борьбе с коррупцией, повысить прозрачность и подотчетность, в том числе путем расширения инициатив в области электронного правительства, продвигать институциональные реформы , поддержать энергетическую безопасность путем реформирования национальной нефтегазовой компании Украины и повысить энергоэффективность, внести свой вклад в усилия по восстановлению и оказать поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по сотрудничеству в области безопасности в Европе (ОБСЕ)", - говорится в предложениях.

Военная помощь

Кроме того, отмечается в документе, по линии военного обучения и подготовки, которая также представлена в проекте бюджета Госдепартамента, страны Европы и Евразии получат на круг! $26,9 млн на "укрепление региональной безопасности, оперативную совместимость с ВС США, НАТО и Европы, а также на помощь в деле противостояния российской агрессии". "В число приоритетных получателей входят Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве. ( т.е фактически такая же фикция и отписка как про Северный поток)

В рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам страны Европы и Евразии могут получить $299 млн на "противодействие российскому влиянию и агрессии путем укрепления способности союзников и партнеров осуществлять суверенитет и обеспечивать собственную оборону посредством улучшения оперативной совместимости с НАТО".

Правительственное Агентство по глобальным средствам массовой информации, которое контролирует такие вещательные организации, как "Голос Америки", "Радио Свобода / Свободная Европа", запросило $810 млн (по сравнению с нынешним годом финансирование не изменилось).

Всего же бюджет Госдепартамента должен составить $58,5 млрд, что на $5,5 млрд больше по сравнению с бюджетом текущего финансового года.

А какие были сообщения всего пару лет назад! Привожу ссылку. Теперь таких не будет!

https://hromadske.ua/ru/posts/administraciya-trampa-umenshit-finansirovanie-nato-i-napravit-dengi-ukraine-cnn
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29.05.2021 02:20 Відповісти
Просто забила в ґуґл:
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/infografika/svit/vijskova-dopomoha-********-yak-rokamy-zminyuvalasya-pidtrymka-ssha-ta-yes

Наводжу по роках:

Сполучені Штати Америки систематично від початку війни на Донбасі надавали Україні військову допомогу. Наприклад, у 2014 році загальна сума становила 86,9 млн дол. Через рік цей показник збільшився на 100,2% і дорівнював уже 174 млн дол.
У 2016 році Київ отримав значно більше військової допомоги від США. Загальна сума виплат за чотирма програмами становила 318,1 млн дол.
Через рік у межах іноземного військового фінансування Вашингтон виділив Україні 99 млн дол. Ще 2,1 млн дол. надали в рамках Міжнародної військової освіти та підготовки. 10,9 млн грн Україна отримала за програмою нерозповсюдження зброї, боротьби з тероризмом та розмінування території. Найбільше коштів у 2017 році виділили через Ініціативу сприяння безпеці в Україні ‒ 150 млн дол. Загалом тоді Київ отримав 262,1 млн дол. військової допомоги.
У 2018 році ця сума збільшилася на 2,6% і становила 268,9 млн дол. Через рік Україні виділили рекордну фінансову підтримку у розмірі 397,9 млн дол. Тоді армія, зокрема, отримала обладнання зв'язку, засоби кібербезпеки, прилади нічного бачення, медичне обладнання, різноманітні запасні частини для техніки.
2020-й був складним для світової економіки, тож військова допомога також була дещо меншою. Тоді Україна отримала 282,9 млн дол.

Нещодавно комітет у закордонних справах Сенату США схвалив законопроєкт про безпекове партнерство з Україною. Він передбачає збільшення щорічної військової допомоги Києву до 300 млн дол. При цьому 150 млн дол. виділять за умови проведення ключових оборонних реформ. «Слово і діло» проаналізувало, як з роками змінювалася військова допомога Україні і в які роки ми отримали найбільше коштів.
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29.05.2021 05:01 Відповісти
 
 