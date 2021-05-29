Головні новини 28 травня: ексголоава СЗР Гвоздь загинув під час дайвінгу, Україна закриває небо для білоруських літаків

62-річний Віктор Гвоздь помер у лікарні в Єгипті, Україна не пустить у свій повітряний простір зареєстровані в Білорусі літаки, киян, одеситів і львів'ян вакцинуватимуть на стадіонах - головні новини 28 травня.

Ексголова СЗР Гвоздь загинув під час дайвінгу в Єгипті

Віктор Гвоздь багато років захоплювався дайвінгом, цього разу вони з дружиною відпочивали в Єгипті. Ексголова СЗР здійснив занурення, але не зміг піднятися на поверхню - йому стало зле. Рятувальники витягли Гвоздя з води, провели йому серцево-легеневу реанімацію і доставили в лікарню, але медики не змогли його врятувати. Віктору Гвоздю було 62 роки.

Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків

З 29 травня українським повітряним простором не можуть користуватися літаки, зареєстровані в Білорусі - таку заборону встановив Кабмін. На цей крок пішли, щоб гарантувати безпеку пасажирів і авіаторів. Таким чином повітряний простір для Білорусі закрили всі її сусіди, окрім Росії.

Тим часом розслідувати обставини посадки літака Ryanair з блогером Протасевичем у Мінську взялося ФБР.

Ми можемо залишитися без білоруського бензину

ЗМІ пишуть, що Білорусь із червня може зупинити поставки бензину в Україну. Білоруська нафтова компанія поки не підтвердила поставки бензину марки А-95 для українських контрагентів.

Торговий представник України Тарас Качка каже, що поставки не припиняться, а поточні проблеми пов'язані торговельними обмеженнями, які накладалися раніше.

"Укртатнафта" заявила, що без бензину і дизпального не залишимося, а зупинки білоруських поставок, якщо вона трапиться, навіть не помітимо.

До Протасевича і Сапіги пустили адвокатів

Захисники вперше змогли зустрітися з опозиційним блогером Романом Протасевичем і його дівчиною Софією Сапегою, яких затримали в Мінську, посадивши для цього літак Ryanair. Адвокати кажуть і про Протасевича, і про Сапігу, що з їхніми підзахисними все в порядку - вони "бадьорі, позитивні, веселі".

16-річна горлівчанка втекла мінним полем на підконтрольну територію

У рідній Горлівці дівчина жила з бабусею. У МВС розповіли, що "неповнолітня після відпочинку з друзями, перетинаючи мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України". Дівчина каже, що у неї є родичі на заході України.

У депутата Волинця хочуть забрати 7 млн

Прокурори САП звернулися до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн ​​грн, яка належить депутату "Батьківщини" Волинцю. Квартиру він купив у 2020 році. За даними прокуратури, йому не вистачало на покупку 3 млн грн, і звідки ці гроші взялися - Волинець не пояснив.

Українців вакцинуватимуть на стадіонах

На стадіонах Києва, Одеси і Львова у вихідні почнуть працювати центри масової вакцинації. Отримати щеплення зможуть ті, хто заздалегідь записався через "Дію" або кол-центр МОЗ і отримав запрошення по телефону. Вибрати вакцину не можна - щепитимуть китайським препаратом CoronaVac.