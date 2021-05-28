Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба
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Міністерство закордонних справ України докладе всіх зусиль, щоб знайти українським компаніям, що постраждали від санкцій Білорусі, альтернативні ринки продажу їхніх товарів.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, повинна відразу звернутися до Міністерства закордонних справ, і ми разом із торговим представником України докладемо всіх зусиль, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що Україна не вводила проти Білорусі ніяких економічних санкцій, застосовуючи інші елементи тиску. Це Білорусь, підкреслив Кулеба, вирішила застосувати механізм індивідуальних санкцій.
Раніше торговий представник України Тарас Качка повідомив, що Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Україна вважає таке рішення необґрунтованим і дискримінаційним.
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Если та или иная компания продавала в белоруссию...то шансов продать этот же продукт в ЕС нет ни каких...
при этом контрабанда например сигарет в ЕС осуществляется прямо эшелонами
Промисловість? Назад в майбутнє!!!
Выбрать себе хозяина
А в Україні білоруські продукти це так собі , нижче середнього . Зовсім поганими не назвеш , про біду - їсти можна . Але для чого , як є повно всяких смаколиків та ласощів і своїх і з усього світу . Україна - відкрита економіка , вільний ринок і цілий світ . Білорусія - підсанкційна економіка і на постійному подсосі в Московії . . Це некоректно нас порівнювати .
Блін, мураєва, арестовича, кулікова шухрича... повний звіринець назбирали
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.
17.05.2021 12:57
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№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України, передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.