Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України докладе всіх зусиль, щоб знайти українським компаніям, що постраждали від санкцій Білорусі, альтернативні ринки продажу їхніх товарів.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, повинна відразу звернутися до Міністерства закордонних справ, і ми разом із торговим представником України докладемо всіх зусиль, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна не вводила проти Білорусі ніяких економічних санкцій, застосовуючи інші елементи тиску. Це Білорусь, підкреслив Кулеба, вирішила застосувати механізм індивідуальних санкцій.

Раніше торговий представник України Тарас Качка повідомив, що Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Україна вважає таке рішення необґрунтованим і дискримінаційним.