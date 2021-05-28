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Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України докладе всіх зусиль, щоб знайти українським компаніям, що постраждали від санкцій Білорусі, альтернативні ринки продажу їхніх товарів.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, повинна відразу звернутися до Міністерства закордонних справ, і ми разом із торговим представником України докладемо всіх зусиль, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна не вводила проти Білорусі ніяких економічних санкцій, застосовуючи інші елементи тиску. Це Білорусь, підкреслив Кулеба, вирішила застосувати механізм індивідуальних санкцій.

Раніше торговий представник України Тарас Качка повідомив, що Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Україна вважає таке рішення необґрунтованим і дискримінаційним.
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Топ коментарі
+5
Ти відстав від життя. Стратегічний курс на знищення промисловості і побудову аграрної супердержави був офіційно проголошений ще 7 років тому. Як і шлях в минуле. Причому все це успішно втілюється. Руйнуються останні жалюгідні залишки промисловості, прийнятий фактично кріпацький трудовий кодекс, де пан може розпоряджатись наймитом майже як рабом, в нас вже громади і старости, за словами ЗМІ, "комірне" ми вже платимо, зовсім недалеко і до сплати "подушного"... 18 століття вже зовсім поруч...
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29.05.2021 00:34
+4
На Московії білоруські продукти харчування ціняться високо , бо москалі взагалі гівно їдять . В них навіть сіль з якимось піском 50/50 .
А в Україні білоруські продукти це так собі , нижче середнього . Зовсім поганими не назвеш , про біду - їсти можна . Але для чого , як є повно всяких смаколиків та ласощів і своїх і з усього світу . Україна - відкрита економіка , вільний ринок і цілий світ . Білорусія - підсанкційна економіка і на постійному подсосі в Московії . . Це некоректно нас порівнювати .
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29.05.2021 00:08
+3
ага, знаємо, на чиї ринки воно спрямоване...

Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9431
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28.05.2021 23:31
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Не думаю що пісні Олега Вінника ще десь слухатимуть.
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28.05.2021 23:21 Відповісти
мід, я потєрял ринок в Україні, помогітє мені його найти.
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28.05.2021 23:30 Відповісти
Вам в МВД.
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29.05.2021 00:12 Відповісти
Министр отметил, что Украине не вводила против Беларуси никаких экономических санкций Источник: https://censor.net/ru/n3268189

Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 135 Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1907 Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 135
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28.05.2021 23:31 Відповісти
ага, знаємо, на чиї ринки воно спрямоване...

Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9431
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28.05.2021 23:31 Відповісти
это уже "купи-продай", а не МИД - свою работу делать не хочет. или не может. а вот "помочь" бизнесу - всегда готов.
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28.05.2021 23:38 Відповісти
Так ведь не за просто так...а за толику малую...
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28.05.2021 23:40 Відповісти
почитай може функции МИД-а, тупень? Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4774 одна из его функций - продвижение украинских товаров и услуг в мире Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 476
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29.05.2021 12:27 Відповісти
А качество той продукции что бы она соответствовала другим странам тоже мид повышать будет??
Если та или иная компания продавала в белоруссию...то шансов продать этот же продукт в ЕС нет ни каких...
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28.05.2021 23:39 Відповісти
качество украинской экспортной продукции часто превышает требования ЕС. проблема в затяжной сертификации, с помощью которой евробюрократы "защищают" свой рынок.
при этом контрабанда например сигарет в ЕС осуществляется прямо эшелонами Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2856
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29.05.2021 12:29 Відповісти
Згоріла хата най горить стодола, навіщо нам взагалі
Промисловість? Назад в майбутнє!!!
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28.05.2021 23:43 Відповісти
Ти відстав від життя. Стратегічний курс на знищення промисловості і побудову аграрної супердержави був офіційно проголошений ще 7 років тому. Як і шлях в минуле. Причому все це успішно втілюється. Руйнуються останні жалюгідні залишки промисловості, прийнятий фактично кріпацький трудовий кодекс, де пан може розпоряджатись наймитом майже як рабом, в нас вже громади і старости, за словами ЗМІ, "комірне" ми вже платимо, зовсім недалеко і до сплати "подушного"... 18 століття вже зовсім поруч...
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29.05.2021 00:34 Відповісти
Тому і пишу, хата вже згоріла😀
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29.05.2021 11:57 Відповісти
и чей ты раб на сегодня?
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29.05.2021 12:29 Відповісти
Якби ти не був лежнем і альфонсом, а ходив на роботу, то знав би, що нині всі наймані працівники на приватному підприємстві, особливо прості робітники, є фактично безправними рабами...
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29.05.2021 13:25 Відповісти
Так во всем мире, единственное право раба
Выбрать себе хозяина
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29.05.2021 13:33 Відповісти
В нас, в Україні, поки що так. Поки що. Бо до справжнього кріпосного права вже недалеко...
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30.05.2021 00:16 Відповісти
На Московії білоруські продукти харчування ціняться високо , бо москалі взагалі гівно їдять . В них навіть сіль з якимось піском 50/50 .
А в Україні білоруські продукти це так собі , нижче середнього . Зовсім поганими не назвеш , про біду - їсти можна . Але для чого , як є повно всяких смаколиків та ласощів і своїх і з усього світу . Україна - відкрита економіка , вільний ринок і цілий світ . Білорусія - підсанкційна економіка і на постійному подсосі в Московії . . Це некоректно нас порівнювати .
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29.05.2021 00:08 Відповісти
Evrope net produktov s Belorus,tut ix nenajdios magazinax,Oni daze razresenyje neprosit tut ix vozit.S Ukraini tak jest produkti i ne malo tut ix
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29.05.2021 00:14 Відповісти
Vriatli najdios amerike produktov s raski,a vot s Litvi v kazdom supermarkete najdios i raznoj produkciji.Pro Belorus tak sovsem necego govorit Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9981
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29.05.2021 00:28 Відповісти
Так, Білорусь це скажімо стабільно низька якість, Польща стабільно висока, а Україна стабільно непердбачувана 😁
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29.05.2021 10:49 Відповісти
Ичто даже с ватными скрепами и таким же диктатором как беласуси?
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29.05.2021 00:12 Відповісти
Polno jest produktov s Ukraini Evrope,tolko vi mozet nevydeli.Vot s Belorus net takix Evrope,tak sto sama Belorus poteriajet rynok bolse cem oni dumajet
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29.05.2021 00:17 Відповісти
На жаль в Aldi не продают рижские шпроты Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9468
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29.05.2021 00:50 Відповісти
хотя там самый дешевый Warsteiner и Staropramen Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2455
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29.05.2021 00:52 Відповісти
Supermarkete amerike supergigante Walmart jest litovskaja produkcija,no ne sproti,a rybnaja produkcija.Tut lasos i drugoje mozet 100 raznix produktov tam prodajut,jesli ryba..A ALdi tak ona i u nas jest Litve,LIDL takze jest
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29.05.2021 01:23 Відповісти
хто дивився цю херню в шустрика?
Блін, мураєва, арестовича, кулікова шухрича... повний звіринець назбирали
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29.05.2021 00:14 Відповісти
Обещать не значит жениться.
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29.05.2021 00:37 Відповісти
А как помочь тем кто остался без любимых с детства белорусских сгущенке и креветках?
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29.05.2021 00:47 Відповісти
Krevetki toze LItve realno vyracyvajet,ix s ameriki malenkix tut zavozit i zdes vyracyvajet,a potom prodajut,tut nasemu rynku.Ix nado ocen akuratno prsmatrivat,temperaturni rezim i drugoje.
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29.05.2021 01:28 Відповісти
народ вы зря спамите русаков - интересно ведь слушать их истерики по поводу отсутствия оливье и грибочков под водяру Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7996
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29.05.2021 00:55 Відповісти
А почему раньше не находили рынков для превращения негативного внешнего баланса в позитивный или хотя бы в нейтральный? Что не надо было? Раньше не могли находить, а сейчас найдут? Тогда и не нужны были бы деньги МВФ. Отмазочка-обманочка. Нам продолжают врать. Ясно, что в данном случае внешеторговый баланс страны станет еще больше отрицательный.
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29.05.2021 06:57 Відповісти
Сиди уже на бутылке молча, чучело лишнехромосомное Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4161Про гражданскую войну и распятых мальчиков забыл написать Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3039
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29.05.2021 12:33 Відповісти
сразу за углом..... там тётя Соня тоже семочками торгует.....
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29.05.2021 07:14 Відповісти
Дело Протасевича и все то что сейчас происходит в Беларуси, для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц вступает в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 08:10 Відповісти
Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".і все ,що було раніше-дитячі забавки,бо це мудре рішення- не просто мудре. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.

17.05.2021 12:57
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№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України, передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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29.05.2021 09:55 Відповісти
Так не продавай свою землю - и олигархи останутся голодными Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4502
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29.05.2021 12:33 Відповісти
Як і завжди -за те що хата з краю
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29.05.2021 09:47 Відповісти
Смешно читать))
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29.05.2021 18:10 Відповісти
 
 