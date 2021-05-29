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РНБО розгляне запровадження персональних санкцій проти громадян Білорусі після подання Кабміну, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО розгляне запровадження персональних санкцій проти громадян Білорусі після подання Кабміну, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що відомство розгляне питання про запровадження персональних санкцій проти громадян Білорусі, які брали участь у фальсифікаціях і репресії в Білорусі, тільки після відповідного подання від прем'єр-міністра України.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас (в РНБО - ред.) є певні процедури. При всій повазі до заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, документи повинен подавати Кабінет міністрів. Питання про запровадження санкцій має бути спершу обговорено на засіданні Кабміну. ​​Кабмін повинен прийняти відповідне рішення. Якщо буде таке подання від прем'єр-міністра, то, природно, ми будемо таке питання розглядати", - заявив Данілов в ефірі телеканалу "Україна" під час спілкування з журналістом в перерві програми Свобода слова ввечері в п'ятницю.

За його словами, "на цей момент таких документів в апараті РНБО немає".

Як повідомлялося, 28 травня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив про підготовку пакету санкцій  проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка і його передачі на розгляд Раді національної безпеки і оборони України.
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походу про кацапню в Крыму и войну на востоке забыли напрочь....
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29.05.2021 00:48 Відповісти
Надо бы еще и Индии помощь увеличить .
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29.05.2021 01:13 Відповісти
ну разве шо вакцину ихнюю обратно отослать с возвратом уплаченого,
кутку степахи продать и шо нибудь приличное купить...
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29.05.2021 01:20 Відповісти
Гармидер був знатний. Всі щось говорять одночасно і ніхто нікого не слухає.
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29.05.2021 00:51 Відповісти
Бульбафюрер вже включив задню.
Білорусь не стане повністю припиняти поставки бензину в Україну, але обсяги можуть скоротитися

Білоруська нафтова компанія (БНК) не планує припиняти поставки бензину А-95 в Україну, проте може скоротити обсяги через ремонт Мозирського нафтопереробного заводу
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29.05.2021 01:04 Відповісти
Данилов, а что там по санкциям против друга Зели Коломойского слышно? Когда деньги ПриватБанка вернёт? И не только ...
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29.05.2021 07:39 Відповісти
 
 