РНБО розгляне запровадження персональних санкцій проти громадян Білорусі після подання Кабміну, - Данілов
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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що відомство розгляне питання про запровадження персональних санкцій проти громадян Білорусі, які брали участь у фальсифікаціях і репресії в Білорусі, тільки після відповідного подання від прем'єр-міністра України.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас (в РНБО - ред.) є певні процедури. При всій повазі до заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, документи повинен подавати Кабінет міністрів. Питання про запровадження санкцій має бути спершу обговорено на засіданні Кабміну. Кабмін повинен прийняти відповідне рішення. Якщо буде таке подання від прем'єр-міністра, то, природно, ми будемо таке питання розглядати", - заявив Данілов в ефірі телеканалу "Україна" під час спілкування з журналістом в перерві програми Свобода слова ввечері в п'ятницю.
За його словами, "на цей момент таких документів в апараті РНБО немає".
Як повідомлялося, 28 травня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив про підготовку пакету санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка і його передачі на розгляд Раді національної безпеки і оборони України.
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