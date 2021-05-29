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археолог (74) Харківщина (4293)

Житель Харківщини самовільно захопив ділянку з пам'ятником археології та засіяв її пшеницею, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Житель Харківщини самовільно захопив ділянку з пам'ятником археології та засіяв її пшеницею, - прокуратура

Житель с.Сподобівка Харківської області підозрюється у самовільному захопленні земельної ділянки, на якій розташований об'єкт історико-культурної спадщини (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"У період часу з 2020 року по травень 2021 року зловмисник захопив земельну ділянку, що належить до земель історико-культурної спадщини. На ній він здійснював посів озимої пшениці", - йдеться в інформації.

За даними досудового слідства, 43-річний чоловік знав, що між його ділянкою та ділянкою, яким володіє його дружина, є ділянка історико-культурної спадщини площею 0,9 га. Там розташоване поселення Сподобівська Дуванка-1,  яке визнане пам'яткою археології місцевого значення відповідно до наказу Міністерства культури України від 27.03.2013 №228, відноситься до доби бронзи II тис. н.е. та салтово-маяцької культури VIII – IX ст. н.е. Одночасно з цим, наявний культурний шар, доби бронзи та раннього середньовіччя, який містить уламки ліпленого глиняного посуду.

Санкція статті, інкримінованої підозрюваному, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 4 років або позбавлення волі на строк до 2 років.

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Житель Харківщини самовільно захопив ділянку з памятником археології та засіяв її пшеницею, - прокуратура 01
Житель Харківщини самовільно захопив ділянку з памятником археології та засіяв її пшеницею, - прокуратура 02
Житель Харківщини самовільно захопив ділянку з памятником археології та засіяв її пшеницею, - прокуратура 03
Житель Харківщини самовільно захопив ділянку з памятником археології та засіяв її пшеницею, - прокуратура 04
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Топ коментарі
+14
Судячи по стану грунту, та по залишках стебел соняшника, він там не перший рік оре і сіє...
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29.05.2021 05:11
+13
А может ты больной?Иди заповедник распаши, посмотрим сколько тебе дадут.
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29.05.2021 01:23
+9
Ідея для дядька: оскільки салтово-маяцька культура належить до хліборобського типу, можна стверджувати, що посіяна ним пшениця є історичною реконструкцією )) Ну а що, територія визнана пам'яткою археології? Визнана. Чому б не перетворити її на музей живої історії?..
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29.05.2021 01:57
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хлебороб бо, а руки так и тянутся....
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29.05.2021 01:04 Відповісти
Судячи по стану грунту, та по залишках стебел соняшника, він там не перший рік оре і сіє...
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29.05.2021 05:11 Відповісти
пока мы все и каждый не будем видеть своих собственных границ - ето будет всегда.
и многим нравится кусок чужого распахать.....
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29.05.2021 05:18 Відповісти
Пшеницу посеял. А ему срок. Больные что ли? Хотя, не больные, просто жаба душит.
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29.05.2021 01:09 Відповісти
А может ты больной?Иди заповедник распаши, посмотрим сколько тебе дадут.
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29.05.2021 01:23 Відповісти
Я больной? Хорошо, что у тебя номер больницы написан) Жаль какая палата не сказано) Заповедники и парки, застройщики застраивают и ничего.
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29.05.2021 18:41 Відповісти
Ідея для дядька: оскільки салтово-маяцька культура належить до хліборобського типу, можна стверджувати, що посіяна ним пшениця є історичною реконструкцією )) Ну а що, територія визнана пам'яткою археології? Визнана. Чому б не перетворити її на музей живої історії?..
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29.05.2021 01:57 Відповісти
маячня....
у тебя есть своя своя межа, под нее и паши и сей - и только под нее...
так недолго договорится и до - у меня гаманець и я использую,
а он у того тоже, но он не мычит и не телиться, а не взять ли мне его гаманець и попользовать трохи?...

утрирурую конечно, но ряд один.
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29.05.2021 02:46 Відповісти
Власне у моєму коменті вище теж усе доведено до ґабсурди ))) До того ж із самозахопленням така відмазка навряд чи проканає...
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29.05.2021 02:50 Відповісти
быть может я чего нибудь не понял... (с)
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29.05.2021 02:55 Відповісти
Тут скоріше я після пари шотів міцного алкоголю не одразу зрозумів суть новини ))) спочатку сприйняв так, ніби основним злочином є сівба пшениці на землі, що має археологічне значення...
Потім перечитав і звернув увагу на факт самозахоплення (а це вже точно no good).
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29.05.2021 03:02 Відповісти
когда мой тесть на своей земле нашел какой родничек и с сынами выкопал прудик - ну как прудик? - 6 метров в диаметре и 2 глубиной...
карпиков туда запустил, подкармливал, плодил - семья всегда была с рыбой.
и никогда соседей той рыбой не обижал.
ты бы слышал как заорали все - ето фсе колхозное, а значит наше!!!!
результат: нема прудика - нема рыбы....
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29.05.2021 03:13 Відповісти
Колгосп як викривлення менталітету. Є таке, на жаль...
Орест Субтельний про це писав, колгосп як мутант артільного господарства історично властивий тим кацапам, які жили на хрінових землях, тож доводилося якось виживати колективом - але українські селяни на суперфертільних чорноземах завжди були автономними фермерами і в домовині бачили ті колгоспи.
Яка трагедія сталася потім, знаємо усі. І таки втелющили цю кацапщину тим, хто вижив...
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29.05.2021 03:37 Відповісти
У нас купа заплав, пасовищ, річка Супій, а покупатись толком не було де. То ми зібрали 180 тигрів і самовільно вирили (точніше поглибили на 2,5 м від рівня землі, типа, щоб ніхто не дорвався) ставок на 1 га, закінчили осінню. Ждемо теплої погоди - будемо купатись. Але скільки нам крові перед тим випили! Голова ОТГ, бєднєнькій, бідкався, що його посадють і т.д. і т.п. Говорили нам - робіть проект, там грошей то копійки, всього 200000 грн. А ми за 180000 без всяк папірців вирили і послали всіх куди подалі. То голова ОТГ потім перед виборами усіх туди возив і показував, який класний ставок получився завдяки його підтримці))
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29.05.2021 11:37 Відповісти
Я же вам говорил, вовремя принимайте колёсики чтобы сразу понимать саркастические и аллегорические каменты.
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29.05.2021 09:20 Відповісти
когда советы дает псих из психбольницы номер раз - есть все основания их не замечать.....

не находите?
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29.05.2021 09:26 Відповісти
Абсолютно с вами согласен, я могу находить все основания и вы сможете их находить, чтобы понимать сарказм собеседников, а вот если вы не будете вовремя пить таблеточки, то как вы сами сказали, в вашем мозге будут все физиологические основания чтобы вы не замечали смысл сказанного.
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29.05.2021 09:31 Відповісти
а шо у вас все за таблеточки - раз за разом?
пропускаете? - не гуд!
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29.05.2021 09:38 Відповісти
Не у нас , а у вас.
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29.05.2021 09:50 Відповісти
у психов выход в интернет? - замечательное достижение Украины!
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29.05.2021 09:40 Відповісти
США рекордсмен по количеству потребления психотропов и транквилизаторов на душу населения. Считаете ли вы это достижением?
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29.05.2021 09:51 Відповісти
Видать не поделился с мусорами...
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29.05.2021 01:16 Відповісти
у нас исторические объекты и памятники архитектуры по большей части в жутком состоянии
требующем капремонта и пока не рухнет вообще всем до лампы а тут не пойми что за ценно
сть но низззя.... этого посадили а беня который не менее чем на 5.5лярдов вечнойзелени нэньку опустил нормально себя чувствует...........
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29.05.2021 01:17 Відповісти
Если его посадят на 2-5-8 лет, то кормить его будут украинцы со своих налогов, но при этом, сидя в тюрьме, он все равно сможет проголосовать за зеленого барана в 2024-м году. Демократия б-ть.
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29.05.2021 01:18 Відповісти
не нужно смотреть на чужое - никогда не нужно.
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29.05.2021 01:22 Відповісти
ох как далеко нам еще до етого - комсомольский задор с наганами так и прет из всех щелей...
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29.05.2021 01:26 Відповісти
Деякі особи захопили на порядки більше і нічого страшного.
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29.05.2021 01:34 Відповісти
Там находится поселение Сподобовское Дуванка-1, которое признано памятником археологии местного значения в соответствии с приказом Министерства культуры Украины от 27.03.2013 №228, и относится к бронзовому веку II тыс. до н.э. и салтово-маяцкой культуре VIII - IX вв. н.э.
...
Із вікіпедії дізнаємося, що салтово-маяцька культура характеризується хліборобським типом поселень з напівземлянковими житлами, замками з білокам'яними стінами і катакомбним обрядом поховання.
Запитання до прокуратури: заборона сіяти хліб на землі хліборобської цивілізації... присмаку маразму не відчуваєте? Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9198
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29.05.2021 01:47 Відповісти
А ви відчуваєте різницю між поселення і полем?!
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29.05.2021 06:41 Відповісти
Тогда и строить на месте древних построек разрешить? И трахать все где есть дырка? Жрать все что помещается в рот... Логика амебы у вас.
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29.05.2021 08:06 Відповісти
Какой хороший человек! Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1622
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29.05.2021 02:28 Відповісти
Тю! Рагулі в Львівській області, в кам'яних печерах, де жили «білі хорвати» до переходу на нові землі тримали картоплю! І пох що це історична пам'ятка!
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29.05.2021 02:54 Відповісти
Картопля то ще підлога біди. Добре хоч жомову яму не зробили...
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29.05.2021 03:40 Відповісти
и чем старее и придурковатее брайтеновский старпер-комсомолец?
тем больше далеки мы от цели....
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29.05.2021 04:50 Відповісти
100х90
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29.05.2021 05:27 Відповісти
0.9 Га , це майже гектар Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1596 .. Приблизно - стандартне футбольне поле , навіть більше .

А що ще - отдать мужику . ? Може твій огород , чи дачну ділянку ? Йому ж потрібніше ,, і пох на те що воно не його .
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29.05.2021 07:19 Відповісти
Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3895 Двоєшник.
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29.05.2021 08:00 Відповісти
мусора мрази, охраняют тех, кто наворовал тысячи гектар,
скотское государство, чего тоьько стоит мусор-нацгвардеец,
который "НА УКРАИНЕ"
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29.05.2021 05:29 Відповісти
Маразм полный . У нас распахиваются почти все поселения начиная от бронзового века ,кончая средневековьем . Про самовольную распашку земель вообще молчу -сплошь и рядом .
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29.05.2021 07:26 Відповісти
остался культурный слой? а 300---400 лет его никто не трогал?
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29.05.2021 07:36 Відповісти
400 лет пролежал - ещё 400 полежит, ничего не будет☝️
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29.05.2021 10:42 Відповісти
За уничтожение культурных памятников нужно давать больше. Иначе быдло уничтожит и архитектуру и курганы, и историю. Им все равно, они просто примитивные желудки.
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29.05.2021 07:56 Відповісти
да...как все интересно....какоето поле признано памятником...В атуре что ето значит????подскажите пожалуйста
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29.05.2021 08:10 Відповісти
всегда забавляли эти памятники. которые с виду от пустыря или поля или степи никак не отличишь🤔
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29.05.2021 10:44 Відповісти
Но есть животные и похуже чем те кто засеял курган: https://galinfo.com.ua/news/chorni_arheology_rozkopaly_mogylu_skifskoi_tsarytsi_i_vykraly_250_kg_skifskogo_zolota_362907.html
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29.05.2021 08:02 Відповісти
А скільки ще самовільних захватів прибережних зон, пасовищ, навіть схилів ярів!
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29.05.2021 08:04 Відповісти
Ну нифига себе,чувак попал на ровном месте!Датирована 2013м годом как памятник археологии.То есть, я могу посадить своего чела в министерство по раскопкам и он будет мне штамповать такие заключения.Разбил пару горшков на понравившемся мне участке,вызвал кента с гербовой печатью.Он по приезду дал заключения,шо это памятник и охраняется Законом.И вот у нас с кентом вже 1 Га в наличии.А тот кто решит сделать наезд на нашу земельку,получит по Закону.Як вариант Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2876
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29.05.2021 08:09 Відповісти
Читайте уважно: Це не його земля. Тобто йдеться про самовільне використання ЧУЖОГО наділу!
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29.05.2021 08:39 Відповісти
А чья Гепи с Фуксом?С 2013 року, там вже мали усi глечики повыкапывать.Потiм закопать та ще раз выкопать Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3482
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29.05.2021 08:45 Відповісти
Яка різниця, що робить/не робить власник на своїй землі? Сусідів це не має обходити. І глечики тут ні до чого.
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29.05.2021 09:28 Відповісти
Як це глечики ні до чого?!А як,що я найду на твоей земле глечик и опечатаю именем Закона як культурное наследие? Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8267
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29.05.2021 09:36 Відповісти
Вибачте. Я не одразу зрозумів, що ви бидло. Перепрошую, що потурбував.
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29.05.2021 09:39 Відповісти
Ну ты и тупеньке Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1435
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29.05.2021 09:44 Відповісти
Схоже це ти тупий. Земля не його, ти здатен це второпати? Риторичне запитання
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29.05.2021 10:46 Відповісти
Чувак,я выпишу справку,що твоя земля,це исторична спадщина,бо там бродили мамонты.Потiм подам на тебя в суд,що ты сеешь на этой земле нарушая Закон. Житель Харківщини самовільно захопив ділянку з пам'ятником археології та засіяв її пшеницею, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3318
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29.05.2021 11:21 Відповісти
тю, там соняшник вже вирощували і нічого, а пшеничка комусь почала заважати
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29.05.2021 08:26 Відповісти
Крадут миллионы га -героя Украины дают.Культурные слои не могут быть на поверхности.Гримасы нашей действительности.Начиная от порога собственной хаты- земля прокурорско -судейская.А мужик горбатится и скопытится явно до 60ти.Потому хлеб и гречка дорогие.А коров уже никому не по силам держать.Немецким селянам Меркель подыскивает невест по всему миру.Потому что они ценят и любят своих бюргеров.А тут последних селян города и страны высасывают.В своей стране 99% батраков,а 1%-нувориши..И дальше-больше.То мед отберут,то орехи и тд.
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29.05.2021 08:38 Відповісти
Даже если там не заповедник, он не имел права так делать, потому что не его земля. Поэтому даже не говоря о том, что он - вандал, он в любом случае - захватчик.
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29.05.2021 10:04 Відповісти
Украина это тибе не Ивропа. Нужно паркоместо? Вот - газон. Кладовка? Куток в подъезде. Блокпоста на земле нету? Значит беру себе☝️
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29.05.2021 10:49 Відповісти
Хто пострарше, той пам'ятає такий совковий вираз: "битва за урожай"((:
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29.05.2021 10:09 Відповісти
а прокуратура не хочет-ли расследовать хто сравнял с землей и хто поделил на частные участки вот это? - http://museum.kh.ua/docs/publications/10.pdf
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29.05.2021 10:18 Відповісти
дядька хлебушко себе посеял, на пропитание, не до культурного наследия...
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29.05.2021 10:36 Відповісти
короче...вопрос не изучен...согласно ЗАКОНОВ УКРАИНЫ.......и потом.....я за захватчика ...который приспособил землю под урожай....ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТУ и ПРАВИТЕЛЬСТВУ МОЖНО ВОРОВАТЬ МИЛЛИАРДАМИ.....почему простому рабочему нельзя посеять пшеницу....которая принесет только пользу.....а курган в нашей стране-----дело темное
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29.05.2021 12:46 Відповісти
вообщето логика должна быть другая: если президент и тд воруют то простой рабочий должен вынести их и поставить других которые не воруют. а если он в свою очередь присоединяется к разграблению то по идее ему тогда и жаловаться нечего и не на кого, так как он сам гробит страну в которой живёт.
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29.05.2021 12:58 Відповісти
Ваша логика правильная.....если в стране есть такие законы...НО ЕСЛИ В СТРАНЕ НЕТ ЗАКОНОВ----ТОГДА РАБОЧИЙ ПРАВ!!!!..и президент и правительство не имеют права..определять ПРАВА РАБОЧЕГО.....он посеял пшеницу...он не оформил участок насебя...а значит этот участок не его...просто очень легко решать вопрос с рабочим.
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29.05.2021 15:21 Відповісти
Дебіли случаються ... Житель Харківщини самовільно захопив ділянку з пам'ятником археології та засіяв її пшеницею, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5341
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29.05.2021 20:59 Відповісти
Нехай краще бур'яни ростуть.
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29.05.2021 21:26 Відповісти
 
 