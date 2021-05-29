Житель Харківщини самовільно захопив ділянку з пам'ятником археології та засіяв її пшеницею, - прокуратура
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Житель с.Сподобівка Харківської області підозрюється у самовільному захопленні земельної ділянки, на якій розташований об'єкт історико-культурної спадщини (ч. 2 ст. 197-1 КК України).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"У період часу з 2020 року по травень 2021 року зловмисник захопив земельну ділянку, що належить до земель історико-культурної спадщини. На ній він здійснював посів озимої пшениці", - йдеться в інформації.
За даними досудового слідства, 43-річний чоловік знав, що між його ділянкою та ділянкою, яким володіє його дружина, є ділянка історико-культурної спадщини площею 0,9 га. Там розташоване поселення Сподобівська Дуванка-1, яке визнане пам'яткою археології місцевого значення відповідно до наказу Міністерства культури України від 27.03.2013 №228, відноситься до доби бронзи II тис. н.е. та салтово-маяцької культури VIII – IX ст. н.е. Одночасно з цим, наявний культурний шар, доби бронзи та раннього середньовіччя, який містить уламки ліпленого глиняного посуду.
Санкція статті, інкримінованої підозрюваному, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 4 років або позбавлення волі на строк до 2 років.
Будь ласка, зачекайте...
и многим нравится кусок чужого распахать.....
у тебя есть своя своя межа, под нее и паши и сей - и только под нее...
так недолго договорится и до - у меня гаманець и я использую,
а он у того тоже, но он не мычит и не телиться, а не взять ли мне его гаманець и попользовать трохи?...
утрирурую конечно, но ряд один.
Потім перечитав і звернув увагу на факт самозахоплення (а це вже точно no good).
карпиков туда запустил, подкармливал, плодил - семья всегда была с рыбой.
и никогда соседей той рыбой не обижал.
ты бы слышал как заорали все - ето фсе колхозное, а значит наше!!!!
результат: нема прудика - нема рыбы....
Орест Субтельний про це писав, колгосп як мутант артільного господарства історично властивий тим кацапам, які жили на хрінових землях, тож доводилося якось виживати колективом - але українські селяни на суперфертільних чорноземах завжди були автономними фермерами і в домовині бачили ті колгоспи.
Яка трагедія сталася потім, знаємо усі. І таки втелющили цю кацапщину тим, хто вижив...
не находите?
пропускаете? - не гуд!
требующем капремонта и пока не рухнет вообще всем до лампы а тут не пойми что за ценно
сть но низззя.... этого посадили а беня который не менее чем на 5.5лярдов вечнойзелени нэньку опустил нормально себя чувствует...........
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Із вікіпедії дізнаємося, що салтово-маяцька культура характеризується хліборобським типом поселень з напівземлянковими житлами, замками з білокам'яними стінами і катакомбним обрядом поховання.
Запитання до прокуратури: заборона сіяти хліб на землі хліборобської цивілізації... присмаку маразму не відчуваєте?
тем больше далеки мы от цели....
А що ще - отдать мужику . ? Може твій огород , чи дачну ділянку ? Йому ж потрібніше ,, і пох на те що воно не його .
скотское государство, чего тоьько стоит мусор-нацгвардеец,
который "НА УКРАИНЕ"