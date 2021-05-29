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У Білорусі знали, що ніякої бомби на борту літака Ryanair не було, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Білорусі знали, що ніякої бомби на борту літака Ryanair не було, - Данілов

Білоруська влада і силовики від самого початку знали, що на літаку компанії Ryanair, який примусово посадили в Мінську, не було вибухівки.

Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Данілова, "захоплення літака" він вважає "актом державного тероризму".

"Те, що сталося з літаком ... Було цілком зрозуміло, навіть з перших хвилин, коли ми з вами дивилися відео, що ніякої бомби там не було і вони це знали від самого початку. Чому? Тому що якби там була бомба, евакуація людей з літака відбувалася б терміново, жодного  цивільного населення біля літака, яке там виставили, із співробітників аеропорту, там би не було. Це був би окремий спецпідрозділ, який у відповідному одязі мав би пройти досліджувати всі ці речі. Жодних собачок, ніяких людей, у яких навіть не було ніякого захисту, а вони шукали бомбу. Ну це таке, знаєте ... Я навіть не уявляю, навіщо все це робиться", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь. Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.
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Топ коментарі
+13
и ето сейчас вещает "миротворец" лишне хромосомный, после захвата Крыма и 7 лет войны на востоке Украины?
и да - ето я тебя спамнул, скрепоносец...
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29.05.2021 03:03
+5
наши спят....
ну може пара-тройка забугорцев вроде меня....
3-я лишнехромосомная смена лютует
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29.05.2021 04:03
+5
***** под себя такого бугра как лука подмял - шо ему наше зеленое чмо?
секунда базара - и тобик в клетке на цепи...
одна надежда шо у Правого Сектора наконец то уже все начищено - и хлопцы в низкой стойке и готовы...
кацапня пониамает - легко с Украиной не будет, несмотря на зеленую сволочь при власти - такое...
мысли вслух....
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29.05.2021 06:00
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29.05.2021 01:32 Відповісти
А ,что при»слуги» сомневались ? 😂🙈 Это же ясно, как то,что вы мечтаете править ,как ***** и лука
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29.05.2021 02:47 Відповісти
офігеть... так, здається, ні в кого і не було сумніву, що ніякоï бомби не було...
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29.05.2021 01:55 Відповісти
В Беларуси знали, что никакой бомбы на борту самолета Ryanair не было, - Данилов - Цензор.НЕТ 4075 Командир чеченских добровольцев: "Мы воевали за Украину, а нас хотят предать...!

https://twitter.com/newkc14/status/1398381662224977925
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29.05.2021 01:59 Відповісти
смышленый...
об етом даже коты в базильскх подворотнях знают - доперло наконец и до Данилова...
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29.05.2021 02:28 Відповісти
Трудно понять вот это назойливое желание плодить во круг себя врагов. По сути дела - в результате инцидента, пострадал ли хоть один украинец? И если нет, то какое дело до всего этого? Зачем бежать впереди паровоза и обкладывать санкциями, даже быстрее США и тем самым бросать Беларусь в лапы кремля? Батька был вполне лоялен к Украине и Крым не признавал, а что будет теперь? Беларусь от безисходности может влиться в РФ и это вполне реальный сценарий - именно этого хочет Украина? Прежде чего то предпринимать, нужно просчитывать все варианты развития событий и стоит ли оно того, чтобы ради судьбы одного блогера идти на полную конфронтацию со страной, с вполне дружественным народом.
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29.05.2021 02:57 Відповісти
и ето сейчас вещает "миротворец" лишне хромосомный, после захвата Крыма и 7 лет войны на востоке Украины?
и да - ето я тебя спамнул, скрепоносец...
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29.05.2021 03:03 Відповісти
наши спят....
ну може пара-тройка забугорцев вроде меня....
3-я лишнехромосомная смена лютует
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29.05.2021 04:03 Відповісти
whatever happens no one can stop my love to Ukraine - even I myself can't.
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29.05.2021 04:29 Відповісти
Nothing can*t stop my love to USA
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29.05.2021 08:34 Відповісти
Неправда ваша, бо это - я.
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29.05.2021 04:02 Відповісти
вам придется обясниться пан Саня- вы ето хто?
тока не говорите мне шо "Roman Stuart" ето вы...
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29.05.2021 04:16 Відповісти
он имел в виду , что он заспамил, я тоже добавил "это спам"
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29.05.2021 05:17 Відповісти
Тыць , та й розвиднiлось... Знамо перец, шо Украина этого не хочет , но слияние Беларуси с Кремлем состоялось давно, осталось эту "интеграцию" закрепить штемпелем на бумаге.. Военные базы лаптестана произросли в Беларуси разве после захвата самолета? Морковку - кушать, память восстанавливает.
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29.05.2021 03:59 Відповісти
Беларусь загажена московскими подонками,
дружественный народ - это хорошо,
но шайка , которая есть госуддарство РБ
дружественна кремлядям, а не нам
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29.05.2021 05:21 Відповісти
...как не могло быть никакой бомбы и на борту с вагнеровцами если бы у рукожопых предателей фокус удался. Абыдна...Бульбо-вождь оказался талантливее своих учителей и реализовал украинский сценарий на "отлично"
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29.05.2021 04:13 Відповісти
бла бла бла
какая бимба, кацапчик ?
бимба это твоя больная фантазия
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29.05.2021 05:22 Відповісти
Аркадий- еврейское имя. Бимба не бимба а соросенок-бульбашонок свою пятнашку схлопочет, а кровавые убийцы вагнеры запаслись попкорном и наблюдают над процессом Протасевича
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29.05.2021 06:19 Відповісти
А ты знаешь, что средняя зарплата в Украине превышает среднюю зарплату в России? А средняя зарплата в Польше превышает российскую более чем в 2,5 раза. Причём - нефти, газа, алмазов и прочего урана не имеется.
Так что тявкни ещё что-нибудь о "соросятах", тут с удовольствием послушают.
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29.05.2021 08:01 Відповісти
средняя зарплата в Украине превышает

=================
Будь ласка, будьте точнішим і акуратнішим, у Вас описка, Ви помилились, а ми ж не кацапи, ми не брешемо, навіть випадково. Бо це ж не наш метод.
МІНІМАЛЬНА зарплата уже перевищує. З цього року. Середня ще поки відстає. Але ми працюємо над цим .
Хоча, на мою думку головне мати вищу мінімальну і, головне, медіанну зарплату, а середня - це трішки від лукавого показник. Якщо у паРашці середня між Х-лом, вРоттенбергом і сотнею мільйонів кріпосних у Гулазі буде вища ніж в Україні то я якось це переживу.
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29.05.2021 10:19 Відповісти
Иван - вот еврейское, 100%, а Аркадий єто просто Греция, не более,
пятнаху может схлопотать лукашенко или его сьінулька, диспетчера и
мусора, а Протасевич просто заложник бандитов, к слову, тут и судьям
рискнувшим его судить пятнаха ломится, что до наёмников , то их
при первой возможности сдадут и утилизируют, пусть даже они пока
в безопасности, но пройдёт год, два, пять и они вспомнят и пожалеют,
ну как вариант ими будут гордиться их дети, если стекломой память не
смоет
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29.05.2021 08:02 Відповісти
во всей етой истории с трампом и байденом меня больше всего напрягает, шо республиканцы не видят "промаккейновских" республиканцев,
ту же Лиз Чейни - они ничего не видят - честь мундира!
кандидата не придурка республиканцы не нашли в 20м - придурок на 2 срок
Америке не нужен - именно за не придурка Америка и проголосовала....
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29.05.2021 05:48 Відповісти
три - пятнадцать

во всей етой истории_________ да ты чо? в какой Етой?
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29.05.2021 16:55 Відповісти
***** под себя такого бугра как лука подмял - шо ему наше зеленое чмо?
секунда базара - и тобик в клетке на цепи...
одна надежда шо у Правого Сектора наконец то уже все начищено - и хлопцы в низкой стойке и готовы...
кацапня пониамает - легко с Украиной не будет, несмотря на зеленую сволочь при власти - такое...
мысли вслух....
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29.05.2021 06:00 Відповісти
Правый сектор когда придет в Москву, повешает тебя на берёзе за яйца.
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29.05.2021 06:23 Відповісти
если на той с которой твой трупак оттуда снимет? - претензий нет..
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29.05.2021 06:26 Відповісти
не тебе за Правый Сектор писать - пьянь хроническая....
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29.05.2021 06:32 Відповісти
три - пятнадцать

не тебе за Правый Сектор писать - пьянь хроническая....__________ а, так вот Чо оно такое - пьянь хроническая, ну тогда все понятно...
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29.05.2021 16:57 Відповісти
внятно по кацапиному так - впрочем как обычно...
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29.05.2021 16:59 Відповісти
внятно по кацапиному так - впрочем как обычно..________ как приятно с умным человеком поговорить, правда? не каждому дано понять, это по научному...
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30.05.2021 21:49 Відповісти
Дело Протасевича для Украины по важности ни в какое сравнение не входит с тем, что через месяц входит в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 07:41 Відповісти
А хто голосував за цю аферу пам"ятаєш? Отож.
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29.05.2021 07:50 Відповісти
Я то пам'ятаю, а хто не пам'ятає, то нагадаю. За цю аферу голосували фракції зрадників - Зеленського, Порошенко, Вакарчука.
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30.05.2021 00:31 Відповісти
через лет 5 будет национализация земель, все земельные акты выданные властями Украины это филькина грамота, порядок будет наведён
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29.05.2021 08:05 Відповісти
Мы это уже проходили при большевизме. Он, слава Богу, проклят (может, остались единичные выродки...)
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29.05.2021 08:43 Відповісти
Не надо расчитівть на то что будет через 5 лет. Надо сейчас что-то делать. К сожалению все активисты, похоже, продались олигархам за 30 сребренников.
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30.05.2021 00:34 Відповісти
капитан очевидность
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29.05.2021 07:42 Відповісти
толстый картофель центр, ***** сиськами трясет слева - шлем задом поперек - не беда...
звучит звучит лихая музыка атаки!
***** - 327 - все - 0.
два старых, пришлепнуных наглухо идиота - лука и *****....
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29.05.2021 08:41 Відповісти
сиськами трясет слева - шлем задом поперек - не беда...
звучит звучит лихая музыка атаки!__________ это же надо так обработали беднягу, ну прям "пролетая над гнездом кукушки!...
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29.05.2021 16:59 Відповісти
иногда палец с клавы снимай - засыпаешь на ходу...)))
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29.05.2021 17:03 Відповісти
три - пятнадцать
и ето сейчас вещает "миротворец" лишне хромосомный__________ да нет, как раз сейчас вещает с недостающей хромосомой...
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29.05.2021 16:53 Відповісти
естественно, знали. если сам фабрикуешь сообщение о липовой бомбе, как можно не знать, что бомба липовая?
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29.05.2021 19:59 Відповісти
иногда палец с клавы снимай - засыпаешь на ходу...)))___________ профессор Чезбек...
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30.05.2021 21:45 Відповісти
 
 