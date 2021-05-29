У Білорусі знали, що ніякої бомби на борту літака Ryanair не було, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Білоруська влада і силовики від самого початку знали, що на літаку компанії Ryanair, який примусово посадили в Мінську, не було вибухівки.
Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Данілова, "захоплення літака" він вважає "актом державного тероризму".
"Те, що сталося з літаком ... Було цілком зрозуміло, навіть з перших хвилин, коли ми з вами дивилися відео, що ніякої бомби там не було і вони це знали від самого початку. Чому? Тому що якби там була бомба, евакуація людей з літака відбувалася б терміново, жодного цивільного населення біля літака, яке там виставили, із співробітників аеропорту, там би не було. Це був би окремий спецпідрозділ, який у відповідному одязі мав би пройти досліджувати всі ці речі. Жодних собачок, ніяких людей, у яких навіть не було ніякого захисту, а вони шукали бомбу. Ну це таке, знаєте ... Я навіть не уявляю, навіщо все це робиться", - сказав він.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь. Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/newkc14/status/1398381662224977925
об етом даже коты в базильскх подворотнях знают - доперло наконец и до Данилова...
и да - ето я тебя спамнул, скрепоносец...
ну може пара-тройка забугорцев вроде меня....
3-я лишнехромосомная смена лютует
тока не говорите мне шо "Roman Stuart" ето вы...
дружественный народ - это хорошо,
но шайка , которая есть госуддарство РБ
дружественна кремлядям, а не нам
какая бимба, кацапчик ?
бимба это твоя больная фантазия
Так что тявкни ещё что-нибудь о "соросятах", тут с удовольствием послушают.
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Будь ласка, будьте точнішим і акуратнішим, у Вас описка, Ви помилились, а ми ж не кацапи, ми не брешемо, навіть випадково. Бо це ж не наш метод.
МІНІМАЛЬНА зарплата уже перевищує. З цього року. Середня ще поки відстає. Але ми працюємо над цим .
Хоча, на мою думку головне мати вищу мінімальну і, головне, медіанну зарплату, а середня - це трішки від лукавого показник. Якщо у паРашці середня між Х-лом, вРоттенбергом і сотнею мільйонів кріпосних у Гулазі буде вища ніж в Україні то я якось це переживу.
пятнаху может схлопотать лукашенко или его сьінулька, диспетчера и
мусора, а Протасевич просто заложник бандитов, к слову, тут и судьям
рискнувшим его судить пятнаха ломится, что до наёмников , то их
при первой возможности сдадут и утилизируют, пусть даже они пока
в безопасности, но пройдёт год, два, пять и они вспомнят и пожалеют,
ну как вариант ими будут гордиться их дети, если стекломой память не
смоет
ту же Лиз Чейни - они ничего не видят - честь мундира!
кандидата не придурка республиканцы не нашли в 20м - придурок на 2 срок
Америке не нужен - именно за не придурка Америка и проголосовала....
во всей етой истории_________ да ты чо? в какой Етой?
секунда базара - и тобик в клетке на цепи...
одна надежда шо у Правого Сектора наконец то уже все начищено - и хлопцы в низкой стойке и готовы...
кацапня пониамает - легко с Украиной не будет, несмотря на зеленую сволочь при власти - такое...
мысли вслух....
не тебе за Правый Сектор писать - пьянь хроническая....__________ а, так вот Чо оно такое - пьянь хроническая, ну тогда все понятно...
звучит звучит лихая музыка атаки!
***** - 327 - все - 0.
два старых, пришлепнуных наглухо идиота - лука и *****....
звучит звучит лихая музыка атаки!__________ это же надо так обработали беднягу, ну прям "пролетая над гнездом кукушки!...
и ето сейчас вещает "миротворец" лишне хромосомный__________ да нет, как раз сейчас вещает с недостающей хромосомой...