За минулу добу поранено воїна, зафіксовано 12 обстрілів. Російські війська на Донбасі били з великокаліберних кулеметів у районі Гранітного, - ООС
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Протягом минулої доби, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Водяного - з гранатометів різних систем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Підкреслюється, що в районі населеного пункту Гранітне ворог використовував великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17. Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя - ще і з протитанкових ракетних комплексів.
Поблизу Мар'їнки, Широкиного і Новомихайлівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети. У напрямку населених пунктів Новотошківське і Піски противник застосував стрілецьку зброю.
"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - підкреслюють в штабі.
Повідомляється також, що поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь із протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних жителів.
"На обстріли противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь. Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Станом на 7:00 ранку, 29 травня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Все буде УКРАЇНА !!!!
Забувайте, бо сьогодні в Данєцкє матч століття!
Гра грандів світового футбола "Гвардєєц" - "Моспіно".
Квітки розкуплені протягом 10 хвилин. З цієї причини ***** відмовилось від визиту у маріонеточну резервацію.
ВІН БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .
БУВ БЛАЗНЕМ І ПОВІК НИМ ОСТАНЕТЬСЯ . Президент - не роль , його потрібно не грати , а БУТИ НИМ , як ПОРОХ.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Як готувався воювати Ізраїль.
Вже з 1959 року, бідний , аграрний Ізраїль зміг дозволити собі закуповувати старі танки Центуріон з капремонту. І моодернізував їх, заміняючи гармату, мотор, трансмісію.
Всього було куплено 1100 одиниць.. Брали їх не через те, що це були дуже хороші або навіть просто чудові танки. Ні, це було відносно дешево, це те, що Ізраїль міг собі тоді дозволити. Витрати на оборону перевищили 20% від ВВП. Оборонні статті з'їдали майже третину держбюджету. Відмовляли собі у всьому, що тільки можна. Але знали, що ворог не відступить ніколи. І їх життя залежить від того, як вони підготуються до битви.
Танкісти вчилися буквально день і ніч. На навчальні стрільби снарядів не шкодували. Воєнспеци розробили цілий ряд тактичних прийомів і методик застосування танків в різних умовах. Все це надало можливість протистояти переважаючим силам противника у війні.
Ті ж методи підготовки до війни застосовувалися і до авіації, артилерії тощо.
А що з Україна, наша держава, як влада?
А ніщо. Десь щось потихеньку робиться. Народ живе своїм життям, влада своїм. Наче і немає агресії одвічного ворога, немає окупованих територій, не гинуть щодня наші воїни. Витрати ВВП на оборону ~ 2,5%, решта Авакову та інш.
Так війна, чи не війна? Так ворог, чи не ворог?
Але ж Кремль мріє знищити Україну, як країну, а українців, як націю.
Що ще потрібно, щоб зрозуміти, що ми зараз балансуємо на краєчку прірви в небуттяУкраїни.
«Запад нам не поможет».
Після протягнутого ганебного земельного законодавства, стало очевидно, що зелені не тільки проект Кремля, вони самі є ворогами українців, нашої культури, мови, наших героїв - борців за незалежність.