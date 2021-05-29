В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків зараження COVID-19. Серед них - 144 дитини і 55 медпрацівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також, за даними міністерства, за минулу добу:
-госпіталізовано – 1 309 осіб;
- летальних випадків – 156;
-одужало – 10 199 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 25 401 особа,
- методом ІФА – 10 963 особи,
- експрес-тестами – 21 020 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 199 769 осіб;
-одужало – 2 030 415 осіб;
летальних випадків – 50 388;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 156 756.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.
Будь ласка, зачекайте...
и не в ноябре 2020го, а в апреле 2019го.
Хреновые новости для Украины. Начну по порядку.
В Великобритании индийский вариант В.1.617 уже стал доминирующим. Его доля превысила 50% . Учитывая что индийский вариант вытесняет британский, это означает что он еще более заразный чем британец.
Из хороших новостей вакцины на него действуют. Так из 5600 исследованных случаев заражения индийским вариантом, оказалось что :
3% были вакцинированы дважды
38% были вакцинированы 1 дозой.
58% не были вакцинированы
Из 43 госпитализированных :
2% были вакцинированы дважды
31% были вакцинированы 1 дозой
67% не были вакцинированы.
Из 12 умерших - 75% не были вакцинированы.
Вакцины работают в общем, особенно после двух доз
А вот для Украины хреново все потому что на сегодняшний день было вакцинировано
- две дозы - 116934
- одна доза - 999072
Две дозы получили всего 116 тыс человек, это ничтожно мало.
Одну дозу получили 1 млн человек, что тоже очень мало. И какого просвета реально пока что не видно. В день у нас делают 15-20 тыс прививок. Что ничтожно мало. Короче через 1-2 месяца индийский вариант доползет до Украины. И в конце лето пойдет очередная волна. Я не думаю что она будет такой страшной как этой весной. Но тут есть один момент. Чем позже начнется волна, тем сильнее она может быть. Т.к. люди которые переболели например в октябре-ноябре 2020 к осени 2021 с высокой вероятностью спустя год уже утратят иммунитет к перенесенной болезни. Выход сейчас только один. Пинать ногами - руками МОЗ, Кабмин, Президента, что-бы они из кожи вон лезли и искали вакцины по всему миру. Других вариантов я не вижу. Берегите себя.
П.С.
После двух доз эффективность Пфайцер от индийского штамма 88%, у АстраЗенеки 60%, но после одной дозы у обеих вакцин эффективность защиты (т.е. предотвращение симптоматического заболевания) всего 33%