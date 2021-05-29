УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13316 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
3 472 12
карантин (16095) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали

29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3096 нових випадків зараження COVID-19. Серед них - 144 дитини і 55 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також, за даними міністерства, за минулу добу:

-госпіталізовано – 1 309 осіб;

- летальних випадків – 156;

 -одужало – 10 199 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина виділила Україні 600 тис. євро допомоги на закупівлю вакцини проти COVID-19

За добу протестовано:

- методом ПЛР – 25 401 особа,

- методом ІФА – 10 963 особи,

- експрес-тестами – 21 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 199 769 осіб;

 -одужало – 2 030 415 осіб;

 летальних випадків – 50 388;

- проведено ПЛР-тестувань – 10 156 756.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
вин збыраеться 2 срока срать нам у голову
показати весь коментар
29.05.2021 10:15
+2
Нам тут хотябы с глав. зебилом разобраться. Какое к чертям мировое правительство?
показати весь коментар
29.05.2021 09:36
+2
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 8194
показати весь коментар
29.05.2021 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украину покинули....
и не в ноябре 2020го, а в апреле 2019го.
показати весь коментар
29.05.2021 08:20 Відповісти
Це перемога Ляшка?
показати весь коментар
29.05.2021 08:39 Відповісти
Однозначно!!!
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 4407
показати весь коментар
29.05.2021 09:37 Відповісти
це народ посадив городи. наступна фаза паузи - сапання.
показати весь коментар
30.05.2021 05:53 Відповісти
Заканчивается 1-й этап атаки мирового правительства на мир.Цель -"уколы зонтиком" Насколько вышло-не очень.Теперь они предпримут еще что то.Например обязательное в. а так же пугание приготовленными в тех же лабораториях(Китай) запасными штамами.Или сделают передышку? МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАДО УНИЧТОЖАТЬ,ПОКА НЕ ПОЗДНО! Мы все должны.
показати весь коментар
29.05.2021 09:02 Відповісти
Нам тут хотябы с глав. зебилом разобраться. Какое к чертям мировое правительство?
показати весь коментар
29.05.2021 09:36 Відповісти
А сколько времени до след.выборов осталось?
показати весь коментар
29.05.2021 09:39 Відповісти
вообще 3 года, а там как ЦВК решит, ведь зелю могут сделать императором В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 3193
показати весь коментар
29.05.2021 10:14 Відповісти
вин збыраеться 2 срока срать нам у голову
показати весь коментар
29.05.2021 10:15 Відповісти
І що ж ми можемо зробити? Вони ж навіть імен своїх не називають... Думаю, як мінімум, треба чітко розуміти що відбувається, і не вестись на їхні провокації з ваkцинами, не піддаватися паніці, бо з екранів масс-меді навмисно видеться нагнітання щоб зробити люлей вразливими до їхньої прoпаганди.
показати весь коментар
29.05.2021 15:52 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 8194
показати весь коментар
29.05.2021 10:24 Відповісти
Евгений Истребин Вчера в 10:15

Хреновые новости для Украины. Начну по порядку.

В Великобритании индийский вариант В.1.617 уже стал доминирующим. Его доля превысила 50% . Учитывая что индийский вариант вытесняет британский, это означает что он еще более заразный чем британец.

Из хороших новостей вакцины на него действуют. Так из 5600 исследованных случаев заражения индийским вариантом, оказалось что :

3% были вакцинированы дважды
38% были вакцинированы 1 дозой.
58% не были вакцинированы

Из 43 госпитализированных :

2% были вакцинированы дважды
31% были вакцинированы 1 дозой
67% не были вакцинированы.

Из 12 умерших - 75% не были вакцинированы.

Вакцины работают в общем, особенно после двух доз

А вот для Украины хреново все потому что на сегодняшний день было вакцинировано

- две дозы - 116934
- одна доза - 999072

Две дозы получили всего 116 тыс человек, это ничтожно мало.

Одну дозу получили 1 млн человек, что тоже очень мало. И какого просвета реально пока что не видно. В день у нас делают 15-20 тыс прививок. Что ничтожно мало. Короче через 1-2 месяца индийский вариант доползет до Украины. И в конце лето пойдет очередная волна. Я не думаю что она будет такой страшной как этой весной. Но тут есть один момент. Чем позже начнется волна, тем сильнее она может быть. Т.к. люди которые переболели например в октябре-ноябре 2020 к осени 2021 с высокой вероятностью спустя год уже утратят иммунитет к перенесенной болезни. Выход сейчас только один. Пинать ногами - руками МОЗ, Кабмин, Президента, что-бы они из кожи вон лезли и искали вакцины по всему миру. Других вариантов я не вижу. Берегите себя.

П.С.

После двух доз эффективность Пфайцер от индийского штамма 88%, у АстраЗенеки 60%, но после одной дозы у обеих вакцин эффективность защиты (т.е. предотвращение симптоматического заболевания) всего 33%
показати весь коментар
29.05.2021 22:57 Відповісти
 
 