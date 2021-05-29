УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7544 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Затримання Протасевича
10 136 52
США (14502) авіасполучення (599) Псакі (148) Протасевич Роман (296)

США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі

Сполучені Штати припинять дію угоди про авіасполучення з Білоруссю і розробляють адресні санкції проти ключових представників влади. Крім того, будуть повернуті раніше зняті санкції з дев'яти великих білоруських підприємств.

Про це заявила офіційна представниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Запровадження нових санкцій і повернення санкцій проти білоруських підприємств намічено на 3 червня.

"Сполучені Штати у співпраці з ЄС та іншими партнерами та союзниками розробляють список адресних санкцій проти ключових членів режиму Лукашенка, пов'язаних з триваючими порушеннями прав людини та корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня", - заявила Псакі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Лукашенка про бомбу в літаку шиті білими нитками, - експерт Лукашевич

Експерт вважає дії білоруської влади неприпустимими. Адже життя всіх людей на борту було в небезпеці, а на льотчиків, найімовірніше, було вчинено тиск.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь. Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 9806
показати весь коментар
29.05.2021 09:15
+9
Блестящая спец операция , - Поставила на Уши Самих Белорусов и это только Цветочки , скоро это каснется непосредственно каждого. Украина готовила спец операцию , - Для задержания террористов убивавших Украинцев, - А не против блогеров говорящих о Белоруссии и при том не Пропагандисты.И открытое Вранье , даже непросвещенным понятно что лапша до пьят.
показати весь коментар
29.05.2021 10:21
+6
Якщо більшість за Луку, нащо тоді було бити дітей на вулицях, достатньо було більшості вийти в підтримку. А так вже Білорусь майже Освенцим.
показати весь коментар
29.05.2021 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции в сотрудничестве с ЕС, - Псаки - Цензор.НЕТ 5210
показати весь коментар
29.05.2021 08:40 Відповісти
Лука піде до *****.
показати весь коментар
29.05.2021 08:41 Відповісти
уже давно, но ***** нужен нищий анклав
показати весь коментар
29.05.2021 10:58 Відповісти
а зараз він типу де? США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 5197
показати весь коментар
29.05.2021 11:23 Відповісти
США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 9806
показати весь коментар
29.05.2021 09:15 Відповісти
Опять персональные санкции? Идиоты.
показати весь коментар
29.05.2021 09:37 Відповісти
нормально, диспетчера лишить лицензии, судей в пособничестве терроризму, и сыну
лукашенки тоже подарок пусть сделают
показати весь коментар
29.05.2021 10:57 Відповісти
Чему завидовать? Беларусские силовики меньше пить не будут, рядовые беларусы будут меньше есть.
показати весь коментар
29.05.2021 10:13 Відповісти
Блестящая спец операция , - Поставила на Уши Самих Белорусов и это только Цветочки , скоро это каснется непосредственно каждого. Украина готовила спец операцию , - Для задержания террористов убивавших Украинцев, - А не против блогеров говорящих о Белоруссии и при том не Пропагандисты.И открытое Вранье , даже непросвещенным понятно что лапша до пьят.
показати весь коментар
29.05.2021 10:21 Відповісти
Осторожно Отношусь к терминологии % отношение или подавляющее большинство.Уважаю каждое мнение , - Оно должно Быть. В Украине монархия как то не прижилась . И за много лет сменилась не одна власть вместе с президентами и правительством , а они чаще всего .У нас ФСБ при Януковиче больше управляло , чем СБУ. А Армянский блогер не был задержан , и сразу же удрал в россию где его в расцвете сил отравили , потому , что много Знал .Просто констатирую , ведь Вы забыли упомянуть.У некоторых странах есть инструкция , - Что пленный должен говорить все что Знает и то что ему говорят , все что Угодно и ему это не ставят в Вину.Зависть Белой не бывает , могу Вас огорчить. В нас своих проблем Хватает никому не завидуя.Кашу заварил Лукашенко , а разгребать придется всем Белорусам.
показати весь коментар
29.05.2021 10:50 Відповісти
Ну-ну. Давай ишо. Мужик.
показати весь коментар
29.05.2021 12:54 Відповісти
Просто ми віремо в те , що нам кажуть і обіцяють при кожних виборах.Україна не росія а тем паче не Білорусія.При революції Гідності президент і в кого в Пушку , - Просто утікли оставивши Державу. А в Білорусі державника остались а Утікла вся опозиція.Констатую а судити не мені , хоча і маю власну думку.У Білорусі не має Опозиції , так і не має Влади . Їм варитися та нехай собі Мають. З повагою.
показати весь коментар
29.05.2021 13:18 Відповісти
в переважній більшості європейських країн монархія також не прижилась, але порядок і добробут ТАМ Є! Для чого тоді рівнятись на тюрму з порядком і "добробутом", якщо можна рівнятись на нормальні країни з порядком і добробутом???
показати весь коментар
29.05.2021 14:50 Відповісти
Якщо більшість за Луку, нащо тоді було бити дітей на вулицях, достатньо було більшості вийти в підтримку. А так вже Білорусь майже Освенцим.
показати весь коментар
29.05.2021 13:56 Відповісти
Ви можете писати білоруською. Ми зрозуміємо.
То хто такі виборці Лукашенки ?
Чому не виходили на мітинг ?
показати весь коментар
29.05.2021 13:59 Відповісти
Никогда не спорю , - Это такое неблагодарное Занятие. Время только имеет свойство рассудить и по падежам все расставить. Но на счет Украины , - Позвольте не согласится Сами Избрали , сами можем и Снять и никому нет до Этого Дела . А рабы есть рабы и не додать не Отнять и гробовая тишина устраивающая их.
показати весь коментар
29.05.2021 14:00 Відповісти
за иудину денюжку ?
ваша пропаганда не подойдёт для местной аудитории,
западный вой ?
чего вы без запада стоите ?
что, кроме концлагерей создал ваш ссср ?
боюсь ваше большинство это дополнение к концлагерям ...
показати весь коментар
29.05.2021 11:08 Відповісти
пс то вы быстро про зайчиков забыли ...
показати весь коментар
29.05.2021 11:10 Відповісти
Наприклад , що створив совок ? Найбільший гулаг? Чи орду вічноголодних беззубих людей, які підтираючи дупу "правдою" ненавиділи вільних людей заходу ?
показати весь коментар
29.05.2021 13:58 Відповісти
Например, Союз создал космонавтику и дал возможность проявить свои таланты украинцу Королёву, дал ему возможность войти в Историю. Союз построил ЮжМаш и КБ Южное. Милая Ксения.
показати весь коментар
29.05.2021 14:12 Відповісти
А давайте вас в тюрму посадимо, проявляти талант будемо.
показати весь коментар
29.05.2021 15:08 Відповісти
мы бы его и без совка построили
показати весь коментар
29.05.2021 15:14 Відповісти
Космонавтику створили всупереч совку.
Та і толку було літати в космос, не маючи туалетного паперу на Землі.
Чогось американці встигли скрізь.
показати весь коментар
29.05.2021 18:28 Відповісти
Ты не права, моя возлюбленная девочка. Весь Союз работал на Королёва, вся страна отдавала ему последние ресурсы. Часто кушать было нечего, но Королёв должен был сделать, то что он сделал. Так же и ЯО разрабатывалось - из последних сил.

А что по поводу нужно было это или не нужно? Может и не нужно. Уж точно не нужно было надрываться в этом направлении. А нужно было больше о людях заботится.

Ну а американцы... Да они умнее нас. И вас тоже... Увы.
показати весь коментар
29.05.2021 19:56 Відповісти
Такое обращение называется сексизмом. В странах Запада за такое жестко наказывают.
показати весь коментар
30.05.2021 23:23 Відповісти
"Союз создал космонавтику" ?!!! Антоша, ти в сосну вї...ся? Це з якого переляку?
показати весь коментар
29.05.2021 20:25 Відповісти
дурачёк!!летал бы ты на метле вместе с ,.союзом"тем же королёвым и нынешним рогозиным!!если бы кацапы не вывезли с востока дойчланда заводы с инженерами а американцы не вывезли учёных с запада (которые создали фау-2)с этого и началась космическая гонка ,,сверхдержав" США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 2142 США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 9195
показати весь коментар
29.05.2021 20:33 Відповісти
Що СРСР створив для людей, не для вбивства людей, а для них? Туалетний папір в 70-х, чи пенсію в 10 карбованців..
показати весь коментар
29.05.2021 13:58 Відповісти
Багато колгоспників мали пенсію в 20карбованців .
показати весь коментар
29.05.2021 16:23 Відповісти
Да! Оно того стоило. Но в чем-то я с тобой согласен.
ЕС/Великобритания/Канада/США - должны ввести эмбарго на торговлю с Беларусью и РФ, аннулировать шенгенские визы, запретить выдавать новые, и отключить 2 страны от международной платежной системы SWIFT. Что вы будете делать с вашими странами - это ваше личное дело, но цивилизованный мир не имеет права, в первую очередь конечно, морального, права - финансировать диктатуру, которые пытаются нарушить мировой порядок. Живите как хотите. Это ваш ментальный и цивилизованный выбор, но в изоляции от цивилизованного мира.
показати весь коментар
29.05.2021 15:19 Відповісти
так блогеру грозила опасность, его хотели спасти ...
показати весь коментар
29.05.2021 11:31 Відповісти
Якщо теж саме, то Протасевича відпустили? Через кілька годин після затримання Мартиросяна відпустили... і то був літак, який виконував рейс з Києва, а не транзит.
показати весь коментар
29.05.2021 14:01 Відповісти
Різницю зовсім не бачиш? Чи в тебе тільки ЗЕ в очах? Схоже вас нічого вже не вилікує…… той рейс вилітав з Київа І повернули його в Київ, а не перехопили літак як Картошенко….чому вас там гебнявих тролів тільки вчать???
показати весь коментар
29.05.2021 15:06 Відповісти
Завидуем как глубоко ты сидишь на расейской бутылке США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 3240 прям обзавидовались США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 1549
улетишь ты скоро "куда надо" не дальше маасквы - и сразу обратно США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 3366и все это не вставая с бутылки США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 5353
показати весь коментар
29.05.2021 11:29 Відповісти
Подякуй, що тебе Лариса не бачить...
Вилізло ватяне чудовисько...
показати весь коментар
29.05.2021 12:27 Відповісти
а экономику белорашки как эта операция обвалила! США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 5626на миллиарды долларов - единомоментно! США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 9712
показати весь коментар
29.05.2021 11:30 Відповісти
и это ещё только начало ...
показати весь коментар
29.05.2021 11:32 Відповісти
ты рад?
показати весь коментар
29.05.2021 20:01 Відповісти
В бан пропагандонов
показати весь коментар
29.05.2021 11:32 Відповісти
По ходу через месяц у сябров останется один вид транспорта - ешаки
показати весь коментар
29.05.2021 16:58 Відповісти
США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 33
показати весь коментар
29.05.2021 18:45 Відповісти
То вже напевно пора білоруській фашистській владі відпускати заложніків , бо їхнє захоплення вже і так ввійде в історію , як найдорожче захопллення в історії людства . Подальше утримання просто зруйнує економіку вщент .
показати весь коментар
29.05.2021 20:50 Відповісти
Россия намного хуже Беларуси, но им ничего не перекрывают, нефть, газ покупают. Озабоченность проявляют.
показати весь коментар
29.05.2021 21:00 Відповісти
Как всегда- двойные стандарты- раша сбила Боинг( все доказательства у США имелись на тот момент) и что? И НИЧЕГО( семь лет суд "доказывает" явное событие) И в рашу можно летать. Уродство лицемерное. Да,в Беларуси( если победит прозападная линия) есть два пути( третий самостоятельный,уйдет с диктатурой Лукашенко)- союз с Украиной ,Польшей и Литвой( интересный блок для противовеса Германии в ЕС) или сохранения тесных"потных" обьятий с рашей. Сейчас диктатора Лукашенко уничтожают. Нужно ли это для Украины? Да,если Беларусь пойдет с нами. Но у нас то беда. Такой амбицией НИКТО из тварей,нами"управляющих" не обладает. И эта амбиция не звучит. Так называемые" аналитики " почему то НЕ анализируют историю где с 13 по 17 век Московии эффективно( вплоть до завоевания власти в" Мааскве") противостояла Литва( Украина,Беларусь,Литва,по руководством ЛИТВЫ) и присоединившаяся в 16 в. Польша. Для мировых игроков(США,прежде всего) и Великобритании( как вечного противника Германии) такой блок написан большими буквами в ЕВРОПЕ.Такой центр силы надо создать. Жаль в Украине просто урки тупые у власти,которые доросли только до договорняков как с плебса подушное забрать.
показати весь коментар
30.05.2021 09:12 Відповісти
Как известно, что при ссср не было ни одного беларуса-дисидента. И сейчас явное большинство беларусов считают РФ дружественной страной. Этими санкциями запад может привести к понижению жизненных стандартов простых беларусов и как бы они обозлясь ни захотели стать областью РФ.
показати весь коментар
30.05.2021 23:10 Відповісти
 
 