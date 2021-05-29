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Новини Політика України
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Держдеп просить виділити $6,1 млрд на допомогу іншим країнам у військовій сфері для протидії російським загрозам. Україна серед пріоритетних одержувачів, - проєкт бюджету

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держдеп просить виділити $6,1 млрд на допомогу іншим країнам у військовій сфері для протидії російським загрозам. Україна серед пріоритетних одержувачів, - проєкт бюджету

Держдепартамент США запитує $6,1 млрд на фінансову допомогу іноземним державам у військових цілях, зокрема, майже $300 млн країнам Європи та Євразії з метою протидії загрозам з Росії.

Про це йдеться в плані бюджету, опублікованому в п'ятницю відомством, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У плані бюджету йдеться, що цей запит в разі його схвалення  гарануватиме безпеку громадян США за рахунок посилення військової підтримки ключових союзників США і урядів країн-партнерів, щоб вони могли сприяти регіональній та глобальній стабільності і протидіяти транснаціональним загрозам, включаючи тероризм і торгівлю наркотиками, зброєю і людьми.

Зокрема, в ньому наголошується, що "стратегічні пріоритети в області безпеки в Європі і Євразії полягають у протидії російському впливу і агресії за допомогою зміцнення можливостей союзників і партнерів (...) забезпечувати власний захист за рахунок поліпшення взаємодії з НАТО та іншими західними силами". До пріоритетних одержувачів коштів, згідно з підготовленим адміністрацією США проєктом бюджету, входять Україна, Грузія, Естонія, Латвія і Литва.

Крім того, $112 млн Держдеп просить виділити на навчання іноземних військових. Так, близько $27 млн ​​пропонується направити до Європи і в Євразію, щоб "посилити регіональну безпеку і взаємодію серед американських, європейських збройних сил і сил НАТО, і допомогти протидії російській агресії". Пріоритетними одержувачами коштів названі Болгарія, Грузія, Польща, Румунія, Туреччина та Україна.

Підготовлений адміністрацією США проєкт бюджету на 2022 фінансовий рік буде спрямований на розгляд до Конгресу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США просить затвердити в бюджеті на 2022 рік 250 млн доларів допомоги для України
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Сидят в здании ГАНгресса с 36 колонами(4 х 9) в ОмурАге=Америке(Жизни господин), а ИндоПэриджану запрещают входить в ГАНкенди(Ганория имп.) в Карабахе.Их поддерживает Россия((1 настенная памятная доска в стране на башне ПэриУлу(Фрола) Кремля-"строили мидиоланцы")) и Франгизстан(историческая Франция на Кавказе).МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ ???
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29.05.2021 09:14 Відповісти
Это где еще так борются с рашкой, что Украине с этого пирога достаются крохи?
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29.05.2021 09:35 Відповісти
чужими руками добре жар загрібати ....- перекладаю: валити кацапію.....((((
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29.05.2021 09:59 Відповісти
250 миллионов из 6 миллиардов - и это считается приоритетным получателем ?
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29.05.2021 10:15 Відповісти
250 на на всю європу і євразію.. Україні якщо 25 дадуть буде за щастя.. Це за Трампа україні виділяли 270..
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29.05.2021 12:28 Відповісти
Малувато. На "велике крадівництво" не вистачить.
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29.05.2021 10:20 Відповісти
И об этом...Дончане покидают свой город Донецк и уходят через минные поля в свободную от оккупантов Украину, на своей шкуре они испытали что такое "русский мир", наверное этим гражданам нужно выдавать вид на жительство, потому что за семь лет войны у них было помешательство советского с русским.( многие понимают что у советских и у русских нет своего государства
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29.05.2021 10:24 Відповісти
Держдеп просить виділити $6,1 млрд на допомогу іншим країнам у військовій сфері для протидії російським загрозам. Україна серед пріоритетних одержувачів, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 978928.05.
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29.05.2021 10:28 Відповісти
только кэшем не давайте !
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29.05.2021 11:40 Відповісти
 
 