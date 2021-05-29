Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пущі-Водиці. Дехто починає пакувати валізи, - Данілов

Найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт щодо аудиту державних дач на території Конча-Заспи і Пущі-Водиці. Крім того, готують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Звіт готується за дорученням президента України Володимира Зеленського.

"Там є певний рух, деякі люди починають рухати процес, пакувати валізи. Я можу сказати, що президент наполягає, щоб на найближчих засіданнях РНБО був звіт з цього питання. У нас є чітке розуміння, що за будь-яке рішення, яке приймається на РНБО, обов'язково через певний проміжок часу мають відзвітувати", - заявив він.

Також Данілов обіцяє, що незабаром в РНБО відзвітують з питань, що стосуються "злодіїв в законі" і контрабандистів.

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