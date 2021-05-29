Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пущі-Водиці. Дехто починає пакувати валізи, - Данілов
Найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт щодо аудиту державних дач на території Конча-Заспи і Пущі-Водиці. Крім того, готують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Звіт готується за дорученням президента України Володимира Зеленського.
"Там є певний рух, деякі люди починають рухати процес, пакувати валізи. Я можу сказати, що президент наполягає, щоб на найближчих засіданнях РНБО був звіт з цього питання. У нас є чітке розуміння, що за будь-яке рішення, яке приймається на РНБО, обов'язково через певний проміжок часу мають відзвітувати", - заявив він.
Також Данілов обіцяє, що незабаром в РНБО відзвітують з питань, що стосуються "злодіїв в законі" і контрабандистів.
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Функції[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit§ion=3 ред. код ]Відповідно до http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80/print1382704730896603 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» функціями цього органу є:Внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад внутрішньої і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81 мирний час .Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнного абоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
Після аудита я вже не хвилююсь за безпеку і оборону України.
Инцидент произошел 7 мая, но о нем ранее не было известно. По известной информации, начальник следствия Мартыныч Юрий и следователь Демьян издевались над нетрезвой девушкой и тянули её по полу. Изначально она была в их компании, но позже произошел конфликт. Девушка захотела вырваться, но один из полицейских её не пускал.
Далее события продолжились в коридоре внутри АЗС. Один из мужчин стал грубо тянуть её по
В селе Солотвино в Закарпатской области двое полицейских домогались девушку на АЗС. В сети появилась видеозапись с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел 7 мая, но о нем ранее не было известно. По известной информации, начальник следствия Мартыныч Юрий и следователь Демьян издевались над нетрезвой девушкой и тянули её по полу. Изначально она была в их компании, но позже произошел конфликт. Девушка захотела вырваться, но один из полицейских её не пускал.
Далее события продолжились в коридоре внутри АЗС. Один из мужчин стал грубо тянуть её по полу и толкать. полу и толкать. https://meta.ua/news/incidents/12812-tyanuli-po-polu-i-izdevalis-na-zakarpate-politseiskie-domogalis-devushku-na-azs-video/
а отака публічна самокритика, то взагалі сміливий поступок
не подобається президент - матимеш змогу замінити його через три роки
ходять чутки, що Сергій Квіт може балотуватися, наприклад
школу хоч закінчило, чи як буба - туалет, косяк, знущання?
Куда смотрит снбо?
Надо срочно санкции и выселить всех торговцев зубочистками с их яхт!
Должна быть аренда по коммерческим ценам.
Желательно сдавать через открытый аукцион!
От що буде далі?
Сиротами з 95 Кварталу заселять за держ. кошти. Юзіка там побачите, обов"язково, ну, можливо, Сівоху з Вірастюком та інших. Тільки зелені сироти платити не будуть. То їм будуить платити і за них ...
В Украине в беднейшей стране мира презики уходят и...... живут на Госдачах.
За чей счёт! За наш.
Та, і з президентів, напевно, там живе тільки Кравчук
Не повинно бути ніяких "госдач", це все спадок від совка.