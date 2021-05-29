УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11107 відвідувачів онлайн
Новини
8 528 83

Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пущі-Водиці. Дехто починає пакувати валізи, - Данілов

Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пущі-Водиці. Дехто починає пакувати валізи, - Данілов

Найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт щодо аудиту державних дач на території Конча-Заспи і Пущі-Водиці. Крім того, готують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Звіт готується за дорученням президента України Володимира Зеленського.

"Там є певний рух, деякі люди починають рухати процес, пакувати валізи. Я можу сказати, що президент наполягає, щоб на найближчих засіданнях РНБО був звіт з цього питання. У нас є чітке розуміння, що за будь-яке рішення, яке приймається на РНБО, обов'язково через певний проміжок часу мають відзвітувати", - заявив він.

Також Данілов обіцяє, що незабаром в РНБО відзвітують з питань, що стосуються "злодіїв в законі" і контрабандистів.

Також читайте: Аудит держдач у Конча-Заспі і Пуща-Водиці: кого може торкнутися виселення. ПЕРЕЛІК

Данілов Олексій (1259) дача (27) РНБО (2278) Конча-Заспа (58)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Ні Порошенко,ні Яценюк, ні Гройсман, ні дня мне жили на госдачах А Голова ВР взагалі жив в готелі . Це КОМАНДА ПОРОШЕНКО. То чому шут обіцяючи що не буде жити на госдачі швиденько туди переїхав,да іще і ремонт зробили. Одних випруть,а зелена чума заселиться--оце в есь фокус. Брехуни і піарщикі.
показати весь коментар
29.05.2021 09:18
+26
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 7765

...
показати весь коментар
29.05.2021 09:12
+23
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 7006
показати весь коментар
29.05.2021 09:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вава теж пакує чумадани?
показати весь коментар
29.05.2021 09:10 Відповісти
Вава выселяет соседей, а то ходют и ходют рядом. Есть подозрение, что и сами дачи будут переименованы в "95 квартал".
показати весь коментар
29.05.2021 09:17 Відповісти
Посбивали золото, поснимали люстрі на госдаче. У нее нету собственного дома и она о нем мечтает. Вот, курва, как умеет ссать в глаза зебилов. У коксоворотьки научилась:
Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пуща-Водиці. Деякі люди починають пакувати валізи, - Данілов - Цензор.НЕТ 2848
показати весь коментар
29.05.2021 10:25 Відповісти
Ніт! Він вирішив улаштувати чергове шоу саме для того, щоб не виїжджати самому. Бо щебвльня починає підозрювати, що обіцянка про резиденції для дітей - то ще одна брехня.
показати весь коментар
29.05.2021 10:05 Відповісти
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 9527
показати весь коментар
29.05.2021 10:06 Відповісти
Він звільняється від небажаних сусідів. Бо----------'' готують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.''
показати весь коментар
29.05.2021 11:25 Відповісти
Вєнєдіктова куди звалює?
показати весь коментар
29.05.2021 09:11 Відповісти
привет воскревшему из бана )))))
показати весь коментар
29.05.2021 09:12 Відповісти
І вас вітаю!
показати весь коментар
29.05.2021 09:18 Відповісти
На Лису Гору. Там вже два роки шабаш. Зелений.
показати весь коментар
29.05.2021 10:07 Відповісти
гринпоц срочно освобождает гос дачки и другую собственность для свои хламидий, стефенчуков, дерьмаков-подоляков и т.д. Вот эти то точно справедливо получат дачки за пол копейки!!! Не фиг тут всяким другим политикам и прочим занимать то,что по праву (зеленогнойные так думают) принадлежит им!!! Представляете, как клован завидует пуйлу- что тот творит в стране, что хочет- кого захотел- быстро в тюрьму, а то и на тот свет отправил, что захотел - украл, бюджет раздерибаненый им полностью, его дружбаны по беспределу творят, что хотят, воюют со всем миром, быдло дохнет, кооператив озеро считает очередные сверхбарыши и все в стране молчат втянув язык в опу. зеле аж скулы сводит от зависти, он бы если смог- всю страну згноил бы вщент для своих нужд
показати весь коментар
29.05.2021 12:59 Відповісти
То сироти. 😁 Як з "12 стільців". 😊
показати весь коментар
29.05.2021 14:16 Відповісти
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 7765

...
показати весь коментар
29.05.2021 09:12 Відповісти
А он у них просто в гостях
показати весь коментар
29.05.2021 10:38 Відповісти
Вован вже зібрався назад на родіну?
показати весь коментар
29.05.2021 09:12 Відповісти
цирк для бедных
показати весь коментар
29.05.2021 09:17 Відповісти
Ні Порошенко,ні Яценюк, ні Гройсман, ні дня мне жили на госдачах А Голова ВР взагалі жив в готелі . Це КОМАНДА ПОРОШЕНКО. То чому шут обіцяючи що не буде жити на госдачі швиденько туди переїхав,да іще і ремонт зробили. Одних випруть,а зелена чума заселиться--оце в есь фокус. Брехуни і піарщикі.
показати весь коментар
29.05.2021 09:18 Відповісти
З якого дива РНБО займається дачами? Вони загрожують національній безпеці?
Функції[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&section=3 ред. код ]Відповідно до http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80/print1382704730896603 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» функціями цього органу є:Внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад внутрішньої і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81 мирний час .Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнного абоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
показати весь коментар
29.05.2021 09:19 Відповісти
Отселяют соседей от тушки зеледента. Он ведь один на всю страну смело смотрит в глазик тупина. И вообще наш зеледент мировое достояние - ни в одной стране мира нет такого.
показати весь коментар
29.05.2021 09:53 Відповісти
СНБО
Після аудита я вже не хвилююсь за безпеку і оборону України.
показати весь коментар
29.05.2021 09:20 Відповісти
Еще надо парочку "для детей"?
показати весь коментар
29.05.2021 09:20 Відповісти
Це кінець епохи злиднів-2 для тупеньких зебільних ідіотів.
показати весь коментар
29.05.2021 09:31 Відповісти
У него на клаве есть отдельная кнопка-Порошенко😂
показати весь коментар
29.05.2021 09:34 Відповісти
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 7006
показати весь коментар
29.05.2021 09:38 Відповісти
лол))))))
показати весь коментар
29.05.2021 09:42 Відповісти
розсоси одну тємку, або обсоси її.

В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 3646
показати весь коментар
29.05.2021 09:38 Відповісти
В селе Солотвино в Закарпатской области двое полицейских домогались девушку на АЗС. В сети появилась видеозапись с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел 7 мая, но о нем ранее не было известно. По известной информации, начальник следствия Мартыныч Юрий и следователь Демьян издевались над нетрезвой девушкой и тянули её по полу. Изначально она была в их компании, но позже произошел конфликт. Девушка захотела вырваться, но один из полицейских её не пускал.
Далее события продолжились в коридоре внутри АЗС. Один из мужчин стал грубо тянуть её по
В селе Солотвино в Закарпатской области двое полицейских домогались девушку на АЗС. В сети появилась видеозапись с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел 7 мая, но о нем ранее не было известно. По известной информации, начальник следствия Мартыныч Юрий и следователь Демьян издевались над нетрезвой девушкой и тянули её по полу. Изначально она была в их компании, но позже произошел конфликт. Девушка захотела вырваться, но один из полицейских её не пускал.
Далее события продолжились в коридоре внутри АЗС. Один из мужчин стал грубо тянуть её по полу и толкать. полу и толкать. https://meta.ua/news/incidents/12812-tyanuli-po-polu-i-izdevalis-na-zakarpate-politseiskie-domogalis-devushku-na-azs-video/

В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 6674
показати весь коментар
29.05.2021 09:21 Відповісти
по видео видно, что тем мусорам, что кобылам. место на одном пастбище...
показати весь коментар
29.05.2021 09:28 Відповісти
но мусарам этим место вне полиции -это точно
показати весь коментар
29.05.2021 09:38 Відповісти
навіть намагання навести порядок з державними дачами, визиває несприйняття у покидьків
показати весь коментар
29.05.2021 09:26 Відповісти
Ти ж бачиш, що брехуну у косоворотці вже ніхто не вірить, як і його каМанді.
показати весь коментар
29.05.2021 09:32 Відповісти
через те він і набрав лише 25% у 2019
показати весь коментар
29.05.2021 09:49 Відповісти
Українців виявилось тільки 25%, решта насєлєнци малороси. що тут ще сказати.....
показати весь коментар
29.05.2021 09:51 Відповісти
Не всі, тільки 73 %
показати весь коментар
29.05.2021 09:54 Відповісти
Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пуща-Водиці. Деякі люди починають пакувати валізи, - Данілов - Цензор.НЕТ 3705
показати весь коментар
29.05.2021 10:11 Відповісти
самокритично, вітаю
а отака публічна самокритика, то взагалі сміливий поступок
показати весь коментар
29.05.2021 10:15 Відповісти
привіт подоляку, дешеве
показати весь коментар
29.05.2021 10:24 Відповісти
Ти випадково не Ківу- Могилянку закінчував?
показати весь коментар
29.05.2021 11:10 Відповісти
Ха-ха-ха-ха))))) клоун это твой пост от Люцифера сейчас в топе?)))) Ну ты и гыдота бл))) Приходи лучше ко мне , за меня голосовать не нужно - я просто так буду ссать тебе на лицо каждый день вместо ослов оманских.
показати весь коментар
29.05.2021 10:28 Відповісти
Лапоть, а вопрос с дачами - это вопрос нацбезопасности? Без снбо никак? И, да шо там ваш Ишак Кособородько про дачи детям гундосил?
показати весь коментар
29.05.2021 09:32 Відповісти
саме так, визиває несприйняття у покидьків і вони вигадують найбезглуздіші причини для критики
показати весь коментар
29.05.2021 09:48 Відповісти
А як ти вважаєш, доцільна критика зеленського коли він на День Вишиванки одів косоворотку? А на День Незалежності топтався по Державному Прапору?
показати весь коментар
29.05.2021 10:00 Відповісти
недоцільна і безглузда, на твої старечі маразми ніхто не зверне увагу
не подобається президент - матимеш змогу замінити його через три роки
ходять чутки, що Сергій Квіт може балотуватися, наприклад
показати весь коментар
29.05.2021 10:05 Відповісти
Я теж так вважаю, що критика недоцільна, сцикуну пора в тюрьму.
показати весь коментар
29.05.2021 10:07 Відповісти
Ходят чуткы, шо ты Бубочке анус зализал намертво, сынок мамы римы покакать какой день не может
показати весь коментар
29.05.2021 10:07 Відповісти
якщо в тексті про анус чи про геніталіїї, чи про статеве збочення, сумнівів нема - пише або кацап або 25% з українським паспортом
показати весь коментар
29.05.2021 10:13 Відповісти
опа-па. зєлесос спочтку лається, ображає всіх... і тут виявляється "інтелігєнтам")))))
школу хоч закінчило, чи як буба - туалет, косяк, знущання?
показати весь коментар
29.05.2021 10:21 Відповісти
Лапоть, то шо там Кособоротько уже дачи деткам отдал? Шо ты ерзаешь как лядь на сковородке?
показати весь коментар
29.05.2021 10:03 Відповісти
А с кортежами по 20 машин Кособоротько тоже покинчыв? Или то было тебе на твою тупую мармызу?
показати весь коментар
29.05.2021 10:06 Відповісти
ти ж хвалиш клоуна. яке ж тут несприйняття. нанюхалось, як буба?
показати весь коментар
29.05.2021 09:37 Відповісти
Предлагаю снести все дачи и засеять пшеницей
показати весь коментар
29.05.2021 09:32 Відповісти
Ну все теперь мы намертво защищены от Рашки ! Дороги есть,Аудит есть ,теперь нам не страшна никакая агрессия! Браво Данилов!
показати весь коментар
29.05.2021 09:33 Відповісти
Ты мне все больше напоминаешь Лаврова,тот все понимает но ради наживы готов на все!
показати весь коментар
29.05.2021 09:36 Відповісти
Лучше б данилов рассказал про свою дачу, которая проход к земучасткам атовцев перекрывает. Не нажрется гнида, никак
показати весь коментар
29.05.2021 09:36 Відповісти
Не бреши , там нет людей.
показати весь коментар
29.05.2021 09:47 Відповісти
правильно, пинка дармоедам под зад.
показати весь коментар
29.05.2021 09:49 Відповісти
а ще РНБО варто звернути увагу на охфіс голобородька, кажуть, там якийсь дерьмак не докуповує туалетного паперу та пакетиків чаю, щось мутить, вражина! це точно загроза нацбезпеці і дупі найвеличнішого!
показати весь коментар
29.05.2021 09:56 Відповісти
Вже спакувався
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 9518
показати весь коментар
29.05.2021 10:02 Відповісти
Лісапет би не забув.
показати весь коментар
29.05.2021 10:09 Відповісти
А ситуация с зубочистками?
Куда смотрит снбо?
Надо срочно санкции и выселить всех торговцев зубочистками с их яхт!
показати весь коментар
29.05.2021 10:04 Відповісти
Шушваль с дач выселять надо, но возводить этот рутинный процес в ранг заседания СНБО, да еще целый президент Украины занимается вопросом проверок дач? Ребята, вы с катушек полностью послетали? СНБО должен рассматривать вопросы, почему второй год провален гособоронзаказ? Почему в гособоронзаказе нет патронного завода, почему нет производства крупнокалиберных снарядов, почему прекратили финансировать Вильху, Вильху М и Нептуны? Что с разработкой ракеты средней дальности? Как начать реально реформировать ВСУ? Там вопросов для Данилова и президента-целый ворох, реальных вопросов. Но реальными проблемами они заниматься не хотят, они же понимают, что в реальной жизни они все нули без палочки. Поэтому Вова по привычке и продолжает шоу довгоносыкив для быдла.
показати весь коментар
29.05.2021 10:06 Відповісти
100500
показати весь коментар
29.05.2021 10:09 Відповісти
Поручили бы журналистам и блогерам.
показати весь коментар
29.05.2021 10:12 Відповісти
Нацбезпека - ніщо, піар - усьо.
показати весь коментар
29.05.2021 10:13 Відповісти
Льготы - пережиток совка!
Должна быть аренда по коммерческим ценам.
Желательно сдавать через открытый аукцион!
показати весь коментар
29.05.2021 10:11 Відповісти
Так вона уже по комерційним цінам 100-200 тис. грн.в місяць за аренду.
От що буде далі?
Сиротами з 95 Кварталу заселять за держ. кошти. Юзіка там побачите, обов"язково, ну, можливо, Сівоху з Вірастюком та інших. Тільки зелені сироти платити не будуть. То їм будуить платити і за них ...
Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пуща-Водиці. Деякі люди починають пакувати валізи, - Данілов - Цензор.НЕТ 1022
показати весь коментар
29.05.2021 11:34 Відповісти
Бідні сиротинки - спадок совка.
показати весь коментар
29.05.2021 11:42 Відповісти
Як казав іще один із спадків совка "там були плюси і ..."
показати весь коментар
29.05.2021 11:56 Відповісти
Так як це зробила Венедиктова?
показати весь коментар
29.05.2021 12:27 Відповісти
В США В БОГАТЕЙШЕЙ СТРАНЕ МИРА президент уходит и едет на своё ранчо.
В Украине в беднейшей стране мира презики уходят и...... живут на Госдачах.
За чей счёт! За наш.
показати весь коментар
29.05.2021 10:15 Відповісти
ужос...
показати весь коментар
29.05.2021 10:20 Відповісти
Тут вотки не наливают, ватник. Проходи, не стой на проходе
показати весь коментар
29.05.2021 10:33 Відповісти
Президент США на свою каденцію проживає з сім'єю в Білому домі, після закінчення каденції він звільняє іншому Білий дім.
показати весь коментар
29.05.2021 11:40 Відповісти
Ви неправду говорите. З 2014 платять арендну плату порядку 3,5-7,5 тис. дол. в місяць.
Та, і з президентів, напевно, там живе тільки Кравчук
показати весь коментар
29.05.2021 12:08 Відповісти
Госдачи раздать громадам и пусть бурут аренду компьютерами для школ по очереди или жребию.
показати весь коментар
29.05.2021 10:42 Відповісти
Пока это только сотрясание воздуха словами.
показати весь коментар
29.05.2021 11:22 Відповісти
...пішла брехня по селу гуляти
показати весь коментар
29.05.2021 11:33 Відповісти
Взагалі, термін "госдачі" потрібно викинути з обороту.
Не повинно бути ніяких "госдач", це все спадок від совка.
показати весь коментар
29.05.2021 11:35 Відповісти
А больше национальной безопасности ничего не угрожает? Главное, показать своим избирателям-дебилам, что оно борется с богатеями. Начал бы с себя и своей недвижимости по всему миру.
показати весь коментар
29.05.2021 11:53 Відповісти
Так платили арендну плату (мінімум $3500 в місяць), а тепер ні. От це "досягнення"
показати весь коментар
29.05.2021 11:59 Відповісти
 
 