Українські воїни в складі міжнародних операцій гарантують надійний захист населення у "гарячих точках" світу, - Хомчак привітав миротворців зі святом

Сьогодні, 29 травня, весь світ відзначає Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй. У грудні 2002 року на 57-й сесії Генеральної Асамблеї ООН була одностайно схвалена внесена делегацією України резолюція, якою 29 травня було проголошено Міжнародним днем миротворців ООН.

Про це йдеться в привітанні головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна як одна із країн-засновниць ООН продовжує брати активну участь у діяльності організації. Військовослужбовці Збройних Сил України у складі міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки гарантують надійних захист цивільного населення у "гарячих точках" світу і зміцнюють міжнародний авторитет нашої держави. Під проводом ООН надскладні завдання виконує 18-й окремий вертолітний загін Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, а це 246 наших військовослужбовців. Національний персонал (всього 36 осіб) у складі місій ООН підтримує мир і безпеку у таких країнах, як Демократична Республіка Конго, Кіпр, Косово, Молдова (Придністров’я), Малі, Республіка Південний Судан та провінція Аб’єй", - зазначає Хомчак.

За його словами, з часів незалежності понад 42000 військовослужбовців Збройних Сил України взяли участь у понад 25 миротворчих операціях під егідою ООН.

"Жителі різних континентів знають і пам’ятають доблесть українських миротворців.Дякую за службу всім, хто під прапором ООН сумлінно виконував і продовжує виконувати благородну місію захисту мирного життя. Разом з вами схиляю голову перед подвигом людей у блакитних шоломах, мужніх синів України, які загинули, виконуючи завдання", - підсумував він.

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