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Українські воїни в складі міжнародних операцій гарантують надійний захист населення у "гарячих точках" світу, - Хомчак привітав миротворців зі святом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українські воїни в складі міжнародних операцій гарантують надійний захист населення у

Сьогодні, 29 травня, весь світ відзначає Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй. У грудні 2002 року на 57-й сесії Генеральної Асамблеї ООН була одностайно схвалена внесена делегацією України резолюція, якою 29 травня було проголошено Міжнародним днем миротворців ООН.

Про це йдеться в привітанні головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна як одна із країн-засновниць ООН продовжує брати активну участь у діяльності організації. Військовослужбовці Збройних Сил України у складі міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки гарантують надійних захист цивільного населення у "гарячих точках" світу і зміцнюють міжнародний авторитет нашої держави. Під проводом ООН надскладні завдання виконує 18-й окремий вертолітний загін Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, а це 246 наших військовослужбовців. Національний персонал (всього 36 осіб) у складі місій ООН підтримує мир і безпеку у таких країнах, як Демократична Республіка Конго, Кіпр, Косово, Молдова (Придністров’я), Малі, Республіка Південний Судан та провінція Аб’єй", - зазначає Хомчак.

За його словами, з часів незалежності понад 42000 військовослужбовців Збройних Сил України взяли участь у понад 25 миротворчих операціях під егідою ООН.

"Жителі різних континентів знають і пам’ятають доблесть українських миротворців.Дякую за службу всім, хто під прапором ООН сумлінно виконував і продовжує виконувати благородну місію захисту мирного життя. Разом з вами схиляю голову перед подвигом людей у блакитних шоломах, мужніх синів України, які загинули, виконуючи завдання", - підсумував він.

Також читайте: Порошенко показав документи зі зверненням до ООН щодо миротворчої місії: Якщо у Зеленського не знають, де шукати, ми готові допомогти
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Топ коментарі
+3
Едут защищают какихто бибизян, которым, если скажиш - иди работай, оно тебе скажет, что ты рассист. Украинские воины в составе международных операций гарантируют надежную защиту населения в "горячих точках" мира, - Хомчак поздравил миротворцев с праздником - Цензор.НЕТ 2261
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29.05.2021 10:31
+1
Дома юлять защиту гарантируйте, миротворцы, хреновы!!!
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29.05.2021 10:28
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Дома юлять защиту гарантируйте, миротворцы, хреновы!!!
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29.05.2021 10:28 Відповісти
Едут защищают какихто бибизян, которым, если скажиш - иди работай, оно тебе скажет, что ты рассист. Украинские воины в составе международных операций гарантируют надежную защиту населения в "горячих точках" мира, - Хомчак поздравил миротворцев с праздником - Цензор.НЕТ 2261
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29.05.2021 10:31 Відповісти
По большому счету туда едут "бабло рубить".А так да, у нас своя горячая точка, но там могут и убить деньжат таких не заработаешь.
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29.05.2021 10:34 Відповісти
в родине бы еще гарантировали...
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29.05.2021 10:39 Відповісти
вроде и ты не первый день на Цензоре...
и если ты не понимаешь, шо обращаться к к людям со слова "сыш" - ето не камильфо,
то кто то же должен обратить на ето внимание, - ты там вообще сыш?
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29.05.2021 11:15 Відповісти
вилы у меня в сарае кое шо гарантируют - больше никто...
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29.05.2021 10:41 Відповісти
 
 