За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 815 осіб, усього щеплення отримали понад мільйон українців, - МОЗ

16 815 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 28 травня 2021 року в Україні. Одну дозу отримали 9 785 осіб, повністю імунізовані - 7030 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Уточнюється, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення.

Станом на 29 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 599 777 людей.

Протягом доби працювали:

-273 мобільних бригад,

-354 пунктів щеплення.

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