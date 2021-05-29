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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 815 осіб, усього щеплення отримали понад мільйон українців, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 815 осіб, усього щеплення отримали понад мільйон українців, - МОЗ

16 815 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 28 травня 2021 року в Україні. Одну дозу отримали 9 785 осіб, повністю імунізовані - 7030 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Уточнюється, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення.

Станом на 29 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 599 777 людей.

Протягом доби працювали:

-273 мобільних бригад,

-354 пунктів щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Вавочка і Ляшка зніме за зрив його обіцянок і всіх собак повісить на нього.
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29.05.2021 10:39
+1
в приложении медкард24 есть статья по вакцЫнации. ХЗ как это проконает на границе с Пильшой, но факт того шо все прививки фиксируется это да
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29.05.2021 10:41
+1
это уже проблемы гастер байтеров. Нам как говорил великий ЗЕ. Спички есть, гречка есть, праживем!!!
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29.05.2021 10:50
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Чота я вижу до дня Независимости нихрена они по срокам не успевают заявленым)
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29.05.2021 10:36 Відповісти
Вавочка і Ляшка зніме за зрив його обіцянок і всіх собак повісить на нього.
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29.05.2021 10:39 Відповісти
кстати, должен быть - день восст. гос-ности.
ибо зависимы были и от Польши и от Османов и т.д.

т.е. были(страна) давно, а не только от 91-го года
да и после того как Зеля клоунаду устроил, то день можно бы и перенести. например на дату когда погиб первый жрец от руки "святого Владимира-херстителя"
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29.05.2021 10:43 Відповісти
и что из этого если Меркель введет паспорта уколов? надо Лещенку будет опять вакцинироваться? щас как отмечают что привили - закорлючкой в общем журнале? да и привитые вроде как переносят вирус тоже
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29.05.2021 10:39 Відповісти
в приложении медкард24 есть статья по вакцЫнации. ХЗ как это проконает на границе с Пильшой, но факт того шо все прививки фиксируется это да
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29.05.2021 10:41 Відповісти
так не в том даже вопрос - они тупо не признают индийскую ж*дкость, как и Свиновак - а Стебанов закупил именно их.
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29.05.2021 10:44 Відповісти
это уже проблемы гастер байтеров. Нам как говорил великий ЗЕ. Спички есть, гречка есть, праживем!!!
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29.05.2021 10:50 Відповісти
не признают русский спутник, а синовак еще даже не брали на признание. ЕМА брала спутник и послала, сейчас проходит испьітание китайская вакцина, но не та, что в Украине колется, там то ли селвак, что-то с сел.
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29.05.2021 12:04 Відповісти
Для любознательных "Сбитый спутник V..." Mixnews
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29.05.2021 10:52 Відповісти
https://tsn.ua/groshi/u-sviti-z-yavilosya-dev-yat-novih-milyarderiv-yaki-zarobili-na-covid-vakcinaciyi-1789378.html?fbclid=IwAR29be9zjRLUq4XVkJBP9p_DfVxiKKBo_2ndAcoj-NO__wDDoXdQvjt6ACM
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29.05.2021 11:03 Відповісти
 
 