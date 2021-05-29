За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 815 осіб, усього щеплення отримали понад мільйон українців, - МОЗ
16 815 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 28 травня 2021 року в Україні. Одну дозу отримали 9 785 осіб, повністю імунізовані - 7030 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Уточнюється, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення.
Станом на 29 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 599 777 людей.
Протягом доби працювали:
-273 мобільних бригад,
-354 пунктів щеплення.
Топ коментарі
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ибо зависимы были и от Польши и от Османов и т.д.
т.е. были(страна) давно, а не только от 91-го года
да и после того как Зеля клоунаду устроил, то день можно бы и перенести. например на дату когда погиб первый жрец от руки "святого Владимира-херстителя"