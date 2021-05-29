Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков
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Переговори президента РФ Володимира Путіна і "президента" Білорусі Олександра Лукашенка тривали більше п'яти годин.
Про це агентству РИА-Новости заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
Путін і Лукашенко, за словами Пєскова, обговорили ситуацію з літаком Ryanair, який був примусово посаджений в Мінську після нібито повідомлення про мінування. Також вони говорили про економічне співробітництво і "розвиток двосторонніх зв'язків". Інших подробиць зустрічі він не навів.
Зустріч відбулася 28 травня в Сочі. Лукашенко стверджував, що привіз Путіну документи щодо ситуації з літаком компанії Ryanair, після ознайомлення з якими "стане зрозуміло, що там відбувається і відбувалося".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.
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После недели пребывания на Мальдивах, вернулись в Москву. В Домодедово бледный пограничник с выпученными от бдительности глазами внимательно осмотрел мой свежий лик, покрытый красивым загаром, сравнил его с фотографией в паспорте и задумчиво спросил: "Цель вашего возвращения?"
От Вам і дідусь Байден з припиненням санкцій проти Північного потоку-2! Припинення подачі газу через газогін Ямал - Європа, що пролягає територією Білорусі, наносить відчутний (3.000.000.000 метрів кубічних газу на рік) удар по гАзпрому. Прийдеться поставляти газ через український газогін.
А економіка диктатора-терориста опиниться у глибокій сраці!
Не впевнений, що пИня приєднає таку халепу до тої, що вже існує у касапстані...