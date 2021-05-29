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Новини Політика України Затримання Протасевича
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Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков

Переговори президента РФ Володимира Путіна і "президента" Білорусі Олександра Лукашенка тривали більше п'яти годин.

Про це агентству РИА-Новости заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

Путін і Лукашенко, за словами Пєскова, обговорили ситуацію з літаком Ryanair, який був примусово посаджений в Мінську після нібито повідомлення про мінування. Також вони говорили про економічне співробітництво і "розвиток двосторонніх зв'язків". Інших подробиць зустрічі він не навів.

Зустріч відбулася 28 травня в Сочі. Лукашенко стверджував, що привіз Путіну документи щодо ситуації з літаком компанії Ryanair, після ознайомлення з якими "стане зрозуміло, що там відбувається і відбувалося".

Також читайте: У Білорусі знали, що ніякої бомби на борту літака Ryanair не було, - Данілов

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь. 
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Топ коментарі
+26
Ну када там уже объявят вхождение росии в состав беларуси? Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 1694
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29.05.2021 10:56
+11
пауки в банке просуществовали более менее мирно 5 часов, если бы побольше, згрызли бы друг друга и это было бы хорошо
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29.05.2021 10:58
+10
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 1030
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29.05.2021 11:07
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Ну када там уже объявят вхождение росии в состав беларуси? Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 1694
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29.05.2021 10:56 Відповісти
Постараются до 16 июня, когда баден с ****** должны встретиться. Чтобы перед фактом поставить,так сказать. Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7349
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29.05.2021 13:40 Відповісти
как это они без Байдена и Меркель что-то решают?
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29.05.2021 14:25 Відповісти
Ситуація в Білорусі цугцванг для *****. Доки підтримує таракана втрачає в очах білорусів і світу, але якщо зрадить то покаже, що диктатори не вічні і їх можна змінювати.
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29.05.2021 10:57 Відповісти
пауки в банке просуществовали более менее мирно 5 часов, если бы побольше, згрызли бы друг друга и это было бы хорошо
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29.05.2021 10:58 Відповісти
Ви перебільшуєте. Тарган отримав від ***** ЦУ і ****, а для спільноти то назвали зустріччю прєзів.
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29.05.2021 12:46 Відповісти
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 3930
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29.05.2021 11:00 Відповісти
Висеть на одной березе будут
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29.05.2021 11:01 Відповісти
Конкурс шкільного туалетах на росії
https://echo.msk.ru/blog/day_photo/2845228-echo/
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29.05.2021 11:02 Відповісти
долго "дрались" аны на крутом берегу а затем бульбанес засадило *****...но ***** нэ дурак тощий срака убрал а дурной бульбанес мордой в зэмлю залез
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29.05.2021 11:02 Відповісти
Один диктатор шукає виправдання своїх дій в іншого. Який сенс? Це так не працює.
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29.05.2021 11:03 Відповісти
Путін п'ять годин примушував Лукашенка влити нарешті Білорусь в склад РФ, бо іншого виходу в нього вже немає - тріпайся не тріпайся....
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29.05.2021 11:05 Відповісти
Поглощение неизбежно. Остается наблюдать как это будет оформлено. Скорее всего при очередной акции протеста прольется кровь как при расстреле на Институтской. Тупин шаблонно мыслит, считая это своей фишкой. Только бульбанфюрер никуда убегать не будет, а сразу запросит ввод войск срасии.
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29.05.2021 11:39 Відповісти
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 1030
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29.05.2021 11:07 Відповісти
склонил к сожительству или нет? не томите
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29.05.2021 11:08 Відповісти
Привез путину то , что он и разрабатывал , а название данной операции , - Принуждение лукашенка к губернии россии и дружба навеки в засос.
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29.05.2021 11:11 Відповісти
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 750

...
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29.05.2021 11:11 Відповісти
)) захомутал таки ***** себе буйного дурачка-громоотвод. теперь ему одному не так много бутылок вставлять будут.
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29.05.2021 12:17 Відповісти
Весь світ обговорює цигана, а про ху#ла майже забули.
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29.05.2021 11:17 Відповісти
какие там документы, обделались и отмывались
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29.05.2021 11:20 Відповісти
терли друг другу спинки Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 817
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29.05.2021 11:43 Відповісти
Песков супербрехло
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29.05.2021 11:31 Відповісти
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 1151
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29.05.2021 11:33 Відповісти
Лукашенко идиот, вот зачем было трогать бывшего редактора Некста, да о нем уже и не помнит никто.
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29.05.2021 11:38 Відповісти
это фобии ...- не дают спокойно спать... Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2871, это цугцванг...
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29.05.2021 11:48 Відповісти
распад и неуважение

После недели пребывания на Мальдивах, вернулись в Москву. В Домодедово бледный пограничник с выпученными от бдительности глазами внимательно осмотрел мой свежий лик, покрытый красивым загаром, сравнил его с фотографией в паспорте и задумчиво спросил: "Цель вашего возвращения?"
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29.05.2021 11:42 Відповісти
сейчас бацька от санкций окончательно обнищает, а ху@ло подкинет деньжат и нет Беларуси
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29.05.2021 11:50 Відповісти
Минский диспетчер поспешил с докладом к начальнику аэропорта.
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29.05.2021 11:51 Відповісти
Таракан стращал хана улуса сдачей на милость Западу и требовал денег.
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29.05.2021 12:15 Відповісти
У Путина теперь появился вариант брать Луку мертвой хваткой и как прокомментировал Пионтковский ситуация похожа на ту, которая помните была в фильме "Кавказская пленница", когда Фрунзик Мкртчан зевая сказал: "Если Вы откажетесь, то они Вас зарежут...." А в черном кейс он видно привез Путину объяснение - почему пилот получил предупреждение о бомбе на самолете на полчаса раньше, чем оно пришло дипетчеру Минского аэропорта и это вызвало в мире "шквал эмоций", а Путин при этом почему-то предложил ему искупаться, как бы причастится.
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29.05.2021 13:17 Відповісти
А лукабздя не дурак у море купацца не захател как гвоздик. Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1601 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1601 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1601
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29.05.2021 16:01 Відповісти
Путин делился опытом, как засрать мозги миру, доказывая по принципу "ссы всем в глаза, говори, Божья роса"!
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29.05.2021 13:39 Відповісти
Пять часов без перерыва и вазелина.... Достойно занесения в "Книгу голубых рекордов". А если без шуток, то подельники усердно придумывали отмазки для "озабоченной" Европы и злого Байдена.
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29.05.2021 13:42 Відповісти
Лука как-то развязно нахально сидел в кресле, не так как после выборов в Беларуси. А у путина - как шило в жопе.
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29.05.2021 13:43 Відповісти
То у него урыльник с памперсами у штанах. Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8594 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8594 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8594
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29.05.2021 16:03 Відповісти
А, я понял, путька показывает подошвы. То-ли на хер посылает всех, то-ли показывает неуважение к собеседнику!
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29.05.2021 13:49 Відповісти
Если обсуждали 5 часов, значит знают все подробности.
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29.05.2021 13:52 Відповісти
100% правда від .ру💩🚽
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29.05.2021 14:45 Відповісти
Встретилась мозаичная психапатия с шизофренией, лепилы разрешили. Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6477 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6477 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6477
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29.05.2021 16:04 Відповісти
за время встречи израсходована упаковка "виагры". без "виагры" хватило бы 10 минут. максимум.
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29.05.2021 19:56 Відповісти
Цікаво, хоч хтось у світі вірить, що операцію з посадкою літака у Мінську заподіяв персонально лУка, і що пИня про це не знав ще раніш?
От Вам і дідусь Байден з припиненням санкцій проти Північного потоку-2! Припинення подачі газу через газогін Ямал - Європа, що пролягає територією Білорусі, наносить відчутний (3.000.000.000 метрів кубічних газу на рік) удар по гАзпрому. Прийдеться поставляти газ через український газогін.
А економіка диктатора-терориста опиниться у глибокій сраці!
Не впевнений, що пИня приєднає таку халепу до тої, що вже існує у касапстані...
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29.05.2021 20:14 Відповісти
Встреча в Сочах
Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4011
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29.05.2021 23:03 Відповісти
 
 