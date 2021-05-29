Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков

Переговори президента РФ Володимира Путіна і "президента" Білорусі Олександра Лукашенка тривали більше п'яти годин.

Про це агентству РИА-Новости заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

Путін і Лукашенко, за словами Пєскова, обговорили ситуацію з літаком Ryanair, який був примусово посаджений в Мінську після нібито повідомлення про мінування. Також вони говорили про економічне співробітництво і "розвиток двосторонніх зв'язків". Інших подробиць зустрічі він не навів.

Зустріч відбулася 28 травня в Сочі. Лукашенко стверджував, що привіз Путіну документи щодо ситуації з літаком компанії Ryanair, після ознайомлення з якими "стане зрозуміло, що там відбувається і відбувалося".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.