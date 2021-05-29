УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15606 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Затримання Протасевича
1 602 28
Білорусь (5973) Лукашенко (2310) Кулеба Дмитро (3184) Протасевич Роман (296)

Кулеба про примусову посадку літака Ryanair: Якщо зараз Лукашенку спустити це з рук, він піде далі, продовжуючи порушувати правила

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кулеба про примусову посадку літака Ryanair: Якщо зараз Лукашенку спустити це з рук, він піде далі, продовжуючи порушувати правила

Якщо не реагувати на ситуацію з примусовою посадкою в Білорусі літака Ryanair, Олександр Лукашенко може продовжувати порушувати правила.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28 травня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Міністр підкреслив, що Білорусь – це "не щось чуже і віддалене" і білоруський народ дружній щодо народу України.

"Те, що сталося в повітряному просторі над Білоруссю, стосується всіх. Тому що є певний набір священних правил у міжнародному праві. Це, зокрема, правило безпеки міжнародної авіації. На жаль, ми дуже добре знаємо, що будь-яка дрібниця може призвести до трагедії і будь-яке порушення мінімальних правил може призвести до масової трагедії", – сказав глава МЗС.

Він зазначив, що в України є схожий досвід.

"Росія збила [малайзійський літак] MH17 над нашою територією, Іран збив український літак. Ми всі це знаємо. Якщо зараз Олександрові Лукашенку спустити це з рук, то що він зробить наступне? Він піде далі, він порушить ще якісь правила, які не можна порушувати за будь-яких обставин", – підкреслив Кулеба.

Також читайте: У Білорусі знали, що ніякої бомби на борту літака Ryanair не було, - Данілов

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.



Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
на Беларусь санкции накладывать весело и несцыкотно: как бы не россия
показати весь коментар
29.05.2021 11:25
+3
Это совсем другое ! Понимать надо
показати весь коментар
29.05.2021 11:27
+3
Украина ничего не нарушала, потому что действовала по согласованию со страной-владелицей борта. Ферштейн, набутылочник украиномовный? Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 7571
показати весь коментар
29.05.2021 11:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это совсем другое ! Понимать надо
показати весь коментар
29.05.2021 11:27 Відповісти
Quod licet Iovi, non licet bovi.
показати весь коментар
29.05.2021 11:29 Відповісти
понимаю когда ЧЛЕН вінимаю....
показати весь коментар
29.05.2021 11:31 Відповісти
Украина ничего не нарушала, потому что действовала по согласованию со страной-владелицей борта. Ферштейн, набутылочник украиномовный? Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 7571
показати весь коментар
29.05.2021 11:38 Відповісти
Когда самолет белорусский вернули в Жуляны почти от самой границы, с кем согласовывали?)
показати весь коментар
29.05.2021 12:01 Відповісти
на Беларусь санкции накладывать весело и несцыкотно: как бы не россия
показати весь коментар
29.05.2021 11:25 Відповісти
а кто то боится накладывать санкции на рашку? Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 4602
показати весь коментар
29.05.2021 11:37 Відповісти
ясен-красен "экономика в клочьях"
показати весь коментар
29.05.2021 17:27 Відповісти
А разве нет ?
показати весь коментар
29.05.2021 17:44 Відповісти
увы
показати весь коментар
29.05.2021 19:54 Відповісти
что "увы"? ты читаешь отчеты крупнейших расейских нефте-газовых компаний? им мягко говоря киздец! Кулеба про примусову посадку літака Ryanair: Якщо зараз Лукашенку спустити це з рук, він піде далі, продовжуючи порушувати правила - Цензор.НЕТ 2016
показати весь коментар
29.05.2021 22:56 Відповісти
Особливо хаваючи білоруську бульбу і присмокуючи при цьому)
показати весь коментар
29.05.2021 12:59 Відповісти
цей срук спустить що завгодно, аби передати трон Колінькє
показати весь коментар
29.05.2021 11:28 Відповісти
ти почало уколи пропускати, убоге?
не будеш лікуватись - помреш!
показати весь коментар
29.05.2021 11:33 Відповісти
пеши есчо! нам очень важно мнение лишнехромосомного набутылочника Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 304
показати весь коментар
29.05.2021 11:40 Відповісти
Vsio verno skazal,nado vesti takyje sankciji sto terorist lukosenka pocustvoval.Neft,udobrenije,zakrit im tranzit gaza v Evropu takze
показати весь коментар
29.05.2021 11:34 Відповісти
Dopustim todze Kalingrad KIonesber mozno srubit trubu,poskolku tam mozno i cerez Latviju Litvu polucit obojdia Belorus.A dalse Ukraina mozet postavliat gaz.Jesli uze bylo dvoje doroze zyzeni gaz nasi takogo nezakupali tem boleje te sto udobrenije delajet im tam cena samoje glavnoje.Zdes zyzeni gaz sostavliajet bolsinstvo,a gazproma tolko 22%
показати весь коментар
29.05.2021 11:54 Відповісти
🙂 он давным давно нарушил все правила.....
показати весь коментар
29.05.2021 11:39 Відповісти
Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 6280Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 2184

Ось так "карають" ЛукаМОР'є наші офігєнні друзі німці. Літак із німеції в Гонконг спокійно летить через Луку в обхід України. Слава нашим друзям Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 1670
Кацапська авіакомпанія SBI спокійно літає собі як до Криму, так і в Європу. Питаннячко - а де ж санкції? От вам і друзі.
показати весь коментар
29.05.2021 11:52 Відповісти
Tak raske nikto i nezapretil poka letat.Tam bolse vsego kitajskije,tureckije,raski kompaniji letajet cerez Belorus
показати весь коментар
29.05.2021 11:57 Відповісти
Речь не о Беларуси. Речь о том, что компании, летающие в Крым, под запретом летать в другие страны.
показати весь коментар
29.05.2021 12:00 Відповісти
Nado togda podniat vopros ES stob takije kompaniji ne letali.i DHL vizu samoliot,tak oni posilki vezut mozet i Belorus kto znajet
показати весь коментар
29.05.2021 12:11 Відповісти
Кулеба про примусову посадку літака Ryanair: Якщо зараз Лукашенку спустити це з рук, він піде далі, продовжуючи порушувати правила - Цензор.НЕТ 988
показати весь коментар
29.05.2021 15:02 Відповісти
 
 