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Зеленський (17470) миротворці (615) ООН (2769)

"Мир без перебільшення є найціннішим словом у сучасному світі", - Зеленський привітав українських миротворців ООН зі святом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський привітав учасників та ветеранів миротворчих операцій ООН з професійним святом - Міжнародним днем учасників операцій ООН з підтримання миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Мир без перебільшення є найціннішим словом у сучасному світі. Ми пишаємося усіма, хто у складі військових контингентів, поліцейських сил та цивільного персоналу місій ООН захищає мир у різних регіонах планети. Низка операцій за участю українців стала справжніми історіями успіху.

Особливо приємно, що ООН та народи тих країн, де розгорнуті місії з українськими "блакитними шоломами", шанують їхній внесок у забезпечення міжнародного миру та безпеки, їхні високі професійні якості та готовність прийти на допомогу і захистити населення у зоні відповідальності, навіть ціною власного життя або здоров’я", - зазначив Зеленський.

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Президент підкреслив, що Україна з вдячністю і невимовним сумом згадує та вшановує наших героїв, які загинули під блакитним прапором Організації Об’єднаних Націй.

"Українці добре знають, наскільки важливим є завдання щодо забезпечення сталого миру там, де тривають криваві збройні конфлікти та загарбання чужих територій. Попри агресію Росії проти України та тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим і окремих районів Донецької та Луганської областей, ми залишаємося відданими діяльності з підтримання миру під егідою ООН. Наш внесок у справу утвердження міжнародної безпеки посилюватиметься й надалі", - вважає президент.

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Він побажав українським миротворцям міцного здоров'я, благополуччя та успіхів у виконанні важливих завдань щодо забезпечення мирного існування і захисту життя людей.
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Топ коментарі
+11
Чому ж ти не зупиниш війну? Значить вона тобі вигідна.
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29.05.2021 11:26
+10
четырежды уклонист врать не будет
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29.05.2021 11:26
+8
Главное - всем резко перестать стрелять
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29.05.2021 11:24
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Главное - всем резко перестать стрелять
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29.05.2021 11:24 Відповісти
четырежды уклонист врать не будет
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29.05.2021 11:26 Відповісти
Чому ж ти не зупиниш війну? Значить вона тобі вигідна.
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29.05.2021 11:26 Відповісти
ему за дело Шеремета, к слову, неплохо заплатили, как говорят ...
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29.05.2021 11:28 Відповісти
мы верим комику, который никому ничего не обещал
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29.05.2021 11:27 Відповісти
Самым ценным словом для главнокомандующего должна быть - ПОБЕДА!
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29.05.2021 11:30 Відповісти
МИРОТВОРЕЦ - ЭТО ТОТ,
КТО КОРМИТ КРОКОДИЛА В НАДЕЖДЕ,
ЧТО ТОТ СЪЕСТ ЕГО ПОСЛЕДНИМ


УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
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29.05.2021 11:38 Відповісти
слов "зе" о мире много,а делов мира нет
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29.05.2021 11:47 Відповісти
Найцінніше слово - це СВОБОДА.
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29.05.2021 19:45 Відповісти
коли Ви виторговуєте СВОБОДУ для держави ,ціною залежності від агресора і окупанта ,тоді Ви купуєте їй і народу - рабство .
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30.05.2021 17:22 Відповісти
Главные слова ЗЄ о мире - "надо только перестать стрелять"
Но сколько бы мы не переставали стрелять, хищная империя рядом с нами никогда не перестанет стрелять!
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29.05.2021 11:53 Відповісти
Как бы ни было велико желание мира, никогда не следует жертвовать безопасностью и честью.
Фридрих Великий
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29.05.2021 11:53 Відповісти
МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОБЫТ ПОБЕДОЙ, А НЕ СОГЛАШЕНИЕМ
Цицерон
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29.05.2021 11:56 Відповісти
какой мир.? зелено-глазо -лобзательный? мир зепорноактрисы мне не нужен. мы 300 лет ждали настоящей войны с болотным миром. на нашей стороне цивилизация и мы переможемо
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29.05.2021 12:04 Відповісти
"Мир без перебільшення є найціннішим словом у сучасному світі", - Зеленський привітав українських миротворців ООН зі святом - Цензор.НЕТ 7268 "Мир без перебільшення є найціннішим словом у сучасному світі", - Зеленський привітав українських миротворців ООН зі святом - Цензор.НЕТ 5866
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29.05.2021 12:23 Відповісти
Он будет до конца своей жизни предательство называть миром ?
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29.05.2021 12:27 Відповісти
К сожалнюению, на беду Украине, можно без преувеличения саазать, шо Зе дремучим совком родился, совком и остался, самое ценное слово мир для совка, а для граждан государства, самое ценное слова свобода, сейчас мир мы видим и в беларуси, и в паРаше, мне такой мир не нужен, и вообще, шлема не лезь в философию, это не твое, лучше очисть свое логово ОП от фээсбэшников и убирайся с дороги, пока добровольно.
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29.05.2021 12:31 Відповісти
Дурень, найціннішою в світі завжди була свобода.
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29.05.2021 12:33 Відповісти
в совке мир, правильно написано
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29.05.2021 12:48 Відповісти
Почему это квартальное ничтожество не поздравило морских пехотинцев неделю назад? Или ему взападло поздравлять ВСУшников? Для квартала95, украинская армия как кость в горле, которая мешает клоунам торговать сериалами в парашию?
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29.05.2021 12:47 Відповісти
вы наделяете разумом кретина, когда о нём пишете
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29.05.2021 12:49 Відповісти
Була колись така,наймиролюбніша країна в світі.За мір во всьом мірє горлянки перегризала...
"Мир без перебільшення є найціннішим словом у сучасному світі", - Зеленський привітав українських миротворців ООН зі святом - Цензор.НЕТ 6689
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29.05.2021 12:49 Відповісти
Та і тепер її так звана правонаступниця "миролюбство" не тільки декларує а і показує у всій "красі".
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29.05.2021 17:17 Відповісти
Всё правильно заявил.
Ой, в смысле, зрада-зрада.
Только пирожник умеет говорить переможно.
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30.05.2021 05:26 Відповісти
 
 