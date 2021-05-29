УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15606 відвідувачів онлайн
Новини Події Катастрофа літака МАУ в Ірані
1 984 30
Данілов (1191) Іран (1342) катастрофа (68) літак (2012) РНБО (1721) розбиття (293)

Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані: "Ми схиляємося до думки, що це був терористичний акт"

Новини Цензор.НЕТ Події

Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані:

Рада нацбезпеки і оборони України схиляється до думки, що катастрофа літака МАУ в Ірані в січні 2020 року була терактом.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов 28 травня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Можу сьогодні сказати, що ми схиляємося до думки, до рішення, яке прийняв канадський суд, що це був терористичний акт по відношенню до українського літака. Ми сьогодні все більше схиляємося до такої думки і відразу цю думку підтверджували", – сказав Данілов.

Він пов'язує це з убивством Касема Сулеймані.

"Дивіться: там напередодні були події, там був убитий генерал Сулеймані. І за тими законами, канонами, які існують у цій країні, вони мали оголосити джихад, мали оголосити війну американцям. Щоб це пересмикнути, мала було подія, яка вийде під інший кут зору. Це наша думка. Звичайно, наші аналітики можуть помилятися, але ми це розглядаємо як основне, головне на сьогодні, і ця ідея у нас була на самому початку", – заявив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран не визнає рішення суду Канади щодо катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзаде

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Канада надасть статус постійних жителів родичам жертв катастрофи МАУ в Ірані

ранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

Читайте також: Главу МЗС Ірану Заріфа викликали для дачі пояснень через витік секретного аудіозапису про причини катастрофи літака МАУ

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Беларусь с применением боевой авиации насильственно садит пассажирский самолет, Иран на взлете со своего аэродрома сбивает пассажирский самолет, рашен отпускники с оружия направленного РФ сбивает пассажирский самолет. К этой " святой троице" можно еще добавить КНДР, но видимо самолеты там вообще стараются не летать. Страны террористы.
показати весь коментар
29.05.2021 11:44
+5
два в одном...или ты дусаешь в самолете летели иранцы-друзья режима?
показати весь коментар
29.05.2021 11:46
+5
Время идет, а вы все склоняетесь и склоняетесь. Скоро засунете голову в песок.
показати весь коментар
29.05.2021 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лапті постарались.
показати весь коментар
29.05.2021 11:40 Відповісти
Иранцы умышленно сбили самолёт с иранцами?
показати весь коментар
29.05.2021 11:42 Відповісти
два в одном...или ты дусаешь в самолете летели иранцы-друзья режима?
показати весь коментар
29.05.2021 11:46 Відповісти
Думаю да. Враги режима в Иране сидят или лежат в могилах. Там с этим жёстко.
показати весь коментар
29.05.2021 11:48 Відповісти
вот их и отправили.заодно прихватив и случайных людей.я же говорю-2 в 1
показати весь коментар
29.05.2021 11:54 Відповісти
23 февраля 2010 года истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана перехватили над Персидским заливом и принудили к посадке в аэропорту города Бендер-Аббаса на юге Ирана пассажирский самолет Boeing 737 киргизской авиакомпании Kyrgyz Airways, следовавший рейсом 454 из Дубая (ОАЭ) в Бишкек. С самолета был снят следовавший по фальшивому афганскому паспорту Абдулмалек Риги - лидер суннитской террористической организации "Джундалла" ("Солдаты Аллаха" или "Воины Аллаха") ... Он был приговорен к смертной казни и 20 июня 2010 года повешен в тегеранской тюрьме.
показати весь коментар
29.05.2021 11:58 Відповісти
это как то отменяет сбитие украинского самолета? Данилов о крушении самолета МАУ в Иране: "Мы склоняемся к мнению, что это был террористический акт" - Цензор.НЕТ 3353
показати весь коментар
29.05.2021 12:03 Відповісти
Ставит под сомнение умышленность.
показати весь коментар
29.05.2021 12:04 Відповісти
только у ватников...нормальные люди знают,шо у людоедских режимов много способов сьесть людей.
показати весь коментар
29.05.2021 12:08 Відповісти
Бритва Оккама - методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости».
Есть вполне обоснованная версия, что иранцы реально думали, что сбивают американскую крылатую ракету. Зачем придумывать каких-то врагов режима? Ведь Вы даже фамилий их не назовёте. Просто берёте версию на ходу и с потолка.
показати весь коментар
29.05.2021 12:13 Відповісти
Может обоснуете почему пуйло, по ночам ,многоэтажки со спящими кацапами взрывал?
показати весь коментар
29.05.2021 12:16 Відповісти
Вам статья тут нужна?)))а как кацапы могут спокойно спать,когда если пуйло захочет начать полномасштабное вторжение куда либо,подорвут ваш дом ночью...
показати весь коментар
29.05.2021 12:23 Відповісти
бритвой ***** кацапам мозги поотсекал Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані: "Ми схиляємося до думки, що це був терористичний акт" - Цензор.НЕТ 7640
показати весь коментар
29.05.2021 12:19 Відповісти
Самолёт сбивали российские "ихтамнету".
показати весь коментар
29.05.2021 12:14 Відповісти
Какие же они иранцы ...то были уже граждане Канады -враги
показати весь коментар
29.05.2021 12:14 Відповісти
Как это понять? Что самолёт не сбивали и он до сих пор летает? Или иранцы никогда не убивают иранцев?
показати весь коментар
29.05.2021 13:26 Відповісти
Международные санкции когда?
показати весь коментар
29.05.2021 11:44 Відповісти
Беларусь с применением боевой авиации насильственно садит пассажирский самолет, Иран на взлете со своего аэродрома сбивает пассажирский самолет, рашен отпускники с оружия направленного РФ сбивает пассажирский самолет. К этой " святой троице" можно еще добавить КНДР, но видимо самолеты там вообще стараются не летать. Страны террористы.
показати весь коментар
29.05.2021 11:44 Відповісти
кривизна земли мешает сбивать нетанияховские самолеты, а полотенце на голове - не мешает сбить гражданский борт тем же оружием, все просто ведь. чего наши не разорвали отношения с этими мракобесами сразу то?
показати весь коментар
29.05.2021 11:51 Відповісти
предлагаю Иран - Баду объявить войну!
показати весь коментар
29.05.2021 11:50 Відповісти
Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані: "Ми схиляємося до думки, що це був терористичний акт" - Цензор.НЕТ 7696 Открой свой частный военкомат и набирай добровольцев для объявления войны Ирану, командир в твоём лице уже есть Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані: "Ми схиляємося до думки, що це був терористичний акт" - Цензор.НЕТ 4924
показати весь коментар
29.05.2021 12:37 Відповісти
Время идет, а вы все склоняетесь и склоняетесь. Скоро засунете голову в песок.
показати весь коментар
29.05.2021 11:57 Відповісти
Ну это прогресс все таки...поначалу зекретин заявил ,что это наши пилоты сами об землю и@нулись-поэтому его Канада теперь органически не переваривает
показати весь коментар
29.05.2021 12:19 Відповісти
Падлышев с Абортниковым в это время в Омане *ломали* Зеро и сбитие самолета МАУ было одним из элементов давления и устрашения, к бабке Ванге не ходи ...
показати весь коментар
29.05.2021 12:03 Відповісти
После сбития поляков это и неудивительно... Страна- террорист...
показати весь коментар
29.05.2021 15:46 Відповісти
Всем было ясно всегда, что это был террористический акт. Бубочка наывал катастрофой и намекал на неполадки с двигателем. А Данилов сейчас "склоняется"
показати весь коментар
29.05.2021 12:10 Відповісти
Та Данілов всегда будет склоняться параллельно с линией партии
показати весь коментар
29.05.2021 14:02 Відповісти
Свинособачье забордюрье участвовало точно. На то они и андрофаги!
показати весь коментар
29.05.2021 13:18 Відповісти
 
 