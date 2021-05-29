Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані: "Ми схиляємося до думки, що це був терористичний акт"

Рада нацбезпеки і оборони України схиляється до думки, що катастрофа літака МАУ в Ірані в січні 2020 року була терактом.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов 28 травня в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Можу сьогодні сказати, що ми схиляємося до думки, до рішення, яке прийняв канадський суд, що це був терористичний акт по відношенню до українського літака. Ми сьогодні все більше схиляємося до такої думки і відразу цю думку підтверджували", – сказав Данілов.



Він пов'язує це з убивством Касема Сулеймані.



"Дивіться: там напередодні були події, там був убитий генерал Сулеймані. І за тими законами, канонами, які існують у цій країні, вони мали оголосити джихад, мали оголосити війну американцям. Щоб це пересмикнути, мала було подія, яка вийде під інший кут зору. Це наша думка. Звичайно, наші аналітики можуть помилятися, але ми це розглядаємо як основне, головне на сьогодні, і ця ідея у нас була на самому початку", – заявив секретар РНБО.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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ранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".