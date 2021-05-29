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США і Британія закликають ВООЗ знову відправити експертів до Китаю на пошуки джерела COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

США і Британія закликають ВООЗ знову відправити експертів до Китаю на пошуки джерела COVID-19

США і Велика Британія закликали Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) провести більш глибоке дослідження походження коронавірусу COVID-19, включаючи нову місію в Китай.

"Першої фази дослідження ВООЗ походження COVID-19 було недостатньо, і вона була не закінчена. Ми закликаємо провести своєчасну, прозору, науково обґрунтовану другу фазу дослідження під керівництвом експертів, зокрема і в Китаї", - йдеться в заяві місії США в Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Постпред Британії в ООН в Женеві Саймон Менлі приєднався до заклику США.

"Перша фаза дослідження ВООЗ походження COVID-19 завжди вважалася початком процесу, а не кінцем. Ми закликаємо провести своєчасну, прозору, науково обґрунтовану другу фазу дослідження під керівництвом експертів, зокрема і в Китаї, як це рекомендує доповідь експертів", - йдеться в заяві Менлі, опублікованій на сайті британського уряду.

У ВООЗ в п'ятницю заявили, що дата можливого нового етапу розслідування, спрямованого на встановлення джерела походження коронавірусу COVID-19, поки не визначена.

Президент США Джо Байден цього тижня наказав американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" у пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати йому про результати протягом 90 днів. Байден зажадав приділити увагу в доповіді окремим деталям, які можуть вимагати подальшого розслідування, включно з "питанням щодо Китаю".

Читайте: У ВООЗ заявили про зниження захворюваності на COVID-19 у світі
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Топ коментарі
+5
искать надо в новосибирске
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29.05.2021 12:10
+2
понятно что за этими призывами стоит определенная 100%ая проверенная инфа от спецслужб о происхождении и назначении вируса
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29.05.2021 11:57
+2
В лаптєстан потрібно посилати.
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29.05.2021 12:13
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понятно что за этими призывами стоит определенная 100%ая проверенная инфа от спецслужб о происхождении и назначении вируса
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29.05.2021 11:57 Відповісти
так нету этого вируса .два года все болеют . вакцину придумали а сам вирус до сих пор не найден даже в лёгких у умерших от короны и да тем кто сейчас пеной будет исходить- 1 мая этого года про то . что вирус до сих пор не выделен написано в " ланцете " кстати в этой же статье написано . что он передаётся не воздушно -капельным а воздушным путём \ хоть и до сих пор не обнаружен \ таки и маски эти можете до другого места прикладывать эффект будет одинаковым .
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29.05.2021 12:12 Відповісти
Точно нєту. Люди самі мруть і мруть по добрій волі.
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29.05.2021 12:15 Відповісти
главврач коммунарки сказал - 80% умерших у них это умершие от внутрибольничной пневмонии . и кроме того как по мне то что имеет симптомы гриппа . сезонно как грипп . распространяется как грипп да и ещё имеет определение гриппоподобное заболевание то гриппом и является . кстати я ещё помню те времена когда грипп считался очень опасным заболеванием и с ним боролись тем . что диагноз грипп не ставили и через 7 дней больничного выгоняли на работу а потом ещё через дней 10 люди попадали в интенсивную терапию с отказом почек или под искусственную вентиляцию .
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29.05.2021 12:34 Відповісти
США і Британія закликають ВООЗ знову відправити експертів до Китаю на пошуки джерела COVID-19 - Цензор.НЕТ 1470

І особливо твоєму другану головлікарю.
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29.05.2021 12:42 Відповісти
США і Британія закликають ВООЗ знову відправити експертів до Китаю на пошуки джерела COVID-19 - Цензор.НЕТ 791вот чудак
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29.05.2021 13:31 Відповісти
зачистили 15 раз уже там все - иссле.дуйте, шо позволят.
а если что-то накопаете = вывсеврети, тов. Си - Вялик, муд.р и очень бобр, кто не поверил - просим в лагерь к уйгурам.
взрастили красножопую чуму? - огребай.те
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29.05.2021 11:58 Відповісти
шо на поіскі снєжного чілавєка...а він десь рядом в лаптях і з балалайкой
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29.05.2021 11:59 Відповісти
Не в Китай!!!....Еще раз, не в Китай!....а в ЛЮБУЮ! страну, которая имела коллекцию вирусов, и которую ВООЗ считает необходимым проверить.
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29.05.2021 12:09 Відповісти
искать надо в новосибирске
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29.05.2021 12:10 Відповісти
В лаптєстан потрібно посилати.
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29.05.2021 12:13 Відповісти
Коли Трамп ініціював розслідування деми підняли всесвітній ґвалт звинувачуючи його в расизмі! Губернатор Куомо називав вірус «європейським», а не «китайським». В ФБ банили всіх, хто тільки згадував про китайське походження віруса...! А тепер, виявляється треба не почати, а відновити закриті демами розслідування в Китаї! Зараз вже почали говорити, що і вакцина це не панацея а «вакцина смерті»! Недавно в Бронксі, на бейсбольному матчі фани Ню-Йоркського Янкіс розгорнули величезний банер «Трамп переміг!».
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29.05.2021 12:22 Відповісти
Зажмите пальцы в двери Эгэгэйцу и сразу всё узнаете...
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29.05.2021 12:23 Відповісти
"удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19..Я так понял не только скупить всех жареных летучих мышей на всех рынках Китая, но и переловить живых?
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29.05.2021 13:07 Відповісти
Потрібно об'эднуватися в цьому питанні, китай повинен відщкодувати всьому світу збитки від того що накоїв.
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29.05.2021 14:15 Відповісти
За год там все концы подчистили и врача в тюрьме убили который вирус засек.
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29.05.2021 15:01 Відповісти
представляю как фуйло тасчицца читая этот загаловок....
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29.05.2021 15:29 Відповісти
 
 