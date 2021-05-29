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Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії

Суботній пасажирський рейс австрійської авіакомпанії Austrian Airlines отримав дозвіл Росії на виконання польоту з Відня до Москви за альтернативним маршрутом, який проходить не через повітряний простір Білорусі.

У компанії впевнені, що подальші рейси також будуть отримувати дозвіл на щоденній основі. Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС  повідомила представниця цього авіаперевізника.

Раніше був дозволений тільки п'ятничний рейс за цим напрямком.

"Ми отримали дозвіл на виконання сьогоднішнього польоту за альтернативним маршрутом. Таким чином ми можемо зробити запланований політ з Відня до Москви і назад. Все гаразд", - сказала представник Austrian Airlines.

За її словами, дозвіл на подальші польоти по цьому маршруту ще відсутній, але компанія впевнена, що отримає його. Такий дозвіл видається на щоденній основі, пояснила вона. "Після того, як зараз це вдалося, ми впевнені, що отримаємо дозвіл на подальші такі польоти", - зазначила співрозмовниця агентства.

Крім того, авіаперевізник отримав дозвіл на виконання польоту в китайський Нанкін, який проходить в обхід Білорусії.

"Цей рейс вже в дорозі", - зазначила представниця авіаперевізника.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі поки не розуміють, чи є скасування європейських рейсів в Москву окремими випадками, або це нове загальне правило для всіх. У зв'язку з цим спостерігатимуть за ситуацією з метою прийняття подальших заходів.
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Топ коментарі
+13
Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 95
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29.05.2021 12:27
+8
новости соседнего дурдома) Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 2821
Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 9150
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29.05.2021 12:43
+7
Петрови-боширови летять додому.
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29.05.2021 12:23
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нікуди не дінуться )
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29.05.2021 12:23 Відповісти
Будут тасовать колоду кого принимать кого нет. В итоге самим европейцам надоест каждый раз парится и лететь в обход.
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29.05.2021 13:20 Відповісти
Петрови-боширови летять додому.
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29.05.2021 12:23 Відповісти
Глянь униз. Я там цікаву штуку "Васі Шевченку" скинув...
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29.05.2021 12:45 Відповісти
Нафига они нужны, чтобы к ним туда летать?
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29.05.2021 12:24 Відповісти
Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 95
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29.05.2021 12:27 Відповісти
Тепер через лаптєстан літають. Усруться, а будуть літати. А лука 100% рейс на Сімферополь замутить.
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29.05.2021 12:32 Відповісти
Опять бацька разочаровал фуйла.
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29.05.2021 12:39 Відповісти
т.е. из Вены в мацкву... мацква раздумывала принимать ли нет?
так не принимали б...))))
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29.05.2021 12:40 Відповісти
Вася, то все "херня"... Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 8544 ... Читай "Русский еврей", СПБ:
" Россия подключилась к воздушной блокаде Беларуси, которую объявили в ЕС после пиратского захвата международного самолета силами, подконтрольными Лукашенко.

Самолеты российских авиакомпаний начали совершать полеты в Европу, прокладывая курс в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в профильном ведомстве.
По его словам, только в четверг, 27 мая, такой маневр совершили около десяти лайнеров. Названия компаний и направления рейсов собеседник издания раскрыть отказался, однако заверил, что перевозчики заранее запросили разрешение властей на облет территории республики. «Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», - сказал источник.
Ранее власти сразу нескольких европейских стран запретили своим авиаперевозчикам совершать полеты через воздушное пространство Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair. Ограничения коснулись и белорусской авиакомпании «Белавиа» - ей запретили совершать рейсы на Запад и пользоваться воздушным пространством Евросоюза.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.
Власти Белоруссии официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. В свою очередь группировка опровергла эти сведения и публично осудила Белоруссию за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания оппозиционера.
29 мая, 2021 | Category: Новости, Россия ".
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29.05.2021 12:42 Відповісти
Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 2359
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29.05.2021 12:54 Відповісти
так Вена лояльна кацапам, чешут друг жругу спинку.
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29.05.2021 13:13 Відповісти
причём тут вена? авиакомпания чисто немецкая дочка люфтганзы. с франкфуртом идёт игра на ништяки.
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29.05.2021 14:18 Відповісти
а при тому, що вона проросійська. і не насолила ще кацапам як франція.
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29.05.2021 16:26 Відповісти
новости соседнего дурдома) Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 2821
Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 9150
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29.05.2021 12:43 Відповісти
Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії - Цензор.НЕТ 2745
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29.05.2021 15:10 Відповісти
Х#йло как бы показывает,-кто со мной дружит , тому преференции . Не зря ведь плясал на свадьбе Кнайсль и пристроил ее и муженька в рашке. Такой себе посыл озабоченцам, типа Макрона и Меркель.😏
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29.05.2021 12:44 Відповісти
ну курц как бы тоже юзал самолёт фирташа. так что для ракоускоэйрлайн точно сделают исключение.
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29.05.2021 12:47 Відповісти
Мордор нажаль надто великий, щоб їх облітати (хоча б за збитий малазійський боїнго), тому відриватися на Білорусі будуть по повній.
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29.05.2021 12:56 Відповісти
Наверное очередную партию белого веселого порошка привезут.
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29.05.2021 12:59 Відповісти
Кроме того, авиаперевозчик получил разрешение на выполнение полета в китайский Нанкин, который проходит в обход Белоруссии. Источник: https://censor.net/ru/n3268227

Белорусам тоже стоит переориентироваться на восточные маршруты. Похоже санкции против них надолго.
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29.05.2021 13:00 Відповісти
Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії - Цензор.НЕТ 903.
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29.05.2021 13:12 Відповісти
A kuda orda denetsia?Vet benzokolnku takze mogli zabanit ixni aeroflot Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії - Цензор.НЕТ 950
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29.05.2021 13:17 Відповісти
У мене до європейців є питання.
Ось літак SBI лаптєстанської S7 (Сибирь) летить з мацкви до Сімферополя:
Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії - Цензор.НЕТ 6060

А ось інший тієї ж компанії летить з мацкви до Верони:
Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії - Цензор.НЕТ 8866

Питання: А де санкції до компанії за польоти в окупований Крим?
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29.05.2021 13:30 Відповісти
От і москалі зрадили білорусів.
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29.05.2021 14:11 Відповісти
Мацкали демонстративно дистанцируются от инцидента. Типа: "мы тут не при чем, сами в шоке". А Европа типа верит: "да, россия не при чем".
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29.05.2021 14:41 Відповісти
Посмотрел flightradar24, над Беларусью вдвое больше самолетов чем над Украиной. И это при том что территория Украины в три раза больше. Это как с санкциями против России, их постоянно продлевают и вводят новые, а хреново почему-то мы живем, а не они.
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29.05.2021 15:29 Відповісти
вы хотели сказать жили.. Сейчас они живут.. ещё пока хорошо, но увы.. это ненадолго.
Это жаль.. Но самое главное, что тоже жаль.. они живут в условиях тотального страха.. когда к дому может подьехать воронок.. за опубликованную тобой картинку..
Это хуже.. чем просто жить хорошо
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29.05.2021 16:10 Відповісти
 
 