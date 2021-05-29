Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Суботній пасажирський рейс австрійської авіакомпанії Austrian Airlines отримав дозвіл Росії на виконання польоту з Відня до Москви за альтернативним маршрутом, який проходить не через повітряний простір Білорусі.
У компанії впевнені, що подальші рейси також будуть отримувати дозвіл на щоденній основі. Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомила представниця цього авіаперевізника.
Раніше був дозволений тільки п'ятничний рейс за цим напрямком.
"Ми отримали дозвіл на виконання сьогоднішнього польоту за альтернативним маршрутом. Таким чином ми можемо зробити запланований політ з Відня до Москви і назад. Все гаразд", - сказала представник Austrian Airlines.
За її словами, дозвіл на подальші польоти по цьому маршруту ще відсутній, але компанія впевнена, що отримає його. Такий дозвіл видається на щоденній основі, пояснила вона. "Після того, як зараз це вдалося, ми впевнені, що отримаємо дозвіл на подальші такі польоти", - зазначила співрозмовниця агентства.
Крім того, авіаперевізник отримав дозвіл на виконання польоту в китайський Нанкін, який проходить в обхід Білорусії.
"Цей рейс вже в дорозі", - зазначила представниця авіаперевізника.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі поки не розуміють, чи є скасування європейських рейсів в Москву окремими випадками, або це нове загальне правило для всіх. У зв'язку з цим спостерігатимуть за ситуацією з метою прийняття подальших заходів.
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так не принимали б...))))
" Россия подключилась к воздушной блокаде Беларуси, которую объявили в ЕС после пиратского захвата международного самолета силами, подконтрольными Лукашенко.
Самолеты российских авиакомпаний начали совершать полеты в Европу, прокладывая курс в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в профильном ведомстве.
По его словам, только в четверг, 27 мая, такой маневр совершили около десяти лайнеров. Названия компаний и направления рейсов собеседник издания раскрыть отказался, однако заверил, что перевозчики заранее запросили разрешение властей на облет территории республики. «Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», - сказал источник.
Ранее власти сразу нескольких европейских стран запретили своим авиаперевозчикам совершать полеты через воздушное пространство Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair. Ограничения коснулись и белорусской авиакомпании «Белавиа» - ей запретили совершать рейсы на Запад и пользоваться воздушным пространством Евросоюза.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.
Власти Белоруссии официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. В свою очередь группировка опровергла эти сведения и публично осудила Белоруссию за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания оппозиционера.
29 мая, 2021 | Category: Новости, Россия ".
Белорусам тоже стоит переориентироваться на восточные маршруты. Похоже санкции против них надолго.
Ось літак SBI лаптєстанської S7 (Сибирь) летить з мацкви до Сімферополя:
А ось інший тієї ж компанії летить з мацкви до Верони:
Питання: А де санкції до компанії за польоти в окупований Крим?
Это жаль.. Но самое главное, что тоже жаль.. они живут в условиях тотального страха.. когда к дому может подьехать воронок.. за опубликованную тобой картинку..
Это хуже.. чем просто жить хорошо