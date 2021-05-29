За добу в Києві 6 осіб померли від COVID-19, виявлено 377 нових випадків захворювання, - Кличко
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У Києві за минулу добу виявлено 377 хворих на коронавірус. Померло 6 людей.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"377 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 6 людей. Усього за період пандемії в місті 5076 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 278", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 136 жінок, віком від 19 до 93 років, та 223 чоловіки, віком від 19 до 95 років. А також 7 дівчаток, віком від 6 до 17 років, і 11 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 55 хворих на коронавірус, а також 89 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 1680 людей. Загалом коронавірус подолали 163 588 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 83, у Святошинському – 81 та в Голосіївському районі – 62 випадки", – зазначив Віталій Кличко.
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то есть, за сутки умер от ужасного вируса .... каждый 500-сот-тысячный, если вна Киеве существует 3 млн. граждан и неграждан? так это же кошмар - надо закрыть и детские швколы и детсадовские кружки по деланию рукоделием сложных систем мало чем ничегонеделанья.
бокса сынок ваще, писали, не знает даже "опщепанятнава" язычка, но батя этого незнателя - суперпатриот, выучивший украинский только на "****бись"
поле чудес. даже говорили шо там район вна котором бокс живет - "дороги" такие шо вызовут смерть у всех немцев, которым неповезет там "проехаться"