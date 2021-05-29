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Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства, - Міноборони

28 травня 2021 року відбулось засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки НАТО у форматі Процесу планування та оцінки сил з Україною. Засідання проводилось у комбінованому форматі — в залі для засідань штаб-квартири НАТО та онлайн. У заході взяли участь делегації України та Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства Україна - НАТО", - підкреслили в Міноборони.

Делегація України, яку очолював заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, складалась із представників Міністерства оборони України та Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства у справах ветеранів України, Служби безпеки України, а також урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Делегацію НАТО, до якої увійшли представники держав-членів Альянсу, Департаменту операцій Міжнародного секретаріату НАТО, а також Міжнародного військового штабу НАТО, очолював Джон Манза, помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій.

Джон Манза відкрив захід вітальним словом, в якому відзначив прогрес України у реформуванні сектору безпеки і оборони, та виконанні Цілей партнерства попереднього періоду. "Україна є та залишається найбільш важливим партнером Альянсу. НАТО підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Ми продовжимо надавати допомогу Україні у здійсненні необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки і оборониˮ — зазначив він.

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"Процес планування та оцінки сил є одним із найбільш дієвих інструментів наближення України до стандартів НАТО, посилення інституційних спроможностей оборонного відомства, розвитку спроможностей Збройних Сил України та набуття взаємосумісності,ˮ - наголосив Анатолій Петренко.

Зазначається також, що оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року. У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі "Партнерство заради мируˮ, операціях та місіях Альянсу. Цілі партнерства підтримують інші завдання з реформування сектору оборони й безпеки, насамперед — проєкти і заходи оборонної реформи.

Під час обговорення, в своїх коментарях, представники Болгарії, Великої Британії, Данії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, Сполучених Штатів Америки та Франції одноголосно відмітили прогрес оборонної реформи в Україні, а також зусилля, які докладає військово-політичне керівництва держави для наближення до стандартів і принципів НАТО. Всі виступаючі висловили незаперечну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, та євроатлантичним прагненням нашої Держави.

Учасники засідання обговорили проєкт Цілей партнерства та окремо наголосили на важливості побудови системи дієвого демократичного цивільного контролю, необхідності підпорядкування військових складових сектору оборони цивільному міністерству, подальшої трансформації системи управління Збройних Сил України, досягнення взаємосумісності з НАТО на стратегічному та оперативному рівнях, що є ключовими умовами вступу України до Альянсу.

Делегації України та Альянсу підтримали запропонований документ та домовились перейти до наступного етапу його узгодження — направлення на розгляд Північноатлантичної Ради.
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Топ коментарі
+21
Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4970
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29.05.2021 12:42
+5
пакет Целей партнерства:

1. посадить Ермака
2. посадить Портнова
3. посадить Медведчука
4. уволить нах Зеленского
Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2565
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29.05.2021 13:14
+4
а зачем тебе референдум,если ты даже на выборах не можешь вменяемый выбор сделать? Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 438
референдум-высший инструмент народовластия.для него как минимум народ нужен.который пока на 73% аморфная масса
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29.05.2021 13:05
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Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4970
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29.05.2021 12:42 Відповісти
НАТО боїться Путіна і тому дистанціюється від України, тому потрібно робити менше радісних заяв про НАТО, бо ці смішні мікроуспіхи вже не додадуть рейтингу. Тепер дії НАТО будуть смішні та кволі, зараз більше хайпу та рейтингів наберуть ті хто буде НАТО критикувати за бездіяльність і влада має відійти від щенячої радості порошенка кожному пуку НАТО до критичної зваженої державницької позиції і припинити вбивати літаки ІЛ-76 на доставці пального в північні бази НАТО! Ось хай ті кому вистачило місця на саміті НАТО і тягають туди пальне вбиваючи моторесурс власних літаків і ризикуючи власними пілотами та льодових аеродромах!
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29.05.2021 17:32 Відповісти
Radio Lemberg:
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США

Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7769
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29.05.2021 18:25 Відповісти
Получит от мертвого осла уши и охрененную морковку.
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29.05.2021 12:47 Відповісти
а зачем тебе референдум,если ты даже на выборах не можешь вменяемый выбор сделать? Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 438
референдум-высший инструмент народовластия.для него как минимум народ нужен.который пока на 73% аморфная масса
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29.05.2021 13:05 Відповісти
И снова всё προςργτ.
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29.05.2021 12:55 Відповісти
Это зеленое стадо уже все просрало..
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29.05.2021 13:02 Відповісти
пакет Целей партнерства:

1. посадить Ермака
2. посадить Портнова
3. посадить Медведчука
4. уволить нах Зеленского
Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2565
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29.05.2021 13:14 Відповісти
Зелене словоблуддя...
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29.05.2021 13:15 Відповісти
Достали уже с этим НАТО и ЕС кто нас там ждет , кому нужна голая и босая ,разворованная , погрязшая в коррупции страна ! Уже 30 лет народу голову дурят а сами жируют и виллы скупают на Западе !
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29.05.2021 13:23 Відповісти
...действительно, нах нужна эрэфия в НАТО и ЕС? Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6374
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29.05.2021 14:03 Відповісти
Мечтай и дальше мечтатель ! 30 лет уже мечтаем два майдана прошли , пока у людей не изменится мышления ( воровать , давать взятки, беспредел на дорогах, "срач" на улицах, обочинах дорог в подездах, воспитании детей ( 7-15 лет дети ругаются матом как и их родители дома ) и так далее , можете про европу забыть ! Чтоб туда попасть нужно приложить усилия! И россия здесь не причем!
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29.05.2021 17:52 Відповісти
Очередная лабуда. После 2025-го еще один пакет примут до 2030-го. Только чтобы в НАТО не принимать.
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29.05.2021 14:39 Відповісти
Тож поржав)))
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29.05.2021 14:40 Відповісти
Украине как самой тупой в который раз напоминают о целях существования армии:
защищать, а не воровать.
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29.05.2021 14:41 Відповісти
Где то я подобное уже слышала...а, за вакцины ..."Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших купила вакцину проти COVID-19
25.07.2020(!!!)"... 😄

Президент України Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться. Про це повідомив його офіс у суботу, 25 липня 2020 року
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29.05.2021 15:57 Відповісти
Мечтай и дальше мечтатель ! 30 лет уже мечтаем два майдана прошли , пока у людей не изменится мышления ( воровать , давать взятки, беспредел на дорогах, "срач" на улицах, обочинах дорог в подездах, воспитании детей ( 7-15 лет дети ругаются матом как и их родители дома ) и так далее , можете про европу забыть ! Чтоб туда попасть нужно приложить усилия! И россия здесь не причем!
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29.05.2021 17:54 Відповісти
Шо там с северным потоком кстати и отключением РФ от свифта?) Шо и это усё?) СШП так боится Китая шо уже сдулись на двафронта воевать?))
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29.05.2021 18:06 Відповісти
всё равно зрада.
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30.05.2021 05:19 Відповісти
 
 