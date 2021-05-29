Зеленський і Шмигаль у понеділок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука"
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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль в понеділок, 31 травня візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука", який відбуватиметься в Києві протягом трьох днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначається у програмі, відкриє Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта та наука" президент Зеленський 31 травня о 10:30, участь прем'єра запланована на 10:50.
Також у понеділок, згідно з розкладом, виступлять міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук, віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.
У дискусійних сесіях братимуть участь представники Офісу президента, уряду, Верховної Ради, Національної академії наук України, ректори університетів, представники молодих вчених, інноватори, представники освітнього та експертного середовища, громадські діячі, представники реального сектору економіки.
Будь ласка, зачекайте...
(Юрій Каракай)
Білоруси та росіяни вибрали собі у президенти людей, що обіцяли їм стабільність та процвітання, зробили з них диктаторів, а тепер очікують, коли вони остаточно впадуть в маразм чи здохнуть, щоб вибрать нових…
Хитрі українці не стали чекати, поки лідер нації впаде в маразм, а одразу обрали ідіота, який пообіцяв їм те саме….
Українська кнгижкова революція з четверга уже...
а сьогодні День видавців, поліграфістів і книгопоширювачів
Громадський форум "Українська книжкова революція" - https://www.facebook.com/uabookrevolution/videos/233501944773422/
великийнайвеличайший государь, все в трудах, аки пчела...
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я просто написав то шо видно і так - наш придурок тупо, як і в "прєзєнтаціі убійц" - тупо обгадився, не знаючи за просто напросто "тєорію, оп, аплодісмєнти, невіновнасті"
так шо, я тупо наїхав на цю істту, сказавши шо вона, тим більше, президентом будучи - тупо звинуватила людей і їх закрила?
то може ви сам шото "бахнув", бо блін - подивись шо прохрипів цей ... "президент" - ой, я не знаю, але можливо дядя Римський чи Бетмент тото всьо докаже - ну і шо? чо ти до мене вскіпішнув?
перекупили?шолі
Тут, якось, анекдот зустрів: "Поки не придумали Інтернет, лише близькі люди знали, що ти ідіот. Тепер це відомо всьому світу...". Цей анекдот і тебе, напряму, стосується - раніше лише близькі люди знали, що ти - п"яниця, який "країв не бачить". Зараз це знають і на "Цензорі"... А його читають і в Австралії, і в США...
мало інтернету, так рішив тут "сміху*вничать" з прикидом ментора, типу хтось прочитає та здивується = та всім поПутіну, чувак. не мала напасть кого (до кого) вчепитись, - так тут зависла.
дєд, йди собі до біса(я напр. не вірю в це, дурниця для дурнів) та вари собі(та псам) борщ.
ну без обід.
(і сніданків) - шо, у тебе настрій не ОК?
Ти був на Заході? - так ось - .... поїдь ще раз і не страждай деменцією - у Франції напр., Антиколорадос сказав(Мойсей, чо))) - люди і в 70 років навіть в університети йдуть. А ви? ех, Ви!!!
- Та, мабуть, такий самий, як мавпа з цирку має до теорії відносності Ейнштейна...
Чи, може, про свої "досягнення" гундосік покаже?
- А дайте 300 грамів цих галушок з куркою.
Пересічний «козломордий рузький":
- А пАчему вы называете клёцки этим странным словом?".
- А тебе не дивує, що ти, чмо кацапське, в «Сільпо», а не в сраній «П'ятёрочке»?!
А Ківа - де?
Інакше - неповний список.
академику Киве дайте выступить, после этого всем погонять лысого, по пивку и расходится. Это все что нужно знать о науке и образовании счас в нашей стране...
Дичь любит себе подобных и ненавидит умных и успешных.
Ну, шоб не так скучно?
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство. /* А!!! И еще они дороги строят, ага */ И он избавил нас от цыган.
―Я, правда, не видел ни одного цыгана в жизни, но помню, как сейчас помню, проходили в школе, что это страшные люди.
―И потом, вот эта их музыка... она всех раздражает.
―Вы ее слышали?
―Я - нет, но рассказывают.