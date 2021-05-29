В Україні похолодає: очікуються дощі та грози, місцями град і шквали 15-20 м/с

Кінець травня в Україні буде дощовим і прохолодним. Удень 29 травня, в більшості південних, центральних, а також Сумській і Харківській областях очікується значний дощ, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві та Київській області 29 травня грози (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі в західних і більшості північних областей, а також південно-східній частині країни дощі (на заході протягом доби місцями значні дощі). Вітер північний, на півдні і сході країни західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, в східних областях і на узбережжі морів до 17°; вдень 15-20°, в південних, східних і Дніпропетровській областях 21-26°.

У Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ; температура вночі 11-13°, вдень 15-17°.

Також читайте: Через негоду знеструмлено 108 населених пунктів у п'яти областях України, - ДСНС

У понеділок, 31 травня, в Карпатському регіоні, вночі і в північних областях, вдень також у південній частині країни короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура у південній частині та східних областях вночі 9-14°, вдень 19-24°; на решті території вночі 6-11°, вдень 13-18°.

У Києві 31 травня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 14-16°.

Також читайте: Україну накриють дощі та грози