УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15853 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
31 904 5
дощі (104) погода (757)

В Україні похолодає: очікуються дощі та грози, місцями град і шквали 15-20 м/с

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні похолодає: очікуються дощі та грози, місцями град і шквали 15-20 м/с

Кінець травня в Україні буде дощовим і прохолодним. Удень 29 травня, в більшості південних, центральних, а також Сумській і Харківській областях очікується значний дощ, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві та Київській області 29 травня грози (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі в західних і більшості північних областей, а також південно-східній частині країни дощі (на заході протягом доби місцями значні дощі). Вітер північний, на півдні і сході країни західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, в східних областях і на узбережжі морів до 17°; вдень 15-20°, в південних, східних і Дніпропетровській областях 21-26°.

У Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ; температура вночі 11-13°, вдень 15-17°.

Також читайте: Через негоду знеструмлено 108 населених пунктів у п'яти областях України, - ДСНС

У понеділок, 31 травня, в Карпатському регіоні, вночі і в північних областях, вдень також у південній частині країни короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура у південній частині та східних областях вночі 9-14°, вдень 19-24°; на решті території вночі 6-11°, вдень 13-18°.

У Києві 31 травня вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 14-16°.

Також читайте: Україну накриють дощі та грози
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто сумеет связать этот катаклизм с липецким рошеном-тот молодец. Ивану Петровичу Сидорову удалось связать фабрику рошен в Липецке с переходом на летнее время в 2018 году.Чем гордится.
показати весь коментар
29.05.2021 13:21 Відповісти
В Украине похолодает: ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с - Цензор.НЕТ 2721

...
показати весь коментар
29.05.2021 13:27 Відповісти
Прийде "зелена зима"? А що - вже було жарко? В Украине похолодает: ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с - Цензор.НЕТ 7572
показати весь коментар
29.05.2021 13:43 Відповісти
 
 