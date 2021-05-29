"З особливою фашистською збоченістю закривають коридори, знущаються над нами", - директор "Белавіа" обурений санкціями України та ЄС

У білоруській авіакомпанії "Белавіа" обурені санкціями на свою адресу через інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську.

Про це заявив генеральний директор "Белавіа" Ігор Чергінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

"Рада ІКАО зібралася і вирішила розслідувати посадку літака Ryanair в Мінську до 25 червня. Але сьогодні, не чекаючи навіть, почала розслідування, низка країн фактично запровадили санкції проти "Белавіа", яка жодним боком не має відношення до цього інциденту. Явно сплановані дії урядів із закриття не тільки їхніх країн для посадки наших бортів, але навіть з особливою фашистською збоченістю закривають один за одним повітряні коридори. Знущаються над нами, над людьми незалежно від паспорта. І це до розслідування інциденту, в якому, може, і є винні, але точно не "Белавіа", - обурюється він.

"Це, звичайно ж, повне нехтування основ демократії. Карають невинну "Белавіа", та ще й не почавши толком розслідування. Підлість. Та ще, правда, сусіди вирішили, як завжди, на цьому заробити. Але це якраз не дивно", - зазначив він, не уточнивши при цьому, що саме мається на увазі.

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При цьому Чергінець запевняє, що "Белавіа" продовжать виконувати польоти.

"А що "Белавіа" ? Так ось. Не дочекаєтесь. Ми не скоротимо персонал на 50%, як ви б хотіли. Ми прорвемося! "Волошки" залишаться в небі, ми будемо літати!" - підсумував він.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.