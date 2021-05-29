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Новини Затримання Протасевича
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"З особливою фашистською збоченістю закривають коридори, знущаються над нами", - директор "Белавіа" обурений санкціями України та ЄС

У білоруській авіакомпанії "Белавіа" обурені санкціями на свою адресу через інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську.

Про це заявив генеральний директор "Белавіа" Ігор Чергінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.

"Рада ІКАО зібралася і вирішила розслідувати посадку літака Ryanair в Мінську до 25 червня. Але сьогодні, не чекаючи навіть, почала розслідування, низка країн фактично запровадили санкції проти "Белавіа", яка жодним боком не має відношення до цього інциденту. Явно сплановані дії урядів із закриття не тільки їхніх країн для посадки наших бортів, але навіть з особливою фашистською збоченістю закривають один за одним повітряні коридори. Знущаються над нами, над людьми незалежно від паспорта. І це до розслідування інциденту, в якому, може, і є винні, але точно не "Белавіа", - обурюється він.

"Це, звичайно ж, повне нехтування основ демократії. Карають невинну "Белавіа", та ще й не почавши толком розслідування. Підлість. Та ще, правда, сусіди вирішили, як завжди, на цьому заробити. Але це якраз не дивно", - зазначив він, не уточнивши при цьому, що саме мається на увазі.

Також читайте: Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії

При цьому Чергінець запевняє, що "Белавіа" продовжать виконувати польоти.

"А що "Белавіа" ? Так ось. Не дочекаєтесь. Ми не скоротимо персонал на 50%, як ви б хотіли. Ми прорвемося! "Волошки" залишаться в небі, ми будемо літати!" - підсумував він.

Також читайте: Кулеба про примусову посадку літака Ryanair: Якщо зараз Лукашенку спустити це з рук, він піде далі, продовжуючи порушувати правила

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Білорусь (7925) авіасполучення (3065) Ryanair (466) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+111
А как насчёт того, что в 2014 одни соседи сбили самолёт над Донбассом, а другие соседушки бабло косили на наших проблемах. А теперь, когда ситуация перевернулась, кукарекают с жёрдочки. Бумеранг так сказать, откушайте
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29.05.2021 13:32
+97
Дякуйте Бульбофюреру і не кажіть що мало.
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29.05.2021 13:31
+73
Директор «Белавії»,а ти з Романом Протасевичем місцями поміняйся і потім розкажеш,що таке «демократія»,«извращенный фашизм» і «подлость».
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29.05.2021 13:39
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"Это, конечно же, полное попрание основ демократии..."

"З особливою фашистською збоченістю закривають коридори, знущаються над нами", - директор "Белавіа" обурений санкціями України та ЄС - Цензор.НЕТ 6054
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29.05.2021 19:20 Відповісти
Кое-кто на днях грозился закрыть небо Украины для транзитных рейсов к Таракану, однако TK285 турецких авиалиний буквально недавно пролетел из Стамбула через Украину и уже садится в Минске!
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29.05.2021 19:38 Відповісти
Небо зачиняють для белавіа. Молдовани теж літають. До речі якось прослідкував, як ізраільтяни в Індію літають- через середину Червоного моря, навкруги Аравійського півострова і нічого.
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29.05.2021 19:46 Відповісти
Млинець, а еСЧе пару дней назад мы были такими героями(налетчиками)... А сегодня, вот те на... расплылись фашистской мыслию (по плинтусу)... Ну шо, мож через дупу дойдет, правда будет больно... Сябры с белавиа, а скажите ко нам, шо вы еще и не пытались думать о неизбежности процессов стагнации совка... К примеру, Украина в этом плане, в лихие 90-е, ушла в крутое пике... Ща мы мало-помалу выкарабкиваемся из голимого дна... А вы таавариСЧи, из белавиа, году в 30-ом тока плюхнетесь в полное постсовковое дно + минимум 30 лет будете из него выползать... За 39 лет Украина далеко уйдет... Одним словом , таавариСЧи из белавиа, шо можно вам сказать: "На данном этапе неуй шасстать... тю, най щастыть..."
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29.05.2021 19:43 Відповісти
ЗЫ... Тааварисчам из белавиа... В этом году я летел транзитом из Одессы , через Минск. Водесском аэропорту, в очереди на чек-контрол слышу сзади две пары беларусов терки трут, мол, восхищаются интерьером одесского аэропорта и качеством услуг, кто-то из них говорит, мол, дык это уже Европа... Прилетел я в Минск, на транзитном оформлении - очередина на ровном месте, да еще и в полумраке, бо часть низко-подволочных фонарей не горит... А заминка , бо чек-контроллеры "ксероксят" документы (под прилавком, бо стойка высокая, но я разглядел перегнувшись через нее) мобилой звычайной, под лучами направленной настольной лампы... Тааварисчи из белавиа, спасибо вам , я возгордился своим местечковым аэропортом, а то после Дубайского, думал, шо он отстойный....
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29.05.2021 20:00 Відповісти
А як, щодо дезінформації пілотів літака диспетчерами "бЄлавіа" про наявність бомби на борту, гуманний тИ наш? А захоплення журналіста та його коханої? А робота на фсб касапстану-країни агресора-це не фашизм?
Закрий свою смердючу пельку, обурений тИ наш холуй вбивць!
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29.05.2021 19:51 Відповісти
Яка в сраці демокраія ? Довкола , по всьому світу , самі фожизди , хунта і правий сектор . І всі тільки і мріють захопити "демократичну" Білорусь , де "демократи" вбивають і калічать громадян Білорусії , а країною вже 26 років керує один і той самий недолупок .
А взагалі , затримання людини було цікавим . Найдорожче затримання в історії людства . Дорожче навіть ніж війна в Чечні .
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29.05.2021 20:36 Відповісти
а лоханки белавиа принудительно еще не сажают фошызды праклятые?
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29.05.2021 20:37 Відповісти
Россия намного хуже Беларуси, но им ничего не перекрывают, нефть, газ покупают. Озабоченность проявляют.
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29.05.2021 20:56 Відповісти
это тебе так только кажется, потому что сидишь на бутылке! рашке не продают ничего высокотехнологического
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29.05.2021 21:45 Відповісти
Рашка и белорусская область - это одно и то же. К чему это формальное разделение.
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30.05.2021 09:59 Відповісти
Вы хотите чтобы формальным стало объединение? Спросите в настоящих (не бизнесменов) беларусских патриотов хотят ли они это. Они вам голову оторвут.
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30.05.2021 18:40 Відповісти
Россия из за санкций теряет в годе около 200 миллиардов долл.
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30.05.2021 10:15 Відповісти
Я шото не пойму.
А страны вокруг Беларуси что-то должны Белавия и не хозяева своим воздушным коридорам чи шо?
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29.05.2021 21:16 Відповісти
Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать.

Стопчик, пацыки.
А Белавиа не зарабатывала 7 лет на прекращении авиасообщения между Украиной и Роисей?

Ну вот заработали и идите теперь лесом.
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29.05.2021 21:19 Відповісти
Дивовижно віртуозно двічі опущеним виявився Люся на останньому шоу Мосейчук! А все питання було лиш в тому, на скільки "ГІБКА" треба розривати бізнес зв"язки з Лукою-фашистом... Його опустили як представника влади , значно зліше й яскравіше, ніж вигнаного зі Слуг Шевченка.
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29.05.2021 21:21 Відповісти
Ты имеешь ввиду Люсю Арестович? А какая она влада? Он петушок при больших дядях, сидит на бутылке и кукарекает только то, что ему Кравчук прикажет
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30.05.2021 07:18 Відповісти
У кацапов всех мастей прилагательное "фашистский" имеет 40 оттенков и используется как местное идиоматическое выражение.
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29.05.2021 21:46 Відповісти
Проклятый Совок , опять фашисты везде мерещатся Придумали бы уже ,что то новенькое .
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29.05.2021 21:48 Відповісти
А что могут проблеять репоеды и их шестерки бульбаши, если мозгов нет. У них, как у ихних фюреров Куйла и бульбанутого Луки ни ума ни фантазии.
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30.05.2021 07:20 Відповісти
"С особой фашистской извращенностью" ???
это как???
по русски что ли ??? через жопу ???
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29.05.2021 22:17 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 авиационный инцидент , произошедший https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 21 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 2016 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украине . Авиалайнер https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Next_Generation Boeing 737-8ZM белорусской авиакомпании «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0 Белавиа » выполнял регулярный международный пассажирский рейс В2-840 по маршруту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Минск , но вскоре после взлёта по требованию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B СБУ был вынужден возвратиться в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) аэропорт вылета . После приземления был задержан, а впоследствии отпущен журналист и блогер https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Армен Мартиросян . Представители авиакомпании «Белавиа» утверждали, что украинский диспетчер уведомил о поднятии, в случае неповиновения, истребителей на перехват, предоставили аудиозаписи переговоров с пилотами. Украинская сторона, в свою очередь, отрицала обвинения.
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29.05.2021 22:35 Відповісти
Расскажи ка лучше о похищении Гриба и как он с Беларуси оказался в рашистских застенках.
И да, мем "на Украине" с головой выдает рашиста. В следующий раз будь осторожнее..
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30.05.2021 01:27 Відповісти
+100500!!
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30.05.2021 08:26 Відповісти
Претензии по правописанию отправь к Wiki, а про малолетнего Гриба в Украине уже все знают, зачем же из пустого в порожнее гонять.
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30.05.2021 11:25 Відповісти
в вики эта галиматья написана вчера и на ней стоит пометка "к удалению". незачем ее редактировать, она скоро исчезнет.
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30.05.2021 11:54 Відповісти
Ну, опроверг, так опроверг! похоже в 2016 году читать еще не умел и один на ЦН этого события не знаешь.
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30.05.2021 22:15 Відповісти
а насрать...
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30.05.2021 06:59 Відповісти
Беларусы заверещали!!! Любители русского мира!!!
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29.05.2021 22:44 Відповісти
фашисты рассказывают о фашизме в их отношении, как это мило !
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29.05.2021 22:52 Відповісти
Luce pomolcal pro fasistov,sami zaxvatili samoliot zaloznikami.Priciom tut liudi kotoryje posle otdyxa vernulis domoj.Izza cego oni 7 casov koridore zdali daze vodi nedali.Im nicego neobjasniali,mnogije konecno ispugalis,no konecno sravnenijem s zurnalistam eto meloc.Tak sto riskovat svojimi liudmi bolse nebudem,eto navsegda tak budet,poka tam vlast ne izmenitsia
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29.05.2021 22:54 Відповісти
Очередное ватное подлизайло, не понимающее совершенно что есть фашизм.
Большинство признаков фашизма можно приписать Лукашенко, кроме поддержки народа.
А вот наРфия полностью им соответствует.
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29.05.2021 23:34 Відповісти
А диспетчер какой авиакомпании сажал борт Ryanair в аэропорт чьей компании ?
А каким боком Белавиа к маршруту Афины-Вильнюс, который обслуживала ирландская, а не белорусская компания и каким боком главный фашист к хлопцу и его девушке ?
Летать теперь будете к рамзану в грозный и к карлику в сочи. Сокращать персонал придется, а самолеты продавать с уценкой по мотивам отсутствия работы..
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30.05.2021 01:02 Відповісти
Иметь плохо настроенных беларусов на границе не очень бы хотелось. До союзного государства им пару шагов осталось
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30.05.2021 02:54 Відповісти
Надеюсь этим с директором хватит ума не вести переговоры никогда и ни о чем?
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30.05.2021 03:14 Відповісти
Це передбачувано. Демократична Білорусь буде другом демократичному світу, а Білорусь на чолі з диктатором стане ворогом демократичній Україні. Питання часу.
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30.05.2021 08:24 Відповісти
Похоже, что "Васильки" пролетают...
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30.05.2021 05:12 Відповісти
кто бы этому директору пояснил . что попрание основ демократии в его стране длится уже 26 лет подряд и все эти годы местное гестапо убивает и пытает людей пресмыкаясь перед бульбафюрером всея белаяруси и что фюрер-вулдарак летая над минском с автоматом и есть фашист . а все пропавшие ..без вести.. противники лукашенка и есть жертвы фюрера-фашиста
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30.05.2021 06:46 Відповісти
вот была бы у бацьки ядерна гранатка как у рашенфюрера и мир бы сразу стал добрей......
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30.05.2021 08:29 Відповісти
А убитые в застенках КГБ и ФСБ люди - это не особая фашистская извращенность?А? Лукашенковский прихвостень!
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30.05.2021 09:41 Відповісти
який дрімучий совок, в Білорусь повернулись 30-і. Проте, зависати в 30-х у 2021 можуть лише совкодрочери або ж зашугані лохи. на кого більше схожі сьогодні білоруси вже навіть не важливо бо повністю зникли відмінності між ними і рашапідами.
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30.05.2021 09:55 Відповісти
Опять фошизды виноваты))))
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30.05.2021 09:58 Відповісти
Вот теперь вы понимаете отчго я назвался американским фашистом?
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30.05.2021 10:08 Відповісти
два старых коммунистических Пид...са больные шизофренией, один ботаксный педофильный Шнырь в кремле возомнивший себя царем вторая усатая ***** возомнившая себя фараоном желающая передать "трон" своему ******** коленьке по наследству и обоих окружают фашисты)))) ..... а по сути два Ничтожества паразитирующие и не дающие жить и развиваться своим странам!!!
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30.05.2021 10:47 Відповісти
Взяли маленький самолетик в трусиках, фашисты...
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30.05.2021 12:42 Відповісти
Белавиа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F белорусская государственная авиакомпания.
О чем мічит директор? Наказівают СТРАНУ-вампир, которая грубо нарушила закон посадив самолет зарубежной авиакомпании и вікрав пасажира.
ЕС бы еще бялоруский белаз прикрыть. пусть ездиют и продают ВНУТРИ бялоруси.
Это что до алкашенка ДОШЛО. А не дойдет дальше секторно закрывать кислород.
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30.05.2021 12:53 Відповісти
Значит воздушное пиратство и захват заложников с самолета чужого государства это они сябры твари не фошисты, а как им яйца прищемить за международный терроризм, так это все у них сразу фошисты.
Отрезать сябрам вообще все что можно - отрезать их тварей нахй от мира совсем, мож тогда дукукукают что они не одни на планете живут.
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30.05.2021 13:23 Відповісти
лукошенко и ко.. сябрами себя не считают. разделяйте мухи и котлеты
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30.05.2021 20:51 Відповісти
А кем он себя считает? ****** Вторым?
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30.05.2021 22:52 Відповісти
Товарищ Чергинец. Если ты являешься руководителем кампании " Белавия", то это говорит о том, что ты на ооооочень хорошем счету у террориста Лукашенко. Поэтому, поинтересуйся у своего вождя ,международного террориста, , зачем он " с особой фашистской извращённостью", применив военный истребитель для принуждения гражданского самолёта к посадке ,захватил в заложники пассажиров рейса, летящих из одной европейской страны в другую европейскую страну. Ты и твои работники являются соучастниками террористической операции по захвату твоим вождём-террористом в заложники граждан других стран, если не выступил(и) с осуждением действий вашего вождя-террориста, товарища Лукашенко. Жыве Беларусь !!!
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30.05.2021 13:50 Відповісти
Думаю, что теперь каждый будет интересоваться по каким коридорам летит самолёт, чтобы непредвиденно навсегда не застрять у сябров. Террорист, он и в Африке террорист. Белорусы-это те-же кацапы, та-же вата в мозгах.
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30.05.2021 15:16 Відповісти
Скажите спасибо, что вам ещё в хвост Мессеры не запускают, цветочники.
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30.05.2021 15:31 Відповісти
По типу хтось хотів щоб ви скорочували персонал та продавали літаки....
Навпаки! Набирайте нових людей та відкривайте нові маршрути! Проривайтесь!
Тільки назву компанії змініть - ЗігЗагАвіа вам тепер пасуватиме
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30.05.2021 16:13 Відповісти
Любиш понти колотить - люби за понти і платить
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30.05.2021 16:15 Відповісти
О, заверещали упоротые укрокастрюли. Кастрюли, вам-то что? сидите на бордюрчике и ждите, когда кто-то подаст.
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30.05.2021 16:16 Відповісти
На "бордюрчику норм" . Кацапів на пляшку посадили.
А чого не під прапором Власова пишеш?
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30.05.2021 16:26 Відповісти
Біднееькі кацапи й їх сателіти , "хфашизди" окружілі... прарвємся... чи порвємся...зто зна ...
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30.05.2021 16:28 Відповісти
Зараз зате дуже гарно видно хто нам друг а хто так собі.
Серби облітають нас, якійсь приватний літак з Греції теж явно летить облітаючи нашу країну, ще роял щось там з Тунісу явно робить крюк мимо нас.
А ось Люфтганза з Москви до себе летить через нас. Молодці, німці!
Справжні арійци як і ми
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30.05.2021 16:31 Відповісти
А я в глубені душі солідарний з цим директором авіа компанії. Через дурість і звірячу жагу помсти, одного придуркуватого недопрезидента страждають прості люди. Пасажири не можуть вилитіти в іншу країну, персонал знову ж таки прості люди працівники авіа компанії втрачають роботу. Вони в чому винні????? Оцей вусатий колгоспник є їх хрест. І вони маютьз цим жити.
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30.05.2021 18:06 Відповісти
Прості люди? Впевнений що біля 75% громадян Республіки Білорусь перельотами міжнародними авіалініями взагалі ніколи не користувалися.
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30.05.2021 21:31 Відповісти
Фашисти будущего будут всех називать фашистами. Будущее настало. Все диктатори почему-то стали антифашистами.
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30.05.2021 18:47 Відповісти
... и что не фраза то и фашизм ну кругом один только фашизм да и только.
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30.05.2021 20:46 Відповісти
Летать вы Игорюня будете, но тока над сваей Бяларусью...
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30.05.2021 21:32 Відповісти
ишь ты, коридоры им мля закрывают, та пох нам!
а с какой извращенностью 17 июля 2014 года братская им раSSея обстреливала из Гуково территорию Украины Градами и делала это тем летом 300 раз в разных направлениях?
шото я не слыхал чтоб бульбаши возмущались тогда ...
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30.05.2021 22:47 Відповісти
Как известно, что при ссср не было ни одного беларуса-дисидента. И сейчас явное большинство беларусов считают РФ дружественной страной. Этими санкциями запад может привести к понижению жизненных стандартов простых беларусов и как бы они обозлясь ни захотели стать областью РФ. Спрашивается, кому это надо?
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30.05.2021 23:34 Відповісти
Я так понимаю что в мире осталось только два антифашиста... Бульбофюрер и Путю.
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31.05.2021 04:38 Відповісти
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