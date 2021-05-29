"Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється
У В'єтнамі виявлена нова мутація коронавірусу - гібрид індійського і британського варіантів COVID-19, який швидко поширюється повітрям.
Про це заявив міністр охорони здоров'я В'єтнаму Нгуєн Тхань Лонг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За даними Міністерства охорони здоров'я, новий вид коронавірусу є більш заразним і дуже швидко поширюється. Це пояснює той факт, чому так багато нових випадків з'явилося в різних місцях країни за короткий період.
З кінця квітня в 31 з 63 міст і провінцій країни заразилися майже 3 600 осіб, що становить більше половини від загальної кількості інфікованих в країні.
"Після виконання секвенування генів у недавно виявлених пацієнтів ми виявили новий варіант (коронавірусу. - Ред.), який є сумішшю штамів з Індії і Великої Британії", - сказав Нгуєн Тхань Лонг.
"Зокрема, це індійський варіант з мутаціями, спочатку належать британському варіанту", - сказав він, додавши, що В'єтнам незабаром оголосить світу про знову відкриий варіант.
Раніше В'єтнам повідомляв про сім варіантів вірусу: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (британський варіант), B.1.351, A.23.1 і B.1.617.2 (індійський варіант).
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все как в фильме "последняя любовь на земле"
В індії пісєц - але не через корону, а через те що мільйони індусів залишилися без роботи, грошей і їжі.
а под Каобангом согнали в лагеря и зачмырили местных ватников-хуацяо,точную копию наших опэзэжесных убеанов - очень вовремя и без лишних соплей..
На вихідних у Києві планують щепити від коронавірусу щонайменше 562 людини, які записалися на вакцинацію через додаток або портал "Дія", сімейних лікарів.
Уколи роблять китайським препаратом Coronavac у павільйоні Міжнародного виставкового центру. Усередину запускають по 16 людей. Документи у них перевіряють інтерни. Потім направляють до місць, де роблять уколи, повідомляє кореспондентка https://gazeta.ua/ Gazeta.ua.
"Це подарунок киянам до Дня міста. Вакцин достатньо аби щепити біля 8 тисяч людей", - розповіла Валентина Ґінзбург, директорка департаменту охорони здоров'я КМДА
Не зареєстрованих у цифровій черзі людей, теж можуть вакцинувати, заявили медики.
Вот взять обычный грипп...он каждый год мутировал...и каждый год вакцина от него предыдущего года не действовала...
И этот процесс ...догонялки...длился не одно десятилетие...
А как так случилось...что от короновируса...по сути того же гриппа...вдруг за год изобрели вакцину ..и не одну...которая типа действует на все его мутации??
А чего ж грипп обычный ща полвека не победили??
Зараз обізвуть ковідіотом.
На подходе - габонский. Вот это будет кошмар голимый.
Там природний містик Дме по повітрю Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Це може бути перша труба Також може бути останнім Набагато більше доведеться постраждати Ще багатьом доведеться померти Не питайте мене чому Речі не такі, як були раніше Я не буду говорити неправду Зараз всі стикаються з реальністю Хоча я намагаюся знайти відповідь На всі питання, які вони задають Хоча я знаю, що це неможливо Щоб пережити минуле Не кажіть неправди Там природний містик Дме по повітрю Не можу їх утримати Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Такий природний містик Дме по повітрю Це може бути перша труба Також може бути останнім Набагато більше доведеться постраждати Ще багатьом доведеться померти Не питайте мене чому Там природний містик Дме по повітрю Я не буду говорити неправду Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Там природний містик Дме по повітрю Такий природний містик, що дме повітрям У повітрі дме природний містик Такий природний містик, що дме повітрям Такий природний містик, що дме повітрям