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Новини Коронавірус і карантин
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"Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється

У В'єтнамі виявлена нова мутація коронавірусу - гібрид індійського і британського варіантів COVID-19, який швидко поширюється повітрям.

Про це заявив міністр охорони здоров'я В'єтнаму Нгуєн Тхань Лонг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я, новий вид коронавірусу є більш заразним і дуже швидко поширюється. Це пояснює той факт, чому так багато нових випадків з'явилося в різних місцях країни за короткий період.

З кінця квітня в 31 з 63 міст і провінцій країни заразилися майже 3 600 осіб, що становить більше половини від загальної кількості інфікованих в країні.

Також читайте: Кількість жертв COVID-19 у США перевищила втрати під час війни у В'єтнамі

"Після виконання секвенування генів у недавно виявлених пацієнтів ми виявили новий варіант (коронавірусу. - Ред.), який є сумішшю штамів з Індії і Великої Британії", - сказав Нгуєн Тхань Лонг.

"Зокрема, це індійський варіант з мутаціями, спочатку належать британському варіанту", - сказав він, додавши, що В'єтнам незабаром оголосить світу про знову відкриий варіант.

Також читайте: США і Британія закликають ВООЗ знову відправити експертів до Китаю на пошуки джерела COVID-19

Раніше В'єтнам повідомляв про сім варіантів вірусу: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (британський варіант), B.1.351, A.23.1 і B.1.617.2 (індійський варіант).

карантин (18172) В’єтнам (61) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Как читаю в любой теме "гибридный", так сразу }{уйло вспоминаю- чтоб оно уже сдохло.
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29.05.2021 13:42
+8
сначала был китайский.., потом более заразный британский.., потом еще более бразильский и южно африканский.. потом пришла очередь супер пупер заразный индийский.., а теперь уже супер- пупер- пупер вьетнамский.. Японцы утверждают что на Олимпиаде все вирусы смешаются и получится убойный японский. Если , как утверждают его заразность с каждым разом увеличивается в разы, то в перспективе он будет переноситься от чихнувшего в Сингапуре к здоровому в Лиссабоне моментально.
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29.05.2021 13:44
+5
передається думками. не думаєш - не хворієш.
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29.05.2021 14:09
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Да как этот грёбаный вирус уже достал, *******!
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29.05.2021 13:38 Відповісти
Зараз з"явиться Акваріум і скаже що ніякого віруса не існує.
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29.05.2021 13:40 Відповісти
Аквариум это ёмкость из стекла?
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29.05.2021 13:49 Відповісти
Дело не в вирусе, а в тех кто его пиарит.
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29.05.2021 14:12 Відповісти
А, да? Ну ладно.
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29.05.2021 14:17 Відповісти
Літає в повітрі як муха?
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29.05.2021 13:38 Відповісти
передається думками. не думаєш - не хворієш.
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29.05.2021 14:09 Відповісти
Как читаю в любой теме "гибридный", так сразу }{уйло вспоминаю- чтоб оно уже сдохло.
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29.05.2021 13:42 Відповісти
Аминь
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29.05.2021 13:50 Відповісти
а в Гідропарку вже приземлили гібридного -

відкрили кафе на честь кримнашиста та прибічника російської агресії Грігорія Лєпса

"Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется - Цензор.НЕТ 1777
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29.05.2021 13:52 Відповісти
Оно разве ещё от цирроза не сдохло?
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29.05.2021 13:53 Відповісти
нє, крєол Лєпсвєрідзе іщо вполнє по визову - правда, у всякіє дири

"Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется - Цензор.НЕТ 4382
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29.05.2021 13:56 Відповісти
Степаша говорил про индийский вариант что вот вот на подходе к Украине пока кроме Индии нигде особо не слышно
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29.05.2021 13:43 Відповісти
так заборонили приймати людей із Індії.
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29.05.2021 14:10 Відповісти
сначала был китайский.., потом более заразный британский.., потом еще более бразильский и южно африканский.. потом пришла очередь супер пупер заразный индийский.., а теперь уже супер- пупер- пупер вьетнамский.. Японцы утверждают что на Олимпиаде все вирусы смешаются и получится убойный японский. Если , как утверждают его заразность с каждым разом увеличивается в разы, то в перспективе он будет переноситься от чихнувшего в Сингапуре к здоровому в Лиссабоне моментально.
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29.05.2021 13:44 Відповісти
Моментально не, запрещено Эйнштейном.
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29.05.2021 13:52 Відповісти
Нихрена ане спутаные, паэтаму можжа.
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29.05.2021 16:09 Відповісти
чур на вас! к тому идет...
все как в фильме "последняя любовь на земле"
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29.05.2021 15:03 Відповісти
+++
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29.05.2021 18:08 Відповісти
Я так зрозумів, що з індійським облажались? Після того як сотні індусів почали викладати відео, шо, Якшо і є якийсь армагедон - то тільки в жовтій пресі.
В індії пісєц - але не через корону, а через те що мільйони індусів залишилися без роботи, грошей і їжі.
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29.05.2021 13:57 Відповісти
Рептилоиды могут оказаться вполне реальными людьми.
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29.05.2021 13:57 Відповісти
Шо-та не слышно, чтобы таукитайцы страдали от пандемии после февраля 2020.
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29.05.2021 14:06 Відповісти
К слову, когда-то, во времена СССР, один вьетнамец спросил, мол, если СССР - друг Вьетнаму, то подвяжется ли СССР, когда нападут китайцы на Вьетнам... Понятно шо вьетнамцу был дан ответ, что СССР не допустит военного конфликта между двумя соцстранами.
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29.05.2021 14:12 Відповісти
но,надо отдать должное вьетнамским погранцам и фольксштурму - 3,14дюлей китайским товарищам они вломили знатных,почти без участия армии Вьетнама..
а под Каобангом согнали в лагеря и зачмырили местных ватников-хуацяо,точную копию наших опэзэжесных убеанов - очень вовремя и без лишних соплей..
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29.05.2021 14:34 Відповісти
вообще самое тяжелое оскорбление для вьетнамца,особенно северного,назвать его "тумкок" - т.е. "китаец",за это может и ножичком угостить без раздумий,лично видел реакцию..
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29.05.2021 14:36 Відповісти
го-го, кияни, щепитися в МВЦ - вам подаркі прівєзлі

На вихідних у Києві планують щепити від коронавірусу щонайменше 562 людини, які записалися на вакцинацію через додаток або портал "Дія", сімейних лікарів.
Уколи роблять китайським препаратом Coronavac у павільйоні Міжнародного виставкового центру. Усередину запускають по 16 людей. Документи у них перевіряють інтерни. Потім направляють до місць, де роблять уколи, повідомляє кореспондентка https://gazeta.ua/ Gazeta.ua.
"Це подарунок киянам до Дня міста. Вакцин достатньо аби щепити біля 8 тисяч людей", - розповіла Валентина Ґінзбург, директорка департаменту охорони здоров'я КМДА
Не зареєстрованих у цифровій черзі людей, теж можуть вакцинувати, заявили медики.
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29.05.2021 14:11 Відповісти
Такие новости, чтобы интерес к модному вирусу не угасал. А то ведь забудут летом про "новую чуму".
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29.05.2021 14:15 Відповісти
Мне вот интересно...
Вот взять обычный грипп...он каждый год мутировал...и каждый год вакцина от него предыдущего года не действовала...
И этот процесс ...догонялки...длился не одно десятилетие...
А как так случилось...что от короновируса...по сути того же гриппа...вдруг за год изобрели вакцину ..и не одну...которая типа действует на все его мутации??
А чего ж грипп обычный ща полвека не победили??
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29.05.2021 14:22 Відповісти
І Ви вже запитання ставите ...
Зараз обізвуть ковідіотом.
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29.05.2021 23:55 Відповісти
Вакцины по разному принципу сделаны.
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30.05.2021 09:44 Відповісти
Теперь надо смешать Пфайзер, Модерну и Спутник - будет всем счастье.
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29.05.2021 14:31 Відповісти
100 пудово.....- не дожали так - теперь пошли "мутанты"....
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29.05.2021 14:33 Відповісти
И добавить самогона.
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29.05.2021 15:02 Відповісти
о понеслось.....
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29.05.2021 14:33 Відповісти
Это слабенький штамм; пусть не врут.
На подходе - габонский. Вот это будет кошмар голимый.
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29.05.2021 15:02 Відповісти
от вас там сверху ждут комментария
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29.05.2021 15:05 Відповісти
Вот видите, какой у меня здесь авторитет !
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29.05.2021 15:09 Відповісти
антирейтинг - тоже рейтинг
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29.05.2021 15:15 Відповісти
Асралопитеки усегда у автаритети у арангутанав.
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29.05.2021 16:13 Відповісти
Вы ещё не видели.. вирус с Буркина-Фасо.. ото зверь
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29.05.2021 16:13 Відповісти
Засуньте собі той вірус в жопу, брехливі соціалістичні ублюдки.
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29.05.2021 15:40 Відповісти
Шо-то Байдена уже несколько дней в WaPo не видно.
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29.05.2021 15:48 Відповісти
Bob Marley Natural Mystic.1977
Там природний містик Дме по повітрю Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Це може бути перша труба Також може бути останнім Набагато більше доведеться постраждати Ще багатьом доведеться померти Не питайте мене чому Речі не такі, як були раніше Я не буду говорити неправду Зараз всі стикаються з реальністю Хоча я намагаюся знайти відповідь На всі питання, які вони задають Хоча я знаю, що це неможливо Щоб пережити минуле Не кажіть неправди Там природний містик Дме по повітрю Не можу їх утримати Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Такий природний містик Дме по повітрю Це може бути перша труба Також може бути останнім Набагато більше доведеться постраждати Ще багатьом доведеться померти Не питайте мене чому Там природний містик Дме по повітрю Я не буду говорити неправду Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Там природний містик Дме по повітрю Такий природний містик, що дме повітрям У повітрі дме природний містик Такий природний містик, що дме повітрям Такий природний містик, що дме повітрям
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29.05.2021 17:21 Відповісти
Да они уже просто издеваются, решили тупо перечислить все страны мира. Если по 5 в год, то этот карнавал будет длиться лет 40, потом другой вирус придумают, и все по новой.
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29.05.2021 17:21 Відповісти
Раз гибридный - значит кацапский. расея маст дай
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29.05.2021 23:45 Відповісти
Такое ощущение что они специально соревнуются кто обнаружит самый опасный штам. А потом как обычно какой-нибудь идиот туда слетает и его принесёт к нам и клоун объявит новый лохдаун.
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30.05.2021 12:17 Відповісти
 
 