"Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється

У В'єтнамі виявлена нова мутація коронавірусу - гібрид індійського і британського варіантів COVID-19, який швидко поширюється повітрям.

Про це заявив міністр охорони здоров'я В'єтнаму Нгуєн Тхань Лонг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я, новий вид коронавірусу є більш заразним і дуже швидко поширюється. Це пояснює той факт, чому так багато нових випадків з'явилося в різних місцях країни за короткий період.

З кінця квітня в 31 з 63 міст і провінцій країни заразилися майже 3 600 осіб, що становить більше половини від загальної кількості інфікованих в країні.

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"Після виконання секвенування генів у недавно виявлених пацієнтів ми виявили новий варіант (коронавірусу. - Ред.), який є сумішшю штамів з Індії і Великої Британії", - сказав Нгуєн Тхань Лонг.

"Зокрема, це індійський варіант з мутаціями, спочатку належать британському варіанту", - сказав він, додавши, що В'єтнам незабаром оголосить світу про знову відкриий варіант.

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Раніше В'єтнам повідомляв про сім варіантів вірусу: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (британський варіант), B.1.351, A.23.1 і B.1.617.2 (індійський варіант).