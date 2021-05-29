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Новини Агресія Росії проти України
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Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН, - Порошенко

Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН, - Порошенко

29 травня світ відзначає Міжнародний день миротворців ООН, який свого часу був проголошений завдяки активній підтримці української дипломатії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці пише п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він привітав українських миротворців і наголосив на тому, що наша держава розраховує на міжнародну солідарність у боротьбі за відновлення територіальної цілісності і суверенітету.

"Мої щирі вітання і слова глибокої подяки та шани всім тим, передусім від України, хто вірою і правдою служить високій місії з підтримання миру і безпеки у світі. Схилимо голову і перед пам‘ятю тих героїв, хто, виконуючи почесну місію, віддав своє життя заради безпечнішого світу", – пише Порошенко.

"Для України цей день має особливе значення. Наші мужні воїни, справжні професіонали військовослужбовці Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України, гідно виконують свою місію у багатьох куточках планети", – нагадав п’ятий президент.

"Українські представники і сьогодні служать там, де міжнародні миротворчі сили ООН залишаються чи не єдиним ефективним інструментом для відновлення миру, безпеки і стабільності. Це надає Україні незаперечне право розраховувати на міжнародну солідарність сьогодні, коли ми вже восьмий рік захищаємо себе і цивілізований світ від російської навали на фронті Донбасу", – вважає лідер "Європейської Солідарності".

"Розміщення миротворчої операції під егідою ООН на окупованій частині Донбасу, включно з кордоном, стало б вагомим чинником, що кардинально змінив би розстановку сил у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", – наголошує Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко

миротворці (823) Порошенко Петро (15162) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+13
Правильная миротворческая миссия выглядит так:
Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9995
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29.05.2021 13:51
+12
Причому достатньо поставити її на кордоні України з лаптями. І зразу де все й подінеться.
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29.05.2021 13:46
+9
рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН / Порошенко с украинцами пережил начало войны с разоружённой армией и изменой в штабах.Украина устояла.Ошибка Порошенко в преувеличении возможностей Запада. Миротворцев не будет. 13.04.20 В ближайшее время проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе малореалистично. Иван Петрович Сидоров разделяет точку зрения Ю.Бутусова " Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру? Ю.Бутусов. 23.07.18" и согласен с Наевым : Другого выхода из вооруженного конфликта кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19
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29.05.2021 13:49
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порошенко продовжує рекламувати путінські меседжів! Україні не потрібні путінські миротворці, Україні потрібен арешт путінського агента та мародера порошенка!
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29.05.2021 17:02 Відповісти
В-э-э-э-то от козломордых.
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29.05.2021 13:46 Відповісти
Причому достатньо поставити її на кордоні України з лаптями. І зразу де все й подінеться.
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29.05.2021 13:46 Відповісти
Вето от козломордых? Не, не слышал..
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29.05.2021 14:32 Відповісти
На-р ти мені це пишеш? Напиши тому, хто пропонує місію ввести. Вето. Х-єто! Ясно, що лапті ніякої місії не допустять, якщо не самі її очолять.
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29.05.2021 14:34 Відповісти
Ясно, що лапті

====
Я же тебе обьяснил, теперь тебе стало ясно.
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29.05.2021 14:38 Відповісти
Дякую, а то я не знав Я тільки пропоную, куди ту місію поставити, якщо вона станеться. От і все.
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29.05.2021 15:14 Відповісти
рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН / Порошенко с украинцами пережил начало войны с разоружённой армией и изменой в штабах.Украина устояла.Ошибка Порошенко в преувеличении возможностей Запада. Миротворцев не будет. 13.04.20 В ближайшее время проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе малореалистично. Иван Петрович Сидоров разделяет точку зрения Ю.Бутусова " Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру? Ю.Бутусов. 23.07.18" и согласен с Наевым : Другого выхода из вооруженного конфликта кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19
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29.05.2021 13:49 Відповісти
"Умному наріту" це не цікаво.
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29.05.2021 13:51 Відповісти
Ошибка Порошенко в том, что он убрал из сознания быдла войну. О ней знали, понимали, помогали фронту, участвовали....не более 25%. На всей территории мир, благодать, Египет, Турция, шашлыки, евробляхи. И этого показалось мало, выбрали клоуна. А надо было всеобщую мобилизацию, и заградотряды.
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29.05.2021 14:48 Відповісти
Треба було військовий стан бестроковий у всіх прикордоних з Кремлядієй/ Белоруссю областях вводити.
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29.05.2021 20:55 Відповісти
Сейчас проверим, выдали ли новые методички рашотроллям или нет...
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29.05.2021 13:51 Відповісти
Да, ждём нашествие мордвы безграмотной, с кукареканьем о петрухе
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29.05.2021 13:55 Відповісти
як заказували... теплий алекс з психіатрічки навіялись
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29.05.2021 14:03 Відповісти
Они еще и лайкают друг другу, что-то с ориентацией у них как в ненавистной....
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29.05.2021 14:06 Відповісти
Правильная миротворческая миссия выглядит так:
Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9995
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29.05.2021 13:51 Відповісти
То-финальная стадия, а начальная...
Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8959
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29.05.2021 14:12 Відповісти
Що таке в вашому, зебільному, розумінні "понти"?
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29.05.2021 14:08 Відповісти
Безпонтовый преЗЕдент уже повысил зарплату учителям как обещал до $4000?
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29.05.2021 14:20 Відповісти
Расскажи про понты с $4000?!
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29.05.2021 14:48 Відповісти
А от і блювотина зелена підтягнулась! ))))
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29.05.2021 14:10 Відповісти
А что там:правда в глаз кольнула?
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29.05.2021 14:29 Відповісти
Только дебилы считают фантазии Бигуса правдой.
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29.05.2021 14:34 Відповісти
От бідолашне! Та ти ще й мову не дуже розумієш?
Твоя блювотіна має таке ж відношення до правди, як Шмаркля - до культури!
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29.05.2021 14:36 Відповісти
Летят украинские миротворцы в Мали, Нигерию, Ливан...а в это время рюзьке миротворцы обустраивают Крым и Дамбас. Врач! Вначале излечи себя прежде чем кого-то лечить. Отака сумна казочка, малята...
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29.05.2021 14:04 Відповісти
И съели . Так что доказательств нет , концы в воду .
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29.05.2021 14:13 Відповісти
Така місія може стати запобіжником, від путенських терактів на ГТС, після вводу північного потоку...
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29.05.2021 14:15 Відповісти
Обратил внимание, что как только выходит новость с порошенко или кличко, так откуда не возьмись появляется десяток неизвестных коментаторов и начинают поливать их фейками. При этом, этих "экспертов по фекалиям", днем с огнём не сыщиш в новостях про зашквары квартала95. Совпадение? Совсем не думаю. Скорей проплаченные троли
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29.05.2021 14:23 Відповісти
По "Теплому Дощу".
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29.05.2021 14:39 Відповісти
По тобі, бобік!)))
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29.05.2021 14:41 Відповісти
Яким чином?
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29.05.2021 14:40 Відповісти
Ватанам + зебілам - ніякої.
Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6648
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29.05.2021 14:49 Відповісти
Ватан, хто 20 лютого 2014 року був президентом України? Сам глянеш, чи підказати?
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29.05.2021 14:54 Відповісти
Бовдур, чи був ленiн легитимным президентом чи царем коли його шайка вбивала та грабувала?Може вiн невинувате судячи з вiдсутннiстi законноi посади?Чи це "друге"?
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29.05.2021 15:47 Відповісти
Припарене, яким боком членін, до Пороха, Кличка і напад кацапів на Україну?
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29.05.2021 15:50 Відповісти
При тому що наявність чи відсутність чинної посади не виправдовує злодія, тупа ти смерекова дровеняка, Леніна чи будь кого.
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29.05.2021 17:37 Відповісти
Ще раз, для особливо "обдарованої" даунбаської вати.
Хто напав на Україну, окупував частину наших територій і продовжує вбивати українців? Зможеш відповісти, чи знову по членіну слюні пускатимеш ?
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29.05.2021 18:26 Відповісти
Есть ли смысл дискутировать с шариковыми?
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30.05.2021 09:40 Відповісти
Це не зовсім "шаріков". Це мерзення кацапська троляка, яка маніпулює, нав'язуючи думку про те, що це не кацапи напали на Україну, а "хунта".
Я з ним не дискутую. Я не даю промити мізки українцям, спростовуючи ватну брехню.
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30.05.2021 11:07 Відповісти
Дубль три для альтернативно развитых - если вождь мразь, отсутствие формальных полномочий не делает его ангелом.
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31.05.2021 00:07 Відповісти
Та воно просто хворе. ))))
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29.05.2021 17:59 Відповісти
почему откуда не возмись? - все в курсе откуда они беруться...
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29.05.2021 16:06 Відповісти
Ще раз:

Як готувався воювати Ізраїль.
Вже з 1959 року, бідний , аграрний Ізраїль зміг дозволити собі закуповувати старі танки Центуріон з капремонту. І моодернізував їх, заміняючи гармату, мотор, трансмісію.
Всього було куплено 1100 одиниць.. Брали їх не через те, що це були дуже хороші або навіть просто чудові танки. Ні, це було відносно дешево, це те, що Ізраїль міг собі тоді дозволити. Витрати на оборону перевищили 20% від ВВП. Оборонні статті з'їдали майже третину держбюджету. Відмовляли собі у всьому, що тільки можна. Але знали, що ворог не відступить ніколи. І їх життя залежить від того, як вони підготуються до битви.
Танкісти вчилися буквально день і ніч. На навчальні стрільби снарядів не шкодували. Воєнспеци розробили цілий ряд тактичних прийомів і методик застосування танків в різних умовах. Все це надало можливість протистояти переважаючим силам противника у війні.
Ті ж методи підготовки до війни застосовувалися і до авіації, артилерії тощо.
А що з Україна, наша держава, як влада?
А ніщо. Десь щось потихеньку робиться. Народ живе своїм життям, влада своїм. Наче і немає агресії одвічного ворога, немає окупованих територій, не гинуть щодня наші воїни. Витрати ВВП на оборону ~ 2,5%, решта Авакову та інш.
Так війна, чи не війна? Так ворог, чи не ворог?
Але ж Кремль мріє знищити Україну, як країну, а українців, як націю.
Що ще потрібно, щоб зрозуміти, що ми зараз балансуємо на краєчку прірви в небуттяУкраїни.
«Запад нам не поможет».
Після протягнутого ганебного земельного законодавства, стало очевидно, що зелені не тільки проект Кремля, вони самі є ворогами українців, нашої культури, мови, наших героїв - борців за незалежність.
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29.05.2021 14:54 Відповісти
на кордоні з рф.
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29.05.2021 15:05 Відповісти
шо за лднр?це юридична особа чи група терористів?
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29.05.2021 15:13 Відповісти
керівництво ООН потрібно змінити і ООН реформувати.керівником бачу людину схожу на Порошенко.непогано було б,щоб Порошенко хоча б на рік очолив ООН і навів там порядок.без миротворців ООН миру в Україні не буде.ну хіба шо ***** здохне.
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29.05.2021 15:05 Відповісти
Порох нормальні речі каже - треба війська ООН увести до окупованого Донбасу і щоб вони
були з американців, канадців, шведів, поляків, англійців, і в ніякому разі ні з казахів, белорусів,
сербів і інших кремлівських викормишей
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29.05.2021 20:52 Відповісти
 
 