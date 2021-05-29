Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН, - Порошенко
29 травня світ відзначає Міжнародний день миротворців ООН, який свого часу був проголошений завдяки активній підтримці української дипломатії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці пише п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Він привітав українських миротворців і наголосив на тому, що наша держава розраховує на міжнародну солідарність у боротьбі за відновлення територіальної цілісності і суверенітету.
"Мої щирі вітання і слова глибокої подяки та шани всім тим, передусім від України, хто вірою і правдою служить високій місії з підтримання миру і безпеки у світі. Схилимо голову і перед пам‘ятю тих героїв, хто, виконуючи почесну місію, віддав своє життя заради безпечнішого світу", – пише Порошенко.
"Для України цей день має особливе значення. Наші мужні воїни, справжні професіонали військовослужбовці Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України, гідно виконують свою місію у багатьох куточках планети", – нагадав п’ятий президент.
"Українські представники і сьогодні служать там, де міжнародні миротворчі сили ООН залишаються чи не єдиним ефективним інструментом для відновлення миру, безпеки і стабільності. Це надає Україні незаперечне право розраховувати на міжнародну солідарність сьогодні, коли ми вже восьмий рік захищаємо себе і цивілізований світ від російської навали на фронті Донбасу", – вважає лідер "Європейської Солідарності".
"Розміщення миротворчої операції під егідою ООН на окупованій частині Донбасу, включно з кордоном, стало б вагомим чинником, що кардинально змінив би розстановку сил у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", – наголошує Петро Порошенко.
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Я же тебе обьяснил, теперь тебе стало ясно.
Твоя блювотіна має таке ж відношення до правди, як Шмаркля - до культури!
Хто напав на Україну, окупував частину наших територій і продовжує вбивати українців? Зможеш відповісти, чи знову по членіну слюні пускатимеш ?
Я з ним не дискутую. Я не даю промити мізки українцям, спростовуючи ватну брехню.
Як готувався воювати Ізраїль.
Вже з 1959 року, бідний , аграрний Ізраїль зміг дозволити собі закуповувати старі танки Центуріон з капремонту. І моодернізував їх, заміняючи гармату, мотор, трансмісію.
Всього було куплено 1100 одиниць.. Брали їх не через те, що це були дуже хороші або навіть просто чудові танки. Ні, це було відносно дешево, це те, що Ізраїль міг собі тоді дозволити. Витрати на оборону перевищили 20% від ВВП. Оборонні статті з'їдали майже третину держбюджету. Відмовляли собі у всьому, що тільки можна. Але знали, що ворог не відступить ніколи. І їх життя залежить від того, як вони підготуються до битви.
Танкісти вчилися буквально день і ніч. На навчальні стрільби снарядів не шкодували. Воєнспеци розробили цілий ряд тактичних прийомів і методик застосування танків в різних умовах. Все це надало можливість протистояти переважаючим силам противника у війні.
Ті ж методи підготовки до війни застосовувалися і до авіації, артилерії тощо.
А що з Україна, наша держава, як влада?
А ніщо. Десь щось потихеньку робиться. Народ живе своїм життям, влада своїм. Наче і немає агресії одвічного ворога, немає окупованих територій, не гинуть щодня наші воїни. Витрати ВВП на оборону ~ 2,5%, решта Авакову та інш.
Так війна, чи не війна? Так ворог, чи не ворог?
Але ж Кремль мріє знищити Україну, як країну, а українців, як націю.
Що ще потрібно, щоб зрозуміти, що ми зараз балансуємо на краєчку прірви в небуттяУкраїни.
«Запад нам не поможет».
Після протягнутого ганебного земельного законодавства, стало очевидно, що зелені не тільки проект Кремля, вони самі є ворогами українців, нашої культури, мови, наших героїв - борців за незалежність.
були з американців, канадців, шведів, поляків, англійців, і в ніякому разі ні з казахів, белорусів,
сербів і інших кремлівських викормишей