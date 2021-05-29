Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН, - Порошенко

29 травня світ відзначає Міжнародний день миротворців ООН, який свого часу був проголошений завдяки активній підтримці української дипломатії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці пише п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він привітав українських миротворців і наголосив на тому, що наша держава розраховує на міжнародну солідарність у боротьбі за відновлення територіальної цілісності і суверенітету.

"Мої щирі вітання і слова глибокої подяки та шани всім тим, передусім від України, хто вірою і правдою служить високій місії з підтримання миру і безпеки у світі. Схилимо голову і перед пам‘ятю тих героїв, хто, виконуючи почесну місію, віддав своє життя заради безпечнішого світу", – пише Порошенко.

"Для України цей день має особливе значення. Наші мужні воїни, справжні професіонали військовослужбовці Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України, гідно виконують свою місію у багатьох куточках планети", – нагадав п’ятий президент.

"Українські представники і сьогодні служать там, де міжнародні миротворчі сили ООН залишаються чи не єдиним ефективним інструментом для відновлення миру, безпеки і стабільності. Це надає Україні незаперечне право розраховувати на міжнародну солідарність сьогодні, коли ми вже восьмий рік захищаємо себе і цивілізований світ від російської навали на фронті Донбасу", – вважає лідер "Європейської Солідарності".

"Розміщення миротворчої операції під егідою ООН на окупованій частині Донбасу, включно з кордоном, стало б вагомим чинником, що кардинально змінив би розстановку сил у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", – наголошує Петро Порошенко.

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