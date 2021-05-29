Лукашенко йде слідами Путіна. Україна має запровадити політичні та персональні санкції щодо Білорусі й оточення диктатора, - Рудик

Верховна Рада має запровадити політичні санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. А уряд - зняти з держави економічну залежність від Білорусі, позбавивши Лукашенка будь-яких важелів тиску на Україну.

Про це заявила лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона наголосила, що необхідним кроком для України сьогодні має стати жорстка реакція на події у Білорусі та чітка позиція щодо дій Лукашенка. Тому 1 червня український парламент має підтримати постанову фракції "Голос" про запровадження санкцій проти Лукашенка.

"Майже весь світ вже засудив режим Лукашенка, визнавши його терористом, який йде сділами Путіна. Україна також повинна публічно заявити про свою позицію. Тому депутати фракції "Голос" виступили підписантами відповідної постанови. І вже цього вівторка Верховна Рада зможе проголосувати за запровадження санкцій проти Лукашенка", - заявила Рудик.

За її словами, постанова парламенту передбачатиме запровадженн ялише політичних санкцій проти Лукашенка. Україна повинна запровадити й жорсткі персональні санкції проти його оточення та всіх, хто був причетним до затримання літака в Мінську, наголошує Рудик.

Окрім того, Україна як держава повинна запровадити економічні санкції проти Білорусі, але до цього уряду слід зважено підготуватись.

Також читайте: Гендиректор "Белавіа" Чергінець обурений західними санкціями: "Знущаються над нами, карають невинну авіакомпанію. Підлість"

"Існуючий товарообіг із навіженим режимом - залишається ризиком для України. Адже нам невідомо, що далі спаде Лукашенку на думку чи які в нього домовленості з Путіним. Поки держава є економічно залежною від Білорусі, він має важелі тиску на Україну. Тому ми повинні терміново виказати свою позицію", - додала депутат.

Рудик також підсумувала, що сьогодні Україна повинна здійснити всі можливі дії для послідовної протидії режиму Лукашенка:

Засудження дій Лукашенка на рівні керівництва держави та вимога звільнити захопленого журналіста Протасевича та його дівчини;

Запровадження персональних санкцій проти Лукашенка, його оточення та причетних до підготовки захоплення літака в Мінську;

Публічна підтримка демократичної опозиції Білорусі українською владою.

Зокрема, на думку Рудик, українська влада насамперед повинна публічно засудити дії Лукашенка та підтримати демократичну опозицію Білорусі.