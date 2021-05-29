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Новини Затримання Протасевича
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Лукашенко йде слідами Путіна. Україна має запровадити політичні та персональні санкції щодо Білорусі й оточення диктатора, - Рудик

Лукашенко йде слідами Путіна. Україна має запровадити політичні та персональні санкції щодо Білорусі й оточення диктатора, - Рудик

Верховна Рада має запровадити політичні санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. А уряд - зняти з держави економічну залежність від Білорусі, позбавивши Лукашенка будь-яких важелів тиску на Україну.

Про це заявила лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона наголосила, що необхідним кроком для України сьогодні має стати жорстка реакція на події у Білорусі та чітка позиція щодо дій Лукашенка. Тому 1 червня український парламент має підтримати постанову фракції "Голос" про запровадження санкцій проти Лукашенка.

"Майже весь світ вже засудив режим Лукашенка, визнавши його терористом, який йде сділами Путіна. Україна також повинна публічно заявити про свою позицію. Тому депутати фракції "Голос" виступили підписантами відповідної постанови. І вже цього вівторка Верховна Рада зможе проголосувати за запровадження санкцій проти Лукашенка", - заявила Рудик.

За її словами, постанова парламенту передбачатиме запровадженн ялише політичних санкцій проти Лукашенка. Україна повинна запровадити й жорсткі персональні санкції проти його оточення та всіх, хто був причетним до затримання літака в Мінську, наголошує Рудик.

Окрім того, Україна як держава повинна запровадити економічні санкції проти Білорусі, але до цього уряду слід зважено підготуватись.

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"Існуючий товарообіг із навіженим режимом - залишається ризиком для України. Адже нам невідомо, що далі спаде Лукашенку на думку чи які в нього домовленості з Путіним. Поки держава є економічно залежною від Білорусі, він має важелі тиску на Україну. Тому ми повинні терміново виказати свою позицію", - додала депутат.

Рудик також підсумувала, що сьогодні Україна повинна здійснити всі можливі дії для послідовної протидії режиму Лукашенка:

  • Засудження дій Лукашенка на рівні керівництва держави та вимога звільнити захопленого журналіста Протасевича та його дівчини;
  • Запровадження персональних санкцій проти Лукашенка, його оточення та причетних до підготовки захоплення літака в Мінську;
  • Публічна підтримка демократичної опозиції Білорусі українською владою.

Зокрема, на думку Рудик, українська влада насамперед повинна публічно засудити дії Лукашенка та підтримати демократичну опозицію Білорусі.

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) санкції (11771) Рудик Кіра (104) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+2
А по чьим стопам идет зеленая сопля? Или путь его эксклюзивный как членом по роялю так и членом по Украине?
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29.05.2021 14:10
+1
Введите против путина и его окружения, чтобы лука видел, чем это может закончиться.
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29.05.2021 14:10
+1
А куда денется Украина. Она входит в первую линию фронта, с прибалтами, Польшей и Беларусью. Чехия еще недавно присоединилась.
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29.05.2021 14:14
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Это Вы кому говорите , мне. Вводите , а то нада .
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29.05.2021 14:09 Відповісти
Украина должна расстрелять лукашенко и путина!
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29.05.2021 14:13 Відповісти
Та в одну клетку их посадить и делов-то. Вот это будет зрелище...Можно будет нехило разбогатеть на ставках.
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29.05.2021 14:46 Відповісти
А по чьим стопам идет зеленая сопля? Или путь его эксклюзивный как членом по роялю так и членом по Украине?
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29.05.2021 14:10 Відповісти
Иди свою мамку забирай,а то она уже под магазом валяется
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29.05.2021 14:16 Відповісти
так и твоя же там,бухали же они вместе!
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29.05.2021 15:17 Відповісти
Моя не бухала,она ж не кацапка
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29.05.2021 15:34 Відповісти
Та перестань кого ты лечишь
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29.05.2021 15:59 Відповісти
Введите против путина и его окружения, чтобы лука видел, чем это может закончиться.
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29.05.2021 14:10 Відповісти
Беларусь это окраина роиси, ей насрать на какие-то санкции. У нее путь один- мокшанский, так что зря не тужьтесь а то перднете от счастья
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29.05.2021 14:12 Відповісти
А куда денется Украина. Она входит в первую линию фронта, с прибалтами, Польшей и Беларусью. Чехия еще недавно присоединилась.
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29.05.2021 14:14 Відповісти
Уверен, будет другое постановление, от СН, и его поддержат!
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29.05.2021 14:27 Відповісти
СН - это Сборище Нелохов?
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29.05.2021 14:50 Відповісти
А ЗЕЛЕНСКИЙ по чьим стопам идет ты не замечаешь?
Тоталитаризм уже в окно стучиться в Украине А вы там типа глухие!
СНБО решает все и за всех, Законы и Конституция гаранту похрен,СНБО рулит,а ДОЗ и ныне там(в заднице).
Венедиктов вражина на ЭХО МОСКВЫ точно подметил https://www.youtube.com/watch?v=*********** Методы теже! Стоит один раз попробовать типа против врагов а потом пойдет как по маслу против всех и вся! Беззаконие воссторжествует и мы Back in USSR.
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29.05.2021 15:13 Відповісти
а что это за з.лупу начали усиленно пиарить?
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29.05.2021 15:59 Відповісти
Лукашенко йде слідами Путіна. Україна має запровадити політичні та персональні санкції щодо Білорусі й оточення диктатора, - Рудик - Цензор.НЕТ 3000
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29.05.2021 16:41 Відповісти
 
 