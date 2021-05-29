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Новини
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Білорусь готова повернути режим вільної торгівлі з Україною за умови перегляду заходів щодо білоруської продукції, - МЗС Республіки

Білорусь готова повернути режим вільної торгівлі з Україною за умови перегляду заходів щодо білоруської продукції, - МЗС Республіки

Білорусь готова скасувати режим індивідуального ліцензування низки українських товарів, якщо Україна перегляне заходи, які були прийняті щодо білоруської продукції в минулому році.

Про це йдеться в коментарі першого заступника міністра закордонних справ Республіки Олександра Гур'янова, передає Цензор.НЕТ.

"Ще в грудні минулого року було прийнято рішення, яке насторожило білоруську сторону. Тоді під приводом нібито недружніх і дискримінаційних кроків з боку Республіки Білорусь Україною було введено де-факто мито щодо окремих позицій білоруської металопродукції. У травні поточного року - всі знають - чергове рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі України про введення мита щодо білоруської колісної техніки. Причому в ситуації, коли Республіка Білорусь досить ефективно, пропонуючи гнучкі інструменти фінансування, хороші ціни, гарну технологію, поставляла пасажирську техніку в різні міста України.

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З одного боку, нас це спантеличило, з іншого боку, це стало ще одним кроком, який ми вважаємо неправильним з точки зору зони вільної торгівлі. Таким чином, білоруська сторона вже тривалий час аналізує всі заходи, які Україна приймала щодо Білорусі. Можу констатувати, що крім тих двох прикладів, які я вказав, щодо Білорусі діють вісім антдемпінгових і спецзахисних заходів України. Це стосується антидемпінгового мита на сірники, крохмаль, будівельні матеріали, цемент, лампи розжарювання - тобто цілий перелік продукції, який підпадає під обмеження як експорт Республіки Білорусь в Україні", - йдеться в коментарі Гур'янова.

За його словами, білоруська сторона багаторазово пропонувала українській стороні провести консультації з цього питання і використовувати механізми для зняття бар'єрів, але відповіді так і не надійшло.

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"Жодного разу українська сторона не захотіла відповісти на наші звернення, і лише в поодиноких випадках вже після прийняття рішень про обмежувальні заходи щодо Білорусі нам просто пояснили, що на якомусь етапі давні рішення Республіки Білорусь чомусь стали розцінюватися як недружні і дискримінаційні, і з цієї причини знадобилося обмежувати наші поставки в Україну. Тому я чітко хочу передбачити будь-які інсинуації або емоційні сплески. Ми проводили тривалий аналіз, ми закликали партнерів до діалогу, закликали користуватися механізмом групи високого рівня з питань взаємної торгівлі, проводити консультації, роз'яснювати. Цей механізм не був використаний.

Ми аналізували і вжили заходів, які де-факто обмежують імпорт з України шляхом введення додаткового контролю, причому на тимчасовій основі, як це припускають норми міжнародної торгівлі, які багато країн активно застосовують. Хочу зазначити, що ми готові до переговорів у будь-який момент. Ми свого часу проводили досить активну роботу з українською стороною з розчищення бар'єрів у взаємній торгівлі. Чомусь зараз не з нашої ініціативи ці бар'єри почали знову з'являтися.

Ще раз кажу, що ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників", - зазначив заступник міністра закордонних справ Білорусі.

Як повідомлялося, Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Україна вважає таке рішення необґрунтованим і дискримінаційним.

Білорусь (7925) імпорт (2588) МЗС (4109) товарообіг (262) торгівля (1261)


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Топ коментарі
+37
Нужно быть абсолютно кончеными чтобы что-то там пересматривать, да и вообще реагировать на этих выродков в принципе. Пусть на хер идут со своим режимом гавноеды конченые.
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29.05.2021 14:17
+18
Интересно, что из их продукции может быть такого необходимого, что прям остро? СХ - так у них больше половины СХ земель заражены радиацией, машиностроение - так оно "советское" в массе своей. Картошка?
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29.05.2021 14:17
+13
Типа, вы у нас сгущенку и майонез покупайте, а то мы у вас журналистов в центре Киева будем взрывать и гражданские рейсы перехватывать если что...?
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29.05.2021 14:32
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а шо там скользить... пару сот лет назад тоже была оккупирована...
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29.05.2021 15:45 Відповісти
жена вчера прибиралась в гараже...
"доспехи хоккейные твои, сына и еще 4х, которых я не знаю нашла с коньками вместе нашла + галлон брызгалки шо бы пОтом не воняло, шо с ними делать?"
де увидела - там и оставь - пока все...
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29.05.2021 16:01 Відповісти
Шо-шо, дознание с пристрастием , мол, чьи.
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29.05.2021 17:10 Відповісти
когда-то и у меня такое пролетало ... не мог опознать комнатные тапочки... Но там бесперспекивно лезть со своими заморочками от клуба почемучек, бо сыном гостившим или зятюхой отмажется...
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29.05.2021 17:15 Відповісти
не тетки ето были - сменка....
мамка не буди во мне хоккеиста - увидела? спросила? забыла ...
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29.05.2021 17:17 Відповісти
надо тока один раз понюхать хоккейные доспехи после беготни,
шо бы понять для чего нужна брызгалка....
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29.05.2021 17:20 Відповісти
пан Саня - на мне и шо правда написано, шо я ненавижу кацапню?
все тыкают скрепами ...
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29.05.2021 17:25 Відповісти
Ато...пусть трепещет вражина(от бессилия)...
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29.05.2021 17:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CY8E6N5Nzec Just Friends
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29.05.2021 17:35 Відповісти
893 миллионов лайков.
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29.05.2021 17:37 Відповісти
не мой стайл на самом деле, но исполнение подкупает....
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29.05.2021 17:40 Відповісти
сэйм
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29.05.2021 17:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n3RfOPtiggs&list=RDn3RfOPtiggs&start_radio=1&rv=n3RfOPtiggs Manu Chao - Politik Kills ... политические убийцы... Политикам нужны бомбы, наши мозги, драгс и наш сайленс... политиков нужно игнорировать...
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29.05.2021 17:43 Відповісти
пока-пока
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29.05.2021 17:44 Відповісти
Та представляю, представляю... неокруженную...
Білорусь готова повернути режим вільної торгівлі з Україною за умови перегляду заходів щодо білоруської продукції, - МЗС Республіки - Цензор.НЕТ 5831
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29.05.2021 15:42 Відповісти
пока шо нам ето тока снится, а враженят тока прибавляется...
говорил, говорю и буду говорить - на севере тоже кацапня и об етом никогда не нужно забывать... - а ето самый короткий и быстрый путь к Киеву, конь бы меня лягнул...
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29.05.2021 15:54 Відповісти
Российская армия сама скинет по бомбочке на Москву и Питер.
Чтобы её не погнали воевать со всем миром за интересы Хабада.
Японцам ограниченный удар пошёл на пользу: сразу забыли про милитаризм.
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29.05.2021 16:19 Відповісти
наивность детсадовская.......
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29.05.2021 16:27 Відповісти
в чем бы нам всем не мешало поучиться у еврейских танкистов - ето в любви к родине...
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29.05.2021 15:28 Відповісти
Какой именно ?
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29.05.2021 16:20 Відповісти
вопрос не понятен - думаете в Израиле несколько Цахалов?
обозначьте тогда меня, бо я до сих был уверен - шо одна у них армия обороны...
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29.05.2021 16:26 Відповісти
Та ладно, закрывайте границу с парашей и будет вам счастье,
Ну и лукашенко пусть поизвиняется перед Протасевичем итд
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29.05.2021 15:32 Відповісти
Свободную торговлю,ведут свободные страны.Товар в свободных странах-это всего лишь товар,а не инструмент геополитики.Торговля-это взаимовыгода и равноправие партнёров в свободных странах.В то время как в Таёжном союзе,торговля-это инструмент торговой экспансии и войн,со всеми вытекающими...Поскольку Беларусь,является транзитной торговой экспансии Мордора и союзником,Украина вынуждена обрывать торговые отношения и минимизировать зависимость от стран,проводящие торговую экспансию с целью поглащения Украины и её экономики в свою орбиту.Сори
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29.05.2021 16:08 Відповісти
с какого хера зона свободной торговли с микромордором? и какая нам разница готов или не готов менцкий болотный улус возобносить торговлю?
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29.05.2021 16:38 Відповісти
Никакой торговли с Беларусью не может быть.
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29.05.2021 16:39 Відповісти
пока это не белорусь а белорусссия. просрали болотные холопы свою Беларусь.
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29.05.2021 16:43 Відповісти
Принцип должен быть один - паритетные квоты. Все. А то у сябров интересно получается. Не будучи членом ВТО они хотят свободной торговли, при это экспортируя второе больше, чем импортируя. Так не бывает.
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29.05.2021 17:50 Відповісти
Нет, уже умерла так умерла!
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29.05.2021 17:58 Відповісти
Закройте границу для всего и заработают заводы в Украине, ХТЗ, ЮМЗ, Фармер ( это только производители тракторов и т. Д заберите Лисичанский завод и перепродайте саудитам и будет всем хорошо
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29.05.2021 18:00 Відповісти
Пішли нахєр, ми і так у вас купляємо в 3 рази більше продукції, ніж вам продаємо (за перші 4 місяці ми в них купили на 860 млн, а вони в нас на 300 млн доларів). Тому всякі тараканові погрози викликають тільки сміх. Просто відмінити торгівлю з тараканом, і ми будемо тільки в плюсі.
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29.05.2021 18:10 Відповісти
Ні в якому разі . Українці не хочуть фінансувати вбивства білорусів лукашенківськими терористами .
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29.05.2021 21:07 Відповісти
лукамошонка, сосни у путин)(уйло его дряблосморщенного и отвали от Украины.
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29.05.2021 23:44 Відповісти
белоруская галимая косметика и типа их "качественные" пельмени? на хер оно нам надо? А топливо балтики лучше однозначно!
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29.05.2021 23:48 Відповісти
да и румынское - неплохое.
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30.05.2021 03:19 Відповісти
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