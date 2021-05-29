Білорусь готова повернути режим вільної торгівлі з Україною за умови перегляду заходів щодо білоруської продукції, - МЗС Республіки
Білорусь готова скасувати режим індивідуального ліцензування низки українських товарів, якщо Україна перегляне заходи, які були прийняті щодо білоруської продукції в минулому році.
Про це йдеться в коментарі першого заступника міністра закордонних справ Республіки Олександра Гур'янова, передає Цензор.НЕТ.
"Ще в грудні минулого року було прийнято рішення, яке насторожило білоруську сторону. Тоді під приводом нібито недружніх і дискримінаційних кроків з боку Республіки Білорусь Україною було введено де-факто мито щодо окремих позицій білоруської металопродукції. У травні поточного року - всі знають - чергове рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі України про введення мита щодо білоруської колісної техніки. Причому в ситуації, коли Республіка Білорусь досить ефективно, пропонуючи гнучкі інструменти фінансування, хороші ціни, гарну технологію, поставляла пасажирську техніку в різні міста України.
З одного боку, нас це спантеличило, з іншого боку, це стало ще одним кроком, який ми вважаємо неправильним з точки зору зони вільної торгівлі. Таким чином, білоруська сторона вже тривалий час аналізує всі заходи, які Україна приймала щодо Білорусі. Можу констатувати, що крім тих двох прикладів, які я вказав, щодо Білорусі діють вісім антдемпінгових і спецзахисних заходів України. Це стосується антидемпінгового мита на сірники, крохмаль, будівельні матеріали, цемент, лампи розжарювання - тобто цілий перелік продукції, який підпадає під обмеження як експорт Республіки Білорусь в Україні", - йдеться в коментарі Гур'янова.
За його словами, білоруська сторона багаторазово пропонувала українській стороні провести консультації з цього питання і використовувати механізми для зняття бар'єрів, але відповіді так і не надійшло.
"Жодного разу українська сторона не захотіла відповісти на наші звернення, і лише в поодиноких випадках вже після прийняття рішень про обмежувальні заходи щодо Білорусі нам просто пояснили, що на якомусь етапі давні рішення Республіки Білорусь чомусь стали розцінюватися як недружні і дискримінаційні, і з цієї причини знадобилося обмежувати наші поставки в Україну. Тому я чітко хочу передбачити будь-які інсинуації або емоційні сплески. Ми проводили тривалий аналіз, ми закликали партнерів до діалогу, закликали користуватися механізмом групи високого рівня з питань взаємної торгівлі, проводити консультації, роз'яснювати. Цей механізм не був використаний.
Ми аналізували і вжили заходів, які де-факто обмежують імпорт з України шляхом введення додаткового контролю, причому на тимчасовій основі, як це припускають норми міжнародної торгівлі, які багато країн активно застосовують. Хочу зазначити, що ми готові до переговорів у будь-який момент. Ми свого часу проводили досить активну роботу з українською стороною з розчищення бар'єрів у взаємній торгівлі. Чомусь зараз не з нашої ініціативи ці бар'єри почали знову з'являтися.
Ще раз кажу, що ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників", - зазначив заступник міністра закордонних справ Білорусі.
Як повідомлялося, Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Україна вважає таке рішення необґрунтованим і дискримінаційним.
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"доспехи хоккейные твои, сына и еще 4х, которых я не знаю нашла с коньками вместе нашла + галлон брызгалки шо бы пОтом не воняло, шо с ними делать?"
де увидела - там и оставь - пока все...
мамка не буди во мне хоккеиста - увидела? спросила? забыла ...
шо бы понять для чего нужна брызгалка....
все тыкают скрепами ...
говорил, говорю и буду говорить - на севере тоже кацапня и об етом никогда не нужно забывать... - а ето самый короткий и быстрый путь к Киеву, конь бы меня лягнул...
Чтобы её не погнали воевать со всем миром за интересы Хабада.
Японцам ограниченный удар пошёл на пользу: сразу забыли про милитаризм.
обозначьте тогда меня, бо я до сих был уверен - шо одна у них армия обороны...
Ну и лукашенко пусть поизвиняется перед Протасевичем итд