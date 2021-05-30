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Новини Події Агресія Росії проти України
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Держприкордонслужба (4315) затримання (4142) контрабанда (1550) прикордонники (945) Сумська область (2190) Суми (392) обладнання (80)

Українські прикордонники затримали українця, який вивіз із Росії військове обладнання, за "незаконний експорт". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

48-річний мешканець Сум незаконно перемістив з російської території продукцію військового призначення, яка використовується у військовій авіації та радіолокації та підлягає державному експортному контролю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Патруль Сумського прикордонного загону затримав порушника з 10 коробками неподалік від кордону з РФ в районі населеного пункту Пушкарне.

Слідчими УСБУ в Сумській області за повідомленням Сумського прикордонного загону до ЄРДР внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю" Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.
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Топ коментарі
+26
Его наградить надо, а они пресекают!
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29.05.2021 14:30
+14
все шо в хату , то добре
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29.05.2021 14:38
+11
слуги урода , что с них возьмешь
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29.05.2021 14:40
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кстати , дядя лапоть ты дурак ?
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29.05.2021 14:34 Відповісти
Он кацап, а это ещё хуже 😁😁😁
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29.05.2021 14:35 Відповісти
Кацапы в категорию людей не попадают. это что-то среднее между свиньями и парнокопытнымию. Мои слова подтверждаются глкбоким анализом ведущих академиков расеи :

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем. Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 3168 Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 3168 Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 1614
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29.05.2021 21:50 Відповісти
Новости Сранска и Сысрани
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29.05.2021 14:39 Відповісти
Быдло тупое, ты уточни-не ракета, а шасси.
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29.05.2021 14:44 Відповісти
Задроченое, ты срешь на Нептун, а значит на свой засРашкинский военпром, потму что это светская ракета.
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29.05.2021 14:53 Відповісти
Иван,дай ссылку на свое кукареканье.
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29.05.2021 15:01 Відповісти
Ми мирна країна і нам вже не потрібні товари військового призначення ?
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29.05.2021 16:42 Відповісти
Бігус - г**но !
Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 5910
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29.05.2021 16:48 Відповісти
...а як петрусь сторгувався - то одразу насадив тебе на бутилку! Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 9620 з тих пір ти на ній і скачеш Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 364
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29.05.2021 18:11 Відповісти
Его наградить надо, а они пресекают!
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29.05.2021 14:30 Відповісти
Это раньше было.
Сейчас зе-гниды пресекают содействие обороноспособности.
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29.05.2021 15:58 Відповісти
Мало того, що "присікають", то іще і оприлюднюють, ... Щоб ФСБ в Росії канал постачання перекрило, а тих, хто постачав посадили Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 2100
От я і думаю, вони там у прикордонній службі дурні чи вороги? Навіть, якщо і дурні, то легше від цього не стає
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29.05.2021 16:46 Відповісти
все шо в хату , то добре
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29.05.2021 14:38 Відповісти
Они что, на путина работают, уменьшая обороноспособность Украины?
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29.05.2021 14:39 Відповісти
слуги урода , что с них возьмешь
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29.05.2021 14:40 Відповісти
дитяче питання або жарт?
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29.05.2021 16:50 Відповісти
он выполняет работу конторы, разведки и прочих спец тунеядцев...- его премировать нужно... Пограничники на Сумщине блокировали незаконное перемещение продукции военного назначения из РФ - Цензор.НЕТ 9919
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29.05.2021 14:40 Відповісти
ЗА ТАКОЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ НУЖНО ДАВАТЬ !!! Теперь канал закрыт и ФСБ ищет причасных
Молодцы так держать! Бигус давай расследование!!!
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29.05.2021 14:44 Відповісти
Не забудь Свинарчуков примазать туда! Они тем же занимались для ремонта самолетов кстати не Украинских! Но "воровавали" типа у Украинской Армии !
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29.05.2021 14:49 Відповісти
"Дело Свинарчуков": суд обязал опровергнуть материалы о хищениях в "оборонке"
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/8/662739/
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29.05.2021 14:56 Відповісти
Гладковский судится с BIHUS.info:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/1/7281934/
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29.05.2021 14:58 Відповісти
Бихус на кого работаешь???

Спасибо тебе за нынешний позор Украины!
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29.05.2021 15:00 Відповісти
Влада зелених прикрила канал постачання запчастин, яких в країні (в силу історичних причин) поки нема. А легально нам їх не продають.
Куратори ФСБ задоволені.
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29.05.2021 15:03 Відповісти
Я правильно понимаю, что человек вез в воюющую Украину запчасти для локаторов и самолетов, а его засветили?
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29.05.2021 15:19 Відповісти
Абсолютно верно!
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29.05.2021 15:39 Відповісти
Парашка аплодирует стоя...
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29.05.2021 15:34 Відповісти
Баканова уволить с занесением в трудову...
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29.05.2021 16:03 Відповісти
Не в трудовую,а в грудную,да и челюсть недалеко.
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29.05.2021 17:13 Відповісти
Для того что бы победить в войне придется не кулаками махать
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30.05.2021 12:09 Відповісти
Дебилизму нет предела. Сигареты килотоннами гоняют контрабандой-- погранцы слепые. А то, что надо для оборонки, они тут как тут. СБУ - филиал ФСБ, кому это еще не понятно?
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29.05.2021 19:18 Відповісти
Пусть работает теперь на нашу разведку раз он смог через кацапов пройти с таким грузом ценным для нас.
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29.05.2021 22:15 Відповісти
Барани! Людина робила потрібну справу.
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29.05.2021 22:38 Відповісти
похоже сбу снова под контролем кацапии,
слава кловану-мухожую
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30.05.2021 06:38 Відповісти
В конторе всегда было много лояльных к рашке, но при украинской власти они сидели ровно, а попадавшихся на шпионаже отправляли под суд. А после того как зеленый скот выбрал себе во власть агентов рашки, все ожидаемо резко изменилось. "Некомпетентность" клована это легенда для прикрытия.
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30.05.2021 12:15 Відповісти
Дурак ти, сумський прикордонний загін якщо ти думаєш, що ти герой.
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30.05.2021 19:13 Відповісти
 
 