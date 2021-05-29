Громадянина Грузії зі списку санкцій РНБО повернуто на батьківщину, - Міграційна служба. ФОТО

За сприяння Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції України, виявлено громадянина Грузії, який включений в список санкцій РНБО, затверджений Указом Президента України.

Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Завдяки своєму "авторитету", чоловік координував злочинну діяльність на території Волинської області, організовував розподіл коштів та наповнення "злодійської каси", підтримував тісний зв'язок з особами вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

За період перебування на території України, громадянин Грузії уклав шлюб з громадянкою України та був документований посвідкою на постійне проживання.

Іноземцю-порушнику скасовано документ на право перебування на території України та, в супроводі працівників поліції, примусово повернуто на батьківщину, з подальшою забороною в’їзду на територію нашої держави.

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