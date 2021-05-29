УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11043 відвідувача онлайн
Новини
2 693 5

Громадянина Грузії зі списку санкцій РНБО повернуто на батьківщину, - Міграційна служба. ФОТО

За сприяння Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції України, виявлено громадянина Грузії, який включений в список санкцій РНБО, затверджений Указом Президента України.

Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Завдяки своєму "авторитету", чоловік координував злочинну діяльність на території Волинської області, організовував розподіл коштів та наповнення "злодійської каси", підтримував тісний зв'язок з особами вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

За період перебування на території України, громадянин Грузії уклав шлюб з громадянкою України та був документований посвідкою на постійне проживання.

Іноземцю-порушнику скасовано документ на право перебування на території України та, в супроводі працівників поліції, примусово повернуто на батьківщину, з подальшою забороною в’їзду на територію нашої держави.

Також дивіться: Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ. ВIДЕО

Громадянина Грузії зі списку санкцій РНБО повернуто на батьківщину, - Міграційна служба 01

затримання (4336) криміналітет (301) санкції (11771) РНБО (2278) міграція (370)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А не подскажите, когда некоего гражданина без паспорта Саакубыемузашили отправят на его Родину? Он тут у нас зажирел, мерзавец, на моих налогах то пасясь.
показати весь коментар
29.05.2021 15:04 Відповісти
Не те слово.Не те слово....В потє ліца...
Громадянина Грузії зі списку санкцій РНБО повернуто на батьківщину, - Міграційна служба - Цензор.НЕТ 4951
показати весь коментар
29.05.2021 15:29 Відповісти
давай, дасвидания!
показати весь коментар
29.05.2021 15:19 Відповісти
почему не объявить не исчезнете до такого то числа 25 лет и на зону. ??
показати весь коментар
29.05.2021 16:20 Відповісти
Пол поменяет и вернется.
показати весь коментар
29.05.2021 23:10 Відповісти
 
 