У китайському місті Гуанчжоу виявили 20 хворих на коронавірус. Район закрито для тестування, - Associated Press

У китайському місті Гуанчжоу в провінції Гуандун на півдні країни виявили 20 хворих на коронавірус і закрили район для тестування його жителів на COVID-19.

Про це повідомляє Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Район, поміщений на карантин, розташований в центрі міста. Його жителям заборонено залишати будинки, закриті дитячі садки, ринки, розважальні місця. Початкову школу перевели на онлайн-навчання. У кількох прилеглих районах також ввели обмеження на прогулянки.

Як повідомляє газета Global Times з посиланням на органи охорони здоров'я, поширення інфекцій в цьому районі міста було "швидким і сильним".

Імовірно, більшість виявлених останнім часом інфекцій в Гуанчжоу пов'язані з 75-річною жінкою, у якої 21 травня був виявлений "індійський штам" коронавірусу. Більшість інших хворих людей ходили з нею на вечерю або живуть разом з нею.

Вірус також поширився і в сусідньому місті Наньшань, де в суботу після тестування жителів з Гуанчжоу зареєстрували один новий підтверджений випадок і два безсимптомні випадки.

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