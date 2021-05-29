У китайському місті Гуанчжоу виявили 20 хворих на коронавірус. Район закрито для тестування, - Associated Press
У китайському місті Гуанчжоу в провінції Гуандун на півдні країни виявили 20 хворих на коронавірус і закрили район для тестування його жителів на COVID-19.
Про це повідомляє Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Район, поміщений на карантин, розташований в центрі міста. Його жителям заборонено залишати будинки, закриті дитячі садки, ринки, розважальні місця. Початкову школу перевели на онлайн-навчання. У кількох прилеглих районах також ввели обмеження на прогулянки.
Як повідомляє газета Global Times з посиланням на органи охорони здоров'я, поширення інфекцій в цьому районі міста було "швидким і сильним".
Імовірно, більшість виявлених останнім часом інфекцій в Гуанчжоу пов'язані з 75-річною жінкою, у якої 21 травня був виявлений "індійський штам" коронавірусу. Більшість інших хворих людей ходили з нею на вечерю або живуть разом з нею.
Вірус також поширився і в сусідньому місті Наньшань, де в суботу після тестування жителів з Гуанчжоу зареєстрували один новий підтверджений випадок і два безсимптомні випадки.
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эффективность на носу.
так шо... иди спать шоле, завтра вирус помрет.
До сих пор нет единого мнения, что именно олицетворяет каждый из всадников, однако их часто именуют Чума (едет на белом коне - ещё известен как Завоевательhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-flegg-1 [1] ), Война (на рыжем коне - ещё известен как Раздорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-Lenski-2 [2] ), Голод (на вороном коне)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-Mounce-3 [3] и Смерть (на бледном коне)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-Kittel-5 [5] . Бог призывает их и наделяет силой сеять хаос и разрушение в мире. Всадники появляются строго друг за другом, каждый с открытием очередной печати - первых четырёх из семи печатей книги Откровения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0
поменяйте код от двери или на дверь кабинета где комп у вас там.
пожалуйста
ну а потом - я не буду дискуссию вести с человеком, который пользуется интернетом и .... нутыпонел. короче.... я тоже был типо веруном, ибо "так сказали"
желаю удачи... и да.. очень трудно не, скажу так, ... взорваться ненавистью, вспомнив что меня тоже отравили же этой ерундой то. так шо - читай
МарксаТвена
Рекомендую. Правда они высрали шо это ВСУ сбили самолет, но то таке, для тя сойдет то
а что для тя не вранье то?
например то шо Яхве разорвал живьем детей из-за смеха?
ну, давай, посмейся над плохими жертвами, что делали то что им запрограммировал("по образу и подобии") - давай, чо?
вы настолько лицемеры.... "менторы", а по-сути - тупо как и например попы - "я прав", а кто иначе мыслит = "варианты расправы".
кстати, подумай над тем что ты несешь, товарищ, а?
таких вирусов было... ах оставьте
https://www.youtube.com/watch?v=RYsQqaAxDtw
и все вирусы обсерались.
ну да, я верю в т.н. "судьбу", но вы это вообще на крайняк написал. ну например "планета" уничтожит жителей = заражение радиацией будет и никто кроме тараканов, да и то сомнительно, не будет этот шарик считать чем-то достойным для захвата или для откачки ресурсов, ибо этот "кто-то" уже решил все проблемы, шоп блин, таскаться на х.з. куда и добывать х.з. что.
расслабься, никому мы нах не нужны
Красножопые - это всегда либо радиация, либо "революция"(у себя там мясорубка), либо как вот щас. Кстати - за это - спс. ""дяде Сэму"
разруливай, байден. мрази вскормили красножопых - давай, мочи их. ублюдок
а кто их вскормил?
че я не так написал то?
какой мрак же этот совок проклятый