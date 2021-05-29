На своїх посадах залишаться заступники голови МОЗ Микичак, Кучер і Садов'як, - Ляшко
На посаді заступника міністра охорони здоров'я залишаться троє заступників глави МОЗ, які працювали за Максима Степанова, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Як розповів Ляшко журналістам в суботу, зокрема, на своїх посадах залишаться заступниця міністра Ірина Садов'як, заступники міністра Ірина Микичак і Ярослав Кучер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ляшко повідомив, що на посаду головного санітарного лікаря подав кандидатуру заступник гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.
Також на посаду заступника міністра він подав кандидатуру Петра Ємця.
Ляшко зазначив, що "всі кандидатури були відібрані не на емоціях".
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и да - а мі же в Европу идем, то есть - дядь Вася, напиши мне статистику чуть менее кринжовую чем в Польше, а еще что вакцинировано... дай, щас туфлю левую сниму.... ах, вот, 15000 граждан, вот, єто на понедельник, у меня туфеь тоже не одна, и не две, ну, две, но не одна, єй, Кличко, да я не к вам АІЖДОхлощзнеолзхенлоь
(плохо лесат ф польнисах, ето плохо, ай....)