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На своїх посадах залишаться заступники голови МОЗ Микичак, Кучер і Садов'як, - Ляшко

На своїх посадах залишаться заступники голови МОЗ Микичак, Кучер і Садов'як, - Ляшко

На посаді заступника міністра охорони здоров'я залишаться троє заступників глави МОЗ, які працювали за Максима Степанова, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як розповів Ляшко журналістам в суботу, зокрема, на своїх посадах залишаться заступниця міністра Ірина Садов'як, заступники міністра Ірина Микичак і Ярослав Кучер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ляшко повідомив, що на посаду головного санітарного лікаря подав кандидатуру заступник гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

Також на посаду заступника міністра він подав кандидатуру Петра Ємця.

Ляшко зазначив, що "всі кандидатури були відібрані не на емоціях".

Також читайте: Очільник МОЗ Ляшко провів переговори з американською делегацією з питань поставок вакцин і виробництва їх в Україні

МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) Ляшко Віктор (1512) Микичак Ірина (55) Кучер Ярослав (28) Садов’як (9)


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Топ коментарі
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Карочє, тєрпіла найдєн, і це Степанов. Решта всі - на своїх місцях. Не забуваймо, що і Ляшко був одним із заступників міністра Степанова. Якщо вся команда залишається, то чи зміниться міністерство? Питання риторичне.
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29.05.2021 15:29
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Карочє, тєрпіла найдєн, і це Степанов. Решта всі - на своїх місцях. Не забуваймо, що і Ляшко був одним із заступників міністра Степанова. Якщо вся команда залишається, то чи зміниться міністерство? Питання риторичне.
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29.05.2021 15:29 Відповісти
Степанова в тюрьму не посадили, заменили на такого же сатану Ляшка. При Ляшке сегодня прививают американской вакциной Джонсон- Джонсон, которая не прошла регистрацию в Украине и не сертифицирована. Преступление на лицо. Вот и результат замены.
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29.05.2021 15:45 Відповісти
Мафія Радуцького залишається на своїх місцях, а це означає що корупція та махінації продовжуються! Потрібно повертати Супрун на посаду міністра МОЗ як чесного та успішного професіонала-менеджера, відданого патріота України та медичного фахівця найвищого рівня!
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29.05.2021 16:28 Відповісти
У тебе все добре? 🤢 Ти ж брав участь у цьому особисто - зробив це разом!
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29.05.2021 17:05 Відповісти
покривлялся, в халатах походил(на дурачка) и понял что бамажку писать и шоп она резко дошла куда нуна - надо "птенцов" оставить на(вна) гнезде.
и да - а мі же в Европу идем, то есть - дядь Вася, напиши мне статистику чуть менее кринжовую чем в Польше, а еще что вакцинировано... дай, щас туфлю левую сниму.... ах, вот, 15000 граждан, вот, єто на понедельник, у меня туфеь тоже не одна, и не две, ну, две, но не одна, єй, Кличко, да я не к вам АІЖДОхлощзнеолзхенлоь
(плохо лесат ф польнисах, ето плохо, ай....)
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29.05.2021 15:33 Відповісти
А Степанов с отдыха еще не вернулся? Он там случайно не дайвингом занимается?
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29.05.2021 15:34 Відповісти
Подельники.
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29.05.2021 15:50 Відповісти
Теперь будут воровать вместе?
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29.05.2021 15:50 Відповісти
Посада міністра як бонус, виключно для своїх, тимчасовий але ефективний спосіб збагачення. Деякі ще й пенсію військову собі встигають призначити і вихідну допомогу отрмати.
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29.05.2021 15:51 Відповісти
правильную цифру за посаду занесли ляшку
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29.05.2021 16:17 Відповісти
Дайте Кучеру донецкой згущенки,вместо беларуской.
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29.05.2021 17:20 Відповісти
 
 