Байден має дати зрозуміти Путіну, що РФ повернеться на міжнародну арену тільки тоді, як російські війська зникнуть із Донбасу, - посол Мельник

Президент США Джо Байден може запропонувати главі Кремля Володимиру Путіну повернення Російської Федерації на міжнародну політичну арену в обмін на вихід російських військ з окупованих територій Донбасу.

Про це під час інтерв'ю виданню Berliner Zeitung заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Росіяни хочуть, щоб їх поважали, вони хочуть, щоб Захід розмовляв з ними на рівних. Байден повинен дати зрозуміти Путіну, що Росія може повернутися на міжнародну арену і з нею більше не будуть поводитись як з вигнанцем. Звичайно, для цього заздалегідь потрібні заходи щодо зміцнення довіри: Путін просто повинен зникнути з Донбасу", - стверджує Мельник.

Проте ситуація в Криму дещо відрізняється. У 2014 році його окупували, порушивши міжнародне право. Цей інцидент став першим після Другої світової війти, коли примусово було змінено державні кордони Європи.

"Складність полягає в тому, що на відміну від Нормандського формату досі не існує іншого міжнародного переговорного процесу щодо повернення Криму. Для нас і всієї світової спільноти Крим залишається українською територією, для Путіна – "російським". Жодна держава ніколи не визнає цю спробу анексії. Україна закликає до деокупації півострова. Ніяких "якщо" жодних – "але". І для досягнення цієї мети нам потрібен дипломатичний інструмент", - пояснив посол.

Саме таким інструментом, переконаний Мельник, повинна стати "Кримська платформа", перший саміт якої має відбутися напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності - 23 серпня.

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