Байден має дати зрозуміти Путіну, що РФ повернеться на міжнародну арену тільки тоді, як російські війська зникнуть із Донбасу, - посол Мельник
Президент США Джо Байден може запропонувати главі Кремля Володимиру Путіну повернення Російської Федерації на міжнародну політичну арену в обмін на вихід російських військ з окупованих територій Донбасу.
Про це під час інтерв'ю виданню Berliner Zeitung заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Росіяни хочуть, щоб їх поважали, вони хочуть, щоб Захід розмовляв з ними на рівних. Байден повинен дати зрозуміти Путіну, що Росія може повернутися на міжнародну арену і з нею більше не будуть поводитись як з вигнанцем. Звичайно, для цього заздалегідь потрібні заходи щодо зміцнення довіри: Путін просто повинен зникнути з Донбасу", - стверджує Мельник.
Проте ситуація в Криму дещо відрізняється. У 2014 році його окупували, порушивши міжнародне право. Цей інцидент став першим після Другої світової війти, коли примусово було змінено державні кордони Європи.
"Складність полягає в тому, що на відміну від Нормандського формату досі не існує іншого міжнародного переговорного процесу щодо повернення Криму. Для нас і всієї світової спільноти Крим залишається українською територією, для Путіна – "російським". Жодна держава ніколи не визнає цю спробу анексії. Україна закликає до деокупації півострова. Ніяких "якщо" жодних – "але". І для досягнення цієї мети нам потрібен дипломатичний інструмент", - пояснив посол.
Саме таким інструментом, переконаний Мельник, повинна стати "Кримська платформа", перший саміт якої має відбутися напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності - 23 серпня.
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Ну собссно, так и путен говорит, что он никаких переговоров про Крым ни с кем не ведёт и вести не будет.
Вообще у путена и Мельника одинаковая позиция по Крыму получается
Мельник сказал, что "переговорного процесса нет" - его же слова!
Путен говорит, что "никаких переговоров по Крыму, вопрос Крыма закрыт".
То есть что у Мельника, что у путена позиция единая - никаких переговоров нет.
Где я неправ?
Да начхать хотел скрепный фюрер на международную арену, он предпочитает, чтобы его "уважали" исключительно с позиции силы. И у меня такое предчувствие, что на встрече с баденом **** уже предоставит новые губернии лаптестана, после "аншлюса" с Белорусью. Так что им на встрече не до "дамбаса" будет.
Такое впечатление, что наши дипломаты при ЗЕ тоже деградировали до уровня криворожской гопоты.
28.05.21 15:45 Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.
Фактически это же звучало в комментариях госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Исландии на прошлой неделе, поскольку, по его словам, целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".
От і =даст пАнять=, "животворящий козак" бідонобільного населення України.
Извинения и компенсации за оккупацию, смерти, убийства, оскорбления - минимум.
Где дипломатия, он где-то, чему-то учился? Можно было то же самое сказать другими словами!?!