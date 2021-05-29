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Новини Агресія Росії проти України
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Байден має дати зрозуміти Путіну, що РФ повернеться на міжнародну арену тільки тоді, як російські війська зникнуть із Донбасу, - посол Мельник

Байден має дати зрозуміти Путіну, що РФ повернеться на міжнародну арену тільки тоді, як російські війська зникнуть із Донбасу, - посол Мельник

Президент США Джо Байден може запропонувати главі Кремля Володимиру Путіну повернення Російської Федерації на міжнародну політичну арену в обмін на вихід російських військ з окупованих територій Донбасу.

Про це під час інтерв'ю виданню Berliner Zeitung заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Росіяни хочуть, щоб їх поважали, вони хочуть, щоб Захід розмовляв з ними на рівних. Байден повинен дати зрозуміти Путіну, що Росія може повернутися на міжнародну арену і з нею більше не будуть поводитись як з вигнанцем. Звичайно, для цього заздалегідь потрібні заходи щодо зміцнення довіри: Путін просто повинен зникнути з Донбасу", - стверджує Мельник.

Проте ситуація в Криму дещо відрізняється. У 2014 році його окупували, порушивши міжнародне право. Цей інцидент став першим після Другої світової війти, коли примусово було змінено державні кордони Європи.

"Складність полягає в тому, що на відміну від Нормандського формату досі не існує іншого міжнародного переговорного процесу щодо повернення Криму. Для нас і всієї світової спільноти Крим залишається українською територією, для Путіна – "російським". Жодна держава ніколи не визнає цю спробу анексії. Україна закликає до деокупації півострова. Ніяких "якщо" жодних – "але". І для досягнення цієї мети нам потрібен дипломатичний інструмент", - пояснив посол.

Саме таким інструментом, переконаний Мельник, повинна стати "Кримська платформа", перший саміт якої має відбутися напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності - 23 серпня.

Також читайте: Росія дуже важко сприймає "Кримську платформу". Країни-учасниці ризикують погіршити відносини з РФ, - Зеленський

Байден Джо (2883) Крим (14131) путін володимир (23764) Донбас (22354) деокупація (950) Мельник Андрій (232)


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Топ коментарі
+30
Где-то в Белом доме старина Байден торопливо записывал поручения Мельника.
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29.05.2021 15:34
+17
и Крыма
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29.05.2021 15:33
+7
кому должен ???
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29.05.2021 15:34
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Вы не дочитали. Про Крым там тоже есть. Великий посол Мельник сказал, что по Крыму нет никакого переговорного процесса и нет никакого инструмента.
Ну собссно, так и путен говорит, что он никаких переговоров про Крым ни с кем не ведёт и вести не будет.
Вообще у путена и Мельника одинаковая позиция по Крыму получается
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29.05.2021 18:37 Відповісти
Получается ты слепой или читать не умеешь.
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30.05.2021 08:52 Відповісти
Как это?
Мельник сказал, что "переговорного процесса нет" - его же слова!
Путен говорит, что "никаких переговоров по Крыму, вопрос Крыма закрыт".
То есть что у Мельника, что у путена позиция единая - никаких переговоров нет.
Где я неправ?
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30.05.2021 09:08 Відповісти
Може, хай зразу і Кубань з Таганрогом та Стародубщиною повернуть?
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29.05.2021 18:45 Відповісти
что и требовалось доказать!..пуЦар, беря в заложники ушастых лошков донбасских, но то и рассчитывал, что их когда в хвост и в гриву лохматить начнет, мир сжалится, донбасят ипонутых с руиной разграбленной вернут в Украину, снимут часть санкцций, а Крым пока по умолчанию останется московитским..а потом, когда нибудь, как звезды еще раз, как в 14-м, на небе правильно сойдутся, и 2-м этапом, пойдет признание Крыма!....а нужно было бы приоритетом деокупацию Крыма ставить в главе, под угрозой санкций секторальных и персональных, эмбарго на торговлю энергоресурсами, отключение Свифта, приема Украины и даже без ПДЧ в НАТО....вот тогда бы фюрер реально завертелся))...а так тот дамбасс ему и нах не упал кормить оставшихся ДЛБ, все что самое ценное было, вырезано и на матУшку давно вывезено и наверно и смонтировано уже..
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29.05.2021 19:11 Відповісти
"Россияне хотят, чтобы их уважали, чтобы Запад говорил с ними на равных. Байден должен дать понять Путину, что Россия может вернуться на международную арену и с ней больше не будут вести себя как с изгоем. Конечно, для этого заранее необходимы меры по укреплению доверия: Путин просто должен исчезнуть из Донбасса".
Да начхать хотел скрепный фюрер на международную арену, он предпочитает, чтобы его "уважали" исключительно с позиции силы. И у меня такое предчувствие, что на встрече с баденом **** уже предоставит новые губернии лаптестана, после "аншлюса" с Белорусью. Так что им на встрече не до "дамбаса" будет.
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29.05.2021 19:12 Відповісти
А про Крим вже забули ,чи що?
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29.05.2021 19:54 Відповісти
А Мельник то хто,Байденів тато,який має право вказувати президентові США що робити?
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29.05.2021 20:13 Відповісти
пасол ты мельник карове в трещину. Из Украины-из Крыма и Донбасса. чмошники тупорылые....
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29.05.2021 20:36 Відповісти
Байден должен...

Такое впечатление, что наши дипломаты при ЗЕ тоже деградировали до уровня криворожской гопоты.
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29.05.2021 21:13 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3268095/gotovitsya_telefonnyyi_razgovor_mejdu_zelenskim_i_bayidenom_pered_ego_vstrecheyi_s_putinym_v_jeneve

28.05.21 15:45 Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.
Фактически это же звучало в комментариях госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Исландии на прошлой неделе, поскольку, по его словам, целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".

От і =даст пАнять=, "животворящий козак" бідонобільного населення України.
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29.05.2021 22:16 Відповісти
Крым какбэ фсё?
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29.05.2021 23:41 Відповісти
Комната не становится чистой если а ней перестать мусорить.
Извинения и компенсации за оккупацию, смерти, убийства, оскорбления - минимум.
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30.05.2021 03:41 Відповісти
Байден ничего вам не "должен", дурики, и никому он ничего не должен.
Где дипломатия, он где-то, чему-то учился? Можно было то же самое сказать другими словами!?!
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30.05.2021 07:55 Відповісти
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