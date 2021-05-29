Аеропорт в Ужгороді повністю відновлений і готовий приймати перші рейси з 2 червня, - ОДА. ФОТО
Міжнародний аеропорт "Ужгород" готується приймати перші літаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОДА.
"Поки що передбачені рейси лише із столиці. Але ми ведемо перемовини із авіакомпанією, аби розширити перелік маршрутів, куди можна дістатися повітрям з Ужгорода. Ми ретельно готуємо летовище до прильоту перших літаків та пасажирів: готуємо руліжну доріжку, забираємо зайві чагарники і високу траву, які можуть обмежувати видимість, наносимо розмітку", - прокоментував ситуацію перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.
Перший рейс Київ-Ужгород, а потім у зворотному напрямі запланований на 2 червня.
Здійснюватиме польоти авіакомпанія Windrose.
Перельоти з Ужгорода до Києва компанія здійснюватиме тричі на тиждень: у понеділок, середу і п'ятницю.
Тривалість перельоту – 1 год. 50 хв.
Виліт із Києва о 9.30 год, в Ужгород літак прибуватиме об 11.30 год.
Виліт із Ужгорода о 12.20, в Київ літак прибуватиме о 14.10 год.
Будь ласка, зачекайте...
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От Ужгорода до Киева, меньше 800 километров...
А так, прием воентоваров (общее описание любого предмета), весьма продуктивно.
https://www.google.com/maps/@46.8683948,35.3027733,1892m/data=!3m1!1e3
з Криму їх накриють не те що Калібром, а Смерчем чи Торнадо
і вся наша військотранспортна авіація накриється
Вполне возможно, что для этого так и расположили: что бы срашке не тратить управляемые ракеты и не рисковать авиацией.
Пятая колона у нас очень сильная.
я літав на курорт у Поляну, не дуже знав, як краще, тому туди летів до Львова: 40 хв. на ту-134 + 4,5 години автобусом до Сваляви + 20 хв до Поляни
назад летів з Ужгорода: 40хв. автобусом до Ужгорода + 4,5год на як-40 з посадкою у Вінниці
так шо, приблизно те на те й вийшло
Мне надо было доехать до Тернополя.
Смотрю расписание - прибытие через час.
Закрались смутные сомнения, оказалось - сутки плюс 1 час.
А с Поляны поезда пилят куда угодно, если что.