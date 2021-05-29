Аеропорт в Ужгороді повністю відновлений і готовий приймати перші рейси з 2 червня, - ОДА. ФОТО

Міжнародний аеропорт "Ужгород" готується приймати перші літаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОДА.

"Поки що передбачені рейси лише із столиці. Але ми ведемо перемовини із авіакомпанією, аби розширити перелік маршрутів, куди можна дістатися повітрям з Ужгорода. Ми ретельно готуємо летовище до прильоту перших літаків та пасажирів: готуємо руліжну доріжку, забираємо зайві чагарники і високу траву, які можуть обмежувати видимість, наносимо розмітку", - прокоментував ситуацію перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Перший рейс Київ-Ужгород, а потім у зворотному напрямі запланований на 2 червня.

Здійснюватиме польоти авіакомпанія Windrose.

Перельоти з Ужгорода до Києва компанія здійснюватиме тричі на тиждень: у понеділок, середу і п'ятницю.

Тривалість перельоту – 1 год. 50 хв.

Виліт із Києва о 9.30 год, в Ужгород літак прибуватиме об 11.30 год.

Виліт із Ужгорода о 12.20, в Київ літак прибуватиме о 14.10 год.

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