У центрі масової вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу отримали вже 170 людей, - глава ОДА Козицький

Станом на 15:00 у Львові, в центрі масової вакцинації населення проти коронавірусу на стадіоні Arena Lviv, вакцинували вже 170 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"170 осіб вакцинували станом на 15:00. Спілкувався з медиками, всі люди почуваються добре", - зазначив він.

"Спасибі представникам ІТ-кластеру, департаменту охорони здоров'я ОДА, управління охорони здоров'я Львова, лабораторного центру, медикам вакцинальних бригад. Завдяки спільним скоординованим діям пілотний проєкт, який реалізується вперше саме на Львівщині, стартував успішно!" - додав глава ОДА.

Козицький також нагадав, що в центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть жителям Львівської області, які зареєструвалися в додатку "Дія". Вакцинація здійснюватиметься у суботу та неділю з 10:00 до 19:00 на Arena Lviv.

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