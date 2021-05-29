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Новини Коронавірус і карантин
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У центрі масової вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу отримали вже 170 людей, - глава ОДА Козицький

У центрі масової вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу отримали вже 170 людей, - глава ОДА Козицький

Станом на 15:00 у Львові, в центрі масової вакцинації населення проти коронавірусу на стадіоні Arena Lviv, вакцинували вже 170 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"170 осіб вакцинували станом на 15:00. Спілкувався з медиками, всі люди почуваються добре", - зазначив він.

"Спасибі представникам ІТ-кластеру, департаменту охорони здоров'я ОДА, управління охорони здоров'я Львова, лабораторного центру, медикам вакцинальних бригад. Завдяки спільним скоординованим діям пілотний проєкт, який реалізується вперше саме на Львівщині, стартував успішно!" - додав глава ОДА.

Козицький також нагадав, що в центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть жителям Львівської області, які зареєструвалися в додатку "Дія". Вакцинація здійснюватиметься у суботу та неділю з 10:00 до 19:00 на Arena Lviv.

Дивіться також: У Києві та Львові почали працювати центри масової вакцинації проти COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі масової вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу отримали вже 170 людей, - глава ОДА Козицький 01
У центрі масової вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу отримали вже 170 людей, - глава ОДА Козицький 02
У центрі масової вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу отримали вже 170 людей, - глава ОДА Козицький 03
У центрі масової вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу отримали вже 170 людей, - глава ОДА Козицький 04

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Львів (3066) Козицький Максим (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Судячи по кількості вакцинованих - це справді була масова вакцинація)
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29.05.2021 16:03
+4
Над Україною вже давно розпилюють вірус дебілізму
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29.05.2021 16:34
+3
Тьма!
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29.05.2021 15:59
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Тьма!
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29.05.2021 15:59 Відповісти
Львів це передове українське місто, досвід якого мають переймати інші міста України. Вакцина Пфайзер Модерна має в першу чергу йти у Львів!
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29.05.2021 16:30 Відповісти
Тьма!

Не то слово!...
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29.05.2021 16:38 Відповісти
Судячи по кількості вакцинованих - це справді була масова вакцинація)
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29.05.2021 16:03 Відповісти
І я оце намагаюся скласти до купки масова і 170...
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30.05.2021 07:36 Відповісти
"Общался с медиками, все люди чувствуют себя хорошо", - отметил он." це треба розуміти, що в обморок від ін'єкції ніхто не впав? Той Козіцкій хоч знає, сеюкільки часу потрібно, щоб проявилися побічні дії саме від вакцини? Хоча про що це я?
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29.05.2021 16:04 Відповісти
А этого никто не знает...может через год...а может через пять лет...а может через десять..
Исследований длительных то нет..
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29.05.2021 16:06 Відповісти
"все люди чувствуют себя хорошо" - це про що? Після ванцини перших 5-6 годин ніяких наслідків, а потім чуть не суткі поковбасило нормально, температура, слабкість, ломота, хваробливий стан. І так майже усі кого знаю хто привівався. Прививка: астра-зенека.
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29.05.2021 16:24 Відповісти
То їм ще пощастило, бо бувають інсульти. Кров згущується, як під час ковіду.
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29.05.2021 16:29 Відповісти
У центрі масової вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу отримали вже 170 людей, - глава ОДА Козицький - Цензор.НЕТ 1157
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29.05.2021 17:28 Відповісти
брехня, ні в мене, ні в моїх знайомих не було взагалі нічого. Але то була Зенека
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29.05.2021 16:36 Відповісти
Знайомого потрусило ніч і далі все гаразд, а сім'я після одної вакцини захворіли обоє
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30.05.2021 07:40 Відповісти
Круто....массово...170 человек за 8 часов..22 человека в час....и как минимум 10 точек вакцинацинации...
Итого 2 человека в час на одно место....
Круть крутейшая...
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29.05.2021 16:04 Відповісти
Итого 2 человека в час на одно место...

Потому что это всемирный развод под фанфары СМИ...
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29.05.2021 16:41 Відповісти
170 - это массово.
Не надоели еще имитаторы?
Может, пора уже по-приколу на Майдане собраться?
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29.05.2021 16:04 Відповісти
Дурных вакцинироваться вакциной которая не зарегистрированна в ЕС нашлось всего 170 человек..
Львовяне понимают...что паспорта вакцинации им после этой китайской вакцины не видать...а граница рядом..
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29.05.2021 16:08 Відповісти
так може їм реально не треба у Європу.
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29.05.2021 16:31 Відповісти
хм.. нужно с самолетов распылять.. эффективней будет и не нужно согласие каждого человека
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29.05.2021 16:27 Відповісти
Вони вже давно так роблять.
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29.05.2021 16:30 Відповісти
Над Україною вже давно розпилюють вірус дебілізму
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29.05.2021 16:34 Відповісти
Точно! Приблизно 73% попали під розпилювання
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29.05.2021 16:41 Відповісти
что в центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям Львовской области, которые зарегистрировались в приложении "Дія" Источник: https://censor.net/ru/n3268251\\\\\\\\\\\\

А то шо в Европе этой вакциной даже бродячих собак и енотов не колют, деятель скромно умолчал.
Идем в Евросоюз чо.
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29.05.2021 16:51 Відповісти
Посочувствовать *********, что ли? Да и хер с ними. Если ума нет, то его и не купишь.
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29.05.2021 16:55 Відповісти
Масова вакцинація??? У Польщі один пересувний пункт за цей час вакцинував упятеро більше людей.
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29.05.2021 17:16 Відповісти
В центре Львова, есть ужасный подземный туалет -- о там -- массового пользования! *)
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29.05.2021 17:29 Відповісти
Вот это массовость, Я понимаю прийдется жить 1000 лет что бы попасть на это святое действо.
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29.05.2021 18:29 Відповісти
Що ті сотні та тисячи, коли нас міліони! Це навіть не смішно. Нащо будуваті ті центри замість закупити вакцину і робити щеплення у пересувних наметах, наприклад, як в усьму світі? Нема більше на чому гроши вкрасти? Вже на життях власного народу жеруть!
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29.05.2021 20:22 Відповісти
Зібрався поміщик з'їздити в місто, а щоб Іван не сидів без діла, він наказав йому на горищі ловити мишей. Поміщик поїхав, а Іван поліз на горище, приліг там та й добряче заснув. Проспав пів дня, коли чує, що його пан вже повернувся. Він скоріше став на коліна біля мишиної нірки і завмер
В той час поміщик піднімається по драбині і питає:
- Іване, а чи багато ти мишей зловив?
Іван: - Тихіше, тихіше! Зараз одну спіймаю, потім ще одну і буде дві!!
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29.05.2021 20:25 Відповісти
 
 