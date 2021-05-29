У центрі масової вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу отримали вже 170 людей, - глава ОДА Козицький
Станом на 15:00 у Львові, в центрі масової вакцинації населення проти коронавірусу на стадіоні Arena Lviv, вакцинували вже 170 осіб.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"170 осіб вакцинували станом на 15:00. Спілкувався з медиками, всі люди почуваються добре", - зазначив він.
"Спасибі представникам ІТ-кластеру, департаменту охорони здоров'я ОДА, управління охорони здоров'я Львова, лабораторного центру, медикам вакцинальних бригад. Завдяки спільним скоординованим діям пілотний проєкт, який реалізується вперше саме на Львівщині, стартував успішно!" - додав глава ОДА.
Козицький також нагадав, що в центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть жителям Львівської області, які зареєструвалися в додатку "Дія". Вакцинація здійснюватиметься у суботу та неділю з 10:00 до 19:00 на Arena Lviv.
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Не то слово!...
Исследований длительных то нет..
Итого 2 человека в час на одно место....
Круть крутейшая...
Потому что это всемирный развод под фанфары СМИ...
Не надоели еще имитаторы?
Может, пора уже по-приколу на Майдане собраться?
Львовяне понимают...что паспорта вакцинации им после этой китайской вакцины не видать...а граница рядом..
А то шо в Европе этой вакциной даже бродячих собак и енотов не колют, деятель скромно умолчал.
Идем в Евросоюз чо.
В той час поміщик піднімається по драбині і питає:
- Іване, а чи багато ти мишей зловив?
Іван: - Тихіше, тихіше! Зараз одну спіймаю, потім ще одну і буде дві!!