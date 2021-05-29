Міноборони РФ запропонувало заборонити військовослужбовцям опускати очі на понад п'ять секунд під час відеонарад
На засіданні з міністром оборони РФ Шойгу 3 листопада 2020 року одному з військових здалося, що полковник армії РФ В'язовський заснув. Після наради він подав скаргу на колегу. Після цього був службовий розгляд інциденту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Baza.
Міністерство оборони провело службову перевірку того, що сталося, унаслідок якої офіцери дійшли висновку, що В'язовський не спав, а конспектував. Крім того, інші учасники засідання також записували за Шойгу, через що опускали очі "на понад 5 секунд".
У зв'язку з підсумками розслідування міністерство запропонувало заборонити учасникам відеонарад опускати очі на понад 5 секунд.
Російський авіаексперт Вадим Лукашевич опублікував у фейсбуці відповідний документ, зазначивши: "Рівень проблем", що вирішуються Міністерством оборони РФ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
26 мая 2021 г. обломки МН17 подтвердили правоту "Алмаз-Антея" - ракета летела со стороны Снежного
про виїзне засідання суду в Гаазі
"Солдат, еще раз так надолго моргнете, - застрелю".
В. Шендерович, "Кукльі", "Осенний призьів".