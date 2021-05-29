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Міноборони РФ запропонувало заборонити військовослужбовцям опускати очі на понад п'ять секунд під час відеонарад

На засіданні з міністром оборони РФ Шойгу 3 листопада 2020 року одному з військових здалося, що полковник армії РФ В'язовський заснув. Після наради він подав скаргу на колегу. Після цього був службовий розгляд інциденту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Baza.

Міністерство оборони провело службову перевірку того, що сталося, унаслідок якої офіцери дійшли висновку, що В'язовський не спав, а конспектував. Крім того, інші учасники засідання також записували за Шойгу, через що опускали очі "на понад 5 секунд".

У зв'язку з підсумками розслідування міністерство запропонувало заборонити учасникам відеонарад опускати очі  на понад 5 секунд.

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Російський авіаексперт Вадим Лукашевич опублікував у фейсбуці відповідний документ, зазначивши: "Рівень проблем", що вирішуються Міністерством оборони РФ".

Міноборони РФ запропонувало заборонити військовослужбовцям опускати очі на понад пять секунд під час відеонарад 01

Автор: 

армія рф (17228) Шойгу Сергій (626) Лукашевич Вадим (38)


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Топ коментарі
+33
аидать больше чем на 5 сек опустили

Минобороны РФ предложило запретить военным опускать глаза более чем на пять секунд во время видеосовещаний - Цензор.НЕТ 8327
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29.05.2021 17:06
+29
Повезло Менделю, что он не военный.
Минобороны РФ предложило запретить военным опускать глаза более чем на пять секунд во время видеосовещаний - Цензор.НЕТ 369
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29.05.2021 17:02
+29
Міноборони РФ запропонувало заборонити військовослужбовцям опускати очі на понад п'ять секунд під час відеонарад - Цензор.НЕТ 8611
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29.05.2021 17:39
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Лаптестан разрешил оркам закрывать глаза тока на 5 сек... я патсталом...сэкскрементировать в штаны и не жить больше...
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30.05.2021 03:07 Відповісти
Боже, какое счастье , шо я - не кацап !!!
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30.05.2021 03:11 Відповісти
Интересно, Киву возьмут под начало Шойгу ?
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30.05.2021 03:25 Відповісти
Міноборони РФ запропонувало заборонити військовослужбовцям опускати очі на понад п'ять секунд під час відеонарад - Цензор.НЕТ 7819
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30.05.2021 11:41 Відповісти
Бачили очi, що купували...
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30.05.2021 12:21 Відповісти
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіли,пля..."
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30.05.2021 14:58 Відповісти
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство...»сцарь Московії Пєтя 1.Нічого не міняється на болотах мокшанських.
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30.05.2021 15:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O3qXVu2YPwk

26 мая 2021 г. обломки МН17 подтвердили правоту "Алмаз-Антея" - ракета летела со стороны Снежного

про виїзне засідання суду в Гаазі
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30.05.2021 15:28 Відповісти
А якщо хтось стуконе, що інший учасник наради можливо бзднув, то вмонтують мікрофони в стільці?

"Солдат, еще раз так надолго моргнете, - застрелю".
В. Шендерович, "Кукльі", "Осенний призьів".
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31.05.2021 11:37 Відповісти
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