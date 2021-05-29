"Ті, хто повертаються із Туреччини, будуть звільнені від необхідності показувати ПЛР-тест на COVID-19", - Ляшко

Україна планує дозволити приїжджати громадянам із Туреччини без обов'язкового проходження ПЛР-тестів на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наприклад, Туреччина звільнила українців від потреби показувати результати ПЛР-тесту під час перетину кордону. Тому ми робимо дзеркальну відповідь, і ті, хто повертаються із Туреччини, також будуть звільнені від необхідності показувати ПЛР-тест", - сказав він журналістам у суботу.

Ляшко зазначив, що у зв'язку зі змінами ЄС критеріїв визначення країн, із яких можна без обмежень перетинати кордони ЄС, Україна також перегляне такі критерії.

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"Ми внесли зміни до постанов Кабміну і зараз погоджуємо їх із центральними органами виконавчої влади. Ми вводимо до постанови перелік країн, які привабливі з туристичної точки зору для України, Мінкульт і МЗС визначили країни, де будуть дзеркальні дії", - розповів він.

Водночас Ляшко підкреслив, що наразі немає підтвердженої офіційної інформації про визнання або невизнання окремими країнами тих чи інших вакцин проти COVID-19 і про можливу заборону приїжджати в ці країни особам, які вакциновані "не такою вакциною".