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Новини Коронавірус і карантин
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"Ті, хто повертаються із Туреччини, будуть звільнені від необхідності показувати ПЛР-тест на COVID-19", - Ляшко

Україна планує дозволити приїжджати громадянам із Туреччини без обов'язкового проходження ПЛР-тестів на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наприклад, Туреччина звільнила українців від потреби показувати результати ПЛР-тесту під час перетину кордону. Тому ми робимо дзеркальну відповідь, і ті, хто повертаються із Туреччини, також будуть звільнені від необхідності показувати ПЛР-тест", - сказав він журналістам у суботу.

Ляшко зазначив, що у зв'язку зі змінами ЄС критеріїв визначення країн, із яких можна без обмежень перетинати кордони ЄС, Україна також перегляне такі критерії.

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"Ми внесли зміни до постанов Кабміну і зараз погоджуємо їх із центральними органами виконавчої влади. Ми вводимо до постанови перелік країн, які привабливі з туристичної точки зору для України, Мінкульт і МЗС визначили країни, де будуть дзеркальні дії", - розповів він.

Водночас Ляшко підкреслив, що наразі немає підтвердженої офіційної інформації про визнання або невизнання окремими країнами тих чи інших вакцин проти COVID-19 і про можливу заборону приїжджати в ці країни особам, які вакциновані "не такою вакциною".

Автор: 

карантин (18172) Туреччина (3491) Ляшко Віктор (1512) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Ляшко робить катастрофічну помилку яка буде коштувати нам дуже дорого!
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29.05.2021 17:20
+6
Я дивлюсь що тут збудились якраз ті хто ніколи не був у Турціі й ніколи не буде,бо,мабуть,у кишенях миші оселлись. А у головах одна заздрість.
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29.05.2021 17:34
+3
-- прерогатива с Кривого Рога...
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29.05.2021 17:24
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Ляшко робить катастрофічну помилку яка буде коштувати нам дуже дорого!
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29.05.2021 17:20 Відповісти
ляшко не может самостоятельно принимать такие решения.
это прерогатива кабмина.
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29.05.2021 17:23 Відповісти
-- прерогатива с Кривого Рога...
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29.05.2021 17:24 Відповісти
Саме тому потрібен медик професіонал з міжнародним досвідом на посаді міністра МОЗ, щоб зупиняти ідіотські ідеї Радуцького та Зеленського! Потрібно повернути Супрун, бо ми граємо з вогнем!
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29.05.2021 17:35 Відповісти
...шо б кого-то вернуть нужного, надо сперва убрать кого-то ненужного...*)
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29.05.2021 17:37 Відповісти
Потрібно прибрати махінатора корупціонера Радуцького з парламенту та взагалі від впливу на медицину! Всі ідеї та дії Радуцького виявились провальними та корупційними і ідіотськими! Медична реформа не зважаючи на рекордне фінансування провалилась повністю! Замість збільшення зарплат медиків та ліквідації хабарів медикам маємо махінації чиновників від медицини з грошима, рекордні зарплати медичних керівників по 20-50-100 тис. грн на місяць і повну деградацію медичної допомоги через звільнення медперсоналу та масову смертність пацієнтів яким не надається навіть елементарна медична допомога в стінах лікарень!
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29.05.2021 17:44 Відповісти
І як наслідок провальних ідей та дій Радуцького - нечувана корупція в медицині яка збільшилась в рази! Тепер головні лікарі крутять мільйонами гривень фінансування на свій розсуд і абсолютно безконтрольно а медики продовжують отримувати мінімальну зарплату!
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29.05.2021 17:47 Відповісти
щоб побольше передохло.
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29.05.2021 17:25 Відповісти
"Те, кто возвращаются из Турции, будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест на COVID-19",

Во счастье привалило!...
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29.05.2021 17:27 Відповісти
-- туркам...
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29.05.2021 17:31 Відповісти
А ничего что с турции завозят много венерических заболеваний?
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29.05.2021 17:32 Відповісти
А еще им можно будет переходить дорогу под красный цвет светофора и ехать под знак "осторожно обрыв"...
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29.05.2021 17:32 Відповісти
Я дивлюсь що тут збудились якраз ті хто ніколи не був у Турціі й ніколи не буде,бо,мабуть,у кишенях миші оселлись. А у головах одна заздрість.
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29.05.2021 17:34 Відповісти
"живой" позавидовал мертвым из-за самого дешёвого отдыха в мире
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29.05.2021 19:32 Відповісти
Чому там заздрити, до Турції хіба що бомжі та зебіли не можуть собі дозволити поїхати
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29.05.2021 22:19 Відповісти
турки забашляли санврачу ляшко?
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29.05.2021 17:35 Відповісти
бабло побеждает зло...
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29.05.2021 17:50 Відповісти
Да турецкий штамм безвреден и даже полезен!😄
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29.05.2021 18:03 Відповісти
Недоумок вже звозив сюди заразу з усього світу і розпускав по домам без карантину. Чим закінчився його піар всім відомо.
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29.05.2021 18:09 Відповісти
так у нас "зеркальные ответы" уже отменили Законодавство ...- да , интересные эти зЭ-ребята.... янык в очередной раз спрашивает - а что , так можно...
а как же остальные - те кто например возвращается из Польши ....
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29.05.2021 18:34 Відповісти
Мы живем в Австрии и на пасхальные праздники приехали домой в Украину. Привезли с собой экспресс-тесты на коронавирус. Моя тёща в этот момент вернулась из Турции кашляя. Пошла делать ПЦР-тест в лаборатории по возвращении в Украину и он показал отрицательный результат. С тестом, который привезли из Австрии, результат был положительный.

Вывод такой:
- Привезла она вирус из Турции
- Тесты в Украине не определяют коронавирус, даже если он есть
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29.05.2021 19:40 Відповісти
Вполне может такое бьіть, деньги за тест берут, но сам тест не делают, просто генерируют случайньім образом результатьі. А может бьіть и просто тест ошибочньій и нужно делать повторньій, если есть симптомьі, т.к. вероятность ошибки негативного теста намного вьіше чем позитивного.
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29.05.2021 22:26 Відповісти
Если человек идиот, то это надолго (с)
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29.05.2021 19:43 Відповісти
Или так, если человек зебил, то єто надолго
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29.05.2021 22:21 Відповісти
да нет, не надолго, а навсегда.
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29.05.2021 23:38 Відповісти
выяснилось что ляшко еще больший дебил, чем степанов.
Когда он опустился на дно - снизу постучали
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29.05.2021 23:05 Відповісти
А не намеренно ли он всё это делает, почему он пошёл на такой рискованный шаг? Как говорится: -"доверять - доверяй, но и проверять не забывай".
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29.05.2021 23:36 Відповісти
Зелені просто визнали, що не можуть стримати ковід, провести вакцинацію і вирішили пустити все на самотік, авось саме вирішиться якось. Адже це рішення показує, що по пріоритетам спочатку гроші, а потім життя та здоров'я українців )
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30.05.2021 16:00 Відповісти
 
 