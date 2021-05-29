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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 29 травня російські терористи 4 рази порушили перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби 29 травня російські терористи 4 рази порушили перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби, 29 травня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру і протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім цього, противник зробив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ".

Дивіться також: СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ. ФОТОрепортаж

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обстріл (28263) операція Об’єднаних сил (6725)


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29.05.2021 18:31 Відповісти
 
 