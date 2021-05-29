Від початку доби 29 травня російські терористи 4 рази порушили перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби, 29 травня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру і протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.
Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім цього, противник зробив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ".
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