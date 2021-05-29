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Новини Коронавірус і карантин
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Україна перегляне індикатори "зеленої" зони, - міністр охорони здоров'я Ляшко

Україна перегляне індикатори

Україна перегляне індикатори "зеленої" зони відповідно до оновлених індикаторів ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми змінимо індикатори, які відображатимуть індикатори, що працюють у ЄС. Якщо ми досягнемо індикаторів, що прийняті в ЄС, і перейдемо в "зелену" зону, це свідчитиме про те, що ми навіть без паспортів вакцинації зможемо відвідувати країни ЄС. Це те, до чого ми прагнемо", - сказав він журналістам у суботу.

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Автор: 

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Поснимают зэбильные наклейки с машин? Так опоздали - уже все поздирали, бо машины жалко.
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29.05.2021 18:15 Відповісти
Так і скажи шо обісрались, а то штани, штани...
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29.05.2021 18:17 Відповісти
ну,то есть то шо нам впаривали до сих пор-то была липа в сторону уменьшения ,и она не соответствовала критериям ЕС ...
тоже мне зеленая новость
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29.05.2021 18:43 Відповісти
"- краску давай!!!
- какую краску?
- зоны малевать!
- а, это я сейчас, мигом достану!" (С)
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29.05.2021 20:40 Відповісти
А чи не можна зону називати якимось іншим кольором, а не зеленим, щоб не доводити до сказу фанатів Петра Олексійовича? Їх і так мало залишилось, до виборів не дотягнуть.
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29.05.2021 23:38 Відповісти
Вы правы, последствия детской болезни - почему не цвет?
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30.05.2021 05:10 Відповісти
ПилатЪ, зла не хватает от этих индикаторов зеленой зоны. Блин, даже за сало не научат такой поносной абракадабре... набор слов ни о чем. Многие зетупням зкидывают цинизм... Думаю, шо тут всего лишь банальный случай - зебуины даже не подозревают, что существует стыд за свою тупость... Люди добрые, вот скажите, ну как можно не понимать посыл, что двери в НАТО открыты, ты только избавься от коррупции и подведи свою армию к стандартам НАТО. Не... дурак тупо берет и претензирует к США , мол, что вы сделали для того, чтобы ми вступили в НАТО... Карл, неужели если президент этого не в состоянии понимать, то все остальные - априори не понимают... Неужели нету кого-нить рядом , чтобы тупня одернул, ведь это же срамовисько на весь свiт. Да на худой конец, неужели Елене не стыдно за свое посмiховисько. Одернула бы его что ли, лишь бы рот не раскрывал, дремучесть свою не выказывал... Чи это тщетные чаянья? Два сапога пара?
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30.05.2021 05:07 Відповісти
 
 