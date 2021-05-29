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Україна перегляне індикатори "зеленої" зони, - міністр охорони здоров'я Ляшко
Україна перегляне індикатори "зеленої" зони відповідно до оновлених індикаторів ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми змінимо індикатори, які відображатимуть індикатори, що працюють у ЄС. Якщо ми досягнемо індикаторів, що прийняті в ЄС, і перейдемо в "зелену" зону, це свідчитиме про те, що ми навіть без паспортів вакцинації зможемо відвідувати країни ЄС. Це те, до чого ми прагнемо", - сказав він журналістам у суботу.
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тоже мне зеленая новость
- какую краску?
- зоны малевать!
- а, это я сейчас, мигом достану!" (С)