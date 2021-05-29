Україна перегляне індикатори "зеленої" зони, - міністр охорони здоров'я Ляшко

Україна перегляне індикатори "зеленої" зони відповідно до оновлених індикаторів ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми змінимо індикатори, які відображатимуть індикатори, що працюють у ЄС. Якщо ми досягнемо індикаторів, що прийняті в ЄС, і перейдемо в "зелену" зону, це свідчитиме про те, що ми навіть без паспортів вакцинації зможемо відвідувати країни ЄС. Це те, до чого ми прагнемо", - сказав він журналістам у суботу.

Читайте також: Вакцинація населення і стабілізація ситуації в програмі медгарантій, - Ляшко назвав головні завдання на посаді міністра