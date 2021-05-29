Влада Німеччини після виборів може змінити позицію щодо "Північного потоку-2", - посол Мельник

Після виборів у Німеччині може змінитися позиція цієї країни щодо газопроводу "Північний потік-2". Наразі всередині країни з'являється все більше противників цього проєкту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Berliner Zeitung заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, раніше німецькі "зелені" чітко дали зрозуміти, що вони проти "Північного потоку-2". Вільна демократична партія Німеччини теж вимагає мораторію на будівництво. Водночас правлячий Християнсько-демократичний союз (ХДС) розділився щодо цього питання.

"Але противників все більше і більше, для нас "Північний потік-2" ще не закінчений. Цілком може бути, що після виборів буде переосмислення. Це питання також має важливий аспект у сфері безпекової політики: трубопроводи в Україні створюють позитивну взаємозалежність між Росією, Україною та Німеччиною. Ця залежність завжди мала стабілізаційний ефект. І її втрата може значно збільшити ризик нової російської інтервенції", - додав Мельник.

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