Влада Німеччини після виборів може змінити позицію щодо "Північного потоку-2", - посол Мельник
Після виборів у Німеччині може змінитися позиція цієї країни щодо газопроводу "Північний потік-2". Наразі всередині країни з'являється все більше противників цього проєкту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Berliner Zeitung заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
За його словами, раніше німецькі "зелені" чітко дали зрозуміти, що вони проти "Північного потоку-2". Вільна демократична партія Німеччини теж вимагає мораторію на будівництво. Водночас правлячий Християнсько-демократичний союз (ХДС) розділився щодо цього питання.
"Але противників все більше і більше, для нас "Північний потік-2" ще не закінчений. Цілком може бути, що після виборів буде переосмислення. Це питання також має важливий аспект у сфері безпекової політики: трубопроводи в Україні створюють позитивну взаємозалежність між Росією, Україною та Німеччиною. Ця залежність завжди мала стабілізаційний ефект. І її втрата може значно збільшити ризик нової російської інтервенції", - додав Мельник.
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Сегодня это происходит тоже.Керченский путь москали,шо делают?Перекрывают.Черноморгаз де наш?В оккупации как и залежи сланца в Славянске.Тобто"Сами не живут и другим не дают"
Об истории правда не треба.Бо народ Донбасса не попал в твой перелик
Всё будет хорошо, я это знаю, знаю!
Хорошо! Всё будет хорошо!
Ой чувствую я... Особое мнение из Германии... Посол Мельник... фантазер...? Сказочник...? "Стратег"...? "Геополитик"...? "Realpolitik" понимании посла Мельника...? Каких газет он начитался, каких "аналитиков" наслушался... Коби в с*аці росли гриби - народне прислів'я. США уже не возражает, - Байден дал добро! - вся Европа готова делить барыши. Все и всех давно куплено - экспорт коррупции дает свои плоды. И тут вдруг после выборов некие зеленые... И откуда только таких берут... "аналитиков". Человек который говорит только о приятном?
Хорошо! Всё будет хорошо!
Ой чувствую я...
Они последовательно ужесточали санкции, до того пока не осталось ничего действенного, кроме как вводить их против самой Германии. Тут Байден сказал что не в Интересах США начинать вводить санкции против Германии.
Ничего из позиции Трампа Байден не изменил.
https://zn.ua/ukr/international/p%D1%96vn%D1%96chnij-pot%D1%96k-2-truba-na-prokladkah.html «Північний потік-2». Труба на «прокладках» Як і чому Росії вдається добудовувати «геополітичний» газопровід в обхід України
Вибори в Німеччині 26 вересня. Гілку "В" залишилосьдобудувати 8 км у німецьких водах. Трубоукладач прикривають від екологів чотири німецьких риболовецьких судна. Гілка "А" трохи довша, але до жовтня планують встигнути. Наземне продовження «Північного потоку-2», трубопровід EUGAL у бік Чехії вже готовий. Коли запустять ПП-2 Німеччина буде прокачувати 110 млрд кубометрів в рік. Гроші рахувати німці уміють. Плюс Берлін вибив із Кремля права на допуск до прямого видобутку газу в Сибіру на Південно-Російському родовищі. Країни, які підтримують будівництво ПП-2: Німеччина, Австрія, Нідерланди, Чехія.
Ексспецпредставник США по Україні Курт Волкер нині працює у фірмі, яка лобіює ПП-2. В інтерв'ю «Голосу Америки» містер пояснив, що його особиста позиція стосовно «Північного потоку-2» не змінилася. Тож зарплату він, вочевидь, отримує з почуттям глибокої стурбованості.