Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив на зустрічі з журналістами 29 травня, що пообіцяв парламентській фракції "Слуга народу" піти у відставку, якщо не досягне своїх цілей або ж робитиме "неправильні речі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.

"Я виступав перед фракцією, коли вони робили подання на посаду… Я розповідав про своє певне бачення щодо медичної сфери. Вони питали мене, чи готовий я залишити посаду, якщо побачать, що я роблю неправильні речі або не досягаю певних цілей, про які говорив", - розповів міністр.

Ляшко відповів, що готовий піти у відставку, але висловив упевненість, що виконає те, про що говорить.

"Для більшості колективу я досить гарний приклад того, що можна прийти до міністерства головним спеціалістом, а потім стати міністром", - зазначив глава МОЗ.

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