Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив на зустрічі з журналістами 29 травня, що пообіцяв парламентській фракції "Слуга народу" піти у відставку, якщо не досягне своїх цілей або ж робитиме "неправильні речі".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.
"Я виступав перед фракцією, коли вони робили подання на посаду… Я розповідав про своє певне бачення щодо медичної сфери. Вони питали мене, чи готовий я залишити посаду, якщо побачать, що я роблю неправильні речі або не досягаю певних цілей, про які говорив", - розповів міністр.
Ляшко відповів, що готовий піти у відставку, але висловив упевненість, що виконає те, про що говорить.
"Для більшості колективу я досить гарний приклад того, що можна прийти до міністерства головним спеціалістом, а потім стати міністром", - зазначив глава МОЗ.
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там китайська зараза схрестилась: аглійський та індійський штами мутували у вьєтнамський
але все робив правильно!
Владимир Александрович, неужто ты сам себе респект решил тут продемонстрировать?
при ЗЕ мы уже имели министрами здравоохранения:
1. девочку-дурочку в кедах
2. профессора "Смерть пенсионерам"
3. выдающегося менеджера-куртконосца
и это за 2 года !!!!!!!
где медреформа ???????????
забыли-проехали ????
А далее два варианта.
1. Хапнет столько, что можно с радостью уходить в отставку.
2. Будет хапать до тех пор, пока его не припрут к стенке.
А если Зеленский скажет, иди работой, то будет делать "неправильные вещи" и дальше.
Ну, кто потом ему указ?
Пример тому, бывший министр Степанов. Как только того не пинали, а ему было на всех болт с левой резьбой, пока Зеленский не дал отмашку на его увольнение.
(вместе с "не так поняли" и "вырвано с контекста" )))))
Ты пообещал вакцинировать 5 миллионов человек за 100 дней ...полностью вакцинировать...двумя дозами..и ты не сможешь этого сделать..
а степашка и пальто и плащик купил,зато вакцины и аппараты швл не купил.
_Внимание! Это был сеанс ссанины в очи долбогенератов, что верят будто к власти из кожи вон и по головам друг друга рвутся лучшие представители homo чтобы сделать народу хорошо.
Позволь я угадаю...это святой и безгрешный оманский осел.. да??
Как только пустят к корыту мнение меняется резко на противоположное.
И главное! В нашей прекрасной Украине таких 40000000 желающих.
_Чудак ты, человек... Мнение (а точней цель) - не меняется! Просто дорвавшись до власти они делают ровно то, для чего и рвались к оной власти.