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Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку

Якщо я робитиму

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив на зустрічі з журналістами 29 травня, що пообіцяв парламентській фракції "Слуга народу" піти у відставку, якщо не досягне своїх цілей або ж робитиме "неправильні речі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske.

"Я виступав перед фракцією, коли вони робили подання на посаду… Я розповідав про своє певне бачення щодо медичної сфери. Вони питали мене, чи готовий я залишити посаду, якщо побачать, що я роблю неправильні речі або не досягаю певних цілей, про які говорив", - розповів міністр.

Ляшко відповів, що готовий піти у відставку, але висловив упевненість, що виконає те, про що говорить.

"Для більшості колективу я досить гарний приклад того, що можна прийти до міністерства головним спеціалістом, а потім стати міністром", - зазначив глава МОЗ.

Читайте також: На своїх посадах залишаться заступники голови МОЗ Микичак, Кучер і Садов'як, - Ляшко

Автор: 

МОЗ (5390) відставка (1459) Ляшко Віктор (1512)


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Топ коментарі
+31
это только у меня дежавю ?
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29.05.2021 19:08
+25
где то єто уже бьіло Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 2439
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29.05.2021 19:18
+19
Учишься у зельцмана?
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29.05.2021 19:04
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Учишься у зельцмана?
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29.05.2021 19:04 Відповісти
это только у меня дежавю ?
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29.05.2021 19:08 Відповісти
Відміна тестів на коронавірус для прибуваючих з Туреччини це перша катастрофічна помилка нового міністра!
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29.05.2021 19:23 Відповісти
Відсутність пріоритетів по організації нових лабораторій які допоможуть досягнути 100 тис. тестів на добу це друга катастрофічна помилка міністра!
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29.05.2021 19:25 Відповісти
Відсутність орієнтації української медицини на міжнародні протоколи лікування це третя катастрофічна помилка міністра!
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29.05.2021 19:27 Відповісти
Закупівля вакцин та ліків без участі міжнародних медичних установ це четверта катастрофічна помилка міністра!
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29.05.2021 19:29 Відповісти
В ситуації коли тебе поставила медична мафія як болванчика для публічної порки можна відразу йти з посади, щоб потім не розстріляли за корупцію!
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29.05.2021 19:31 Відповісти
Степанова розстріляли хіба? Бандити своїх не здають.
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29.05.2021 19:36 Відповісти
Какие лаборатории? У нас нет более важных вещей, например, нет возможности лечения онкобольных детей, которые нуждаются в пересадке костного мозга. До сих пор родители этих детей вынуждены собирать деньги на лечение за границей. В Беларуси есть такое отделение, и там нет олигархов с миллиардными состояниями, которые нажиты на украинских предприятиях и полезных ископаемых, которые они приобрели за бесценок. В Кувейте все природные ископаемые в руках государства и там минимальная пенсия 3 тыс долларов. А у нас дети умирают из-за отсутствия элементарного лечения и никого это не чешет, ни власть, ни тех кто ее избрал. Люди отупели и очерствели, и получат свое бумерангом.
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29.05.2021 19:33 Відповісти
я от души смеюсь,- стоит написать, что у соседей "тирания" получилась лучше, человечнее, и справедливее чем наша нищая "демократия" Тут же начинается. Наших людей отправляют лечить в Беларусь и поливают её почём зря
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30.05.2021 06:56 Відповісти
он всего лишь очередной министр, а законы по трансплантации принимает ВР. к сожалению...
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30.05.2021 08:32 Відповісти
Очередной министр от нашей власти, который ее представляет, а не вас.
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01.06.2021 18:17 Відповісти
слідкуйте за Вьетнамом !!!
там китайська зараза схрестилась: аглійський та індійський штами мутували у вьєтнамський
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29.05.2021 19:26 Відповісти
Аби ти менше тут п---ів.
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29.05.2021 19:34 Відповісти
нє. это у них всё глючит))
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29.05.2021 20:35 Відповісти
Можешь прямо сейчас уходить, уже наговорил так, что непонятно как ты главным санврачом стал, да и вообще врачом.
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29.05.2021 19:06 Відповісти
Да, прямо сейчас просто обязан уйти, так как в Украине прививают несертифицированным у нас препаратом, компании Джонсон..., не прошедшим регистрацию, а это подсудное дело.
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29.05.2021 19:25 Відповісти
А Пфайзер, який отримав дозвіл тіки на екстренне використання, шо, кращий? Чому людям не кажуть, шо це значить - екстренне.
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30.05.2021 08:50 Відповісти
Скатертиною дорога!
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29.05.2021 19:09 Відповісти
" неправильные" - а це що ... це де Закононодавчо прописано ...
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29.05.2021 19:10 Відповісти
таке саме і зюзя обіцяв
але все робив правильно!
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29.05.2021 19:10 Відповісти
А кто будет определять их "правильность"? "Слуги народа" во главе с главным "слугой" или все же народ?
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29.05.2021 19:12 Відповісти
А он сам себя будет. Оценивать. По типу: я считаю себя самым успешным.
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29.05.2021 20:49 Відповісти
Этот дебил тоже из кривого рога?
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29.05.2021 19:12 Відповісти
Всё что умеют в Украине, так это только красть, грабить м проститутить !
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29.05.2021 19:13 Відповісти
Еще обещать и давать слово, которое не воробей!
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29.05.2021 19:15 Відповісти
где то єто уже бьіло Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 2439
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29.05.2021 19:18 Відповісти
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29.05.2021 19:29 Відповісти
В нас один такий «готовий» вже третій рік на шиї сидить...
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29.05.2021 19:20 Відповісти
уже пора
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29.05.2021 19:20 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
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29.05.2021 19:20 Відповісти
они - "уходят"
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29.05.2021 19:22 Відповісти
Головний недоумок з КоМандою.
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29.05.2021 19:24 Відповісти
А таки за шо?
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29.05.2021 19:25 Відповісти
Думаю, що за 52 000 померлих від коронавірусу.
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29.05.2021 19:42 Відповісти
За угробленную экономику, проваленную вакцинацию, коррупцию, рост цен и тарифов... утраченную субъектность. За всё короче. Молодец - хорошо поработал. Его выберут на второй срок
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29.05.2021 20:52 Відповісти
Вова, так що же вы пукнули, а пояснить за респект таки ни гугу?
Владимир Александрович, неужто ты сам себе респект решил тут продемонстрировать?
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29.05.2021 19:44 Відповісти

Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 6489
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29.05.2021 19:22 Відповісти
ЛЯ тролит ЗЕ
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29.05.2021 19:24 Відповісти
Дежавю или я подобное недавно слышал от одного поца?
Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 5539
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29.05.2021 19:24 Відповісти
Я просто думаю... Он имел в виду: уйдёт из жизни сам? Просто если он нарушит закон будучи уже не президентом, то откуда же он ещё может уйти? Или он президент пожизненно уже?
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29.05.2021 20:55 Відповісти
Ляшко зря это сказал, даже если он жить будет на работе то наши корытоборци всё равно обгадят - лучше ихней Сопрун нет никаВо О!
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29.05.2021 19:24 Відповісти
чем дальше в лес, тем больше хочется, чтобы Супрун вернулась !

при ЗЕ мы уже имели министрами здравоохранения:
1. девочку-дурочку в кедах
2. профессора "Смерть пенсионерам"
3. выдающегося менеджера-куртконосца

и это за 2 года !!!!!!!
где медреформа ???????????
забыли-проехали ????
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29.05.2021 19:30 Відповісти
одне зелене уже подібне обіцяло...
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29.05.2021 19:26 Відповісти
У.БУЙ СРАЗУ НА .УЙ.
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29.05.2021 19:30 Відповісти
Ляшко выступил с признанием. Он допустил совершение "неправильных вещей".
А далее два варианта.
1. Хапнет столько, что можно с радостью уходить в отставку.
2. Будет хапать до тех пор, пока его не припрут к стенке.
А если Зеленский скажет, иди работой, то будет делать "неправильные вещи" и дальше.
Ну, кто потом ему указ?
Пример тому, бывший министр Степанов. Как только того не пинали, а ему было на всех болт с левой резьбой, пока Зеленский не дал отмашку на его увольнение.
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29.05.2021 19:30 Відповісти
Батый давал на разграбление три дня, бубочка по полгода и следующий
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29.05.2021 19:31 Відповісти
ти заблудилось, зебильнутое?
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29.05.2021 19:48 Відповісти
Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 9190
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29.05.2021 19:32 Відповісти
еще одна мантра зеленых жаб...
(вместе с "не так поняли" и "вырвано с контекста" )))))
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29.05.2021 19:38 Відповісти
Предлагаю главному прикрутить статью за сутенерство , так., как сравнив страну с проституткой и заняв первую должность, становится автоматически первым сутенером....
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29.05.2021 19:40 Відповісти
Другими словами, пока я не наделаю столько неправильных вещей чтобы мне хватило на Средиземноморскую недвижимость, я никуда не уцду
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29.05.2021 19:41 Відповісти
Да его только за разгром санэпидемслужбы можно смело к стенке ставить.
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29.05.2021 19:41 Відповісти
За великим рахунком - можеш вже йти... Бо участь у цьому квартальному збіговиську йолопів та негідників, правильним вчинком ніяк не назвати...
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29.05.2021 19:43 Відповісти
Я, кажется, понял! Это у зекоманды клятва такая. Преданности идеалам зешоблы.
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29.05.2021 19:46 Відповісти
Лучше всего, покинуть свой пост до того, как облажаешься... ...а ещё лучше -- молчать в тряпочку! *)
Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 4857
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29.05.2021 19:47 Відповісти
Ты уже сделал неправильно...ты уже сбрехал..
Ты пообещал вакцинировать 5 миллионов человек за 100 дней ...полностью вакцинировать...двумя дозами..и ты не сможешь этого сделать..
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29.05.2021 19:49 Відповісти
Барашки, до 73 рассчитайсь)
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29.05.2021 19:58 Відповісти
Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 2455
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29.05.2021 20:18 Відповісти
омельян про гиперлуп только говорил,но не строил...
а степашка и пальто и плащик купил,зато вакцины и аппараты швл не купил.
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29.05.2021 20:17 Відповісти
"Если я буду делать "неправильные вещи", то готов покинуть пост, - Ляшко о своей отставке"
_Внимание! Это был сеанс ссанины в очи долбогенератов, что верят будто к власти из кожи вон и по головам друг друга рвутся лучшие представители homo чтобы сделать народу хорошо.
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29.05.2021 20:06 Відповісти
А судьи кто?? Кто будет определять правильные или неправильные вещи ты делаешь??
Позволь я угадаю...это святой и безгрешный оманский осел.. да??
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29.05.2021 20:08 Відповісти
Если я буду делать "неправильные вещи", то обоссусь со смеху; а если не буду, то обосрусь от скуки - Ляшко о своей возможной отставке
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29.05.2021 20:11 Відповісти
а кто будет определять "неправильность"?турборежим?
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29.05.2021 20:15 Відповісти
Да все вы такое говорите, вот пример тому Зе, тоже многое говорил, а на деле - ноль!
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29.05.2021 20:31 Відповісти
Одні зеслова...
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29.05.2021 20:40 Відповісти
походу, зелин вирус пустозвонства распространяется среди зебилов воздушно-капельным или даже половым путём..
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29.05.2021 20:55 Відповісти
Все так говорят прорываясь к власти.
Как только пустят к корыту мнение меняется резко на противоположное.
И главное! В нашей прекрасной Украине таких 40000000 желающих.
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29.05.2021 20:56 Відповісти
"Как только пустят к корыту мнение меняется резко на противоположное"
_Чудак ты, человек... Мнение (а точней цель) - не меняется! Просто дорвавшись до власти они делают ровно то, для чего и рвались к оной власти.
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29.05.2021 22:23 Відповісти
Да ладно, все Ляшки такие 3,14_здуны...
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29.05.2021 21:19 Відповісти
Черт, можешь писать заяву уже! 5 Киевская больница, вчера разогнали всех ковид больных, даже лежащих под кислородом, кислород дали в аренду и домой. Мама 10 день болезни+ сердечный приступ, только сняли кислород и выкинули домой! Все, коронавирус побеждён?! Больных отправили к семейному доктору, идите и несите в поликлинику вирус.... но велели соблюдать самоизоляцию- п...ц, где логика? Государства нет, есть опг по интересам и не важно кто у руля-зелёные или красные, жопоблок или ес-все рвутся ещё раз хапнуть, а там хоть потоп
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29.05.2021 22:04 Відповісти
Ну может окажется человеком слова, а не пи3#@болом как некоторые юмористы 😁😁😁😁
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29.05.2021 22:45 Відповісти
 
 