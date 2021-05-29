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СБУ за дорученням КДБ Білорусі з'ясовує обставини перебування в Україні білоруських опозиціонерів та обсяги прикриття ГУР МО, - Семенченко

СБУ за дорученням КДБ Білорусі з'ясовує обставини перебування в Україні білоруських опозиціонерів та обсяги прикриття ГУР МО, - Семенченко

За час перебування в СІЗО Семена Семенченко допитували один раз. СБУ за дорученням КДБ Білорусі намагалося з'ясувати обставини перебування групи білоруського опозиціонера Миколи Автуховича в Україні, а також конфіденційних співробітників ГУР МО.

Про це екснардеп повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що під час активних протестів у Білорусі в жовтні-листопаді 2020 року "до Україні один за одним прибували білоруські патріоти".

"Зокрема, до Києва приїхали Микола Автухович та Артур Папок. Автухович багато років відсидів у білоруських в’язницях. Він єдиний із відомих білоруських дисидентів заявив про те, що мирні акції нічого не дадуть проти кривавого режиму Лукашенка-Путіна. І публічно закликав до спротиву. На насилля - відповідати насиллям. Захищати жінок та дітей! Він був готовий пройти той шлях, який пройшли українці в 2014 році. Від "Самооборони" Майдану до добровольчих батальйонів. І білоруські патріоти звернулись до українських майданівців та добровольців, щоб із ними поділились досвідом, щоб отримати навички боротьби, щоб було куди вивезти та розмістити сім’ї, щоб скоординувати дії з українцями, якщо після "білоруського майдану" почнеться російська агресія. Це не була лише допомога громадськості. У зв’язку з високою важливістю питання для нашої національної безпеки, цю роботу повністю відслідковувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Однак після приїзду стало відомо, що за білоруськими патріотами в Україні велось спостереження, їхні телефонні переговори прослуховувались. І йдеться зараз не тільки про групу Миколи Автуховича, але і про інші групи білоруських патріотів, які шукали допомоги та підтримки в Україні", - пояснив Семенченко.

Він нагадав, що 28 жовтня 2020 року неподалік кордону з Україною КДБ Білорусі затримав так звану групу Ігоря Оленевича. У складі групи - Дубовський, Романов, Резанович.

"Всі вони - білоруські опозиціонери, які багато років відсиділи в білоруських в’язницях. Сам Ігор Оленевич був засуджений у 2010 році за спробу підпалу посольства РФ в Мінську", - уточнив екснардеп.

Невдовзі затримали також Миколу Автуховича і його групу спротиву: Артура Папка, Ірину Харачкіну, Сергія та Павла Резановичів, Любов Резанович, Ірину та Антона Мальхерів, Галину Дербиш, Володимира Гундера, Ольгу Майорову.

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Обидві групи отримали обвинувачення в перевезенні зброї і вибухівки з України, а також у тероризмі.

8 та 9 лютого 2021 року державний канал Лукашенка "ОНТ" опублікував 2 серії документального фільму "Тротил протесту".

"У ньому мене і мого колишнього бійця батальйону Дмитра Палойка (білоруса за національністю) звинуватили в поставках зброї і вибухівки Автуховичу та організації нелегального переходу кордону.

15 лютого 2021 року КДБ Білорусі додав до списку терористів 17 осіб.

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24 лютого із КДБ РБ надходить "доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі №20125030489", в якому вимагають допитати мене.

24 березня, якраз через місяць, СБУ проводить "спецоперацію щодо ПВК Семенченка-Шевченка".

Два дні керівництво ГУР МО намагається пояснити, що я виконував важливу роботу як конфіденційний співробітник.

Проте 26 березня суддя Печерського суду Константінова відправляє мене в одиночну камеру ізолятора СБУ", - пише Семенченко.

За його словами, ще через два місяці його захист заявить про відвід судді, адже у 2014 році вона видавала дозволи на обшуки майданівців, але його скасують. Константінова продовжила термін утримання в СІЗО ще на два місяці.

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"За ці 2 місяці єдиний допит, який у мене був, - за дорученням КДБ Білорусі, який провів слідчий СБУ. Питання так поставлені, що я маю надати їм усі дані щодо обставин перебування групи Автуховича в Україні, розкрити обсяги прикриття, прізвища та телефони офіцерів та конфіденційних співробітників ГУР МО, тобто фактично дати документальну базу для засудження білоруських патріотів за статтею "тероризм", - констатує Семенченко.

Він упевнений, що слова Путіна в посланні Федеральній раді про причетність до "спроби державного перевороту" в Білорусі "українських націоналістів", стосуються його.

"Після отримання ст. 260 (НЗФ), друга підозра - "тероризм", я зрозумів, хто ці "українські націоналісти". Це будемо ми. Звичайно, ще докинуть і економічних "негероїчних статей". А доводити будуть так само, як і в Білорусі: залякуючи людей "тяжкими статтями", змушуючи йти на "співпрацю" та "угоду". Заливаючи мене потоками бруду на ТБ та в інтернеті.

І це і є відповідь на питання, де ті герої-білоруси, які утворюють свої самооборони і добробати, які стануть в одину шеренгу з українцями проти російської агресії. Вони - у в'язниці", - вважає Семенченко.

Читайте також: Суд не змінив запобіжний захід Семенченку, він залишається під вартою, - адвокат

Він нагадав, що об 11:00 9 червня в суді на Солом'янській, 3-А, буде засідання щодо апеляції на запобіжний захід йому.

Семенченко також передав Автуховичу слова підтримки: "Я знаю, що ти мужньо поводишся на допитах, знаю, що тебе катують і ти так само зараз один у камері. Тебе так само зараз поливають брудом, як і мене. Не думай, що життя закінчилося, що немає майбутнього. що у твоєму теперішньому існуванні немає сенсу. Просто ти не береш від життя - ти даєш йому. Показуєш своєму народові приклад мужності і стійкості. А білорусам зараз це потрібно. Слава Україні! Живе Білорусь!"

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна".

Читайте також: Можливо, через агента НАБУ Шевченка хочуть дискредитувати "вагнергейт", - Семенченко

Автор: 

Білорусь (7925) розвідка (3856) КДБ Білорусі (57) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+33
У литейнанта баканова жена кацапка. Вы точно думаете, что квартальный чертолов будет работать на благо Украины?
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29.05.2021 19:34
+24
він каже, що СБУ працює у парі з болотним кдб.
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29.05.2021 19:39
+22
СБУ-філія ФСБ. Кому це не зрозуміло?
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29.05.2021 19:31
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похоже шо наш "патриот" семен сознательно шкварит белорусскую оппозицию.
Как раньше зебил билецкий шкварил Протасевича
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29.05.2021 19:27 Відповісти
кого вже шкварити? гебня усіх вже накрила.
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29.05.2021 19:32 Відповісти
Гебня накрыла по беспределу, а семен доказывает шо все, мол, правильно, - оппозиция получала в Украине оружие идля "переворота" бацьки.
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29.05.2021 19:37 Відповісти
він каже, що СБУ працює у парі з болотним кдб.
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29.05.2021 19:39 Відповісти
так для того его кгб и зафрахтовала,шоб типа "фсеаниадинакавые"
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29.05.2021 19:43 Відповісти
хз
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29.05.2021 19:44 Відповісти
Вряд чи в чувака сидячого в СІЗО велике поле для маневру.
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29.05.2021 19:46 Відповісти
це факт
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29.05.2021 19:47 Відповісти
Я читав цей його пост ще вчора. Закиди в бік СБУ там другорядні, головне, - це підтвердження що білоруси які вже сидять в тюрмі в Мінську справді отримували зброю і вибухівку для усунення бацьки. Що дивним чином співпадає з заявами *****.
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29.05.2021 19:56 Відповісти
тоді шо нового він сказав?
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29.05.2021 19:59 Відповісти
Просто легітимізував маразми бацькіної охранки, що обернеться хорошими строками а то й розстрілом для білорусів. А так нічого да....
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29.05.2021 20:03 Відповісти
важко сказати... бо там видно гра ще та йде.
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29.05.2021 20:05 Відповісти
Там гра йде в одні ворота.
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29.05.2021 20:11 Відповісти
можливо...слабких завжди затоптують.
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29.05.2021 20:13 Відповісти
Гришин известный козел-провокатор
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29.05.2021 20:15 Відповісти
Есть такое.
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29.05.2021 20:19 Відповісти
Це ти гебнявий провокатор, нічого він про зброю не казав, не зможеш ти навести йго таких слів!
Він каже про передачу досвіду та навчання!
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29.05.2021 22:18 Відповісти
Ну так у нас и раньше по "странному совпадению", как только прорашенские телеканалы теряли берега и начинался большой шум, то сразу находился типа "мститель", стреляющий по стенке здания канала из РПГ, поджигающий фойе, подбрасывающий десяток мешков под ворота и т.д. Ущерба минимум, зато тут-же поднимался шум заштатных защитников "свободы слова", позволяющий каналам выйти сухими из воды. И в Раше сразу синхронно начинали смаковать кадры со "злобными укрофашистами", гнобящими независимые СМИ.
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29.05.2021 20:06 Відповісти
Конкретно єтот пост семена.
Если б он хотел просто донести шо СБУ "работает по заказу" КГБ Белоруси то хватило б просто факта и все.
Но он называет имена белорусов которые сидят в минских тюрьмах и утверждает что им давали тут оружие. Что явно лишнее.
И надо быть идиотом чтоб не понимать что его слова выльются в новые обвинения для тех людей. Но семен не идиот.
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29.05.2021 20:22 Відповісти
Таки да. Как и Беля сдал с потрохами Протасевича.
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29.05.2021 20:26 Відповісти
Ну Семена може притисли - по ньому все ще питання, а ось Білецького 100% за язика ніхто не тягнув - там 100% робота на інтереси ворога
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30.05.2021 18:08 Відповісти
есть сомнения?
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29.05.2021 19:52 Відповісти
певні...але чим далі тим більше стає зрозумілим, що представники будь яких рухів доволі мутні персонажі.
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29.05.2021 19:55 Відповісти
а гэбня прозрачные персонажи?
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29.05.2021 20:15 Відповісти
звісно ні...якщо вірити одному ординському політологу то каци підтримують близько 200 різних рухів по всьому світу...лівих, правих, релігійних, націоналістичних, сепаратистських. важко назвати цих персонажів прозорими.
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29.05.2021 20:23 Відповісти
Под руководством 100%😈 баканова и указанию ************* 🤢🤡*********** , а для ЕС показуха ,якобы они демократы и вводят незначительные санкции
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29.05.2021 20:52 Відповісти
похоже, что не наш патриот Семенченко, был специально внедрен в белорусскую оппозицию, с целью информационного контроля, дискредитации и подрывной деятельности..
характерные разведпризнаки работы Семенченко, совпадают с "работой" Надийки Сявченко против Украины..
у них единый оперативный центр в Мацкве..
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29.05.2021 19:41 Відповісти
Та й в Україні вони не про Україну дбали.
СБУ за дорученням КДБ Білорусі з'ясовує обставини перебування в Україні білоруських опозиціонерів та обсяги прикриття ГУР МО, - Семенченко - Цензор.НЕТ 9958
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29.05.2021 21:11 Відповісти
І як Білецький "шкварив" Протасевича, сява?
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07.08.2021 17:58 Відповісти
Это да...а билецского слышали ,как он впереди кегебе Протасевича топил на расстрельный приговор .
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29.05.2021 19:55 Відповісти
СБУ вже філія КГБ БІлорусі, а не безпосередньо ФСБ РФ, як було при Януковочу?
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29.05.2021 19:31 Відповісти
може ФСБ щоб самим не палитися діє під дахом КГБ РБ?
Наших же теж використовували у різних сумнівних акціях за часів Кучми
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30.05.2021 18:11 Відповісти
СБУ-філія ФСБ. Кому це не зрозуміло?
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29.05.2021 19:31 Відповісти
Кто женщине платит, тот её и танцует.
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29.05.2021 19:40 Відповісти
опять кацапы прилелись доказывать,шо они мышебратья,шо прям спецслужбами дружат .
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29.05.2021 19:45 Відповісти
У литейнанта баканова жена кацапка. Вы точно думаете, что квартальный чертолов будет работать на благо Украины?
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29.05.2021 19:34 Відповісти
порученцы... КГБ республики Конго им еще ничего не поручало?
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29.05.2021 19:36 Відповісти
В комментариях СБУ с подачи белорусского КГБ отреагировала мгновенно.
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29.05.2021 19:38 Відповісти
СБУ работает по тем на кого укажут, сильно здесь влияние лукашенкофилов из ОП ощущается.
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29.05.2021 19:38 Відповісти
Хотя Семенченко тоже патриот с почасовой оплатой.
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29.05.2021 19:41 Відповісти
хотелось бы почетать статью Юрия Бутусова - шо он об єтом думает? Зеля вже державник чи ше нє?
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29.05.2021 19:39 Відповісти
Всё смешалось в доме Облонских...
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29.05.2021 19:40 Відповісти
причем давно - тока тока глаза разувать начинаем...
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29.05.2021 19:42 Відповісти
Тот же клоун только начинал в балаклаве.
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29.05.2021 19:40 Відповісти
начинал он с убийства в Крыму в 90-е и прятания от следствия в рашке
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29.05.2021 20:17 Відповісти
Судя по количеству комментов, все восприняли инфу правильно. Че трепыхаться? Семенченко, Стерненко, Рифф и далее по списку. Будут выбивать по одному. Потому как судья Константинова - она патриот своей родины. Мож ей за Семенченко героя россии дадут?! И звание - капитан СВР МО РФ. А она жизнью во вражеском логове рискует. Прям как Штирлиц. И таких "штирлицов" полно. В СБУ прям всем причастным к делу Семенченко можно билеты на поезд на родину покупать. Оптом. А там на Киевском вокзале ФСБ и СВР на перроне разберуться между своими агентами. Нет ли случайно такого списочка ни у кого в доступе? Чисто повосхищаться. Мож цветочек там какой подарить, на вокзале.
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29.05.2021 19:43 Відповісти
а рифф тут каким боком к косте гришину?норовишь зафсеаниадинаковить,кацапа?
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29.05.2021 19:49 Відповісти
та і Стерненко там дивно виглядає
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30.05.2021 18:12 Відповісти
кучма - Украина - не параша. бульбохуйло - белопараша не Украина.
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29.05.2021 19:48 Відповісти
а сразу в телефон - отье..тесь совки немытые совсем никак нельзя?
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29.05.2021 19:50 Відповісти
А СБУ это филиал кгб ?
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29.05.2021 19:50 Відповісти
утешает мысль - пулемет у Яроша будет сверкать, стреляль будет ли?
от там и посмотрим....
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29.05.2021 19:52 Відповісти
Что то мне подсказывает, что миссия Яроша написать из за границы историю украинского сопротивления
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29.05.2021 22:14 Відповісти
есть отличное задание для порученцев в СБУ - пересчитать страусов и кенгурей в Украине...
оружие с собой брать...
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29.05.2021 19:56 Відповісти
Если эти твари убьют Протасевича,то билецкий должен подохнуть
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29.05.2021 19:57 Відповісти
шиза какая-то. где связь?
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29.05.2021 20:01 Відповісти
Так то не белецкий рассказал шо Протасевич воевал в Азове?
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29.05.2021 20:05 Відповісти
дословно он сказал что Протасевич "воевал с нами"(вместе с нами). В любом случае белецкому можно было промолчать.
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29.05.2021 20:29 Відповісти
Да ладно,как билецкий его притопил -это песня...все знали,что это кацапская шваль -вот оно это и доказало.билецкого на гиляку!
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29.05.2021 20:42 Відповісти
Даже билецкий ,под громким заголовком,уточняет,что он был только в роли журналиста....не обращайся больше ко мне,убийца!
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29.05.2021 21:23 Відповісти
Прикольные у мадам заявы - Протасевич в тюрьме у Лукашенко, но в его смерти уже виноват ы коментаторы на цензоре. Очень напоминает спецоперацию фсб, проведенную руками адвоката, армянина по национальности - Виталия Погосяна, по перенесению вины с руских террористов на украинского офицера. В этой спецоперации кстати еще и журналисты активно участвовали.
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29.05.2021 23:11 Відповісти
Та досить вже 3.14здіти про те, що бачить і чує весь світ. Білецький заявив про ТЕ, що було відомо ВСІМ. І це ніяк не могло вплинути І НЕ ВПЛИНУЛО НА ПОДАЛЬШУ ДОЛЮ ПРОТАСЕВИЧА. Не підміняйте поняття і не намагайтесь перекласти вину з бандита луки мудіщєва на українського Героя Андрія Білецького. І не треба прилітати сюди справу генерала Назарова. Так збили літак кацапські падлюки, з цим ніхто не сперечається. Назарова судили за службову халатність: знав про небезпеку з боку сєпарських ППО, був заздалегідь попереджений про неї, а при плануванні і проведенні операції тупо на цю небезпеку поклав. За ЦЕ і судять. І ЦЕ - правильно, бо касабське:"Баби нових наражають", нам не підходить. У нас Є ВЛАСНІ приклади військової майстерності Конашевича-Сагайдачного, Хмельницького, Виговського...Там було девізом : " Не числом, а вмінням".
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07.08.2021 18:42 Відповісти
они его убьют - не для апельсинами его кормить самолет сажали.......
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29.05.2021 20:06 Відповісти
Тебе, коли мамка народжувала, ти на підлогу впала і головою вернулась?
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07.08.2021 18:20 Відповісти
А почему нет? СБУ выдала Руслана Тумгоева на пытки в РФ, записала бойцов батальона им. шейха Мансура в террористы. Шестерила у Медведчука. Как был филиал ФСБ, так и остался.
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29.05.2021 20:01 Відповісти
Што?! Да вы **** ухуели мрази!
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29.05.2021 20:01 Відповісти
сбу на прикорме у *****
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29.05.2021 20:02 Відповісти
от бы где Совету Национальной Безопасноти собраться и озаботится....
но не тот совет - и дела не его....
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29.05.2021 20:10 Відповісти
Я доверяю Гришину. Он фактически пострадал из- за наводки беларусов, а кто для нас Лукашенко. Неужели тоже шеф, как и Путлер?
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29.05.2021 20:12 Відповісти
сбу вы че там в край о)( .....ели Какое сотрудничество с кгб белорусь
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29.05.2021 20:21 Відповісти
Суд присяжных и судилава с филиялом фэсэбэ сядут.
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29.05.2021 20:30 Відповісти
Як що це правда, то може вже прийщов час переіменовувати сбу у фсб ?
Україні така спецслужба не потрібна - бо вона потрібна Кремлю
Але треба сказати що і в СБУ є патріоти України, не на керуючих посадах, але є.
На них і вся надія.
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29.05.2021 20:31 Відповісти
СБУ за дорученням КДБ Білорусі з'ясовує обставини перебування в Україні білоруських опозиціонерів та обсяги прикриття ГУР МО, - Семенченко - Цензор.НЕТ 8997
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29.05.2021 20:33 Відповісти
Сольют, падлюки, и этих... Если уж своих не жалеют, то этих и подавно. А тем более, если об этом "намекнул" сам *****-самодержец! Хана беларусам на долгие годы...
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29.05.2021 20:36 Відповісти
Этот Бенин холуй никак не поймет, что у Бени уже есть зеленый Буратино и никакие Арлекины ему уже не нужны.
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29.05.2021 20:42 Відповісти
Сто пудов)
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29.05.2021 21:49 Відповісти
СБУ по поручению КГБ Беларуси

Вот, собственно, и финиш. ЗЕбилы сделали это вместе.
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29.05.2021 21:09 Відповісти
СБУ за дорученням КДБ Білорусі з'ясовує обставини перебування в Україні білоруських опозиціонерів та обсяги прикриття ГУР МО, - Семенченко - Цензор.НЕТ 9092
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29.05.2021 21:22 Відповісти
А московский поп Кирилл что говорит за свои филиалы ФСБ в Украине? На девок и водку даёт своим служителям РПЦ в Украине?
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29.05.2021 21:35 Відповісти
в 2004 году Кучма хотел всунуть дважды не сидевшего донецколго Хряка в кресло крысадента Украины...прролетел Данилыч с наследником...теперь Данилыч хочет чтобы Зеля побил его рекорд 2 каденции к ряду....Зеля будет сидеть 3 каденции..., 73 % дятлов готовы
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29.05.2021 22:01 Відповісти
Беня відмовився від Семена, грошей ясна річ не заплатив. Семен як завжди, підставив своїх, зараз патякає про ГУР, замориш чортів. Ну кримінальна душа в нього, та віддайте його білорусам. В Україні повітря буде чистіше.
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29.05.2021 22:04 Відповісти
73 % легко манипулируемого быдла, в этот раз не разрываясь на власть и "оппозицию"(для поражающего эффекта), избрали - с подачи филиала конторы глубокого бурения (фсб+сбу+сбу-рб), - загримированного клоуна Вовочку, президентом Украины, и теперь хочете, чтоб в нашей стране воцарились мир и благодать? Не будет этого. Будут одни провокации. Гебня в хайпе, в возбуждении. Власть от них никуда не делась. Быдло осталось родным и податливым. Не даром они занимались селекцией 70 лет советской власти+30 лет инфантильной независимости, отстреливая в свое время и просеиваля его все эти годы. 25% думающих, и старающихся думать и плыть против течения, без постоянных стрессов-Майданов, не в состоянии что-либо сделать эволюционным, демократическим путем.
Заметили, что Одной регулярной "оппозиционерше-провокаторше" на выборах, в сей раз гебня выделила очень мало процентов и она как-то сразу сникла в этом парЛЕМЕНТЕ?
Поэтому нет смысла в чем-то подозревать Семенченко. Не тот случай. В темную его используют или он завербованный провокатор, не суть проблемы белорусских оппозиционеров. Суть в том, что, возглавляемые бакановым гебнявые блохи, начали в открытую подыгрывать своим коллегам по профессии.
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30.05.2021 04:59 Відповісти
Вихід, як завжди - простий і доступний. 24-го, на День Незалежносгі, після Параду нагадати у доступній дебілу, чи то пак, зебілу формі, ХТО воно є, де його місце і які "червоні лінії" йому КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА ПЕРЕТИНАТИ. В максимально доступній і, безумовно, мирній формі, як от, коли захищали СТЕРНЕНКА, наприклад. Тоді ж воно зрозуміло, зрозуміє і зараз, а якщо НІ, то треба буде підбирати більш дієві і ефективні заходи. Сили і засоби у НАС, УКРАЇНЦІВ, Є. ПЕРЕВІРЕНІ І ЕФЕКТИВНІ.
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07.08.2021 18:15 Відповісти
 
 