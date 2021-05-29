СБУ за дорученням КДБ Білорусі з'ясовує обставини перебування в Україні білоруських опозиціонерів та обсяги прикриття ГУР МО, - Семенченко

За час перебування в СІЗО Семена Семенченко допитували один раз. СБУ за дорученням КДБ Білорусі намагалося з'ясувати обставини перебування групи білоруського опозиціонера Миколи Автуховича в Україні, а також конфіденційних співробітників ГУР МО.

Про це екснардеп повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що під час активних протестів у Білорусі в жовтні-листопаді 2020 року "до Україні один за одним прибували білоруські патріоти".

"Зокрема, до Києва приїхали Микола Автухович та Артур Папок. Автухович багато років відсидів у білоруських в’язницях. Він єдиний із відомих білоруських дисидентів заявив про те, що мирні акції нічого не дадуть проти кривавого режиму Лукашенка-Путіна. І публічно закликав до спротиву. На насилля - відповідати насиллям. Захищати жінок та дітей! Він був готовий пройти той шлях, який пройшли українці в 2014 році. Від "Самооборони" Майдану до добровольчих батальйонів. І білоруські патріоти звернулись до українських майданівців та добровольців, щоб із ними поділились досвідом, щоб отримати навички боротьби, щоб було куди вивезти та розмістити сім’ї, щоб скоординувати дії з українцями, якщо після "білоруського майдану" почнеться російська агресія. Це не була лише допомога громадськості. У зв’язку з високою важливістю питання для нашої національної безпеки, цю роботу повністю відслідковувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Однак після приїзду стало відомо, що за білоруськими патріотами в Україні велось спостереження, їхні телефонні переговори прослуховувались. І йдеться зараз не тільки про групу Миколи Автуховича, але і про інші групи білоруських патріотів, які шукали допомоги та підтримки в Україні", - пояснив Семенченко.

Він нагадав, що 28 жовтня 2020 року неподалік кордону з Україною КДБ Білорусі затримав так звану групу Ігоря Оленевича. У складі групи - Дубовський, Романов, Резанович.

"Всі вони - білоруські опозиціонери, які багато років відсиділи в білоруських в’язницях. Сам Ігор Оленевич був засуджений у 2010 році за спробу підпалу посольства РФ в Мінську", - уточнив екснардеп.

Невдовзі затримали також Миколу Автуховича і його групу спротиву: Артура Папка, Ірину Харачкіну, Сергія та Павла Резановичів, Любов Резанович, Ірину та Антона Мальхерів, Галину Дербиш, Володимира Гундера, Ольгу Майорову.

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Обидві групи отримали обвинувачення в перевезенні зброї і вибухівки з України, а також у тероризмі.

8 та 9 лютого 2021 року державний канал Лукашенка "ОНТ" опублікував 2 серії документального фільму "Тротил протесту".

"У ньому мене і мого колишнього бійця батальйону Дмитра Палойка (білоруса за національністю) звинуватили в поставках зброї і вибухівки Автуховичу та організації нелегального переходу кордону.

15 лютого 2021 року КДБ Білорусі додав до списку терористів 17 осіб.

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24 лютого із КДБ РБ надходить "доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі №20125030489", в якому вимагають допитати мене.

24 березня, якраз через місяць, СБУ проводить "спецоперацію щодо ПВК Семенченка-Шевченка".

Два дні керівництво ГУР МО намагається пояснити, що я виконував важливу роботу як конфіденційний співробітник.

Проте 26 березня суддя Печерського суду Константінова відправляє мене в одиночну камеру ізолятора СБУ", - пише Семенченко.

За його словами, ще через два місяці його захист заявить про відвід судді, адже у 2014 році вона видавала дозволи на обшуки майданівців, але його скасують. Константінова продовжила термін утримання в СІЗО ще на два місяці.

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"За ці 2 місяці єдиний допит, який у мене був, - за дорученням КДБ Білорусі, який провів слідчий СБУ. Питання так поставлені, що я маю надати їм усі дані щодо обставин перебування групи Автуховича в Україні, розкрити обсяги прикриття, прізвища та телефони офіцерів та конфіденційних співробітників ГУР МО, тобто фактично дати документальну базу для засудження білоруських патріотів за статтею "тероризм", - констатує Семенченко.

Він упевнений, що слова Путіна в посланні Федеральній раді про причетність до "спроби державного перевороту" в Білорусі "українських націоналістів", стосуються його.

"Після отримання ст. 260 (НЗФ), друга підозра - "тероризм", я зрозумів, хто ці "українські націоналісти". Це будемо ми. Звичайно, ще докинуть і економічних "негероїчних статей". А доводити будуть так само, як і в Білорусі: залякуючи людей "тяжкими статтями", змушуючи йти на "співпрацю" та "угоду". Заливаючи мене потоками бруду на ТБ та в інтернеті.

І це і є відповідь на питання, де ті герої-білоруси, які утворюють свої самооборони і добробати, які стануть в одину шеренгу з українцями проти російської агресії. Вони - у в'язниці", - вважає Семенченко.

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Він нагадав, що об 11:00 9 червня в суді на Солом'янській, 3-А, буде засідання щодо апеляції на запобіжний захід йому.

Семенченко також передав Автуховичу слова підтримки: "Я знаю, що ти мужньо поводишся на допитах, знаю, що тебе катують і ти так само зараз один у камері. Тебе так само зараз поливають брудом, як і мене. Не думай, що життя закінчилося, що немає майбутнього. що у твоєму теперішньому існуванні немає сенсу. Просто ти не береш від життя - ти даєш йому. Показуєш своєму народові приклад мужності і стійкості. А білорусам зараз це потрібно. Слава Україні! Живе Білорусь!"

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна".

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