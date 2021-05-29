Основна причина поранень і загибелі мирних жителів на Донбасі - боєприпаси, що не розірвалися, - ОБСЄ

Міни, боєприпаси, що не розірвалися, та інші вибухонебезпечні предмети стали основною причиною смертей і поранень мирних жителів на Донбасі.

Про це йдеться в тематичному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

Жертвами стають громадяни обабіч від лінії зіткнення.

Зокрема, в період із листопада 2019 року до березня 2021 року СММ підтвердила інформацію про 76 жертв серед цивільного населення унаслідок спрацьовування мін, боєприпасів, що не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів - 20 людей загинули і 56 зазнали поранень. З них понад 85% – чоловіки (56) і хлопчики (9), а решта - жінки (10) та одна дівчинка.

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"Мирні жителі гинуть і зазнають поранень унаслідок спрацьовування мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів під час занять повсякденними справами. Понад половина випадків (44), підтверджених і задокументованих Місією упродовж звітного періоду, - це випадки, коли мирні жителі знаходили боєкомплект, інші боєприпаси, що не розірвалися, або гранати, які спрацьовували через неправильне поводження або під час спроб їх розібрати, зокрема з метою отримання деталей на продаж металобрухту, намагаючись заробити собі на життя", - йдеться в документі.

Крім того, цивільні особи гинули і зазнавали поранень від спрацьовування цих предметів під час роботи на полях, прогулянок уздовж берегів річок, збору дров і в побуті.

За даними ОБСЄ, жертвами стали:

у Донецькій області - 12 осіб у підконтрольних уряду районах і 19 у непідконтрольних;

у Луганській області - 9 осіб у підконтрольних уряду районах і 36 у непідконтрольних.

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Крім того, як зазначається, наявність мін, боєприпасів, що не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів також продовжує впливати на повсякденне життя людей на сході України: на їхню свободу пересування, доступ до послуг, освіти, здоров'я, землі і економічних можливостей.