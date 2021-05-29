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Новини Агресія Росії проти України
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Основна причина поранень і загибелі мирних жителів на Донбасі - боєприпаси, що не розірвалися, - ОБСЄ

Основна причина поранень і загибелі мирних жителів на Донбасі - боєприпаси, що не розірвалися, - ОБСЄ

Міни, боєприпаси, що не розірвалися, та інші вибухонебезпечні предмети стали основною причиною смертей і поранень мирних жителів на Донбасі.

Про це йдеться в тематичному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

Жертвами стають громадяни обабіч від лінії зіткнення.

Зокрема, в період із листопада 2019 року до березня 2021 року СММ підтвердила інформацію про 76 жертв серед цивільного населення унаслідок спрацьовування мін, боєприпасів, що не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів - 20 людей загинули і 56 зазнали поранень. З них понад 85% – чоловіки (56) і хлопчики (9), а решта -  жінки (10) та одна дівчинка.

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"Мирні жителі гинуть і зазнають поранень унаслідок спрацьовування мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів під час занять повсякденними справами. Понад половина випадків (44), підтверджених і задокументованих Місією упродовж звітного періоду, - це випадки, коли мирні жителі знаходили боєкомплект, інші боєприпаси, що не розірвалися, або гранати, які спрацьовували через неправильне поводження або під час спроб їх розібрати, зокрема з метою отримання деталей на продаж металобрухту, намагаючись заробити собі на життя", - йдеться в документі.

Крім того, цивільні особи гинули і зазнавали поранень від спрацьовування цих предметів під час роботи на полях, прогулянок уздовж берегів річок, збору дров і в побуті.

За даними ОБСЄ, жертвами стали:

у Донецькій області - 12 осіб у підконтрольних уряду районах і 19 у непідконтрольних;

у Луганській області - 9 осіб у підконтрольних уряду районах і 36 у непідконтрольних.

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Крім того, як зазначається, наявність мін, боєприпасів, що не розірвалися, та інших вибухонебезпечних предметів також продовжує впливати на повсякденне життя людей на сході України: на їхню свободу пересування, доступ до послуг, освіти, здоров'я, землі і економічних можливостей.

Автор: 

ОБСЄ (3501) смерть (6741) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+12
а может все же главная и пероочередная причина - гибридная агрессия вшивой рахи???
ибо не было б агрессии - не было б и разбросанных абы где боеприпасов
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29.05.2021 20:02
+4
***** спихує домбасам некондицію.
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29.05.2021 20:08
+4
"Основная причина ранений и гибели мирных жителей на Донбассе - неразорвавшиеся боеприпасы, - ОБСЕ"
_Основная причина - нападение расии и война против Украины! А ОБСЕ - тварь и подельник людоеда!
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29.05.2021 20:19
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а может все же главная и пероочередная причина - гибридная агрессия вшивой рахи???
ибо не было б агрессии - не было б и разбросанных абы где боеприпасов
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29.05.2021 20:02 Відповісти
***** спихує домбасам некондицію.
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29.05.2021 20:08 Відповісти
То він так проводить "утилізацію" ***********, що вислужили встановлені строки зберігання... Так "дешевше", ніж колупаться в арсеналах. Років два тому читав "сльози "іхтамнєтів", що до четверті *********** "не фуричать", як треба - або не вистрілюють, або падають, куди-попало. А деякі і у стволах рвуться, їм голови відриваючи...
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29.05.2021 20:21 Відповісти
Не...а. Основная причина это типа беспредельно ущемленное укроФошиздами огромное стадо под названием "народ Дамбаса" возжелавшее рашку из телевизора и вселенскую шару из плюшек. "Кормильцы" сами позвали войну в свой дом, и кто им после этого доктор.
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29.05.2021 20:17 Відповісти
к тактике если - основная причина гибeли бойцов ВСУ какая? - контрмеры?
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29.05.2021 20:17 Відповісти
Неустановленные боеприпасы выпущенные из неустановленного оружия, неустановленными лицами...
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29.05.2021 20:22 Відповісти
по неустановеным целям и неустановленой траектории...
бриты - може у вас?
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29.05.2021 20:25 Відповісти
-- предлагаю преступить от тактики к стратегии!
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29.05.2021 20:46 Відповісти
ты знаешь шо ты уже перехрещеный, зема? - там на ветке модер перекрестил всех....
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29.05.2021 20:49 Відповісти
"Основная причина ранений и гибели мирных жителей на Донбассе - неразорвавшиеся боеприпасы, - ОБСЕ"
_Основная причина - нападение расии и война против Украины! А ОБСЕ - тварь и подельник людоеда!
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29.05.2021 20:19 Відповісти
Неопознанная военная техника, наемники в форме без опознавательных знаков, номерные могилы.
Как тщательно все смазывают и сглаживают!
Никакой рашки: только "та сторона"!
ООН, ОБСЕ, ВОЗ, ЕС превратились в контур мелом на асфальте.
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29.05.2021 20:21 Відповісти
Зеля заробляє як уміє .
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29.05.2021 20:23 Відповісти
А что просили,то и получили! "Путин,введи!!!" Х-ло ввело,что не так,я не понял?!
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29.05.2021 20:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hmKlGu3Im2c кацапни в бамбасе нет
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29.05.2021 20:31 Відповісти
разослать им в качестве гуманитарки аккумуляторные болгарочки. неразорвавшихся боеприпасов сразу поуменьшится, как и самой ваты.
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29.05.2021 20:33 Відповісти
Як можна загинути від нерозірваного **********? Молотком по ньому бити?
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29.05.2021 20:34 Відповісти
И молотком, и зубилом. И в костер бросали. Мало-ли идиотов.
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29.05.2021 21:47 Відповісти
Вон оно что...
Рассея, как всегда, нипричём.
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29.05.2021 20:37 Відповісти
Логика подсказывает, что всё таки разорвавшиеся...
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29.05.2021 20:38 Відповісти
Ждал этого тезиса. Неразорвавшийся боеприпас может разрушить психику журналиста, клоуна в офисе президента, и даже учительницы руского языка, но ранить и убить неразорвавшийся боеприпас ну никак не может.
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29.05.2021 23:29 Відповісти
Это следствие. Основная причина - это ***** с его манией и отсутствия мозгов у "кормильцев"
Основна причина поранень і загибелі мирних жителів на Донбасі - боєприпаси, що не розірвалися, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 468
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29.05.2021 21:43 Відповісти
А можно узнать, кто в ОБСЕ пишет эти докторские диссертации ?
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30.05.2021 00:58 Відповісти
Основная причина ранений и гибели мирных жителей на Донбассе - свинособаки
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30.05.2021 09:14 Відповісти
 
 