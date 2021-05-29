Перші результати щодо розробки української вакцини проти коронавірусу оприлюднять у вересні, - Ляшко
Два українські інститути, які займаються розробкою вакцини проти коронавірусу, презентують перші результати роботи вже у вересні 2021 року.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"У вересні мають презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з Національного фонду досліджень. Це інститути Сибірного (Інститут біології клітини у Львові. - Ред.) і Комісаренка (Інститут біохімії ім. Палладіна у Києві. - Ред.). Щодо приватної компанії ("Діапрофмед". - Ред.), то ми не робили туди інвестиції, я не можу їм казати, коли представити результати. Чи перейдуть результати, які вони зараз приведуть, в інші стадії, це питання, побачимо. Це те, на що ми маємо зважати, але не робити пріоритетом. Тут головне, що ми запустили розробку і пішов розвиток науки в бік розробки імунобіологічних препаратів", - повідомив він.
У вересні мають презентувати не готову вакцину проти коронавірусу, а результати певного етапу досліджень.
Ляшко не знає, чи розглядається наразі питання подачі української вакцини на прекваліфікацію ВООЗ, але додав, що це дуже дороге задоволення.
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Только только черешня появилась!
Явный фотошоп!
Уже наверное поправляет здоровье в Белорусии...
лучше подождем результатов
Мне одному кажется что это Гиперлууп 2 и чья то кормушка?