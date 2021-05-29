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Новини Коронавірус і карантин
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Перші результати щодо розробки української вакцини проти коронавірусу оприлюднять у вересні, - Ляшко

Перші результати щодо розробки української вакцини проти коронавірусу оприлюднять у вересні, - Ляшко

Два українські інститути, які займаються розробкою вакцини проти коронавірусу, презентують перші результати роботи вже у вересні 2021 року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У вересні мають презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з Національного фонду досліджень. Це інститути Сибірного (Інститут біології клітини у Львові. - Ред.) і Комісаренка (Інститут біохімії ім. Палладіна у Києві. - Ред.). Щодо приватної компанії ("Діапрофмед". - Ред.), то ми не робили туди інвестиції, я не можу їм казати, коли представити результати. Чи перейдуть результати, які вони зараз приведуть, в інші стадії, це питання, побачимо. Це те, на що ми маємо зважати, але не робити пріоритетом. Тут головне, що ми запустили розробку і пішов розвиток науки в бік розробки імунобіологічних препаратів", - повідомив він.

У вересні мають презентувати не готову вакцину проти коронавірусу, а результати певного етапу досліджень.

Читайте також: Українські вчені розробляють білкову вакцину проти COVID-19. Доклінічні випробування заплановані на осінь, - директор Інституту біології клітини НАНУ Сибірний

Ляшко не знає, чи розглядається наразі питання подачі української вакцини на прекваліфікацію ВООЗ, але додав, що це дуже дороге задоволення.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Первые результаты по разработке украинской вакцины от коронавируса представят в сентябре, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3470
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29.05.2021 20:47
+5
Саме так. Будуть випробовувати на соєвих ідіотах.
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29.05.2021 21:12
+4
Вызовите санитаров к главному санитару. И в палату к Голохвастову, пусть поупражняется с великим генератором тупых изречений в учености.
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29.05.2021 20:57
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Первые результаты по разработке украинской вакцины от коронавируса представят в сентябре, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3470
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29.05.2021 20:47 Відповісти
Так еще не сезон!
Только только черешня появилась!
Явный фотошоп!
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29.05.2021 20:53 Відповісти
Зато идея!
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29.05.2021 20:56 Відповісти
сім'я маленького дьйопоша вже запускає дистилятор )
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29.05.2021 20:51 Відповісти
господи, за что нам все ЭТО????
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29.05.2021 20:52 Відповісти
Теж мені нова вакцина

Первые результаты по разработке украинской вакцины от коронавируса представят в сентябре, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2260
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29.05.2021 20:57 Відповісти
Вызовите санитаров к главному санитару. И в палату к Голохвастову, пусть поупражняется с великим генератором тупых изречений в учености.
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29.05.2021 20:57 Відповісти
и привьют верховну раду
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29.05.2021 20:57 Відповісти
Знайома в Італії другий раз "пфайзером" ширнулась. Ковбасить цілий день ніпадєцкі.
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29.05.2021 20:58 Відповісти
без пфайзера и с ковидом ее еще больше колбасило бы
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29.05.2021 21:41 Відповісти
Меня тоже колбасило денек после АстраЗенеки, но сейчас как огурчик Вторая прививка будет через 12 недель
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29.05.2021 21:48 Відповісти
Это какой любопытно этап, первый, второй или третий? Скорей всего первый?
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29.05.2021 20:58 Відповісти
Это имеет какое-то отношение к данной теме или ты лишь бы ляпнуть?
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29.05.2021 21:14 Відповісти
Тоже самое, как и ты. А теперь докажи обратное
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29.05.2021 21:23 Відповісти
якщо назву ще не придумали, то нульовий.
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29.05.2021 21:40 Відповісти
Вакциной скоро будет перенаполнен весь мир, толку то сейчас, изобретать новую...
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29.05.2021 21:43 Відповісти
застав дурня богу молиться він і лоба поб"є.
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29.05.2021 23:08 Відповісти
как поймаете Степанова, так на нём вакцину испробуйте..
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29.05.2021 20:58 Відповісти
Ключевой элемент фразы: "как поймают".
Уже наверное поправляет здоровье в Белорусии...
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29.05.2021 21:01 Відповісти
А лотерея в мульён зелени для рискнувших появится тоже в сентябре?😁
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29.05.2021 20:59 Відповісти
Перші результати щодо розробки української вакцини проти коронавірусу оприлюднять у вересні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1922
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29.05.2021 21:00 Відповісти
на ком проверять будут? на тех кого не жалко?
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29.05.2021 21:04 Відповісти
жалко всех - даже откровенных тварей жалко... но не очень....
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29.05.2021 21:10 Відповісти
Саме так. Будуть випробовувати на соєвих ідіотах.
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29.05.2021 21:12 Відповісти
Ну на тебе точно не получится: потребуется справка о дееспособности.
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29.05.2021 21:18 Відповісти
Бачиш, зебілко, "соєвих ідіотів" у природі не існує - це плід фантазії зебілів. Українська вакцина від коронавірусу - теж плід фантазії зебілів. Думку уловлюєш, чи підказати? 😁 До речі, Ляшко зебілам дає підказку:"Ляшко не знает, рассматривается ли сейчас вопрос подачи украинской вакцины на преквалификацию ВОЗ, но добавил, что это очень дорогое удовольствие.Источник: https://censor.net/ru/n3268273. Пояснити тобі, що це означає, чи сам допреш? 😁Іантазер зелений! 😂
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29.05.2021 21:38 Відповісти
Молодец. Теперь иди ко мне , я орошу твоё личико своей божьей росой. Познаеш вкус своего хозяина. Она конечно не зелёная как у осла оманского, но я думаю ты всё равно насладишся её вкусом и запахом.
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29.05.2021 23:42 Відповісти
Перші результати щодо розробки української вакцини проти коронавірусу оприлюднять у вересні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1676
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30.05.2021 11:23 Відповісти
я бы первые екземпляры в Австралию переслал и Архивариуса кольнул - вы себе представляете ети все песни после етого?
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29.05.2021 21:08 Відповісти
я бы не стал хаять то,что еще не сделано...как показывает опыт и практика-украинцы умеют удивить мир своим продуктом.впрочем как и ошарашить .
лучше подождем результатов
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29.05.2021 21:43 Відповісти
Те я правильно понял, что за деньги налогоплательщиков вы "разрабатываете" то что уже давно разработано и проверено? То, что когда пройдёт все этапы создания и проверки будет стоить в несколько раз дороже чем аналоги, которые уже работают на практике, и будут только улучшаться?
Мне одному кажется что это Гиперлууп 2 и чья то кормушка?
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29.05.2021 23:57 Відповісти
Очередное ,Велике будивництво' Коронобесие должно кормить себя само. Ничего личного.
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30.05.2021 03:52 Відповісти
 
 