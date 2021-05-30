ДБР зловило на контрабанді компанію "Преміум-пакет", що працює під "дахом" СБУ, - Бутусов. ФОТОрепортаж
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У Києві затримали 4 тонни контрабандного брендового одягу компанії "Преміум-пакет", яку покриває СБУ. Власника "Преміум-пакет" Олександра Акста Зеленський і Баканов відмовилися вносити до списку санкцій контрабандистів.
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Державне бюро розслідувань затримало 4 тонни нелегально ввезеного в Україну брендового одягу, який не помітили борці з контрабандою із СБУ.
20 травня аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку літак Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, рейс PS712 / AUI712 Стамбул-Бориспіль.
Під час огляду на борту було виявлено комерційний вантаж одного з найбільших поштових операторів "Преміум-пакет". У пакетах по 50 кілограмів на борту літака виявилося завантажено 4 тонни одягу відомих світових брендів (судячи з усього, це якісні контрафактні підробки, вартість яких може оцінити тільки експертиза. Туреччина спеціалізується на такому виробництві).
Скандал у тому, що весь цей вантаж не задекларовано як імпорт, і за нього не потрібно сплачувати митнй збір, "Преміум-пакет" все це оформив просто як посилки громадян вагою по 50 кг", - повідомив журналіст.
За його даними, вантаж переправили до Києва. 28 травня ДБР провело огляд і перевірку документів. "Виявилося, що жодної вантажної декларації немає", - зазначив Бутусов і доклав до посту фотографії, на яких видно, що "це не особисті посилки громадян, а просто партії товару".
"ДБР почала розслідування, контрабанда у нас поки що не кримінальна відповідальність, але заплатити всі митні збори вантажовласники зобов'язані. Річ тут в іншому: очевидно, що просто випадково попалися перевізники, коли замість обумовленого коридору поставки аварійний літак сів в іншому аеропорту. У ЗМІ багато написано про те, що компанія "Преміум-пакет", власниками якої є громадянин Німеччини Олександр Акст і громадянин України Леонід Мейтін, багато років використовується як канал для завезення контрабанди та ухилення від сплати податків саме за такою схемою.
Дорогі комерційні вантажі розфасовуються і оформляються як особисті посилки, які не підлягають декларуванню, і потім за негласною домовленістю із різними силовиками і перевіряючими завозяться в Україну. Слідів така контрабанда не залишає, все залишається таємницею, це розкривається дуже рідко, ось як унаслідок випадкової аварії літака і посадки в Одесі. Усі канали налагоджено.
А ось магазини брендового одягу та електроніки, як і раніше, наповнені товаром, який не відображено в митних базах даних.
Не раз писалося, що існує і процвітає ця схема, оскільки вона працює під "дахом" Служби безпеки України. Наразі її куратором називають Андрія Наумова - всесильного при Баканові начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який взяв під контроль всі найприбутковіші потоки. Наумов користується повною підтримкою президента Володимира Зеленського, який присвоїв колишньому прокурору військове звання - бригадний генерал СБУ- лише за один рік служби і зробив його посаду у СБ генеральською.Фаворит. Журналісти "Схем" зафіксували, як Наумов довго гуляє навколо будівлі СБУ з начальником департаменту з боротьби із контрабандою Артемієм Капелюхою. Мабуть, обговорюють такі деталі, які не можна озвучувати у службових кабінетах", - пише журналіст.
Він звернувся до президента Володимира Зеленського: "Як же так, Володимире Олександровичу? Адже ви запровадили санкції проти контрабандистів, чому ж у країні продовжують працювати "схеми"? І чому ж ви з Бакановим не запровадили санкції проти Олександра Акста, адже про це багато разів писали журналісти, і такі випадки в практиці роботи поштових компаній і "Преміум-пакету" аж ніяк не поодинокі?
Щодня десятками літаків і автомашин завозяться десятки і сотні тонн особистих посилок. Це затримання - лише мала крапля у цьому потоці. Коли чекати реакцію РНБО на цей випадок, чи будуть розширювати санкційний список, чи, як зазвичай, все спробують замовчати? Чекаємо офіційного повідомлення, скільки грошей сплачено до бюджету з цього вантажу. Досить імітувати".
Будь ласка, зачекайте...
Нормальні люди давно замовляють за кордоном.
Чемпіони по боротьбі з корупцією?
придётся опять у Авакова клоуном подрабатывать
Не благодарите, ваш Кэп...
Всі ці бренди на фото - це голімі підробки, але зебілам байдуже, вони підробку у преЗЕденти обрали.
Источник: https://censor.net/ru/n3268276
Мне все это напоминает тряпичников из Африки.... Навезли тряпья из Франции и как обезьяны 🦧 наряжаются
1) випадково попалися перевізники (тут має бути: випадково трапилися перевізники)
2) багато років використовується як канал (має бути: багато років використовують, як канал)
3) вантажі розфасовуються і оформляються (має бути: вантажі розфасовують і оформляють)
4) завозяться в Україну (має бути: завозять в Україну)
5) Не раз писалося (має бути: не раз писали),
6) Наумов користується повною підтримкою президента (має бути: Наумов має повну підтримку президента)
7) Щодня десятками літаків і автомашин завозяться десятки (має бути: Щодня десятки літаків і автомашин завозять десятки)
-- який присвоїв колишньому прокурору (тут має бути: який присвоїв колишньому прокуророві)
Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.
Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.
"Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда", - сказал он.
Зеленим ушльопкам позорище. Клоуну-нарцису шах і мат, як великому борцуну з контрабандистами.
Что тебя зебила так возбудило то?? Про ослика правду написали??
І ще можу нагадати тобі що як мінімум половина бійців на передовій размовляє російською .... і це не заважає їм знищувати кацапську наволоч...
Ничего.
И буба, и младший лейтенант просто промолчат, как это было не раз и не два.
Долго, ох как долго ещё придётся "бить эту власт веслом по голове", как вы изволили выразиться, Юрий, пока она начнёт шевелиться.
Никаких сил махать веслом не хватит.
Может, пора использовать другой инструмент?
А між тим HUGO BOSS свого часу розробляв одяг для Гітлерівської Німеччини - так що тут ******* фашизмом від СБУ
Як це неочікувано! (взагаліто - ніт)
Як же ж так? А зєбіли ж вірили в патріотизм Бєні і у те що Порох - ворог.
Як їм тепер далі жити? Весь світ перегортається до гори дригом!
Хто покладе цьому край?
А Украина была ослаблена настолько, что на неё беспрепятственно напал враг.
Считаю Зеленского первым Президентом Украины, который до президентства не был ранее во власти. И считаю его на данный момент хорошим Президентом, действующим в правильном направлении. А оценивать комплексно буду лет через десять.