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Зеленський (17371) контрабанда (1550) контрафакт (168) санкції (6827) Бутусов Юрій (3122)

ДБР зловило на контрабанді компанію "Преміум-пакет", що працює під "дахом" СБУ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

У Києві затримали 4 тонни контрабандного брендового одягу компанії "Преміум-пакет", яку покриває СБУ. Власника "Преміум-пакет" Олександра Акста Зеленський і Баканов відмовилися вносити до списку санкцій контрабандистів.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Державне бюро розслідувань затримало 4 тонни нелегально ввезеного в Україну брендового одягу, який не помітили борці з контрабандою із СБУ. 

20 травня аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку літак Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, рейс PS712 / AUI712 Стамбул-Бориспіль.

Під час огляду на борту було виявлено комерційний вантаж одного з найбільших поштових операторів "Преміум-пакет". У пакетах по 50 кілограмів на борту літака виявилося завантажено 4 тонни одягу відомих світових брендів (судячи з усього, це якісні контрафактні підробки, вартість яких може оцінити тільки експертиза. Туреччина спеціалізується на такому виробництві).

Скандал у тому, що весь цей вантаж не задекларовано як імпорт, і за нього не потрібно сплачувати митнй збір, "Преміум-пакет" все це оформив просто як посилки громадян вагою по 50 кг", - повідомив журналіст.

За його даними, вантаж переправили до Києва. 28 травня ДБР провело огляд і перевірку документів. "Виявилося, що жодної вантажної декларації немає", - зазначив Бутусов і доклав до посту фотографії, на яких видно, що "це не особисті посилки громадян, а просто партії товару".

"ДБР почала розслідування, контрабанда у нас поки що не кримінальна відповідальність, але заплатити всі митні збори вантажовласники зобов'язані. Річ тут в іншому: очевидно, що просто випадково попалися перевізники, коли замість обумовленого коридору поставки аварійний літак сів в іншому аеропорту. У ЗМІ багато написано про те, що компанія "Преміум-пакет", власниками якої є громадянин Німеччини Олександр Акст і громадянин України Леонід Мейтін, багато років використовується як канал для завезення контрабанди та ухилення від сплати податків саме за такою схемою.

Дорогі комерційні вантажі розфасовуються і оформляються як особисті посилки, які не підлягають декларуванню, і потім за негласною домовленістю із різними силовиками і перевіряючими завозяться в Україну. Слідів така контрабанда не залишає, все залишається таємницею, це розкривається дуже рідко, ось як унаслідок випадкової аварії літака і посадки в Одесі. Усі канали налагоджено.

А ось магазини брендового одягу та електроніки, як і раніше, наповнені товаром, який не відображено в митних базах даних. 

Не раз писалося, що існує і процвітає ця схема, оскільки вона працює під "дахом" Служби безпеки України. Наразі її куратором називають Андрія Наумова - всесильного при Баканові начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який взяв під контроль всі найприбутковіші потоки. Наумов користується повною підтримкою президента Володимира Зеленського, який присвоїв колишньому прокурору військове звання - бригадний генерал СБУ- лише за один рік служби і зробив його посаду у СБ генеральською.Фаворит. Журналісти "Схем" зафіксували, як Наумов довго гуляє навколо будівлі СБУ з начальником департаменту з боротьби із контрабандою Артемієм Капелюхою. Мабуть, обговорюють такі деталі, які не можна озвучувати у службових кабінетах", - пише журналіст.

Він звернувся до президента Володимира Зеленського: "Як же так, Володимире Олександровичу? Адже ви запровадили санкції проти контрабандистів, чому ж у країні продовжують працювати "схеми"? І чому ж ви з Бакановим не запровадили санкції проти Олександра Акста, адже про це багато разів писали журналісти, і такі випадки в практиці роботи поштових компаній і "Преміум-пакету" аж ніяк не поодинокі?

Щодня десятками літаків і автомашин завозяться десятки і сотні тонн особистих посилок. Це затримання - лише мала крапля у цьому потоці. Коли чекати реакцію РНБО на цей випадок, чи будуть розширювати санкційний список, чи, як зазвичай, все спробують замовчати? Чекаємо офіційного повідомлення, скільки грошей сплачено до бюджету з цього вантажу. Досить імітувати".

Також читайте: Смерть ексголови СЗР Віктора Гвоздя - важка втрата для України, - Бутусов

ДБР зловило на контрабанді компанію Преміум-пакет, що працює під дахом СБУ, - Бутусов 01
ДБР зловило на контрабанді компанію Преміум-пакет, що працює під дахом СБУ, - Бутусов 02
ДБР зловило на контрабанді компанію Преміум-пакет, що працює під дахом СБУ, - Бутусов 03
ДБР зловило на контрабанді компанію Преміум-пакет, що працює під дахом СБУ, - Бутусов 04

ДБР зловило на контрабанді компанію Преміум-пакет, що працює під дахом СБУ, - Бутусов 05
ДБР зловило на контрабанді компанію Преміум-пакет, що працює під дахом СБУ, - Бутусов 06
ДБР зловило на контрабанді компанію Преміум-пакет, що працює під дахом СБУ, - Бутусов 07
ДБР зловило на контрабанді компанію Преміум-пакет, що працює під дахом СБУ, - Бутусов 08

Також читайте: Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ. ВIДЕО

ДБР зловило на контрабанді компанію Преміум-пакет, що працює під дахом СБУ, - Бутусов 09
ДБР зловило на контрабанді компанію Преміум-пакет, що працює під дахом СБУ, - Бутусов 10
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Топ коментарі
+23
похоже Зеленский с жонкой не получат очередную порцию кеша,
придётся опять у Авакова клоуном подрабатывать
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30.05.2021 06:42
+22
Це не просто контрабандоси, це контрабандоси підробками. Справжня сумка YSL ніколи не буде так виглядати та продаватись без пильника у цилофановому пакеті. Брендове взуття теж повинно бути у коробках. Дивно бачити кросівки Louis Vuitton у мішках. ГБР поймало на контрабанде компанию "Премиум-пакет", работающую под "крышей" СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6590

Всі ці бренди на фото - це голімі підробки, але зебілам байдуже, вони підробку у преЗЕденти обрали.
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30.05.2021 07:35
+14
Друзьям все остальным тарифы и видосики про санкции. Хорошо ОПГ устроилось.Что дальше?
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30.05.2021 07:02
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Отакі "бренди" купують лохи))
Нормальні люди давно замовляють за кордоном.
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30.05.2021 03:25 Відповісти
Нормальні за кордоном таке не носять.... лише на цьому заробляють....Ральф лорен))))
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30.05.2021 12:47 Відповісти
Звісно, я не про "таке".
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30.05.2021 13:49 Відповісти
Так ти не зрозумів.... - це якісні підроби для «бутиків» типу «самиці богомола» контрабасом для того щоб тулити це «Зе шоблу» яке з Боярки 10років як до Києва переїздило і зара депутати судді і таке інше.... Це бидло виділяється у Франції навіть у брендовому шмоті та аксесуарах... Хто тут стиль? Осадча ? Модний критик?.... Ральф лорен на ціх брендах до 3 місця у списку форбс..... Немає різниці у що взуті твої ноги коли вони крокують бруківкою Монматру ....
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30.05.2021 14:01 Відповісти
Я все зрозумів, я знаю, як вдягаються в Італії чи Франції. Сам замовляв італійське взуття від маленьких сімейних італійських майстернь про які знають тільки в тому містечку - це найкраще, що я бачив і носив.
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30.05.2021 14:06 Відповісти
Баранов має бути звільнений, арештований і засуджений разом з цими весільними генералами СБУ!
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30.05.2021 14:53 Відповісти
Ну хіба можна так про "святих" із 95-го кварталу, вони усі складають навіть не єдину, а цілий мафіозний клан з маси складових ОЗУ, який очолив цілу країну і грабує у різні способи і схеми. А сам гарант - Верховний, він узагалі то ні при чому, він кинув країну на поталу отаким "бізнесменам" і їх "кришам". Ось де пенсіїї і субсидії, де достойні зарплати і нормальні тарифи. І не треба говорити про підробки брендові, "какая разниця", пустили під бренд, нарахування по брендам, ухилення від митних платежів і кілька мільярдів у державній скарбниці, товар пустити на розпродажу через аукціон, бажаючих буде вдосталь. А коли більш серйозно, то ці канали, поставки -це відображення усієї державної системи, яку й очолюють оті "квартальщики", а контрабандисти Акстіни, Мейтіни це лише мізер, один із міжнародних каналів, у яких трапився форс-мажор. Нічого, через місяць (ой, мабуть через тиждень) усе відіб"ють до євро чи навіть до цента, але при тому дехто покращить своє матеріальне становище із суддів, іншої "еліти".
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30.05.2021 17:29 Відповісти
"У Києві затримали 4 тонни контрабандного брендового одягу компанії "Преміум-пакет", яку покриває СБУ. Власника "Преміум-пакет" Олександра Акста Зеленський і Баканов відмовилися вносити до списку санкцій контрабандистів"

Чемпіони по боротьбі з корупцією? ДБР зловило на контрабанді компанію "Преміум-пакет", що працює під "дахом" СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6963
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30.05.2021 19:32 Відповісти
До коронакретинизма я просто летал в ЕС и покупал там все на брендовых распродажах по ценам в 2-3 раза ниже чем в Украине. Даже с учетом стоимости авиабилетов (выходило где-то до 1000 грн в обе стороны) получалась огромная экономия по сравнению с покупками в местных "бутиках". Интернет заказы для одежды - не мое, обычно из пяти примеренных вещей мне подходит максимум одна..
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31.05.2021 09:20 Відповісти
молодцы гбр.
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30.05.2021 05:01 Відповісти
похоже Зеленский с жонкой не получат очередную порцию кеша,
придётся опять у Авакова клоуном подрабатывать
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30.05.2021 06:42 Відповісти
Друзьям все остальным тарифы и видосики про санкции. Хорошо ОПГ устроилось.Что дальше?
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30.05.2021 07:02 Відповісти
Дальше - 3 года такой же лафы для ОПГ. Потому, что выборы - раз в 5 лет.
Не благодарите, ваш Кэп...
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30.05.2021 12:34 Відповісти
Ну,не знаю...В самій Турції дуже погано ставляться до переміщєння через кордон нетурецьких брендів.
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30.05.2021 07:02 Відповісти
Це не просто контрабандоси, це контрабандоси підробками. Справжня сумка YSL ніколи не буде так виглядати та продаватись без пильника у цилофановому пакеті. Брендове взуття теж повинно бути у коробках. Дивно бачити кросівки Louis Vuitton у мішках. ГБР поймало на контрабанде компанию "Премиум-пакет", работающую под "крышей" СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6590

Всі ці бренди на фото - це голімі підробки, але зебілам байдуже, вони підробку у преЗЕденти обрали.
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30.05.2021 07:35 Відповісти
Ну, коробки сделает какой-нибудь местный полиграф-картонный комбинат.
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30.05.2021 12:36 Відповісти
И выставят втридорога в киевских «бутиках» где Зедепы купят этот шмот за конвертные зарплаты 🤫😂🤹‍♂️🤡
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30.05.2021 12:46 Відповісти
И жена иудушки луценки, - она ж "женщина 3 тысячелетия"..
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30.05.2021 12:59 Відповісти
Ага ... импотенция)))) Ипанашка -бляха- муха... пророческое- с трибуны сама себя назвала так)))) Потом будет стоять в «Лайне» или правильнее сказать «лайнЕ» в аэропорту... селюки))) Бугагага - щас там изучают фбр переписку луцика с Джулиани.... Изъяли всю перепиську ... Дали буде)))) но цензор это так местечковое информ сборище - поржать тут чисто и посмотреть уровень тупых ботов клоуна...
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30.05.2021 13:47 Відповісти
так в новинах про підробку і згадують :" судя по всему, это качественные контрафактные подделки, стоимость которых может оценить только экспертиза"Источник: https://censor.net/ru/n3268276
Источник: https://censor.net/ru/n3268276
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30.05.2021 13:35 Відповісти
€***** млять.... конечно, кто этому тупому зебыдлу будет в типа «бутики» везти брендовые вещи.... как в сказке про голого короля.... Заказали в Китае Качественные подделки под новую коллекцию- завезли контрабасом и выставят в бутиках для местного зелошья. На крещатике дороже чем на круазетт.... Миллианерам покуй в чем он .... Брин Гейц Маск ф футболках ходят... За границей даже кич такой - миллионеры одеты просто но качественные Феди без дорогих принтов.... Ральф зарабатывает на тряпках))))
Мне все это напоминает тряпичников из Африки.... Навезли тряпья из Франции и как обезьяны 🦧 наряжаются
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30.05.2021 13:53 Відповісти
Ох і "влетить" тепер дебееровцям за "дойку чужої корови", це не двері музею ломати!
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30.05.2021 07:49 Відповісти
Хочу "САНКЦІЇ"!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.05.2021 07:52 Відповісти
вывод - мы однозначно платить будем больше, за единицу товара , а крупные сети договориться - потом будут делать, типа скидку 70% - одним все - остальным закон)) а проигрывает простой покупатель - мало нам подорожания продуктов и жкх - зебилы может думать начнете?)))
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30.05.2021 08:05 Відповісти
может начать с зарплат и окончание эпохи бедности ? тогда мы сможем за все платить как в Европе
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30.05.2021 08:07 Відповісти
Пора вже зрозуміти,що вся ця "боротьба" з контрабандою,корупцією,олігархами не що інше як процес заміни "старих" злочинців на нових.Тобто "слуги" видаляють "хозяів", та займають іх місця.Зелені прийшли не наводити лад,а стати олігархами та ворами,замінивши діючих.
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30.05.2021 08:11 Відповісти
Браво! Точніше і не скажеш!
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30.05.2021 16:00 Відповісти
Баканов черт, наведи порядок.
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30.05.2021 08:55 Відповісти
В смысле - застрелись?)))
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30.05.2021 12:35 Відповісти
Американцы правы, у нас этих "правоохранительных органов" должно быть много и они должны жрать друг-друга.
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30.05.2021 09:03 Відповісти
Монополию на насилие дать всем гражданам и Аваков - в первую очередь ответит
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30.05.2021 09:57 Відповісти
...і багатьох уже з"їли ? Усі вони вдало імітують бурхливу діяльність -за наші гроші,звісно.Отримують "захмарні" зарплати,нічим не мотивовані пенсійні пільги .А нам - серіал про найвеличніших аферистів.
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30.05.2021 11:35 Відповісти
Очередные два еврея топ контрабандиста под крышей евреев чиновников. Почему-то я не удивлен.
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30.05.2021 09:47 Відповісти
Хочу привернути увагу журналістів ЦЕНЗОРа до типових мовних помилок, які ви припускаєте під негативним впливом московської неструктурованої мови, а саме - у вас велика біда з вживанням дієслів зворотної дії в пасивній формі; такі дієслова не типові українській мові!!!

1) випадково попалися перевізники (тут має бути: випадково трапилися перевізники)
2) багато років використовується як канал (має бути: багато років використовують, як канал)
3) вантажі розфасовуються і оформляються (має бути: вантажі розфасовують і оформляють)
4) завозяться в Україну (має бути: завозять в Україну)
5) Не раз писалося (має бути: не раз писали),
6) Наумов користується повною підтримкою президента (має бути: Наумов має повну підтримку президента)
7) Щодня десятками літаків і автомашин завозяться десятки (має бути: Щодня десятки літаків і автомашин завозять десятки)
-- який присвоїв колишньому прокурору (тут має бути: який присвоїв колишньому прокуророві)
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30.05.2021 10:23 Відповісти
Очень приятно, что Вы обратили на это внимение. Заслуживает уважения.
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30.05.2021 10:46 Відповісти
А Я так чекав посилку від Louis Vuitton.
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30.05.2021 10:33 Відповісти
ВАУ!!!!!!!! Не прошло и 100 лет со времени выхода расследования Плинского на эту тему!! Очковтирательство. Посмотим чем закончится (Вангую - ничем)
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30.05.2021 10:42 Відповісти
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, президент-гарант Конституции!
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30.05.2021 11:00 Відповісти
Коли вони, скоти, вже нажеруться?!
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30.05.2021 11:06 Відповісти
ніколи....
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30.05.2021 11:45 Відповісти
Чтобы бороться с контрабандой, надо знать ее причины. А они просты. Это разность в цене на товар. Выравнивай цену и контрабанда исчезнет! Но нет же! Тогда надо зарплаты и пенсии повышать, а это в их планы не входит. Нам надо сидеть в нищем совковом прошлом!
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30.05.2021 11:13 Відповісти
Против повышения зарплат и пенсий выступает МВФ,можно ознакомится с условиями предоставления кредитов эта инфа в открытом доступе.
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30.05.2021 11:36 Відповісти
Да ты что?? Ну раз ты уже ознакомился...то наверное тебе не составит труда дать конкретную сслыку на документ в котором МВФ выступает против повышения зарплат и пенсий...
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30.05.2021 13:12 Відповісти
Международный валютный фонд (МВФ) выступил против планов правительства Украины по поднятию минимальной заработной платы. Об этом заявил глава представительства фонда на Украине Йоста Люнгман.Так, по словам Люнгмана, увеличение минимальной зарплаты должно происходить параллельно с повышением производительности труда украинцев, иначе это негативно скажется на росте экономики и уровне инфляции."Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда. Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики", - сказал чиновник МВФ.
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30.05.2021 13:26 Відповісти
И что тебя в этом так возбудило то?? МВФ абсолютно прав....и он не выступает против повышения зарплат...он выступает против повышения зарплат просто так...

Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.
Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.
"Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда", - сказал он.
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30.05.2021 13:44 Відповісти
Как поступать с МВФ это дело властей Украины и самих украинцев,но лично моё мнение это реальная финансовая кабала,как можно скорее разрывать кредитование и жить на свои.
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30.05.2021 13:51 Відповісти
Ну а кто тебе мешает у себя в паРаше жить на свои?? Живи...
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30.05.2021 13:52 Відповісти
Свинья чубатая ты мойву выучи свою поросячью для начала,сидишь тут с парашей вместо башки,дерьмо из ушей капает.))
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30.05.2021 13:55 Відповісти
Ну так учи скот винторогий....тебе пригодится...
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30.05.2021 13:59 Відповісти
Винторогий твой хетьман,из Кривого Рога,один рог винтом а второй как кочерга.
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30.05.2021 14:16 Відповісти
Во тебя козломордого порвало))) А чего заходил то? Думал не поймут, что ты свинособака?)) Да вы только по клавишам начинаете кнопать и сразу лапти ваши видны)))
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31.05.2021 06:08 Відповісти
Полностью с Вами согласен. Какими бы путями и схемами в страну не попадала контрабанда, организаторы этого "бизнеса" в любом случае несут "операционные расходы". Таможенникам, ментам, прокурорским, сбушникам, судам, чиновникам - всех надо "отблагодарить". Мое мнение, просто стоимость расстаможки нужно установить на таком уровне, чтобы контрабандистам было проще заплатить в бюджет, чем кормить всю эту свору и сидеть у них на крючке.
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30.05.2021 13:40 Відповісти
Бубочке по наследству от попередников многое достается, если они что-то новое придумают, то об этом мы узнаем уже в новой серии примерно через три года
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30.05.2021 11:18 Відповісти
Юрій, подяка Вам за фахову і професійну роботу Журналіста.
Зеленим ушльопкам позорище. Клоуну-нарцису шах і мат, як великому борцуну з контрабандистами.
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30.05.2021 11:29 Відповісти
Не может быть 🙄🤦🤣🤔
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30.05.2021 11:57 Відповісти
А была ли аварийная посадка "не в том" аэропорту случайной ДБР зловило на контрабанді компанію "Преміум-пакет", що працює під "дахом" СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 789
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30.05.2021 12:00 Відповісти
Хорошо шо пишут, токо это шо Баканову, шо Зеленскому-до лампочки! Зебилы такое не читают, в Кварталах наверное до сих пор Якуковича с Ющенкой показывают, откуда " мудрый нарид" узнает о милых шалостях любимого атыста?
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30.05.2021 12:19 Відповісти
Ну і позорище... ЗеСБУ у всій красі... Скоро будуть і бабок, які молоком торгують кришувати
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30.05.2021 12:33 Відповісти
я так понимаю соевый? Нука расскажи пож как гениальный гецьман коррупцию на таможе побядил за свои 5 лет царствования. Кого из царей контрабанди побядил, кого из таможенников посадили. Какая вообще перестановка произошла из системы налаженной чивакуней. Очень будет интересно почитать.
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30.05.2021 13:34 Відповісти
ЗЕленые мародеры наживаются пока мелкий и средний бизнес в карантинном шоке... зеленый скоморох еще перед выборами говорил, что он в Украине никому ничего не должен, поэтому его фирмы показывают только убытки, его дешевые сериалы для тупых продаются в Рашке налоги он платит там а прибыль выводит за рубеж через офшорки.... зеленый лохторат выбрал конец эпохи бедности для зеленой шоблы лукавых негодяев...
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30.05.2021 12:49 Відповісти
И про дерибан пишут....и про собак.... и о том как величайший осел современности вместе со своим ручным литинантом крышуют контрабас тоже пишут....
Что тебя зебила так возбудило то?? Про ослика правду написали??
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30.05.2021 13:10 Відповісти
Ну якщо тобі від цього полегшає ... то можу.
І ще можу нагадати тобі що як мінімум половина бійців на передовій размовляє російською .... і це не заважає їм знищувати кацапську наволоч...
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30.05.2021 13:48 Відповісти
Знаете, что будет?
Ничего.
И буба, и младший лейтенант просто промолчат, как это было не раз и не два.
Долго, ох как долго ещё придётся "бить эту власт веслом по голове", как вы изволили выразиться, Юрий, пока она начнёт шевелиться.
Никаких сил махать веслом не хватит.
Может, пора использовать другой инструмент?
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30.05.2021 12:57 Відповісти
в вашей картинке больше символизма, чем юмора. Кушать пеця еще как принес. Т.к. контрабандистов никто не трогал во все времена нашей независимости. Просто говорили кому теперь заносить.
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30.05.2021 13:36 Відповісти
Читайте і розумійте правильно інформацію ДБР зловило на контрабанді компанію "Преміум-пакет", що працює під "дахом" СБУ. Головне тут, що контрабанду контроює державний орган, який взагалі то має займатися боротьбою з зрадниками та агентами зовнішніх ворогів. А вони в нас горішників кришують, евробляхи по "розмитненню" контролюють, контрабанду цигарок, вивезення та ввезення предметіів історико-культурного значення, кажуть якимось чином звязані з сайтом Віоліті.... і т.д. А свої основні функції по захисту держави викоують час від часу для галочки. Так не має бути. Бо це є однією з основних загроз для держав та її переважної кількості громадян.
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30.05.2021 13:38 Відповісти
Кому війна- а кому і мати рідна...
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30.05.2021 13:50 Відповісти
Половину сбу-шников надо просто уволить. Никакой утраты для Украины не будет. Они лишь крышуют потоки, зарабатывая себе на пенсию. Создают "проблемы" для белого бизнеса, решая их потом за откаты. Весь котрабас, включая военку, находится под ними.
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30.05.2021 14:07 Відповісти
Завтра все ГБР прийде на роботу в HUGO BOSS'є.
А між тим HUGO BOSS свого часу розробляв одяг для Гітлерівської Німеччини - так що тут ******* фашизмом від СБУ ДБР зловило на контрабанді компанію "Преміум-пакет", що працює під "дахом" СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1777
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30.05.2021 15:54 Відповісти
Ой, а чий ето літак гоняє контрабанду під чиїм крилом???? ДБР зловило на контрабанді компанію "Преміум-пакет", що працює під "дахом" СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9202
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30.05.2021 16:04 Відповісти
МАУ українського "патріота" Бєні *********** країну на податках???
Як це неочікувано! (взагаліто - ніт)
Як же ж так? А зєбіли ж вірили в патріотизм Бєні і у те що Порох - ворог.
Як їм тепер далі жити? Весь світ перегортається до гори дригом!
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30.05.2021 16:07 Відповісти
Срочна!!! Срачнєйшє випускайте 3-тю серію відбірного Бігуса!
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30.05.2021 16:10 Відповісти
ну допустим много лет не замечали что мол частные посылки самолётом летят. А когда уже в рознице, и по крепким ценам, и в больших городах, и в центре бутики с понтом? Что не знали, не проверяли? Брендами торговать сложно, это не базаре на газетке штаны всадить Коли Кляйна! Сколько же лярдов пролетело мимо бюджета все эти годы?
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30.05.2021 16:32 Відповісти
Да перестаньте вы, СБУ сформировано из абсолютно беспринципных и алчных людей, оно харчится всем, до чего руки дотянутся традиции эти тянутся давным-давно, рыцари без страха и упрека умерли вместе с Дзержинским.
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30.05.2021 18:41 Відповісти
Чому КОЖНА влада України має своїх свинарчуків і косюків з порошенками, які чомусь вважають, що мають право над головами громадян ПОЗА ЗАКОНОМ витягати з держави стільки, скільки зможуть витягнути лише тому, що вони при владі, НАЙНЯТІ НАРОДОМ?
Хто покладе цьому край?
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30.05.2021 19:18 Відповісти
выбрал зегниду, а теперь кричишь это всё Порошено виноват
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30.05.2021 20:26 Відповісти
То, что олигархи, включая Порошенко, и особенно Порошенко, ослабляют страну и разрушают её, я везде писал со времён Оранжевой революции. Порошенко всю жизнь в верховной власти Украины, которую использовал для обогащения, стал миллиардером. Ну и расплодил такое, как ты...
А Украина была ослаблена настолько, что на неё беспрепятственно напал враг.
Считаю Зеленского первым Президентом Украины, который до президентства не был ранее во власти. И считаю его на данный момент хорошим Президентом, действующим в правильном направлении. А оценивать комплексно буду лет через десять.
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31.05.2021 04:00 Відповісти
З невідомих причин, більшість наших журналістів покірно мовчать про земельну аферу століття команди земародерів, за якою Україну хочуть позбавити власної території без війни і жодного пострілу. Здача Криму виглядає дитячою забавкою на цьому фоні.
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30.05.2021 23:38 Відповісти
а Вы думаете что хорошковский зря приезжал в Украину, эта Крыса консультировала ваЗЕлина, кремлевскую Гниду ермака и билетера 95 квартала баканова по схемам и крышеваниям в частности по таможне......
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31.05.2021 07:22 Відповісти
 
 