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Новини Агресія Росії проти України
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На зустрічі ТКГ першим обговорять питання перенесення майданчика переговорів із Мінська, - учасниця української делегації Іванова

На зустрічі ТКГ першим обговорять питання перенесення майданчика переговорів із Мінська, - учасниця української делегації Іванова

Учасники підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу обговорять питання нового майданчика для переговорів замість Мінська.

Про це повідомила в ефірі програми "Сьогодні увечері" на телеканалі "Україна 24" членкиня української делегації у ТКГ Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"Питання, яке першим порушуватиметься у роботі підгруп - це, після всіх подій у Білорусі, питання майданчика, на якому мають відбуватися переговори. Дискусія з приводу того, чи мають вони відбуватися у Мінську, почалася ще після виборів у Білорусі. Українська делегація не вважає, що Білорусь зараз є нейтральною країною, яка може представляти майданчик як нейтральна країна. Вона дуже під впливом Росії. Думаю, це питання для ТКГ зараз важливе", - заявила вона.

На запитання, як зміна майданчика позначиться на роботі ТКГ, Іванова відповіла: "Я не бачу, що може зірватися, якщо зміниться майданчик. Я думаю, просто робота буде більш незалежною, якщо буде інший майданчик. А щоб щось зірвалося, таких бачень поки немає".

Читайте також: Гармаш про перенесення ТКГ з Мінська: Деякі учасники переговорів перебувають під західними санкціями, не кожна західна країна може їх пустити

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перемовини (2856) Мінськ (828) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827)


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Главное даже не Минск. Главное- перестать смотреть }{уйлу в глаза. И в очко тоже. Бо анал- табу.
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29.05.2021 23:11 Відповісти
А перестать идти на поводу у кацапов, не вариант?
Уже больше года, весь смысл этих "переговоров" заключается в том, что кацапы крутят там свою шарманку: амнистия-выборы.
А Украина, как гость в собственном доме.
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29.05.2021 23:18 Відповісти
Ахметов создал ОРДЛО.Ахметов масовый УБИЙЦА наивных жителей Донбасса и Украины.
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29.05.2021 23:19 Відповісти
конечно все ето надо обсудить - на той площадке выхлопа было ноль и на любой другой будет тот же результат...
но продолжать ето тягни-моталово безусловно архинужно....
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29.05.2021 23:21 Відповісти
О том что Минск почти Пхеньян шутили давно---очень. Даже внешнее поведение пуздра и председателя радгоспу одинаковы. Ну какие переговоры международного уровня за последние пусть 20 лет велись в Пхеньяне? А нам мозги пудрят в Минске уже сколько лет! И все это давно поняли. А после этих событий можно даже выйти в одностороннем порядке. Несколько лет последних да ни какой реальности не произошло для нас. От манды киль---как говорил Чапаев!
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30.05.2021 01:11 Відповісти
На зустрічі ТКГ першим обговорять питання перенесення майданчика переговорів із Мінська, - учасниця української делегації Іванова - Цензор.НЕТ 9279
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30.05.2021 08:02 Відповісти
 
 