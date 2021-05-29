На зустрічі ТКГ першим обговорять питання перенесення майданчика переговорів із Мінська, - учасниця української делегації Іванова

Учасники підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу обговорять питання нового майданчика для переговорів замість Мінська.

Про це повідомила в ефірі програми "Сьогодні увечері" на телеканалі "Україна 24" членкиня української делегації у ТКГ Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"Питання, яке першим порушуватиметься у роботі підгруп - це, після всіх подій у Білорусі, питання майданчика, на якому мають відбуватися переговори. Дискусія з приводу того, чи мають вони відбуватися у Мінську, почалася ще після виборів у Білорусі. Українська делегація не вважає, що Білорусь зараз є нейтральною країною, яка може представляти майданчик як нейтральна країна. Вона дуже під впливом Росії. Думаю, це питання для ТКГ зараз важливе", - заявила вона.

На запитання, як зміна майданчика позначиться на роботі ТКГ, Іванова відповіла: "Я не бачу, що може зірватися, якщо зміниться майданчик. Я думаю, просто робота буде більш незалежною, якщо буде інший майданчик. А щоб щось зірвалося, таких бачень поки немає".

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