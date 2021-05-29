Росіяни не відкриватимуть в ОРДЛО дільниць для голосування на виборах до Держдуми РФ, - ЗМІ

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей не відкриватимуть дільниць для голосування на виборах до Держдуми РФ.

Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

Він стверджує, що "жителі Донбасу хочуть бути причетними до формування майбутнього Росії і з усією відповідальністю підходять до цього питання".

За його словами, в ОРДЛО проживає вже понад пів мільйона "повноправних громадян Російської Федерації". Пушилін запевняє, що вони зможуть також проголосувати на виборах у Держдуму Росії.

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"Питання, як відбуватиметься процес голосування для наших жителів, які отримали російське громадянство, перебуває на стадії розгляду. Є два можливі варіанти його реалізації: виїзд на територію Російської Федерації або електронне голосування", - заявив Пушилін.

Тож можливість відкриття дільниць для голосування в ОРДЛО не розглядається.

Секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив, що близько 500 тисяч жителів Донбасу, які отримали російське громадянство, зможуть взяти участь у виборах до Держдуми РФ.

У виборчкомі Ростовської області повідомили, що жителі підконтрольних "ДНР" і "ЛНР" територій, які отримали російські паспорти, зможуть прийти на дільниці очно, а також взяти участь у дистанційному електронному голосуванні в межах Ростовської області. Регіон увійшов до семи областей Росії, де проводитиметься дистанційне електронне голосування.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль агітує українців на тимчасово непідконтрольних територіях України брати участь у вересневих виборах до Державної думи Росії. На території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) Росія планує відкрити виборчі дільниці.

У МЗС України заявили, що голосування жителів тимчасово непідконтрольних районів Донбасу та Криму на виборах до Держдуми Росії поставить під сумнів легітимність виборчого процесу. Україна і міжнародна спільнота не визнають результатів такого голосування.