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Новини Окуповані території
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Росіяни не відкриватимуть в ОРДЛО дільниць для голосування на виборах до Держдуми РФ, - ЗМІ

Росіяни не відкриватимуть в ОРДЛО дільниць для голосування на виборах до Держдуми РФ, - ЗМІ

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей не відкриватимуть дільниць для голосування на виборах до Держдуми РФ.

Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

Він стверджує, що "жителі Донбасу хочуть бути причетними до формування майбутнього Росії і з усією відповідальністю підходять до цього питання".

За його словами, в ОРДЛО проживає вже понад пів мільйона "повноправних громадян Російської Федерації". Пушилін запевняє, що вони зможуть також проголосувати на виборах у Держдуму Росії.

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"Питання, як відбуватиметься процес голосування для наших жителів, які отримали російське громадянство, перебуває на стадії розгляду. Є два можливі варіанти його реалізації: виїзд на територію Російської Федерації або електронне голосування", - заявив Пушилін.

Тож можливість відкриття дільниць для голосування в ОРДЛО не розглядається.

Секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив, що близько 500 тисяч жителів Донбасу, які отримали російське громадянство, зможуть взяти участь у виборах до Держдуми РФ.

У виборчкомі Ростовської області повідомили, що жителі підконтрольних "ДНР" і "ЛНР" територій, які отримали російські паспорти, зможуть прийти на дільниці очно, а також взяти участь у дистанційному електронному голосуванні в межах Ростовської області. Регіон увійшов до семи областей Росії, де проводитиметься дистанційне електронне голосування.

Читайте також: Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль агітує українців на тимчасово непідконтрольних територіях України брати участь у вересневих виборах до Державної думи Росії. На території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) Росія планує відкрити виборчі дільниці.

У МЗС України заявили, що голосування жителів тимчасово непідконтрольних районів Донбасу та Криму на виборах до Держдуми Росії поставить під сумнів легітимність виборчого процесу. Україна і міжнародна спільнота не визнають результатів такого голосування.

Автор: 

вибори (6683) Держдума (734) Донбас (22354) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+10
позорное позорище! ..паспорта липовые без прописки..как в списки и на какие участки прикрепить идиотов))
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29.05.2021 23:23
+9
Представляю себе "электронное голосование" подобных имбецилов:
Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 4462
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29.05.2021 23:31
+6
Нафига в срасии вообще участки открывать. Все уже проголосовали. Интригой остается только процентовка результатов. В сумме всех партий опять 150% будет или только скромные 120?
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29.05.2021 23:36
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позорное позорище! ..паспорта липовые без прописки..как в списки и на какие участки прикрепить идиотов))
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29.05.2021 23:23 Відповісти
Всё уже прикреплено в ростове. Посадят в автобусы, отвезут, привезут. Есть еще вариант - появятся "фирмочки" - "Поможем электронно проголосовать. Недорого"
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29.05.2021 23:58 Відповісти
Никуда вести не будут. Придумали онлайн голосование, полностью подконтрольное. Везде где тестировали на прошлых выборах, Единая Россия победила блистательно. Им теперь только делать нужно вид, что люди вообще голосуют.
Подделывать стало легче, чем когда либо.
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30.05.2021 00:05 Відповісти
Для того чтобы делать вид, нужно делать так, чтобы этот вид было видно.
Все наблюдатели - оппозиция/шпионы/зарубежные "партнеры" и т.д. - должны видеть движуху подтверждающую заинтересованность и активность избирателей.

П.С. Повезут. Уже возили, по-моему на референдум про обнуление.
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30.05.2021 09:51 Відповісти
и то же то признает тогда))..без регистрации никак!))..с таким же успехом можна и никуда не ехать, чохом всех лохов паспортизированных на счет едрыл занести.. ..делов то?))
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30.05.2021 00:39 Відповісти
Не сцыте,господа! Все бдет типи-топи.Как там Галкин сказал?-Идем выбирать путина(в перееводе с козломордокацапского-президента).Так же будет и с выборами в госнедоДумуРФ:-Идем выбирать ЕР (в переводе с кацапского:все-равно-Прсутина).
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30.05.2021 10:23 Відповісти
500 000 в один день не перевезёшь! И в два!
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30.05.2021 11:18 Відповісти
Ну на пеньках и в багажниках сколько дней голосовали, неделю? Это один момент. Второй - рапортуют про ВСЕ выданные по этой программе, но из них треть, а может и больше, это могут быть несовершеннолетние, 14-летние, ну или 15, 16, 17, но не 18. Третий момент - из этих 500 тыс. 200 может быть тех, кто еще в 14-ом выехал и уже устроился и с жильем, и с работой, просто гражданства не имел, а тут такой упрощенный вариант подкинули.
Ну и наконец "народные милиционеры", они вообще самый подконтрольный электорат. Им даже ехать не нужно будет. Просто принесут мешок с бумажками, построят в очередь к столу и будут показывать где крестик поставить ...
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30.05.2021 14:43 Відповісти
Потому что сторонники ЛДНР для Раши являются отходами. Реше они и на не на. Пусть теперь думают зачем они кричали "...утин введи войска". И нам они так же не нужны, предатели
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29.05.2021 23:25 Відповісти
Значит выборы в Госдуму весь мир может признать недействительнымии на рассии нет депутатов. Одни самозванцы.
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29.05.2021 23:28 Відповісти
Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 7348
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29.05.2021 23:28 Відповісти
Вони їх вивезуть голосити у ростов...
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29.05.2021 23:28 Відповісти
шо так? - там же все поголвно кацапяне обпастотаченые...
обидка тут - хнык хнык....
а вы за ето стадо боролись за шо, шо бы их кинуть?
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29.05.2021 23:29 Відповісти
Селямчик. Это...ну... я был неправ. Вибачай, брате.
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29.05.2021 23:34 Відповісти
себя тоже не по умному повел - так шо и мои вибачання тебе ...
забыто и проехано - во всяком случае с моей стороны....
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29.05.2021 23:39 Відповісти
Forgotten.
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29.05.2021 23:40 Відповісти
Представляю себе "электронное голосование" подобных имбецилов:
Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 4462
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29.05.2021 23:31 Відповісти
Там устройство как в ОПГ.
Так что, никакой проблемы нет.
Бригадир ячейки, популярно объяснит своим олигофренам, как надо голосовать.
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29.05.2021 23:40 Відповісти
тупой кацапячий ужас.... - свалка таких отвергает....
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30.05.2021 00:40 Відповісти
Це говорить про те що лапті не вважають ЛЬІРЬІ-ДЬІРЬІ своєю територією. Для них це територія України.
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29.05.2021 23:31 Відповісти
она так ждал надеялся и верила...
шо зазвонят опять колокола - аслан войдет в рапахнутые двери....иии
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29.05.2021 23:33 Відповісти
Нафига в срасии вообще участки открывать. Все уже проголосовали. Интригой остается только процентовка результатов. В сумме всех партий опять 150% будет или только скромные 120?
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29.05.2021 23:36 Відповісти
146%
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29.05.2021 23:41 Відповісти
Это уже было. Неважно, посмотрим. Сейчас они как раз и размышляют о красивых цифрах. Ассиметризм скоро станет их ключевой наукой.
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30.05.2021 00:02 Відповісти
будет жесткая борьба кандидатов - как вы не понимаете?
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29.05.2021 23:50 Відповісти
Жабы с гадюкой))))
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30.05.2021 00:02 Відповісти
осталось тока найти жабу для битья...
вангую ето снова будет владелец дома уточки - безобидный как амеба...
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30.05.2021 00:11 Відповісти
"*****, ты же обещал!" ))
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29.05.2021 23:43 Відповісти
грустная овца де?
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29.05.2021 23:46 Відповісти
Лошадь,лошадь печальная.
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30.05.2021 09:25 Відповісти
А что тут в вопросах? Несколько пропагандонов идиотов об этом начали блеять. Это была проверка. Поднялась возможная реакция. Промодулировали, что выборы осенью в РФ с этим недо аппендицитом Лыдыныры - будут признаны Миром не легитимными. И сделали обратный ход. Это было редкое сейчас, предсказуемое действие.
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29.05.2021 23:49 Відповісти
участие в выборах никем не признаных обезьян сделало бы и без того весь ето кацапский фарс - уже совсем не лигитимным... - все было предсказуемо...
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29.05.2021 23:54 Відповісти
Это вонючий пуцык в преддверии встречи с Байденом решил не нарываться с выборами в госдуму РФ на окупированной территории Донбасса на лишнюю пиз.....ну от дядюшки Джо. ***** решило показать,что козломордия не имеет к ОРДЛО абсолютно никакого отношения и что окромя как гуманитарной помощи населению даных районов,не желающему проживать под одной крышей с жидо-бандеровцами,не оказывает. Ну как-то так. А пи....лин,думаю,он и такполучит,мало не покажется. Из-за этого в последнее время он и попритих,спрятав волчьи зубы под демократическими винирами.
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30.05.2021 09:31 Відповісти
ету кацпесню я слышу уже 7 лет - не ***** не масовый УБИЙЦА?

ахмет в *****вской упряжке - левая пристяжная....
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30.05.2021 00:00 Відповісти
ордловцы - они конечно кацапы,
но пораженные в правах....а самое главное в мозгу.
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29.05.2021 23:57 Відповісти
чо туалетной бумаги не нашлось? можно использованную тамошним баранам не впервой
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30.05.2021 00:03 Відповісти
Рязанским бурятам в ордло льгота.Таки ради,таки ради!
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30.05.2021 06:27 Відповісти
Пройде зустріч Байдена з Путіним і відкриють там до осені дільниці.
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30.05.2021 07:40 Відповісти
Ви так обговорюєте, ніби там бувають вьіборьі))) непогано нам просто мати списочок підх@йловників.
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30.05.2021 08:13 Відповісти
 
 