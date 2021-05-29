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Житель півночі Росії написав у соцмережах, що Крим - Україна. Його оштрафували за сепаратизм

Житель півночі Росії написав у соцмережах, що Крим - Україна. Його оштрафували за сепаратизм

У Ненецькому автономному окрузі Архангельської області Російської Федерації Нарьян-Марский міський суд оштрафував на 35 тисяч рублів жителя селища Красне Костянтина Ледкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський інформресурс "ОВД-Инфо", чоловіка визнали винним у публічних закликах до "порушення територіальної цілісності Росії за висловлювання про Крим".

Ледков написав у соцмережі "ВКонтакте" два пости. В одному була картинка з обрисами Криму і написом про те, що "півострів належить Україні". У другому пості використовувався мат і фраза "в окупований Крим приїхати".

До Ледкова додому прийшли поліцейський і прокурор у справах про екстремізм. Вони попросили дозволу у Ледкова оглянути кімнату, сфотографували її, комп'ютер і книги чоловіка та пішли. Під час бесіди вони казали, що Ледковим цікавляться у ФСБ Росії.

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На Ледкова порушили адміністративну справу. У суді чоловіка запитували, який штраф він зможе "подужати" і призначили штраф у 35 тисяч рублів.

Автор: 

Крим (14133) росія (64958) штраф (1856)


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Топ коментарі
+51
Нужна криминальная ответственность.
За отрицание факта захвата Крыма и Донбаса парашкой
За отрицание того, что Украина ведет войну с парашкой
За любое высказывание, одобряющие нападение парашки на Украину
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29.05.2021 23:54
+13
Это потомок поморов, которым тоже придется отсоединяться от московщины. А за отрицание оккупации Крыма и голодомора надо действительно ввести криминальную ответственность с сумасшедшим штрафом.
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30.05.2021 00:04
+10
ну попадаются иногда в масковии нормальные люди, хотя я не прав,в архангельской обл. маскавиты не жили.
Крым это УКРАИНА!!!!
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29.05.2021 23:54
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Go away swaine
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30.05.2021 01:04 Відповісти
schwein
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30.05.2021 01:05 Відповісти
Оооо знаменитая курва тут заявилась
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30.05.2021 01:07 Відповісти
курва то польська, а что тут русише швайн розхрюкалась?
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30.05.2021 01:09 Відповісти
Курва то немецкая, а к ней следует прислушиваться
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30.05.2021 01:12 Відповісти
курва - польське слово.
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30.05.2021 01:20 Відповісти
Тут соглашусь, но что ты опять везде видишь россиян, это же бред. Тебя случайно не насиловали?
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30.05.2021 01:26 Відповісти
странна компіляція мислєй у тебе.
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30.05.2021 01:47 Відповісти
Вот и молчи. А та курва знает, что да как
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30.05.2021 01:53 Відповісти
под прокси и на бутылке лучше сидится, да, удмурт кацапский?
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30.05.2021 02:02 Відповісти
А ты кто, жертва кавказов?
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30.05.2021 02:07 Відповісти
В смысле? Ты реально туп! ВАС кацапье - вообще никто не уважет - ваши чиновники с ментами - вас и в хвост и в гриву! Приезжие вас на бутылку в вашей же армии сажают! Бубут вас в о все дырки. А ты такое тут выдаешь? Стокгольмский синдром? Опущенный пытается найти таких же? Ищи, ищи лишнехромосомный набутылочник)))))))))))))
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30.05.2021 02:19 Відповісти
Что скажет Меркель, то с тобой и будет, холоп
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30.05.2021 02:22 Відповісти
Мразь подшконная, у нас есть Украинская нация. А в кацапии нету. У нас есть свои власти, не такие совсем , ка должны былибы быть - но , после яныка - очко играет. А у вас , мокшей -есть рабство. У нас есть отличные отношения с Европой и США И Канадой и Великобританией. А у вас есть ненависть в вам по всему МИРУ! Меркель -добрая бабушка-комсомолка - что годами разводила вас на бабло!
А тебе, подконная крыса - что мент, гопник или рамзан скажет - то с тобой и будет!
И да, как от тебя жутко кацапскими лаптями ваняет.... Это просто позор тебе
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30.05.2021 03:08 Відповісти
Шо - до трех ночи и - смена закончилась, лахта?????????)))
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30.05.2021 03:33 Відповісти
нє, молчат твои русские училки, потому что как только рот открьівают, то сразу видно, кто их склепал, даже немецкий диплом им мозги не поправляет, и как буду думать произведенньіе ими продуктьі, тобиш русские личинки, тоже видно.
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30.05.2021 05:23 Відповісти
Житель півночі Росії написав у соцмережах, що Крим - Україна. Його оштрафували за сепаратизм - Цензор.НЕТ 4715
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30.05.2021 01:18 Відповісти
😂
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30.05.2021 09:28 Відповісти
бедненький. знал бы он что в самой Украине есть коллосальное количество ОПЗЖ людей. они вообще отрицают что Украина существует...
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30.05.2021 01:20 Відповісти
Житель півночі Росії написав у соцмережах, що Крим - Україна. Його оштрафували за сепаратизм - Цензор.НЕТ 7684.
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30.05.2021 01:46 Відповісти
Чим попи РПЦ від священників інших церков відрізняються?
- Покроєм ряси... У них зсередини на плечах погони пристібуються, а під правою полою - кобура "маузера" чи "ТТ"
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30.05.2021 05:54 Відповісти
Зустрічає московський піп Христа:
- Кто еси ты, раб Божий?!
- Не раб божий есть, но Сын его...
- Что ты врёшь! Чем докажешь?! Крест на тебе есть?!!!...
І тут Ісус зрозумів, що "попав" - хрест", як символ християнства, з"явився лише через кілька століть після його розп"яття...".
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30.05.2021 07:22 Відповісти
казки жителів іорданської долини
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30.05.2021 08:15 Відповісти
Християнська символіка - сукупність символів і знаків, уживаних різними https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE християнськими церквами.
Перші християнські символічні зображення з'являються в живописі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0 римських катакомб і належать до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%83 періоду гонінь на християн вhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Римській імперії . В цей період символи носили характер тайнопису, що дозволяв одновірцям впізнавати один одного, але сенс символів вже відображав християнське богослів'я, що тоді формувалось.
До найдавніших катакомбних зображень належать сцени «Поклоніння волхвів» (збереглося близько 12 фресок з цим сюжетом), які датуються II століттям. Також до II століття відносять появу в катакомбах зображень акроніму ΙΧΘΥΣ або риб, які його символізують. Серед інших символічних образів катакомбного живопису, частково запозичених з античної традиції, належать:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%80 якір - образ надії (якір є опорою корабля в морі, надія виступає опорою душі в християнстві);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1 голуб - символ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85 Святого Духа ;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81 фенікс - символ воскресіння;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB орел - символ юності;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 павич - символ безсмертя (на думку давніх людей його тіло не піддавалося розкладанню);
пhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C івень - символ воскресіння (крик півня пробуджує, а пробудження на думку християн повинно нагадувати віруючим про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Страшний суд і загальне воскресіння мертвих);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C агнець - символ Ісуса Христа;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2 лев - символ сили і могутності;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0 оливкова гілка - символ вічного миру;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F лілія - символ чистоти (розповсюджено через вплив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84 апокрифічних історій про врученняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB архангелом Гавриїлом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F Діві Марії при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96 Благовіщенні квітки лілії);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0 виноградна лоза і кошик з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%96%D0%B1 хлібом - символи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F євхаристії .

ДЕ ХРЕСТ?!!!
Його, як символ "мук Христа", ввели у використання лише у IV столітті нашої ери, у Римі...
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30.05.2021 08:33 Відповісти
мені приемна ваша увага , але я атеїст, у мене ємунітет на любі "попівскі" брехні.
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04.06.2021 22:09 Відповісти
Я теж атеїст! Однак для того щоб розкривать рот "по темі" треба тему розуміть! А ти почав приведені мною анекдоти критикувать не маючи уявлення про що йде мова!На відміну від тебе я цікавився релігієзнавством А воно передбачає знання історії розвитку релігій І анекдот побудований саме на цьому знанні А ти "перднув" аби тільки показать своє "Я"! Прямо як голозадий шляхтич на сеймі - що ради голого "понту" кричить "Не пазвалям!" проти хорошого рішення Аби лише про себе заявить!
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05.06.2021 05:31 Відповісти
Украинцы выступают в российских передачах и говорят , что Крым- Украина!Местные либералы тоже так считают и никто их не штрафует и не выгоняет,а тут..Возможно сказал что то лишнее.
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30.05.2021 02:37 Відповісти
От-от... А ви ще, "мериканці внутріМКАДовські", ображаєтеся за те, що ми вас "рашистами" називаємо... За "лишнє сказане" садили тільки в двох країнах - в нацистській німеччині, в в сталінському СРСР... А різниця між ними - в одному - Гітлер у бивав, в основному, мільйони "чужих", а Сталін - мільйони "своїх"... А он, ваші ж пишуть - в РФ почали відроджувать каторгу "сталінського типу" - в червні на БАМ відправляється перша партія каторжан...
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30.05.2021 06:01 Відповісти
Пока существует Московия нам не видать покоя, надо вытягивать оттуда здравомыслящую молодёжь.Многим не захочется принимать мигрантов из страны агрессора. Но, надо понимать Московия должна быть разрушена !И вытягивание молодой крови оттуда, это част процесса

Возможно это не труд одного поколения, но не будет в Европе покоя, пока народы покорённые Москвой не получат свободы и только тогда воцарится мир
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30.05.2021 04:10 Відповісти
Триндеть можно всякое. Но дефакто - Крым это Россия уже 7 лет. И похоже это надолго. Как пример - Северный Кипр. А пистобольством можно его освобождать и проводить парады в Севасе. Но на это могут сегодня вестись только уж совсем откровенно неполноценные...
Даже более того, полным ходом идет "облаштування" границы и таможенных постов со стороны Украины. Продолжать? Или снова у-рр-яя?
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30.05.2021 04:39 Відповісти
НЕ бзди, кацап... У 50-ті вже раз пробували вами, кацапами, заселить безводний Крим... Так порозбігалися, не дивлячись на те, що і паспортів не було, і з сіл виїжджать заборонялося... Так і з теперішніми "кареннимі кримчанамі с рязанскими мордамі", буде...Ми почекаємо... Китайці, он, повернення Сибіру вже майже дочекалися...
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30.05.2021 06:06 Відповісти
петушарий рисует карту Украины без Крыма, а его говнопартия даже не запрещена в Украине. Это все что нужно знать о галимом квартальном зеидиоте и его говновласти.
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30.05.2021 06:49 Відповісти
Дивно, самі терористи створили жупел тероризму, тим більше, що в кінці 90-х стояли біля його витоків.
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30.05.2021 07:33 Відповісти
Пройдуць гады, магчыма, дзесяцігоддзі і на абшарах некалі непамерна вялікай рф новыя
краіны,такія напрыклад, як Дальне-усходняя рэспубліка, Сібірыя , Саха, Уральская народная
федэрацыя,Тува і іншыя будуць яшчэ некалькі стагоддзяў дзяліць усё тое, што застанецца ад
былой рф, ад былога саюза і ад былой расейскай імперыі.Пра Крым, Прыднястроўе, Абхазію
з Паўднёвай Асеціяй ніхто ўжо не ўспомніць, будзе не да іх. На бясконцых палетках былой
сібірскай тайгі будзе пустыня, дзе будуць пасьціся галодныя людзі і жывёлы. Усемі імі будзе
проклята краіна масковія. І гэдак будзе ! Таму, што дзеля чаго нам сёння жыць ?
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30.05.2021 08:18 Відповісти
Пройдуць гады, магчыма, дзесяцігоддзі і на абшарах некалі непамерна вялікай рф новыя
краіны,такія напрыклад, як Дальне-усходняя рэспубліка, Сібірыя , Саха, Уральская народная
федэрацыя,Тува і іншыя будуць яшчэ некалькі стагоддзяў дзяліць усё тое, што застанецца ад
былой рф, ад былога саюза і ад былой расейскай імперыі.Пра Крым, Прыднястроўе, Абхазію
з Паўднёвай Асеціяй ніхто ўжо не ўспомніць, будзе не да іх. На бясконцых палетках былой
сібірскай тайгі будзе пустыня, дзе будуць пасьціся галодныя людзі і жывёлы. Усемі імі будзе
проклята краіна масковія. І гэдак будзе ! Таму, што дзеля чаго нам сёння жыць ?
показати весь коментар
30.05.2021 08:19 Відповісти
Пройдуць гады, магчыма, дзесяцігоддзі і на абшарах некалі непамерна вялікай рф новыя
краіны,такія напрыклад, як Дальне-усходняя рэспубліка, Сібірыя , Саха, Уральская народная
федэрацыя,Тува і іншыя будуць яшчэ некалькі стагоддзяў дзяліць усё тое, што застанецца ад
былой рф, ад былога саюза і ад былой расейскай імперыі.Пра Крым, Прыднястроўе, Абхазію
з Паўднёвай Асеціяй ніхто ўжо не ўспомніць, будзе не да іх. На бясконцых палетках былой
сібірскай тайгі будзе пустыня, дзе будуць пасьціся галодныя людзі і жывёлы. Усемі імі будзе
проклята краіна масковія. І гэдак будзе ! Таму, што дзеля чаго нам сёння жыць ?
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30.05.2021 08:20 Відповісти
Тож є бажання бачити у владі українців. Проте супротив сталінскій насильницькій асіміляції коцапів і їх рабської ідеології в наше суспільство неможна припиняти ні на хвилину!
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30.05.2021 09:02 Відповісти
Демократия по-российски в действии - спросили, сколько сможет осилить
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31.05.2021 19:43 Відповісти
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