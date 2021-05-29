Житель півночі Росії написав у соцмережах, що Крим - Україна. Його оштрафували за сепаратизм

У Ненецькому автономному окрузі Архангельської області Російської Федерації Нарьян-Марский міський суд оштрафував на 35 тисяч рублів жителя селища Красне Костянтина Ледкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський інформресурс "ОВД-Инфо", чоловіка визнали винним у публічних закликах до "порушення територіальної цілісності Росії за висловлювання про Крим".

Ледков написав у соцмережі "ВКонтакте" два пости. В одному була картинка з обрисами Криму і написом про те, що "півострів належить Україні". У другому пості використовувався мат і фраза "в окупований Крим приїхати".

До Ледкова додому прийшли поліцейський і прокурор у справах про екстремізм. Вони попросили дозволу у Ледкова оглянути кімнату, сфотографували її, комп'ютер і книги чоловіка та пішли. Під час бесіди вони казали, що Ледковим цікавляться у ФСБ Росії.

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На Ледкова порушили адміністративну справу. У суді чоловіка запитували, який штраф він зможе "подужати" і призначили штраф у 35 тисяч рублів.