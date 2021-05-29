Житель півночі Росії написав у соцмережах, що Крим - Україна. Його оштрафували за сепаратизм
У Ненецькому автономному окрузі Архангельської області Російської Федерації Нарьян-Марский міський суд оштрафував на 35 тисяч рублів жителя селища Красне Костянтина Ледкова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський інформресурс "ОВД-Инфо", чоловіка визнали винним у публічних закликах до "порушення територіальної цілісності Росії за висловлювання про Крим".
Ледков написав у соцмережі "ВКонтакте" два пости. В одному була картинка з обрисами Криму і написом про те, що "півострів належить Україні". У другому пості використовувався мат і фраза "в окупований Крим приїхати".
До Ледкова додому прийшли поліцейський і прокурор у справах про екстремізм. Вони попросили дозволу у Ледкова оглянути кімнату, сфотографували її, комп'ютер і книги чоловіка та пішли. Під час бесіди вони казали, що Ледковим цікавляться у ФСБ Росії.
На Ледкова порушили адміністративну справу. У суді чоловіка запитували, який штраф він зможе "подужати" і призначили штраф у 35 тисяч рублів.
Будь ласка, зачекайте...
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А тебе, подконная крыса - что мент, гопник или рамзан скажет - то с тобой и будет!
И да, как от тебя жутко кацапскими лаптями ваняет.... Это просто позор тебе
- Покроєм ряси... У них зсередини на плечах погони пристібуються, а під правою полою - кобура "маузера" чи "ТТ"
- Кто еси ты, раб Божий?!
- Не раб божий есть, но Сын его...
- Что ты врёшь! Чем докажешь?! Крест на тебе есть?!!!...
І тут Ісус зрозумів, що "попав" - хрест", як символ християнства, з"явився лише через кілька століть після його розп"яття...".
Перші християнські символічні зображення з'являються в живописі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0 римських катакомб і належать до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%83 періоду гонінь на християн вhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Римській імперії . В цей період символи носили характер тайнопису, що дозволяв одновірцям впізнавати один одного, але сенс символів вже відображав християнське богослів'я, що тоді формувалось.
До найдавніших катакомбних зображень належать сцени «Поклоніння волхвів» (збереглося близько 12 фресок з цим сюжетом), які датуються II століттям. Також до II століття відносять появу в катакомбах зображень акроніму ΙΧΘΥΣ або риб, які його символізують. Серед інших символічних образів катакомбного живопису, частково запозичених з античної традиції, належать:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%80 якір - образ надії (якір є опорою корабля в морі, надія виступає опорою душі в християнстві);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1 голуб - символ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85 Святого Духа ;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81 фенікс - символ воскресіння;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB орел - символ юності;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 павич - символ безсмертя (на думку давніх людей його тіло не піддавалося розкладанню);
пhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C івень - символ воскресіння (крик півня пробуджує, а пробудження на думку християн повинно нагадувати віруючим про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Страшний суд і загальне воскресіння мертвих);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C агнець - символ Ісуса Христа;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2 лев - символ сили і могутності;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0 оливкова гілка - символ вічного миру;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F лілія - символ чистоти (розповсюджено через вплив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84 апокрифічних історій про врученняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB архангелом Гавриїлом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F Діві Марії при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96 Благовіщенні квітки лілії);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0 виноградна лоза і кошик з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%96%D0%B1 хлібом - символи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F євхаристії .
ДЕ ХРЕСТ?!!!
Його, як символ "мук Христа", ввели у використання лише у IV столітті нашої ери, у Римі...
Возможно это не труд одного поколения, но не будет в Европе покоя, пока народы покорённые Москвой не получат свободы и только тогда воцарится мир
Даже более того, полным ходом идет "облаштування" границы и таможенных постов со стороны Украины. Продолжать? Или снова у-рр-яя?
краіны,такія напрыклад, як Дальне-усходняя рэспубліка, Сібірыя , Саха, Уральская народная
федэрацыя,Тува і іншыя будуць яшчэ некалькі стагоддзяў дзяліць усё тое, што застанецца ад
былой рф, ад былога саюза і ад былой расейскай імперыі.Пра Крым, Прыднястроўе, Абхазію
з Паўднёвай Асеціяй ніхто ўжо не ўспомніць, будзе не да іх. На бясконцых палетках былой
сібірскай тайгі будзе пустыня, дзе будуць пасьціся галодныя людзі і жывёлы. Усемі імі будзе
проклята краіна масковія. І гэдак будзе ! Таму, што дзеля чаго нам сёння жыць ?
краіны,такія напрыклад, як Дальне-усходняя рэспубліка, Сібірыя , Саха, Уральская народная
федэрацыя,Тува і іншыя будуць яшчэ некалькі стагоддзяў дзяліць усё тое, што застанецца ад
былой рф, ад былога саюза і ад былой расейскай імперыі.Пра Крым, Прыднястроўе, Абхазію
з Паўднёвай Асеціяй ніхто ўжо не ўспомніць, будзе не да іх. На бясконцых палетках былой
сібірскай тайгі будзе пустыня, дзе будуць пасьціся галодныя людзі і жывёлы. Усемі імі будзе
проклята краіна масковія. І гэдак будзе ! Таму, што дзеля чаго нам сёння жыць ?
краіны,такія напрыклад, як Дальне-усходняя рэспубліка, Сібірыя , Саха, Уральская народная
федэрацыя,Тува і іншыя будуць яшчэ некалькі стагоддзяў дзяліць усё тое, што застанецца ад
былой рф, ад былога саюза і ад былой расейскай імперыі.Пра Крым, Прыднястроўе, Абхазію
з Паўднёвай Асеціяй ніхто ўжо не ўспомніць, будзе не да іх. На бясконцых палетках былой
сібірскай тайгі будзе пустыня, дзе будуць пасьціся галодныя людзі і жывёлы. Усемі імі будзе
проклята краіна масковія. І гэдак будзе ! Таму, што дзеля чаго нам сёння жыць ?