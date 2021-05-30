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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Затримання Протасевича
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Лукашенко (2308) Путін (21420) Протасевич Роман (296) Сапега (32)

Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і занепокоївся долею затриманої в Мінську Сапеги

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і занепокоївся долею затриманої в Мінську Сапеги

Другий транш - ще $500 млн - російського кредиту загальним обсягом $1,5 млрд Білорусь отримає "найближчим часом".

Про це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розповів російській пресі, що інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Він підкреслив, що це було анонсовано ще "до всіх історій з літаком", і підтвердив терміни до кінця червня, що раніше називалися. 

У вересні 2020 року Росія пообіцяла виділити Білорусі кредит на 1,5 млрд доларів. Перший транш у розмірі 500 млн доларів надійшов до Білорусі в кінці грудня 2020 року.

Також читайте: Російські авіакомпанії почали облітати Білорусь, - ЗМІ

На зустрічі президента РФ Володимира Путіна  "президента" Білорусі Олександра Лукашенка також "проговорювалися загальні підходи організації митної і податкової справи. Лукашенко не озвучував прохань про додаткову економічну допомогу, але було питання додаткових польотів "Белавіа" в Росію", - повідомив Дмитро Пєсков. За його словами, тему переходу Росії і Білорусі до єдиної валюти не зачіпали.

Прессекретар російського президента також повідомив, що з ініціативи Путіна на його переговорах з Лукашенком була порушена тема  росіянки Софії Сапеги, затриманої разом з Романом Протасевичем у Мінську. "Зрозуміло, її доля нам не байдужа, але також, беручи до уваги той факт, що у неї дійсно, і це підтвердилося, є вид на проживання в Білорусі, - сказав Пєсков. - Ми, звичайно, виходимо з того, і це було підкреслено президентом Росії, що все повинно відбуватися в рамках закону".

Також читайте: Лукашенко йде слідами Путіна. Україна має запровадити політичні та персональні санкції щодо Білорусі й оточення диктатора, - Рудик

Лукашенко перебуває з візитом в Сочі вже другий день. У п'ятницю, 28 травня, його зустріч з російським президентом Путіним тривала більше п'яти годин. Жоних заяв після її закінчення зроблено не було. Як зазначив Пєсков, в п'ятницю були офіційні переговори лідерів, а в суботу - неформальна частина. За його словами, Путін і Лукашенко ще в п'ятницю "домовилися, що скористаються гарною погодою, чудовою природою російського півдня". "Сьогодні вони зробили морську прогулянку". Телеграм-канал, близький до адміністрації Лукашенка, опублікував фото з цієї прогулянки.

Це третя зустріч Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним від початку року.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.
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Топ коментарі
+22
беларусы майданить не будут, там сразу присоединение к рашке и радостные визги беларусской ваты которой там 90%
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30.05.2021 01:46
+18
Папик дал подстилке немножко бабла...
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30.05.2021 01:21
+16
Это цена Беларуси.
Украину с яныком оценивали выше.Потом был Майдан. Всё идёт по графику.
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30.05.2021 01:26
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Папик дал подстилке немножко бабла...
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30.05.2021 01:21 Відповісти
А тепер у мене з"явилося питання: "Козачок засланий" - сам Протасевич, його баба, Сапєга, чи вон в парі на "ВнутріМКАДдя" працювали?"... Бо надто вже "вибірково" "НЕКСТА" "протистояла тоталітаризму"... "Тут критикуємо, а тут ні. А тут промовчимо, чи "хвостом покрутимо"...
Бо крім "палєва", для справжніх патріотів, "справжньої" Білорусі, з БЧБ стягом, а не "московської підстилки", через цей канал не сталося...
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30.05.2021 08:18 Відповісти
« справжні белоруські патриоти» на Цензорі українців повчають своїм «справжнім цінностям»
Коли в Україні був Майдан , українські патриоти на чужих сайтах не тусовались .
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30.05.2021 09:00 Відповісти
гидко тхне від усього, що стосується цієї придибенції
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30.05.2021 22:17 Відповісти
Знаєш, після тих "козачків", що були у нас і яких, здебільшого, використовують навіть "втьомну" - "корчинських", "тягнибоків", "білецьких", ту ж Фаріон, Савченко, нам ще білоруських не вистачало... Коли Жизнєвський загинув, його в Білорусі, навіть "апазицианєри" засуджували, казали, що нічого було їхать у чужу країну і "майданить" - "у Беларуси иной путь - мирный...". Зате зараз уся ця купа "дурилок картонних", яким духу не вистачило повстать по-справжньому і скинуть Луку, прикриваються ним, як щитом, верещачи про "жертву, которую принесла Беларусь, атдав своего сина украинской барьбе за незалежнасць, а украинцы этага не ценять!". Рвуть пам"ять про нього, кожен на себе, аж тріск іде...
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31.05.2021 05:55 Відповісти
Это цена Беларуси.
Украину с яныком оценивали выше.Потом был Майдан. Всё идёт по графику.
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30.05.2021 01:26 Відповісти
беларусы майданить не будут, там сразу присоединение к рашке и радостные визги беларусской ваты которой там 90%
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30.05.2021 01:46 Відповісти
Вот!
Значит кого белорусы выбрали?
Тихановскую?
Всё, что нужно знать о выборах в Белоруси. Путин пообещал Лукашенко $500 млн и обеспокоился судьбой задержанной в Минске Сапеги - Цензор.НЕТ 9589
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30.05.2021 07:45 Відповісти
не будут майданить это правда белорусам самое главное только не Лукашенко если его уберут ликвидируют и тд все затихнет будет праздник никто не будет майданить за саму независимость от росии они считают кацапов почти своими и пускай другой вассал но только не Лука а то что Мордор поглотит полностью их страну большинство какая разница
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30.05.2021 09:08 Відповісти
тому дедалі спробують цієї братньої любові

Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і занепокоївся долею затриманої в Мінську Сапеги - Цензор.НЕТ 2228
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30.05.2021 22:20 Відповісти
Чуть лопухнулся в молодости председатель радгоспу---с выбором специализации. На картоху пошёл и прочую пшеницу. Надо было идти в дояры коров и прочих парнокопытных---доить получается---не отнять. Видно что помешало так рост---длинный выпер как *******, доить---корячится сильно было надо. Но деньги то не пахнут.
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30.05.2021 02:08 Відповісти
Такое чувство, что беларашка в этом году станет просто рашка.
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30.05.2021 02:09 Відповісти
Белорусский автономный край
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30.05.2021 02:38 Відповісти
Улус
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30.05.2021 08:01 Відповісти
Дорогой Владимир Владимиpoвич 💙@king_of_botox

ГРИГОРЬИЧ, *****, ПРИВЁЗ ЦЕЛЫЙ ЧЕМОДАН ОБОРВАННЫХ ОБОЕВ, ЧЕТЫРЕ НОМЕРА "СПИД-ИНФО" И ВЫКРОЙКУ ЮБКИ ИЗ ЖУРНАЛА "БУРДА-МОДЕН ЗА МАЙ 1991Г".
ГОВОРИТ, ЭТО ЦЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО РЕЙСУ "RYANAIR".
СОВСЕМ *******, СТАРЫЙ.
НЕ ДАМ ЕМУ 10 МЛРД, ХВАТИТ И 5.
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30.05.2021 03:04 Відповісти
лука будет и дальше сатанеть, а пу всё это оплачивать налогами россиян.
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30.05.2021 04:46 Відповісти
Х-йло двуличная показательно подлая сволота.
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30.05.2021 06:19 Відповісти
Тараканы договорились..Сапеге вместо 25 лет дадут 24,5
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30.05.2021 06:29 Відповісти
***** обеспокоен судьбой гражданки рф в ..союзной.. подконтрольной на 100проц кремлю западной губернии . гауляйтер лукашенко отдал 28 наемников-террористов вагнера и не поморщился . а тут ***** ..беспокоится.. прикольно все это --- ***** вызывает лукашенка к себе как раньше генсек кпсс вызывал на вздрючку первых секретарей цк союзных республик --- кгб беларуси это филиал фсб ***** --- вот и вся ..независимость..
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30.05.2021 07:04 Відповісти
Во-первых: Лука отдал вагнеровцев как только понял, в какую игру с ним пытались сыграть. Он же сперва был в полной уверенности, что его москва хочет слить, дурачёк такой
Во-вторых: Луку никто не вызывал, он сам ломанулся за помощью, потому что осознал, что Запад его по голове не погладит за посадку самолёта.
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30.05.2021 09:12 Відповісти
Якось дешево лукашенко свою країну продав. З іншої сторони яка різниця, дадуть тільки потримати ці гроші, а потім відберуть. В кращому випадку залишиться живий і буде бухать в якомусь мухосранську.
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30.05.2021 07:06 Відповісти
ввху ******** з дружбаном берлузконем і курвами покуролесіть на байкале...
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30.05.2021 07:36 Відповісти
Скоро перестане... Китайці організували купу "турів" на Байкал, і вже давно у туристичних проспектах називають його "Внутрішнім китайськи морем"... Однак, враховуючи, що кацапи тупі, і навіть своєю власною мовою володіють "через пень-колоду", то для них це - "таємниця". А коли "спохватяться" - вже буде пізно. Залишилося лише вивіски помінять на держустановах... А "русским" прийдеться вибирать - або залишаться там, і стать "громадянами Китаю другого сорту", або тікать в мордовські болота і селиться там, звідки прийшли їх предки, "саблей раздвигая Рассию до Аляски...".
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31.05.2021 06:27 Відповісти
И об этом....Кремлёвский Фюрер уже нацелился на Одессу, Херсон, Николаев, Запорожье, а военная операция может начаться со стороны Новоазовска, а также со стороны Азовского и Чёрного морей и замкнётся в Приднестровье. Немножко Московия пошумит и со стороны Беларуси для оттягивания военной техники нужной для защиты юга востока Украины
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30.05.2021 08:03 Відповісти
А в это время Украинские солдаты контрактники сидя в окопах смотрят сериал "Сваты" и не думают что будет команда идти в наступление и освобождать свою землю от оккупантов. Путин пообещал Лукашенко $500 млн и обеспокоился судьбой задержанной в Минске Сапеги - Цензор.НЕТ 7279
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30.05.2021 08:10 Відповісти
Шлюху оценили не дорого.букет ромашек,ведро картошки и пять минут на помыться в душевой кабине.
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30.05.2021 08:07 Відповісти


Железный Джокер



Россияне такие бедные потому что свистят дома и подметают пол вечером, заявили в министерстве экономического развития
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30.05.2021 08:26 Відповісти
БелоРУССИЯ никогда и не была независимой. Без кремлевского бабла полный банкрот. Минская губерния.
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30.05.2021 09:00 Відповісти
Интресный момент - тов. Гиркин сказал, что по этрой Сапеге можно будет понять отношение Путина к истории с самолётом - оставять её сидеть в Белоруссии - значит поддерживает, если её выдадут Расии - значит недоволен.
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30.05.2021 09:32 Відповісти
Опачки, ботоксно-сказочный решил намекнуть колхозному фюреру, что для своих крепостных у него есть свои пыточные и малютки скуратовы.
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30.05.2021 15:16 Відповісти
 
 